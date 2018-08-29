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Интервью

Денис Мантуров: в автомобиле Aurus точно можно выбрать все

(обновлено: 10:41 29.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвтомобиль Aurus кортежа президента России. Архивное фотоАвтомобиль Aurus кортежа президента России. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Aurus стал самым амбициозным проектом в российском автопроме со времен СССР. В интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, на что президент России Владимир Путин обратил внимание при создании лимузина номер один, есть ли заказы на автомобили для первых лиц, можно ли выбрать себе внедорожник Aurus бирюзового цвета и почему на его электромобиле такой небольшой пробег.

Седан Aurus из проекта Кортеж
© Фото : Aurus Motors
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- Минпромторг с большим успехом реализовал проект Aurus. Можете ли вы с нами поделиться, сколько уже машин продано или сколько есть сейчас заявок, в том числе от зарубежных коллег? Просто мы уже видели несколько машин на улицах Москвы.

— Я думаю, что вы видели только те машины, которые находятся в эксплуатации у Федеральной службы охраны.

Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне. Заключение документов начнется с сентября. Если помните, мы подписали соглашение о вхождении проект с компанией из ОАЭ. Они заинтересованы и в продвижении, и в приобретении машин.

Что касается объемов поставок следующего года, с учетом того, что мы должны выполнить объем для основного заказчика, а это более 50 автомобилей, с учетом более сотни заявок, которые, я думаю, мы сможем выполнить, общий объем в следующем году по всей номенклатуре проекта составит не более 120 автомобилей.

Автомобиль Aurus кортежа президента России. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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При этом мы продолжаем производить автомобили еще и для проведения испытаний. По седану они закончились, а по минивэну процесс будет продолжаться, затем будут испытания внедорожника. Для этих мероприятий требуется большое количество машин. Если честно, очень жалко видеть, когда их бьют нещадно на испытаниях, бьют не одну машину, а несколько десятков.

- Вы себе уже присмотрели машину из проекта?

— Я для себя лично присматривал бы внедорожник. Но, к сожалению, у нас в серии он появится, в лучшем случае, в конце 2019 года, но, скорее всего, это будет первый квартал 2020 года. Поэтому придется подождать. А что касается седана, то для служебных нужд я получу его со следующего года.

- Цвет вы выбрали уже?

— Ну, я думаю, что традиционно, как у всех госслужащих, это черный цвет.

- А вообще линейка цветов широкая?

— Да, конечно. Цвета и экстерьера, и интерьера

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- А можно выбрать цвет такой, какой тебе захочется? Например, цвета Тиффани?

— У каждой компании существует своя политика. То есть кто-то строго соблюдает принцип определенного количества цветов, а у некоторых компаний есть возможность покрасить в тот цвет, в какой ты хочешь, просто будет наценка фантастическая. В данном случае точно можно будет все. При таком объеме производства это можно сделать, но все равно клиенту будет предлагаться определенная палитра, из которой будет возможность выбрать, и она достаточно широкая.

- Основной заказчик — Владимир Владимирович — делал какие-то пожелания в процессе создания проекта машины, о чем-то просил отдельно?

— Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание.

Новый лимузин президента
Новый лимузин президента

- Наоборот, может быть, на каких-то серьезных моментах останавливался?

— На серьезных — да: чтобы машина была качественная и было не стыдно предлагать к приобретению другим своим коллегам.

Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus. 7 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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- Не стыдно, видимо, потому что даже сами американцы говорят, что лимузин российского президента длиннее и больше Cadillac президента США…

— И здесь мы их обошли (улыбается). Знаете, в чем принципиальная разница нашего Aurus и американского Cadillac? У США это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, а у нас серийная машина. То есть мы изначально делали проект как серийную бронированную машину. А когда берется тот же самый Mercedes, он, конечно, очень эстетичный, красивый автомобиль, но при этом он изначально закладывался как легкий автомобиль, и для того, чтобы он стал бронированным и тем более удлиненным, он становится уже не серийной машиной.

А у нас это серия. И пропорции, особенно внешне, смотрятся более эстетично.

Лимузин для президента: новый "Кортеж"
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНовый автомобиль кортежа президента Владимира Путина получил название "Сенат-лимузин".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Новый автомобиль кортежа президента Владимира Путина получил название "Сенат-лимузин".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМашина и все ее комплектующие произведены в России.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Машина и все ее комплектующие произведены в России.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвтомобиль, который использовался на церемонии инаугурации, относится к семейству Aurus.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Автомобиль, который использовался на церемонии инаугурации, относится к семейству Aurus.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкСемейство автомобилей включает помимо лимузина модель "Сенат" - это седан, а вскоре будет представлена и модель MPV — микроавтобус "Арсенал".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Семейство автомобилей включает помимо лимузина модель "Сенат" - это седан, а вскоре будет представлена и модель MPV — микроавтобус "Арсенал".
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВсе модели автомобилей семейства названы в честь башен Кремля.Автомобиль Aurus, на котором избранный президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Все модели автомобилей семейства названы в честь башен Кремля.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДлина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Длина лимузина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил.Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus. 7 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкМашины проекта "Кортеж" появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.Автомобиль Aurus кортежа президента РФ на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Машины проекта "Кортеж" появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.
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- Кстати, вы являетесь обладателем электромобиля Lada Vesta, вам она нравится?

— Шикарная, экономная машина, бесшумно передвигается.

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин проекта "Кортеж"
- Часто на ней ездите?

— По выходным.

- У вас пробег какой?

— К сожалению, небольшой, потому что выходных очень мало.

- Когда будут испытания мотоцикла для проекта, когда он может поступить в гараж президента?

— Я могу сказать, что мы этим вопросом занимаемся, он стоит у нас в повестке, но это точно не самая приоритетная задача, потому что у нас главная задача — именно завершить все работы по тому модельному ряду, за который мы изначально брались — это седан, лимузин, минивэн и SUV. Мотоцикл будет полностью электрическим. Но его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.

- Если учесть, что внедорожник выйдет в серию в первом квартале 2020 года, значит мотоцикл — это не история 2019 года?

Автомобиль проекта Кортеж Aurus и минивэн Арсенал кортежа президента РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мотоцикл проекта "Кортеж" выйдет на рынок под брендом "Иж"
- Мотоцикл все-таки несколько проще в создании, но сказать сейчас точно, будет это 2020 год или 2021, сложно. Не 2019 — это точно.

Но при этом наша главная задача — это всегда иметь в виду коммерческий результат проекта, поэтому и по мотоциклу мы тоже должны вписаться не только в требования нашего главного заказчика, но и в требования рынка.

- Плюс надо везде установить зарядные станции…

— Ну, это зависит от того, кто будет приобретать. На государственном уровне идет работа в части увеличения количества зарядных станций на заправках, поэтому, я думаю, что к моменту, когда мотоцикл пойдет в серию, точно будет гораздо больше заправочных станций, чем сегодня.

© ИнфографикаТехнические характеристики автомобилей Aurus
© Инфографика
Технические характеристики автомобилей Aurus
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