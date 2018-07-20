Сергей Нечаев: российское энергетическое оружие — это миф

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал в интервью РИА Новости о диалоге Москвы и Берлина, торгово-экономических отношениях двух стран, взаимодействии по урегулированию кризиса на Украине, а также о перспективах реализации проекта "Северный поток-2".

— Сергей Юрьевич, президент РФ выступил перед главами российских дипмиссий за рубежом, в том числе заострив внимание на важности реализации двусторонних проектов с ведущими странами. О чем в контексте Германии могла бы идти речь?

— В своем выступлении глава государства четко обозначил основные направления внешнеполитической деятельности российской дипломатической службы, поставил задачи, отметил особое значение двустороннего сотрудничества с традиционными партнерами, к числу которых по праву относится и Германия. Конечно, российско-германские отношения знавали лучшие времена и в политическом, и в экономическом и в культурно-гуманитарном измерениях. После Крымской весны и известных событий на Украине многие форматы были заморожены, причем не по нашей инициативе. Мы вообще против санкций, против блокирования диалога, что сводит на нет колоссальные усилия за десятилетия упорной работы по наращиванию позитивного сотрудничества.

В целом значительная часть европейской общественности осознает контрпродуктивность санкционной политики против РФ и безальтернативность поддержания с нашей страной конструктивного диалога. Эта тенденция наблюдается и в Германии. Отрадно, что сегодня на некоторых треках наше двустороннее сотрудничество постепенно оттаивает.

Торговый оборот за последнее время вырос на 20%, хотя текущий показатель в 57 миллиардов долларов, конечно, еще далек от уровня 2012 года. Тогда он превышал 80 миллиардов. Есть положительная динамика по ключевым механизмам взаимодействия в экономике: вновь заседает стратегическая рабочая группа по экономике и финансам. Серьезно активизировались межпарламентские контакты. Восстановлена диалоговая площадка "Петербургский диалог", продолжают успешно функционировать и "Потсдамские встречи". Работает перекрестный год региональных и муниципальных партнерств. Его практическим итогом, помимо прочего, должны стать появления на карте новых городов-побратимов. Набирает оборот и научно-техническое сотрудничество: на повестке дня перекрестный год научных и образовательных партнерств. Изучается возможность проведения в будущем году "Русского сезона" в Германии. Наша культура в ФРГ всегда находила самый широкий отклик. И это тоже важный фактор позитивной повестки дня в наших отношениях.

— Говоря об экономике нельзя не упомянуть российско-германское энергетическое сотрудничество, особенно в свете последних высказываний президента США Дональда Трампа о полной зависимости Германии от России в случае реализации проекта газопровода "Северный поток-2"…

— Российско-германское энергетическое сотрудничество — действительно один из важнейших приоритетов наших двусторонних отношений. Мифы о российском энергетическом оружии — всего лишь элементы недобросовестной конкуренции. Мы поставляем наш газ, получаем за это твердую валюту — в хорошем смысле это взаимозависимость или, скажем, взаимодополняемость.

"Северный поток-2" — это сугубо коммерческий проект, в число участников которого входят не только российские и немецкие компании. В его реализации заинтересованы очень многие в Европе, поскольку он нацелен на обеспечение энергобезопасности на всем континенте. Мы против его политизации. Так что работа кипит. Мы очень надеемся, что никакие препятствия, даже те, которые нам пытаются навязать искусственно извне, не помешают реализации этого проекта.

— Хотелось бы поговорить немного об Украине. Россия и Германия являются активными участниками нормандского процесса. Как сейчас продвигаются переговоры между Москвой и Берлином по урегулированию украинского кризиса? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин: Россия негативно отнеслась бы к расширению НАТО

— Россия, Германия и Франция действительно являются спонсорами нормандского формата и, разумеется, стараются вести к тому, чтобы минские договоренности были в полной мере реализованы, им нет альтернативы. Мы со своей стороны делаем для этого все необходимое. Нормандский формат работает в нескольких измерениях. В начале июня в Берлине состоялись переговоры на уровне министров иностранных дел, где с российской стороны совершенно недвусмысленно было указано на те недоработки, которые имеются на стороне Киева в реализации договоренностей, достигнутых главами государств нормандской четверки в Париже и Берлине. В первую очередь речь идет о разведении сторон и вооружений в районе станицы Луганская, законе об особом статусе территорий на востоке Украины и имплементации формулы Штайнмайера в контексте предстоящих местных выборов. Мы бы хотели, чтобы наши зарубежные коллеги, которые также являются спонсорами минского процесса, более активно работали с украинской стороной, а между Киевом и Донбассом был установлен диалог.

— Когда в мае в Москву приезжал новый глава МИД ФРГ Хайко Маас, он упомянул о хакерской атаке на германские оборонное и внешнеполитическое ведомства. Сергей Лавров тогда заявил, что немецкая сторона не обращалась к России по этому поводу. Изменилась ли ситуация после этого или же официальный Берлин так и не обращался к Москве?

— Эта тема бурлит в местном информационном пространстве, но мегафонная дипломатия здесь явно контрпродуктивна. Мы неоднократно просили Берлин в развитие переговоров министров передать нам доказательства причастности России к пресловутым кибератакам на германские ведомства, какую-либо реальную фактуру, но ее нет. Подобный диалог можно было бы организовать и в рамках консультаций экспертов по кибербезопасности, которые мы в свое время предлагали.

— Собственно, эти консультации по кибербезопасности между РФ и ФРГ и были запланированы на весну, но немецкая сторона их отменила, не объяснив причину. Есть ли понимание, когда они все-таки могут состояться?

— Мяч на германской стороне.