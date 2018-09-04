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Интервью

Глава Совета по туризму Таджикистана: россияне проводят в горах до 30 дней

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© Фото : пресс-служба Совета по развитию туризма при Комитете по развитию туризма при правительстве ТаджикистанаПредседатель Совета по развитию туризма при Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана Давлат ХабибовПредседатель Совета по развитию туризма при Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана Давлат Хабибов
© Фото : пресс-служба Совета по развитию туризма при Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана

Председатель Совета по развитию туризма при Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана Давлат Хабибов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Лидии Исамовой о проблемах отрасли, новых маршрутах и будущем туризма в стране.

— Какие у вас отношения с российскими коллегами, много ли туристов из России посещают Таджикистан?

— У нас в стране сохранены в топонимике русские и советские названия по именам выдающихся личностей, к примеру, это крупнейший в Центральной Азии ледник Федченко. Это самый длинный ледник в мире за пределами полярных регионов. Он назван в честь русского исследователя и путешественника по Памиру, первооткрывателя Заалайского хребта и пика Ленина Алексея Павловича Федченко. Есть также пик Евгении Корженевской и пик Космонавтов.

Российские исследователи продолжают изучение гор Таджикистана. Ежегодно мы принимаем более 10 групп горных туристов и альпинистов из Российской Федерации и в целях безопасности контролируем их передвижение по стране. Мы с ними на связи в круглосуточном режиме, то есть выполняем и функции туристической контрольно-спасательной службы. Россияне предпочитают горный туризм и альпинизм, уходя в автономные походы сроком до 30 дней. К примеру, известный российский актер Григорий Антипенко ("Не родись красивой", "Москва, я люблю тебя", "Бальзаковский возраст, или все мужики сво…") четыре года назад приехал, чтобы подготовиться к роли в фильме "Альпинист" и с тех пор каждый год приезжает к нам. Он смог в этом году покорить одну из самых сложных вершин — пик Корженевской — один из пяти семитысячников, находящихся на территории стран СНГ высотой в 7 тысяч 105 метров.

Турист на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Покорять вершины и скалы приезжают ученые, программисты, математики, физики. Это говорит о том, что горный альпинизм — высокоинтеллектуальный вид отдыха в Таджикистане. К нам в горы приезжают и богатые и небогатые люди, известные и неизвестные. В горах они все равны!

— Какие маршруты и виды туризма наиболее популярны в Таджикистане?

— Как брэнд Таджикистана популяризируются прежде всего Горно-Бадахшанская автономная область и Зарафшан (север страны, Согдийская область). Туристам очень нравится переезжать через Памирский тракт на север страны — в Зарафшанскую долину. На Зарафшане находится множество исторических памятников, остались древние языки и обычаи и природа разных климатических зон. Я думаю, что Таджикистан всегда будет привлекать туристов. Здесь несколько тысячелетий тому назад проходил Великий Шелковый путь, и существовала цивилизация времен древнегреческой, здесь прошел Александр Македонский. До сих пор археологи находят в разных частях страны сокровища времен Великого Шелкового пути и доисламского периода. Кроме того, очень популярным видом туризма становится охота. Появляются новые виды экстремального отдыха, рафтинг на каяках, для этого у нас есть горные реки, классифицированные в международном рейтинге. Есть хорошие перспективы у парапланеризма. Мы сейчас не можем принять миллион туристов, так как пока не развита инфраструктура, не хватает специалистов, отдыхающие могут столкнуться с экологическими проблемами на маршрутах.

© Depositphotos / truba71.gmail.comГиссарская крепость, Таджикистан
© Depositphotos / truba71.gmail.com
Гиссарская крепость, Таджикистан

— Какие проблемы существуют у Совета по развитию туризма?

Девушка в полицейском участке
© Depositphotos / photographee.eu
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— К нашему сожалению, технологии по обеспечению жизнедеятельности и спасению в горах ушли далеко вперед. Для поиска альпинистов используются спутники, по которым можно отслеживать их нахождение в самых недоступных горах. У нас пока нет такой возможности. Из-за нехватки материальных ресурсов у нас нет вертолета, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации оперативно проводить поисково-спасательные операции. Наша оперативно-спасательная служба — это общественное подразделение Центроспаса КЧС. Сейчас решается вопрос о получении оборудования через КЧС, и правительство обещало оказать помощь в этом направлении.

—  Можно ли было предотвратить теракт, совершенный 29 июля против группы велотуристов в Дангаринском районе на юге страны?

— Велотуристы, которые подверглись нападению 29 июля, прибыли в Таджикистан самостоятельно, без использования услуг турфирм. К сожалению, это тенденция во всем мире — самостоятельное бронирование онлайн, минуя турфирмы. Теракт был совершен с максимальным эффектом и шумом на родине президента нашего государства. Жертвами были специально выбраны иностранцы, чтобы помешать политике открытых дверей нашей страны и максимально посеять панику среди туристов из дальнего зарубежья. Но эффективная работа спецслужб Таджикистана свела на нет дальнейшие планы террористов. Любые негативные события влияют на развитие туризма, и этот теракт — одна из причин отказа некоторых туристов от посещения Таджикистана. Некоторые попросили изменить условия пребывания (другой маршрут, сопровождение туристической полиции).

— Каковы, по вашему мнению, причины аварии вертолета 2 августа на плато Москвина в горах восточного Памира?

— Вертолет был рейсовым и летал на поляну Москвина, чтобы забирать альпинистов, во время сезона каждую субботу. Экипаж был настолько опытным и профессиональным, что мог совершать рейс в любое время суток. Основная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 — это погодные условия. В тот день дул сильный боковой ветер, который вынудил экипаж совершить жесткую посадку. Еще раз повторю, что профессионализм пилотов, принятие ими решений не вызывают никаких сомнений. Жертв и пострадавших могло быть больше.

Сейчас все пострадавшие альпинисты покинули Таджикистан и вернулись на родину. Самое тяжелое состояние здоровья было у российской альпинистки Татьяны Горбатюк и испанского альпиниста, которые были оправлены домой самолетами санавиации. Все, что мы были должны, мы сделали. В традициях таджикского народа — особое отношение к гостям.

В этом году у нас два "снежных барса" (альпинисты, покорившие все пять семитысячников бывшего СССР) и самый взрослый альпинист в истории покорения пика Исмоила Сомони — 66 лет. В этом году пик Исмоила Сомони покорили 125 альпинистов из 20 стран мира, в том числе из России, Казахстана, Киргизии, Польши, Испании, Великобритании, Канады, Эстонии, Норвегии, Литвы, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Турции, Китая, Греции, Мексики, Франции, Швеции, Дании и Австрии.

CC BY-SA 3.0 / FrancisTyers / Пик Исмоила Сомони
CC BY-SA 3.0 / FrancisTyers /
Пик Исмоила Сомони

— Каковы достижения Совета с момента его образования в 2011 году?

— Сейчас в стране работают 112 турфирм, Совет с ними сотрудничает. Мы в 2011 году на Ягнобской стене или Замин-Кароре — монолитном скальном отвесе, растянувшемся больше чем на километр, провели чемпионат мира по скалолазанию, а в 2012 году — чемпионат стран СНГ. В этих чемпионатах участвовали более 60 альпинистов из 12 стран.

Дальний Восток. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova
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В 2013 году мы организовали для коллег из 30 турфирм круиз на объекты санаторно-курортного лечения в Туркмению, этой поездке предшествовал тур по Узбекистану. Впервые за много лет охлаждения отношений с Узбекистаном наша группа выехала в соседнее государство автотранспортом. Тогда мы познакомились со всеми историческими центрами Узбекистана — Самаркандом, Бухарой, Ургенчем и Ферганой. Мы проложили маршруты к нашим соседям и начали возить группы туристов в эту страну.

После Узбекистана две недели мы были в Туркмении, провели форум по развитию совместного медицинского туризма, заключили десяток контрактов с туркменскими коллегами, с Индией, Турцией, Казахстаном и другими странами. Год развития туризма стал своеобразным экзаменом для нашей отрасли. Хотелось бы, чтобы туризм приносил доход в каждый дом таджикистанца, особенно учитывая международный опыт home stay.

 

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