Министр сельского хозяйства Чувашии: доля АПК в ВРП увеличится до 20%

Чувашия третий год входит в десятку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата регионов России. О реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и сельскохозяйственном бренде Чувашии корреспондент РИА Новости поговорил с заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской республики – министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Минсельхоз прогнозирует снижение урожайности из-за засухи

— В прошлом году доля продукции агропромышленного комплекса в общем объеме Валового регионального продукта (ВРП) составила 15,4%. Мы рассчитываем, что к 2035 году доля продукции АПК в структуре ВРП увеличится до 20% в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Чувашской республики. Такого роста планируется достичь за счет внедрения инновационных технологий, создания новых видов производств, ввода в оборот неиспользуемых земель.

- Каков объем инвестиций в республику в прошлом году?

— В 2017 году в агропромышленный комплекс привлечено 3,5 миллиарда рублей инвестиций. В регионе построено шесть животноводческих ферм на 3 850 скотомест, тепличный комплекс площадью 2,2 гектара, создан селекционно-семеноводческий центр на пять тысяч тонн элитного семенного картофеля в год. Предприятия пищевой промышленности реализовали семь крупных проектов по расширению и модернизации производства, увеличению ассортимента выпускаемой продукции.

- Какие крупнейшие инвестиционные проекты реализуются в настоящее время?

— В текущем году реализуется 51 инвестиционный проект строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов на десять тысяч скотомест. Агрофирма "Ольдеевская" строит животноводческий комплекс молочного направления на 414 дойных коров, компания "ЧебоМилк" –энергоэффективную молочную ферму на 600 голов, компания "Эмметево" –молочно-товарную ферму на 400 голов. СХПК "Рассвет" – строительство коровника на 200 голов, сельхозкооператив "Комбайн" модернизирует телятник по откорму крупного рогатого скота на 450 голов, племенной птицеводческий завод "Канашский" реконструирует птичник на 55 тысяч голов с заменой старого оборудования, а компания "Победа" строит коровник на 400 голов.

Кроме того, в этом году крупнейшим проектом является строительство тепличного комплекса "Новочебоксарский" площадью 22 гектара для выращивания овощной продукции защищенного грунта стоимостью 5,2 миллиарда рублей. Кондитерская фабрика "АККОНД" в июне запустила новую технологическую линию по производству сахарного печенья, модернизируется производство чебоксарской пивоваренной фирмы "Букет Чувашии", Чебоксарский городской молочный завод в августе планирует тестовый запуск производства после масштабной реконструкции. Планируется, что завод будет перерабатывать 280 тысяч тонн молока в год. Другая молочная компания – "Ядринмолоко" реализует инвестиционный проект по модернизации аппаратного цеха, что позволит увеличить переработку сырого молока до 450 тонн в сутки. "Новочурашевский молочный завод" строит новый цех по производству творога и твердых сыров, а Чебоксарский хлебозавод №1 проводит техническое перевооружение хлебного производства. Кроме того, компания "Волга Айс" модернизировала участок варки и приемки молока, теперь предприятие производит вкуснейшее и качественное мороженое на натуральном молоке местных сельхозтоваропроизводителей.

- Расскажите, пожалуйста, про инициативное бюджетирование в муниципалитетах.

В конце января прошлого года глава Чувашской республики Михаил Игнатьев издал указ о реализации на территории региона проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Указом внедрен республиканский механизм поддержки развития сел и деревень с учетом инициатив и пожеланий самих сельчан и с их активным участием в реализации выбранных проектов.

Первый же год реализации этого проекта показал его успешность и востребованность. Четче расставляются приоритеты расходования средств местных бюджетов и решения вопросов местного значения, повышается эффективность бюджетных расходов, благодаря вовлечению населения в процесс принятия решений.

В течение 2017 года в программе приняли участие жители 97 сельских поселений 20 муниципальных районов республики. Успешно реализовано 103 проекта.

Так, выполнен ремонт здания Долгоостровской средней общеобразовательной школы Батыревского района, произведен капитальный ремонт сельского дома культуры в деревне Алгазино Алгазинского сельского поселения Вурнарского района. Благодаря инициативному бюджетированию проводится ремонт дорог. Например, в деревне Арабоси Урмарского района отремонтирована автомобильная дорога по улице Е. Никитина, а в деревне Новое Чурино Яльчикского района – грунтовая дорога на ул. Речная.

По итогам 2017 года среди муниципалитетов выявлены лидеры по количеству реализованных проектов инициативного бюджетирования. Это Батыревский район, где реализовано 13 проектов, Шемуршинский и Яльчикский районы – по 8 проектов, Комсомольский и Чебоксарский район – по 7 проектов.

В 2018 году бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов инициативного бюджетирования из республиканского бюджета выделено 93,8 миллиона рублей. В июне выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1,9 миллиона рублей.

Кроме того, по итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств в 21,6 миллиона рублей. В связи с этим был проведен дополнительный конкурсный отбор проектов, по итогам которого к реализации в 2018 году отобрано еще 39 проектов.

Таким образом, если в начале года в республике планировалось реализовать 210 проектов, то выделение дополнительных средств из бюджета республики, а также полученная экономия, позволяют в течение года воплотить в жизнь 249 проектов.

В нынешнем году в реализации проектов инициативного бюджетирования участвуют все муниципальные районы, 217 сельских и городских поселений.

Лидерами по количеству реализуемых проектов являются Моргаушский район – 19 проектов, Красночетайский район – 18 проектов, Канашский и Урмарский районы – по 17 проектов, Чебоксарский район – 15 проектов.

На сегодняшний день полностью завершены 104 проекта, муниципальные контракты заключены по 103 проектам.

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- Каким образом в муниципалитетах будут реализовываться проекты развития общественной инфраструктуры? Сколько средств будет выделено из республиканского бюджета?

- В рамках программы устойчивого развития сельских территорий для повышения доступности медицинских услуг в республике построено 152 модульных фельдшерско-акушерских пункта. К 2019 году будет открыто еще 50 новых ФАПов, из них 25 – в текущем году. Большое внимание мы уделяем развитию учреждений культурно-досугового типа на селе. В текущем году идет строительство пяти новых сельских клубов. Кроме того, мы занимаемся обустройством площадок под комплексную жилищную застройку на селе. В этой сфере реализовано восемь проектов. Ведется строительство семи объектов газификации и трех объектов водоснабжения в сельской местности. На реализацию вышеуказанных проектов выделено больше миллиарда рублей.

- Какой эксклюзивный сельхозпродукт вы можете предложить рынку?

— Ежегодно предприятиями республики выводятся на рынок новые виды продукции. Среди эксклюзивных можно назвать, к примеру, салат из папоротника – оригинальный салат, который готовят из лесного папоротника. Эксклюзивом можно назвать бальзам "Чувашский сувенир", который готовится по старинным чувашским рецептам на настое трав. В составе этого необыкновенного напитка более сорока натуральных компонентов, лечебных трав и соцветий, произрастающих в республике. "Вурнарский мясокомбинат" выпускает сырокопченую колбасу "Дольче-Вита" с брусникой. В республике налажено производство фиточая "АВАН" из 33 лекарственных трав и растений, произрастающих на территории природного парка имени А.П. Айдака в Ядринском районе Чувашии. Травы собираются вручную. В свою очередь "Чебоксарский мясокомбинат" начал производство мясных снеков, которые не содержат углеводов и идеально подходят тем, кто ведет активный образ жизни, заботится о своем здоровье и фигуре.

- Что, по вашему мнению, может стать новым сельскохозяйственным брендом региона?

— Чувашия издревле является хмелепроизводящим регионом, хмель выращивали не только в сельскохозяйственных организациях, но и в каждом подворье. Сегодня Чувашская Республика является основным хмелепроизводящим регионом России, более 90% валового сбора хмеля приходится на нашу республику.

У нас сохранена единственная в России коллекция, которая насчитывает 248 сортов ароматного хмеля. Есть научная база, действующие хмельники, хмелеуборочные комбайны и хмелесушилки, современный комплекс по переработке хмеля.

В нынешнем сезоне аграриями республики на хмельниках навешено 108 га хмеля. В 2017 году в республике собрали 375 тонн товарного хмеля, урожайность составила 16 ц/га.

Кроме того, брендом региона может стать чувашский национальный продукт "шартан". Для его приготовления куски говядины и свинины со специями в натуральной оболочке запекаются в печи в форме шариков по 400–500 грамм. Издревле шартан имел обрядовое значение. Его готовили на праздники, приготовление было трудоемким и требовало немало времени, поэтому готовился он не чаще двух-трех раз в год из баранины. Сегодня шартан готовится из мяса говядины, свинины и пряностей и является излюбленным мясным деликатесом жителей и гостей республики. В его производстве используются только цельные куски мяса и натуральные специи.