Минэкономики Таджикистана: заинтересованы вести торговлю с Россией в рублях

Министр торговли и экономического развития Таджикистана Негматулло Хикматулозода рассказал в интервью РИА Новости об основных макроэкономических показателях, акционировании компании ТАЛКО к 2021 году, переговорах с Ираном о поставках нефти, а также о заинтересованности страны вести торговлю с Россией в рублях, чтобы избежать риски от колебаний по другим иностранным валютам.

— Многие международные финансовые институты дают менее оптимистичные прогнозы экономического развития Таджикистана, чем правительство республики. На чем основываются их прогнозы, на чем прогнозы правительства?

— Как правило, прогнозы международных организаций зачастую бывают слишком консервативные, и складывается впечатление, что их эксперты несколько перестраховываются в своих оценках. Наши же прогнозы разрабатываются на основе реальной ситуации, складывающейся в отраслях экономики республики, и, конечно же, учитывают изменение факторов, том числе и внешних, так или иначе влияющих на определенные сферы экономического развития страны.

Опыт показывает, и я бы хотел это подчеркнуть, что наши оценки практически всегда оказываются очень близкими к фактически сложившимся показателям. В качестве примера, оценка роста ВВП на 2016 год от различных международных организаций составляла от 4,2 до 4,8%. А первоначальная оценка от МВФ по росту ВВП в 2016 году была 3,4%, однако в течение года фонд существенно пересмотрел свой прогноз в сторону увеличения до 6%. Наш прогноз был на уровне 7%, фактически этот показатель за 2016 год составил 6,9%. В 2017 году МВФ опять ожидал замедления экономического роста до 4,5%. По нашим прогнозным показателям рост предусматривался в 7%, а по итогам 2017 года фактический рост ВВП составил 7,1%.

Пессимистичные прогнозы международных организаций в основном строились на замедлении экономического развития России и в связи с этим снижении объемов денежных переводов от мигрантов в республику. Однако следует отметить, что в республике в целях минимизации рисков и последствий от внешних вызовов принимаются антикризисные меры, которые направлены на мобилизацию имеющихся внутренних ресурсов и соответственно снижение влияния денежных переводов на экономическое развитие страны.

В реальности так действительно и происходит. Хотел бы напомнить, что в 2009 году, когда объем денежных переводов сократился на 30%, рост ВВП замедлился почти в два раза, то есть до 3,9%. Сейчас денежные переводы, поступающие в республику, составляют примерно 50-60% от их максимальных объемов, достигнутых в 2013-2014 годах, но при этом рост экономики сохраняется на достаточно высоком уровне, то есть в среднем примерно 7%.

Принятые в республике стратегические документы нацеливают на постепенный переход на новую модель экономического роста, основанную на ускоренном развитии промышленности, инвестициях, импортозамещении и диверсификации экспорта.

— Правительство все также придерживается прежних прогнозов экономического развития страны или же они скорректированы, учитывая последние тенденции из-за инфляционного давления в связи с нестабильностью курса национальной валюты и ростом цен на ГСМ?

— В соответствии с прогнозом основных макроэкономических показателей на 2018 год рост ВВП определен в 7%, что должно быть обеспечено за счет роста промышленного производства на 14%, сельскохозяйственного производства — на 6,8%, инвестиций в основной капитал — на 30%, розничного товарооборота — на 7%. По фактическим данным за 1 полугодие текущего года промышленное производство выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, объем сельскохозяйственной продукции — на 8,5%, инвестиции в основной капитал — на 33,1%, а объем товарооборота — на 14,6%. Такие показатели позволили обеспечить рост ВВП в первом полугодии на 7,2%. По нашим оценочным расчетам, в целом за 2018 год рост ВВП составит 7,2-7,3%.

Что касается инфляции, то на 2018 год прогнозный показатель инфляции установлен на уровне 7%. За первое полугодие текущего года потребительская инфляция составила 0,9% против 5,9% за этот же период 2017 года. При этом продовольственные цены по сравнению с декабрем прошлого года снизились в среднем на 1%. Непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 2,6%, в том числе цена на бензин — на 11,6%, а на сжиженный газ — на 15,7%, что связано с ростом мировых цен на эту продукцию.

Учитывая, что на уровень инфляции существенное влияние оказывает уровень цен на продовольственные товары, так как они занимают более 60% в потребительских расходах населения, это позволяет ожидать, что в целом за 2018 год уровень инфляции не только не выйдет за рамки прогнозного показателя, но будет значительно ниже его и ниже прошлогоднего показателя.

— Расскажите, пожалуйста, о позиции министерства по отношению к выпуску евробондов, которые номинировал Таджикистан в прошлом году. Многие эксперты считают, что эти ценные бумаги обременят республику дополнительными долговыми обязательствами, учитывая, что внешний долг страны уже перевалил за 50% к ВВП.

— В первую очередь необходимо отметить, что по данным министерства финансов, размер внешнего долга республики не изменился по сравнению с началом 2018 года и на 1 июля составил 2,9 миллиардов долларов или 38,9% к ВВП.

Привлеченные средства за счет продажи евробондов на международных финансовых рынках направляются на строительство Рогунской ГЭС. В дальнейшем, если возникнет потребность в дополнительных иностранных инвестициях, то не исключается возможность продолжения такой практики, но этому будет предшествовать тщательный анализ макроэкономических показателей, их устойчивости, и, в первую очередь, анализ внешнего долга, его обслуживания и уровня в рамках действующей Среднесрочной стратегии управления внешним долгом, где пороговый потолок внешнего долга установлен в 60% к ВВП.

— Как отразились на Таджикистане санкции, введенные Вашингтоном по отношению к некоторым импортируемым товарам на территорию США, я имею в виду, в первую очередь, по отношению к таджикскому алюминию?

— В данном контексте эти санкции никак не отразились на Таджикистане, во-первых, потому, что объем торговли с США составляет меньше 1% от общего внешнеторгового оборота республики, а объем нашего экспорта в США всего 0,1% от общего объема экспорта. Кроме того, алюминий в США не экспортируется.

— Есть информация, что правительство акционирует компанию ТАЛКО к 2021 году, как вы прокомментируете данную информацию?

— Мы не владеем такой информацией. Что касается эффективного производства алюминия, то необходимо отметить, что в 2018 году Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) приступила к реализации программы поэтапной и полной модернизации алюминиевого производства и перевода его на новые современные технологии. Установка современного оборудования позволит снизить расход электроэнергии в три раза. Это, естественно, будет влиять на себестоимость одного из основных экспортных товаров страны. Срок реализации проекта 1,5 года. В результате модернизации производственная мощность завода составит 500 тысяч тонн первичного алюминия.

Уже до конца текущего года ТАЛКО планирует произвести свыше 149 тысячи тонн алюминия.

— Насколько за последние месяцы увеличился (снизился) объем торговли с Россией? Какие товары самые востребованные друг у друга?

— За первое полугодие 2018 года внешнеторговый оборот с Россией увеличился по сравнению с этим же периодом прошлого года на 6,6% и составил 469,5 миллиона долларов, при этом объем импорта сложился в сумме 448,5 миллиона долларов и вырос на 3,4%, а экспорта — 21,0 миллион долларов и его объем вырос в 3,1 раза.

В структуре импорта товаров из России основная доля приходится на нефтепродукты (30,6%), древесину и изделия из нее (11,4%), черные металлы (9%), химическую продукцию (8%), жиры и растительные масла (5,1%), моющие средства (1,4%) и другую продукцию. Основными экспортными товарами из Таджикистана в Россию являются хлопковое волокно (75,8%), продукция сельского хозяйства (6,3%), предметы одежды (5,3%).

— Заинтересован ли Таджикистан наращивать объем торговли с Россией в рублях?

— Российская Федерация — ключевой торгово-экономический партнер Таджикистана. На ее долю приходится более 20% всего внешнеторгового оборота республики, в том числе более 32% поставок по импорту и около 3% экспортных операций.

Учитывая, что большую часть внешнеторгового оборота с Россией составляют импортные поставки в республику, считали бы целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты по этим операциям в российских рублях, чтобы избежать риски от колебаний по другим иностранным валютам.

— Таджикистан является наблюдателем в ЕАЭС, заинтересован ли Душанбе в более глубокой интеграции в союз? Когда может стать официальным членом, рассматривается ли горизонт этого года? На какие уступки готова пойти страна ради членства в ЕАЭС? Какие выгоды получит от этого?

— Данный вопрос всесторонне анализируется, изучаются все плюсы и минусы, прежде всего, это касается вхождения в общий рынок стран-участниц указанной организации, насколько отечественная продукция конкурентоспособна и отвечает требованиям, установленным стандартами ЕАЭС. Вступление в ЕАЭС требует приведения законодательства, норм, технических регламентов, тарифов и таможенного положения в соответствии с требованиями ЕАЭС.

После вступления в ЕАЭС Киргизии и Армении мы расширили спектр изучения этих вопросов. Нам интересен опыт этих стран с точки зрения взаимодействия "малых экономик" с более крупными, какими являются Россия, Казахстан и Белоруссия. Необходимо проанализировать насколько бизнес готов к конкуренции со стороны российских, белорусских и казахских предприятий. Анализ и изучение данного вопроса продолжается.

— Что происходит с проектами "Газпрома" в Таджикистане? Компания совсем уходит из республики? Если да, кем надеетесь заменить?

— Лицензии на геологическое изучение нефтегазоперспективных площадей Сарыкамыш и Западный Шохамбары были получены Gazprom International 15 сентября 2009 года. Эти лицензии действуют до 15 сентября 2018-го.

В соответствии с соглашением об общих принципах проведения геологического изучения недр между правительством Таджикистана и "Газпромом" в марте текущего года была создана совместная рабочая группа, которая до конца 2018 года должна определить направление дальнейших работ компании в республике. Сейчас Gazprom International совместно с таджикскими партнерами активно прорабатывает новые направления сотрудничества.

— Решены ли вопросы финансирования строительства Рогунской ГЭС и линии электропередач от нее? Откуда будут деньги? Рассматривается ли вариант кредитов? У кого и на какую сумму? Будете ли обращаться к России?

— Финансирование строительства Рогунской ГЭС осуществляется из государственного бюджета Республики Таджикистан и, как уже было отмечено выше, в прошлом году на эти цели были привлечены средства в сумме 500 миллионов долларов путем размещения евробондов на международных финансовых рынках.

Правительство республики продолжает вести переговоры с различными международными финансовыми организациями по вопросу привлечения финансовых ресурсов для дальнейшего строительства Рогунской ГЭС. Рассматриваются различные варианты, в том числе и дальнейшее размещение гособлигаций (евробондов) на международных рынках.

— На какой стадии переговоры по контракту о закупке иранской нефти? Повлияют ли призывы США отказаться от закупки иранской нефти на позицию Таджикистана?

— В настоящее время переговоры о поставках иранской нефти в Таджикистан не ведутся.

— В 2015 году Россия и Таджикистан договорились создать логистические центры для увеличения поставок сельхозпродукции в Россию. Были ли созданы такие центры? Какая сельхозпродукция поставляется в РФ из Таджикистана?

— Российская Федерация традиционно является основным импортером сельскохозяйственной продукции из Таджикистана. Более 200 предприятий пищевой промышленности и оптово-розничной торговли России выразили готовность заключить прямые контракты с предприятиями Таджикистана, что позволит наладить прямой, надежный и стабильный канал поставок таджикской сельхозпродукции на российский рынок.

Основными экспортными товарами из Таджикистана в Россию являются хлопковое волокно, свежие овощи и фрукты (картофель, лук, морковь, виноград, лимоны, абрикосы, персики, черешня), сухофрукты, сушеные овощи, орехи и рис.

В апреле текущего года на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией стороны продолжили переговоры по строительству в Душанбе оптово-распределительного центра для хранения и охлаждения продукции перед ее транспортировкой, созданию единого республиканского оператора для осуществления прямых поставок таджикской плодоовощной продукции в Российскую Федерацию, регулированию таможенного оформления товаров, а также соблюдения фитосанитарных требований.

В ходе совместных мероприятий было определено месторасположение будущего оптово-распределительного центра в Душанбе площадью 15 гектаров с наличием всей необходимой инфраструктуры.

В настоящее время российской стороной рассматривается вопрос финансирования строительства данного центра.