Глава Совета по туризму Таджикистана: россияне проводят в горах до 30 дней

Председатель Совета по развитию туризма при Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана Давлат Хабибов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Лидии Исамовой о проблемах отрасли, новых маршрутах и будущем туризма в стране.

— Какие у вас отношения с российскими коллегами, много ли туристов из России посещают Таджикистан?

— У нас в стране сохранены в топонимике русские и советские названия по именам выдающихся личностей, к примеру, это крупнейший в Центральной Азии ледник Федченко. Это самый длинный ледник в мире за пределами полярных регионов. Он назван в честь русского исследователя и путешественника по Памиру, первооткрывателя Заалайского хребта и пика Ленина Алексея Павловича Федченко. Есть также пик Евгении Корженевской и пик Космонавтов.

Российские исследователи продолжают изучение гор Таджикистана. Ежегодно мы принимаем более 10 групп горных туристов и альпинистов из Российской Федерации и в целях безопасности контролируем их передвижение по стране. Мы с ними на связи в круглосуточном режиме, то есть выполняем и функции туристической контрольно-спасательной службы. Россияне предпочитают горный туризм и альпинизм, уходя в автономные походы сроком до 30 дней. К примеру, известный российский актер Григорий Антипенко ("Не родись красивой", "Москва, я люблю тебя", "Бальзаковский возраст, или все мужики сво…") четыре года назад приехал, чтобы подготовиться к роли в фильме "Альпинист" и с тех пор каждый год приезжает к нам. Он смог в этом году покорить одну из самых сложных вершин — пик Корженевской — один из пяти семитысячников, находящихся на территории стран СНГ высотой в 7 тысяч 105 метров.

Покорять вершины и скалы приезжают ученые, программисты, математики, физики. Это говорит о том, что горный альпинизм — высокоинтеллектуальный вид отдыха в Таджикистане. К нам в горы приезжают и богатые и небогатые люди, известные и неизвестные. В горах они все равны!

— Какие маршруты и виды туризма наиболее популярны в Таджикистане?

— Как брэнд Таджикистана популяризируются прежде всего Горно-Бадахшанская автономная область и Зарафшан (север страны, Согдийская область). Туристам очень нравится переезжать через Памирский тракт на север страны — в Зарафшанскую долину. На Зарафшане находится множество исторических памятников, остались древние языки и обычаи и природа разных климатических зон. Я думаю, что Таджикистан всегда будет привлекать туристов. Здесь несколько тысячелетий тому назад проходил Великий Шелковый путь, и существовала цивилизация времен древнегреческой, здесь прошел Александр Македонский. До сих пор археологи находят в разных частях страны сокровища времен Великого Шелкового пути и доисламского периода. Кроме того, очень популярным видом туризма становится охота. Появляются новые виды экстремального отдыха, рафтинг на каяках, для этого у нас есть горные реки, классифицированные в международном рейтинге. Есть хорошие перспективы у парапланеризма. Мы сейчас не можем принять миллион туристов, так как пока не развита инфраструктура, не хватает специалистов, отдыхающие могут столкнуться с экологическими проблемами на маршрутах.

— Какие проблемы существуют у Совета по развитию туризма? © Depositphotos / photographee.eu Меню для заказа и для расплаты. Как не стать жертвой мошенников на отдыхе

— К нашему сожалению, технологии по обеспечению жизнедеятельности и спасению в горах ушли далеко вперед. Для поиска альпинистов используются спутники, по которым можно отслеживать их нахождение в самых недоступных горах. У нас пока нет такой возможности. Из-за нехватки материальных ресурсов у нас нет вертолета, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации оперативно проводить поисково-спасательные операции. Наша оперативно-спасательная служба — это общественное подразделение Центроспаса КЧС. Сейчас решается вопрос о получении оборудования через КЧС, и правительство обещало оказать помощь в этом направлении.

— Можно ли было предотвратить теракт, совершенный 29 июля против группы велотуристов в Дангаринском районе на юге страны?

— Велотуристы, которые подверглись нападению 29 июля, прибыли в Таджикистан самостоятельно, без использования услуг турфирм. К сожалению, это тенденция во всем мире — самостоятельное бронирование онлайн, минуя турфирмы. Теракт был совершен с максимальным эффектом и шумом на родине президента нашего государства. Жертвами были специально выбраны иностранцы, чтобы помешать политике открытых дверей нашей страны и максимально посеять панику среди туристов из дальнего зарубежья. Но эффективная работа спецслужб Таджикистана свела на нет дальнейшие планы террористов. Любые негативные события влияют на развитие туризма, и этот теракт — одна из причин отказа некоторых туристов от посещения Таджикистана. Некоторые попросили изменить условия пребывания (другой маршрут, сопровождение туристической полиции).

— Каковы, по вашему мнению, причины аварии вертолета 2 августа на плато Москвина в горах восточного Памира?

— Вертолет был рейсовым и летал на поляну Москвина, чтобы забирать альпинистов, во время сезона каждую субботу. Экипаж был настолько опытным и профессиональным, что мог совершать рейс в любое время суток. Основная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 — это погодные условия. В тот день дул сильный боковой ветер, который вынудил экипаж совершить жесткую посадку. Еще раз повторю, что профессионализм пилотов, принятие ими решений не вызывают никаких сомнений. Жертв и пострадавших могло быть больше.

Сейчас все пострадавшие альпинисты покинули Таджикистан и вернулись на родину. Самое тяжелое состояние здоровья было у российской альпинистки Татьяны Горбатюк и испанского альпиниста, которые были оправлены домой самолетами санавиации. Все, что мы были должны, мы сделали. В традициях таджикского народа — особое отношение к гостям.

В этом году у нас два "снежных барса" (альпинисты, покорившие все пять семитысячников бывшего СССР) и самый взрослый альпинист в истории покорения пика Исмоила Сомони — 66 лет. В этом году пик Исмоила Сомони покорили 125 альпинистов из 20 стран мира, в том числе из России, Казахстана, Киргизии, Польши, Испании, Великобритании, Канады, Эстонии, Норвегии, Литвы, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Турции, Китая, Греции, Мексики, Франции, Швеции, Дании и Австрии.

— Каковы достижения Совета с момента его образования в 2011 году?

— Сейчас в стране работают 112 турфирм, Совет с ними сотрудничает. Мы в 2011 году на Ягнобской стене или Замин-Кароре — монолитном скальном отвесе, растянувшемся больше чем на километр, провели чемпионат мира по скалолазанию, а в 2012 году — чемпионат стран СНГ. В этих чемпионатах участвовали более 60 альпинистов из 12 стран.

В 2013 году мы организовали для коллег из 30 турфирм круиз на объекты санаторно-курортного лечения в Туркмению, этой поездке предшествовал тур по Узбекистану. Впервые за много лет охлаждения отношений с Узбекистаном наша группа выехала в соседнее государство автотранспортом. Тогда мы познакомились со всеми историческими центрами Узбекистана — Самаркандом, Бухарой, Ургенчем и Ферганой. Мы проложили маршруты к нашим соседям и начали возить группы туристов в эту страну.

После Узбекистана две недели мы были в Туркмении, провели форум по развитию совместного медицинского туризма, заключили десяток контрактов с туркменскими коллегами, с Индией, Турцией, Казахстаном и другими странами. Год развития туризма стал своеобразным экзаменом для нашей отрасли. Хотелось бы, чтобы туризм приносил доход в каждый дом таджикистанца, особенно учитывая международный опыт home stay.