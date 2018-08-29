Денис Мантуров: в автомобиле Aurus точно можно выбрать все

Aurus стал самым амбициозным проектом в российском автопроме со времен СССР. В интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, на что президент России Владимир Путин обратил внимание при создании лимузина номер один, есть ли заказы на автомобили для первых лиц, можно ли выбрать себе внедорожник Aurus бирюзового цвета и почему на его электромобиле такой небольшой пробег.

© Фото : Aurus Motors Rolls-Royce отдыхает. Эксклюзивные подробности проекта "Кортеж"

— Я думаю, что вы видели только те машины, которые находятся в эксплуатации у Федеральной службы охраны.

Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне. Заключение документов начнется с сентября. Если помните, мы подписали соглашение о вхождении проект с компанией из ОАЭ. Они заинтересованы и в продвижении, и в приобретении машин.

Что касается объемов поставок следующего года, с учетом того, что мы должны выполнить объем для основного заказчика, а это более 50 автомобилей, с учетом более сотни заявок, которые, я думаю, мы сможем выполнить, общий объем в следующем году по всей номенклатуре проекта составит не более 120 автомобилей.

При этом мы продолжаем производить автомобили еще и для проведения испытаний. По седану они закончились, а по минивэну процесс будет продолжаться, затем будут испытания внедорожника. Для этих мероприятий требуется большое количество машин. Если честно, очень жалко видеть, когда их бьют нещадно на испытаниях, бьют не одну машину, а несколько десятков.

- Вы себе уже присмотрели машину из проекта?

— Я для себя лично присматривал бы внедорожник. Но, к сожалению, у нас в серии он появится, в лучшем случае, в конце 2019 года, но, скорее всего, это будет первый квартал 2020 года. Поэтому придется подождать. А что касается седана, то для служебных нужд я получу его со следующего года.

- Цвет вы выбрали уже?

— Ну, я думаю, что традиционно, как у всех госслужащих, это черный цвет.

- А вообще линейка цветов широкая?

— Да, конечно. Цвета и экстерьера, и интерьера

В Сети появилось видео с колонной "Кортежей", покидающей Кремль - А можно выбрать цвет такой, какой тебе захочется? Например, цвета Тиффани?

— У каждой компании существует своя политика. То есть кто-то строго соблюдает принцип определенного количества цветов, а у некоторых компаний есть возможность покрасить в тот цвет, в какой ты хочешь, просто будет наценка фантастическая. В данном случае точно можно будет все. При таком объеме производства это можно сделать, но все равно клиенту будет предлагаться определенная палитра, из которой будет возможность выбрать, и она достаточно широкая.

- Основной заказчик — Владимир Владимирович — делал какие-то пожелания в процессе создания проекта машины, о чем-то просил отдельно?

— Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание.

- Наоборот, может быть, на каких-то серьезных моментах останавливался?

— На серьезных — да: чтобы машина была качественная и было не стыдно предлагать к приобретению другим своим коллегам.

© РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Newsweek сравнил лимузины Путина и Трампа‍

— И здесь мы их обошли (улыбается). Знаете, в чем принципиальная разница нашего Aurus и американского Cadillac? У США это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, а у нас серийная машина. То есть мы изначально делали проект как серийную бронированную машину. А когда берется тот же самый Mercedes, он, конечно, очень эстетичный, красивый автомобиль, но при этом он изначально закладывался как легкий автомобиль, и для того, чтобы он стал бронированным и тем более удлиненным, он становится уже не серийной машиной.

А у нас это серия. И пропорции, особенно внешне, смотрятся более эстетично.

- Кстати, вы являетесь обладателем электромобиля Lada Vesta, вам она нравится?

— Шикарная, экономная машина, бесшумно передвигается.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин проекта "Кортеж"

— По выходным.

- У вас пробег какой?

— К сожалению, небольшой, потому что выходных очень мало.

- Когда будут испытания мотоцикла для проекта, когда он может поступить в гараж президента?

— Я могу сказать, что мы этим вопросом занимаемся, он стоит у нас в повестке, но это точно не самая приоритетная задача, потому что у нас главная задача — именно завершить все работы по тому модельному ряду, за который мы изначально брались — это седан, лимузин, минивэн и SUV. Мотоцикл будет полностью электрическим. Но его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.

- Если учесть, что внедорожник выйдет в серию в первом квартале 2020 года, значит мотоцикл — это не история 2019 года?

© РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк Мотоцикл проекта "Кортеж" выйдет на рынок под брендом "Иж" - Мотоцикл все-таки несколько проще в создании, но сказать сейчас точно, будет это 2020 год или 2021, сложно. Не 2019 — это точно.

Но при этом наша главная задача — это всегда иметь в виду коммерческий результат проекта, поэтому и по мотоциклу мы тоже должны вписаться не только в требования нашего главного заказчика, но и в требования рынка.

- Плюс надо везде установить зарядные станции…

— Ну, это зависит от того, кто будет приобретать. На государственном уровне идет работа в части увеличения количества зарядных станций на заправках, поэтому, я думаю, что к моменту, когда мотоцикл пойдет в серию, точно будет гораздо больше заправочных станций, чем сегодня.