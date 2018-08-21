Дмитрий Жидков: "Швабе" продолжит наращивать долю экспортных контрактов

Объём экспортных контрактов холдинга "Швабе" (входит в ГК "Ростех") в области военно-технического сотрудничества по итогам 2017 года составил 17% его выручки. Компания намерена продолжать наращивать долю в этом сегменте рынка. О реперных точках развития холдинга, ключевых задачах в работе с зарубежными заказчиками в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" по ГОЗ, ВТС и взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Жидков:

— Какую долю в общем доходе "Швабе" занимают экспортные контракты, в том числе, на поставку оптики для различных вооружений?

— Если брать результаты прошлого года, экспортные контракты в области ВТС принесли 17% от общей выручки нашего холдинга. Это, конечно, не предел. Стратегия развития холдинга ставит перед нами чёткие ориентиры и задачи, в том числе, и в этом направлении. И, хотя, согласно одной из задач стратегии, к 2030 году доля продукции гражданского назначения должна достичь 50%, экспортные поставки, в том числе, оптических систем для различных вооружений, мы также будем наращивать.

— Ожидаете ли вы новые экспортные контракты уже в ближайшей перспективе?

— Да, в ближайшей перспективе ожидается значительный рост экспорта по части ВТС. В том числе, это будет достижимо за счёт снижения гособоронзаказа и увеличения ВТС. "Швабе" является субъектом военно-технического сотрудничества и увеличение экспорта ПВН в абсолютном выражении будет происходить по направлению послепродажного обслуживания ранее поставленных оптических приборов и систем в рамках предоставленного права. Это право распространяется на определенный перечень продуктов и услуг. И мы ведём постоянную работу по его расширению. Так, уже в этом году номенклатура поставляемой нами продукции за рубеж на правах субъекта ВТС расширена на 22 единицы — это оптические приборы для бронетанковой техники.

Получению дополнительных заказов также способствует участие "Швабе" в крупнейших в мире авиационно-космических салонах, выставках вооружения и военной техники. Зачастую заказы наших партнёров заключаются в сервисном обслуживании той или иной нашей продукции, ранее установленной, например, на бронетехнике, самолетах и вертолетах. На выставке "Армия-2018" мы как раз планируем подписать ряд соглашений с участниками этого рынка.

— Какие страны являются традиционными потребителями вашей продукции?

— Прежде всего, это те страны, которые являлись потребителями конечной продукции российского ВПК, то есть броне- или авиатехники, в которую может быть интегрирована продукция холдинга. В первую очередь, наши хорошие партнёры — это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Африки, ОДКБ, другие государства. С Китаем, например, выстроена очень продуктивная работа, в том числе, и по научному взаимодействию. С Индонезией есть хорошие результаты. Недавно Минобороны этой страны подтвердило полномочия "Швабе" на сотрудничество в области оптических приборов и систем, которые используются на их территории, и, соответственно, с ними мы продолжаем развивать отношения. Осенью холдинг примет участие в профильной выставке в Джакарте.

Конечно, в нашей работе очень помогает Деловой Совет при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который приносит непосредственную пользу в налаживании контактов и в организации работы в странах ближнего зарубежья. В рамках выставки "Армия-2018" мы планируем подписать ряд соглашений с организациями из стран, входящих в ОДКБ.

— Как "Швабе" устанавливает контакты с инозаказчиками?

— Мы непрерывно ведем работу по формированию новых партнерских отношений в сфере ВТС, используя различные инструменты. Безусловно, огромную помощь нам оказывает ГК "Ростех". Также мы получаем поддержку ФСВТС России за рубежом. Отмечу, что на всех переговорах с инозаказчиками присутствуют представители ФСВТС или "Ростеха", поэтому их роль крайне важна для дальнейшего эффективного развития холдинга. К тому же, для "Швабе" нецелесообразно иметь в каждой стране мира представительство, и здесь наши коллеги помогают выстраиванию результативной работы с зарубежными клиентами.

— Какой эффект в этой работе приносит участие компании в масштабных выставочных проектах? © Фото : пресс-служба холдинга "Швабе" "Швабе": казалось бы, что можно нового придумать в светофоре?

— Как я уже говорил, на сегодняшний день выставки являются для нас одним из наиболее эффективных инструментов продвижения военной продукции на экспорт. Главный их плюс в том, что есть возможность представить натурные образцы изделий, многие из которых можно протестировать прямо на площадке, наглядно оценив их преимущества. Наряду с продажами, участие в выставках дает новые контакты и проекты в области научно-технического взаимодействия.

Телевизионная реклама, например, потенциальному покупателю нашей техники ничего бы не дала. Поэтому для продвижения продукции жизненно необходимы специализированные выставки и площадки, где потенциальный потребитель сможет увидеть опытные образцы и получить ответы профильных специалистов на все интересующие его вопросы.

— Насколько успешно, наряду с активной работой в направлении экспорта, идет выполнение ГОЗ?

— Работа выполняется в штатном режиме в соответствии с установленными сроками. В полном объеме ее планируется завершить к концу текущего года.

— Какие перспективные оптоэлектронные и лазерные комплексы "Швабе" планируется поставить в рамках ГОЗ-2018 и в чём их отличие от предшественников?

— Одна из таких разработок — система защиты для перспективного российского многофункционального истребителя пятого поколения — это не только защита, но и "глаза" самолета.

— Удалось ли получить средства от Фонда перспективных исследований на разработку контактных линз "биноклей", управлять которыми в перспективе будет возможно "силой мысли"? Планируется ли включить эту разработку в состав экипировки солдата будущего "Ратник-3" или её следующего поколения?

— Это перспективное направление, по которому сейчас в плановом режиме ведется предварительная работа. Не исключено, что ее результаты найдут применение в военном деле.