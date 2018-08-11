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Интервью

Кайрат Абдрахманов: речь не идет о размещении военных баз США на Каспии

(обновлено: 11:02 11.08.2018)
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© Sputnik / Болат ШайхиновПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Архивное фотоМинистр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов накануне саммита "каспийской пятерки" в Актау рассказал в интервью РИА Новости, каким образом будут разграничены сферы влияния на море и какие дивиденды рассчитывают получить страны в результате подписания Конвенции о правовом статусе Каспия.

- Проект о правовом статусе Каспийского моря разрабатывается более 20 лет. Какие основные положения о сотрудничестве на Каспии содержатся в документе? Как это, на ваш взгляд, повлияет на взаимодействие "каспийской пятерки"?

— Конвенция, являясь основополагающим юридическим документом, призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над ним, и должна стать гарантом безопасности, стабильности и процветания всего каспийского региона.

Каспийское море. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Головко
В Кремле раскрыли подробности Конвенции по Каспию

Кроме того, в документе закреплены базовые принципы деятельности стран на море; разграничение национальных зон юрисдикции и суверенитета; порядок осуществления суверенных прав на недропользование, судоходства, рыболовства и проведения морских научных исследований в зонах с различным правовым режимом; вопросы сотрудничества в сфере безопасности на Каспии; сохранения, рационального использования водных биологических ресурсов и защиты морской среды.

Подписание Конвенции подытожит длившиеся более 20 лет переговоры по урегулированию статуса Каспия и заложит прочную правовую основу для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодного международного, политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества прибрежных государств.

- Будет ли подписание документа способствовать значительному расширению экономического сотрудничества и решению вопросов экологических проблем в акватории Каспия?

— В проекте Конвенции о правовом статусе Каспийского моря закреплены базовые принципы осуществления хозяйственно-экономической деятельности на Каспийском море, а также регламентированы правовые основы сотрудничества прибрежных государств, касающиеся торгово-экономической, транспортной сфер, недропользования, мореплавания, рыболовства и других отраслей экономики.

Каспийское море. Архивное фото
© Fotolia / ekipaj
Эксперт: конвенция о статусе Каспийского моря поможет нефтегазовой отрасли

Данные договоренности позволяют использовать имеющийся транзитный и транспортный потенциал в целях расширения торговли и экономического развития прикаспийских государств.

Важными элементами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря является обязательство сторон по защите, сохранению экологической системы Каспийского моря и всех ее компонентов, предотвращению, снижению и обеспечению контроля за загрязнением из любого источника, а также запрет деятельности, наносящей ущерб биологическому разнообразию моря.

Кроме того, в Конвенции закреплено применение согласованных норм и правил по сохранению, воспроизводству и регулированию использования совместных водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Серьезным шагом в вопросе обеспечения экологической безопасности Каспия стало принятие 4 ноября 2003 года Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Это первый международный договор, подписанный всеми прибрежными странами, в котором заложены основные направления комплексного регулирования антропогенного воздействия на морскую среду Каспия.

Буквально недавно, 20 июля, в Москве был подписан протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к упомянутой Конвенции.

- Важным является вопрос геологоразведки на Каспии, строительства трубопроводов. Как принятие конвенции повлияет на эту сферу?

— Каспийская проблематика многогранна и, в первую очередь, затрагивает территориальные вопросы, от решения которых зависит сотрудничество прибрежных государств в различных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовой сфере.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Архив
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эльмар Мамедъяров: Каспий должен объединять нас, а не ограничивать

В Конвенции учтены интересы всех сторон в части осуществления суверенных прав на недропользование, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

Свобода транзита всеми транспортными средствами, закрепленная в Конвенции, открывает широкие возможности по развитию автомобильной, железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктур прибрежных государств.

Уверен, что имеющийся богатый транзитно-транспортный потенциал наших стран будет способствовать превращению региона Каспийского моря в значимый международный транспортно-логистический узел с развитой инфраструктурой и высоким уровнем их взаимодействия при осуществлении международных перевозок.

- Много лет позиция Казахстана не менялась, скажите, от подписания конвенции чего ожидать республике? Какие плоды принесет?

— Урегулирование статуса Каспия и создание правового режима международного политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества было и остается стратегически важным вопросом для Республики Казахстан в контексте углубления и расширения взаимовыгодных дружественных отношений с Азербайджаном, Ираном, Россией, Туркменистаном, обеспечения политической стабильности, развития каспийского региона, сохранения и приумножения его природных богатств и использования уникального географического положения.

За годы переговоров мы достигли взаимопонимания по многим непростым вопросам, наладили взаимодействие по всем направлениям сотрудничества, приобрели надежных партнеров и богатый опыт конструктивного диалога.
Я уверен, что с подписанием Конвенции мы открываем качественно новую страницу взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, что послужит фундаментом для дальнейшего развития всего каспийского региона.

- Станет ли Каспий, и в частности западный регион Казахстана, более привлекательным для инвесторов с точки зрения вложения инвестиций после подписания Конвенции?

Пять государств подписали документ по сохранению Каспийского моря
© РИА Новости / Ольга Головко
Пять государств подписали документ о сохранении Каспийского моря

— Урегулирование статуса Каспийского моря, безусловно, будет способствовать дальнейшему поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества прибрежных стран в важнейших отраслях экономики. Уверен, что это даст мощный импульс для развития всего каспийского региона, станет притяжением для новых инвестиционных потоков и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях.

На сегодняшний день в регионе уже реализуются крупнейшие совместные проекты в нефтегазовой области. Следует отметить, что по итогам 2017 года в западный регион Казахстана привлечено более 9,5 миллиардов долларов США, что составило порядка 46% от валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан.

- Недавно МИД Казахстана выступал с заявлением, что страна не планирует допускать размещения иностранных военных баз на Каспийском море, тем самым опровергая рассуждения российских журналистов и экспертов об обратном. Будет ли этот вопрос отражен в Конвенции?

— Как мы и ранее отмечали, некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами о реальном положении ситуации относительно транзита американских невоенных грузов через территорию Казахстана.

Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов через территорию Казахстана для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку правительства Афганистана. Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет.

Аналогичный транзит раньше обеспечивался и российской стороной. С 2010 по 2015 годы транзит именно этих же грузов шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана, согласно условиям Северной распределительной сети (СРС). Казахстанско-американское Соглашение об обеспечении указанного коммерческого железнодорожного транзита через территорию РК, подписанное в 2010 году, предусматривает те же самые условия, которые действовали в российско-американском соглашении.

Подписав в сентябре 2017 года протокол к вышеуказанному соглашению, мы только дополнили перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык. В протоколе сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшим между РФ и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии.

Более того, в соответствии с заявлением президентов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, подписанным по итогам четвертого каспийского саммита 29 сентября 2014 года в Астрахани, деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе согласованных ими принципов, в том числе неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам. В подписываемой Конвенции этот принцип нашел отражение.

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