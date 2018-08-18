Сергей Филин: интерес к балету сегодня высок, но в этом нет моды

Во французском Довиле проходит фестиваль русского искусства, посвященный творчеству Сергея Дягилева, более века назад открывшего миру русский балет. В субботу вечером ведущие артисты российских театров представят специальную постановку в честь возвращения более ста лет спустя русского балета в этот город. Программа готовилась под руководством народного артиста России, бывшего художественного руководителя Большого театра Сергея Филина. В интервью корреспонденту РИА Новости Людмиле Орищенко он сравнил балет с космонавтикой, рассказал о работе молодежной мастерской Большого театра и раскрыл детали совместного с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко проекта, премьера которого состоится в декабре.

— Сергей Юрьевич, сколько по времени репетировали программу, которую представят в Довиле?

— Готовили фестиваль мы вообще два года, а репетировали на протяжении сезона. Номера второго отделения поставлены специально и впервые будут показаны здесь. То, что вы видите сейчас, — это номер, который поставили ребята в Санкт-Петербурге в Мариинском театре на песню Хворостовского. (Во время интервью на сцене театра "Казино барьер" в Довиле идет репетиция — ред.). Номер, который вы видели первым — "Колыбельная", его ребята специально сделали в новой редакции на народную музыку.

— На пресс-конференции вы сказали, что не популярность, а внимание к балету снижено по сравнению с периодом творчества Дягилева…

— Я сказал, что сейчас очень много людей летают в космос. Вы знаете их имена? Нет. И я не знаю. Но они герои. О них никто не говорит, но они совершают подвиг. Они реально сегодня делают гораздо больше, чем те космонавты, которые когда-то впервые поднимались в космос. То же самое и в балете, в культуре. Когда делались какие-то первые большие шаги, к этому было внимание, был особый интерес. Сегодня возможности человеческого тела, они не имеют границ. Сегодня направления – это и классический танец, неоклассический, контемпорари, современный, модерн. Более двадцати направлений в танце. И сегодня звезды, артисты балета делают гораздо больше от тех возможностей, которые были у именитых звезд, которых мы знали. Просто сегодня нет такого повышенного интереса к этому.

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— Я считаю, что интерес к балету высок. Просто нет такой популяризации, нет такого, как в шоу-бизнесе, когда из человека делают звезду, потому что нужно это сделать. (Артисты балета — ред.) это люди, которые живут этим. Они не кричат о себе, но они есть. И они невероятно талантливые. Они просто спокойно, тихо делают свое дело. Но популярность балета достаточно высокая, просто ее нет в массовой культуре: чтобы это было на телевидении, на радио, в печати. Это не модно, в этом нет моды.

— А это должно быть модно?

— Мне кажется, это не просто должно быть. Это культура каждой страны, которая должна заботиться об этом. Это не искусственно созданные звезды или люди, которые становятся популярными из-за какого-то скандала. Это люди, которые проделывают огромный путь. Как правило, их дорога начинается с трех или четырех лет, когда они начинают заниматься гимнастикой, спортом. А потом в семь-восемь лет начинают заниматься танцами, хореографией. И с 10 до 18 лет люди профессионально учатся этому. Они впитывают невероятные знания, которые потом используют и раскрывают свой потенциал и то, что им удалось накопить, уже в театре, в который они приходят. Это огромная история. То есть эта дорога — на всю жизнь.

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— Одна из наших удач – Гаррет Смит (американский хореограф – ред.), который сегодня с нами. Несмотря на то, что у нас вообще-то все артисты представляют лучшие театры России, Гаррет Смит с нами, потому что он хореограф, который пытается понять и почувствовать то, что нам интересно, чем бы мы хотели жить и над чем мы бы хотели работать. И вот Гаррет Смит как раз один из участников молодежной программы Большого театра. В декабре прошлого года он делал работу с артистами Большого театра. А так, в принципе, эта работа довольно интересная. Главная задача молодежной программы – (предоставить – ред.) возможность хореографам показать себя. Мы даем возможность хореографу высказаться. Большой театр создает максимум условий для того, чтобы у хореографа были хорошие исполнители, чтобы это было хорошо оформлено – то есть специальный свет, декорации. Мы шьем специально костюмы для исполнителей, которые выходят в той или иной работе. То есть это законченное произведение. Мы делаем это специально, чтобы понять, кто и как сегодня может двигаться вперед, кто может представлять интерес в будущем и какие хореографы были бы интересны Большому театру и артистам Большого театра.

— Много ли приходят заявок для участия в молодежной мастерской? Из каких стран?

— В последней программе у нас был хореограф из Чили, у нас Гаррет Смит. У нас был хореограф из Испании.

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— Интерес к этому очень высокий, но мы не можем, к сожалению, удовлетворить все заявки. Я просто отсматриваю и общаюсь с хореографами и с теми людьми, кто особо мог бы быть интересен. В последней программе, которая была в декабре 2017 года, у нас принимало участие 11 хореографов. Это достаточно много. В дальнейшем потихоньку мы сужаем этот круг, мы выбираем самых лучших, самых интересных, самых достойных. И оставляем возможность хореографом делать большие работы. Если прежде мы давали им возможность делать миниатюры от пяти до 12 минут, то сейчас идет разговор о том, что может быть три-четыре, максимум пять хореографов. У них будет возможность сделать работы от 20 минут. То есть речь идет о полнометражных одноактных балетах.

— Когда следующая программа будет представлена?

— Я думаю, что в конце этого года, возможно, мы выйдем на такую программу. Может быть, к середине декабря.

— Есть ли у вас какие-то проекты в зарубежных театрах?

— Проектов очень много. Но сейчас мы готовим очень интересный проект в Москве. Это совместный проект с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Мы готовим большое шоу, это ледовый балет, который называется "Лебединое озеро". Это специально написанная сказка для детей и семейного просмотра. Она не имеет ничего общего с классическим "Лебединым озером". Это где-то 75% музыки Чайковского и 25% музыки, которая будет написана и адаптирована к общей партитуре композитором Владимиром Николаевым. Он сейчас тщательно работает с партитурой, и мы расписываем все это на оркестр, шоу будет с живым оркестром. Такая интересная работа, в которой будут принимать участие не только звезды на коньках, но и фигуристы, артисты балета и цирковые артисты, жонглеры и акробаты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Биография Сергея Филина

— Речь идет об огромном стадионе. Возможно, это будет СК "Олимпийский".

— Когда премьера?

— Премьера уже в декабре этого года. И мы планируем, что будет около двадцати шоу. Евгений Плющенко и Яна Рудковская пригласили меня, чтобы сделать такую работу.

— Не могу не спросить, как у вас со зрением сейчас?

— Со зрением так же, как и было. Пока стабильно, дает возможность работать. Никаких суперпрорывов нет, но, слава богу, дает возможность работать. В моей ситуации стабильное состояние для меня хорошее. Иногда бывает чуть лучше, иногда бывает чуть хуже. Но в целом оно дает мне возможность самостоятельно работать, двигаться.