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Интервью

Владимир Чижов: Россия ждет готовности ЕС восстановить сотрудничество

18:0015.06.2018
(обновлено: 18:41 15.06.2018)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПостпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. 15 июня 2018Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. 15 июня 2018
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Россия и Евросоюз продолжают сотрудничество по ряду вопросов, но это не заменяет полноценного взаимодействия в рамках тех структур, которые сегодня заморожены, и Москва готова восстановить полноценное конструктивное сотрудничество с ЕС, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Чижов в пятницу выступил на круглом столе "Вызовы безопасности: новые альянсы — новые головные боли" форума, организованном журналом Economist в Афинах. О подготовке встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Федерики Могерини, предстоящих консультациях политдиректоров, что он думает о политике Великобритании в свете Brexit, формате "большой семерки" и продвижении НАТО к российским границам Чижов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.

— Владимир Алексеевич, сейчас готовится встреча политдиректоров МИД России и Евросоюза. Какие вопросы планируется обсудить?

— Встреча пройдет 21 июня. У нас этот формат, слава богу, не заморожен. Такие консультации проходят дважды в год. С нашей стороны участвует заместитель министра Александр Грушко, а политдиректором от Евросоюза выступает заместитель генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Жан-Кристоф Бельяр.

Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-апреле вырос на 23,5%
В повестке, как обычно, большой набор двусторонних вопросов. Кроме того, актуальные международные сюжеты, где задействованы Россия и Евросоюз. Например, судьба знаменитого СВДП — Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме. Это первое.

Второе — Ближний Восток. Мы с Евросоюзом с очень близких позиций выступаем за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе двугосударственного решения, по Иерусалиму наши позиции схожие.

Но это не значит, что нам не о чем поговорить, есть, конечно. Тем более что возникают и новые сюжеты. Некоторые из них выходят за рамки политдиалога. У нас накопились вопросы по энергетике. Я только что прочитал, что заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович надеется на встречу с нашим министром Александром Новаком в начале июля. Посмотрим — насколько я понимаю, не так просто графики свести воедино как по времени, так и по месту.

Кроме того, Россия и страны Евросоюза вовлечены в такой формат, как АСЕМ — "Азия-Европа". В рамках этой инициативы предстоит очередной саммит в октябре, на сей раз он будет в Брюсселе. Он поочередно проходит в Европе и в Азии. В прошлом году он проходил в Улан-Баторе. Так что это тоже придает определенный импульс нашей повседневной работе с нашими партнерами в Брюсселе и других местах.

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкСовместное фотографирование глав делегаций стран - участниц 11-го саммита форума "Азия - Европа" в Улан-Баторе
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Совместное фотографирование глав делегаций стран - участниц 11-го саммита форума "Азия - Европа" в Улан-Баторе

— Готовится в обозримой перспективе встреча Лаврова и Могерини?

— Да. В прошлом году, напомню, они встречались пять раз. В том числе Могерини один раз в Москву ездила, Лавров приезжал в Брюссель, потом еще три раза они встречались. В начале года возможности оказались упущены из-за нестыковок графиков. В ближайшее время — не буду говорить когда и где — мы рассчитываем провести встречу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры G7 обсуждают совместное заявление. 9 июня 2018
© REUTERS / Prime Minister's Office/Adam Scotti
Евросоюз оказался заложником санкций против России, заявил эксперт
Все европейские институты, европейские структуры, сначала Европарламент и затем Еврокомиссия вступают в последний год своей работы. В мае следующего года выборы в Европарламент. Осенью переформатирование и создание новой уже Еврокомиссии. Заканчивается срок полномочий и у председателя Евросовета господина Туска. Заканчивается он и у Еврокомиссии, в том числе у ее председателя Юнкера, поэтому сейчас законотворческая работа у них активизировалась.

Но я надеюсь, что до того, как они все разойдутся, все-таки какие позитивные шаги будут приняты.
У нас были за последнее время довольное серьезные некоторые политические импульсы. Два года назад Юнкер был участником Петербургского международного экономического форума. В этом году несколько еврокомиссаров были приглашены, но, к сожалению, никто не смог приехать, так что мне пришлось им пересказывать, что там было, хотя они все знали из сообщений СМИ. Так что, надеюсь, здесь мы тоже поработаем.

Все это требует определенной работы, но это не заменяет полноценного взаимодействия в рамках тех структур, которые, увы, на сегодняшний день заморожены. Вот когда в Евросоюзе соберут достаточно политической воли, пользуясь термином из ядерной физики, наберут критическую массу политической воли, чтобы изменить свой курс, тогда они будут знать, где нас найти.

— Вы в своем выступлении на форуме как раз говорили о сотрудничестве, что надо развивать конструктивное сотрудничество. Но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недавно заявила, что надо новые санкции вводить. Это что — очередная спираль противостояния раскручивается?

— Логику поведения Терезы Мэй в случае с инцидентом со Скрипалями и в последующем можно вычислить в ситуации, когда британское правительство находится под мощным давлением внутри страны и извне. Когда нависает дамоклов меч Brexit, достаточного прогресса на переговорах нет. Когда все попытки подступиться к решению самого сложного компонента Brexit — это межирландская граница — не приносят результатов и уже обсуждается то, что вошло в обиход как back stop — что будет, если не будет никакого соглашения к концу дня 29 марта 2019 года. Британское общество — как они проголосовали два года назад по Brexit, так мало кто изменил свою позицию. Я уж не говорю про ситуацию в отдельных регионах Соединенного Королевства. Да и в самом британском кабинете кто-то уходит в отставку, кто-то занимается публичной критикой премьера и так далее.

Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера (ТАВКР) Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Экономист: санкции крайне редко приводят к желаемому для США результату
И вот одним выстрелом из рогатки с "Новичком" убита целая стая зайцев. Но для меня вопрос в другом — как страны Евросоюза пошли на, как они выразились, unqualified, "безграничную солидарность", не разобравшись в ситуации. Сегодня один из участников панели, замгенсека НАТО Алехандро Альваргонсалес пытался упрекать Россию в том, что она все отрицает. Мне пришлось пояснить, что дело не в том, что мы что-то отрицаем, наоборот, мы и по делу Скрипалей, и по малазийскому "Боингу", и по так называемому химическому инциденту в Думе в Сирии были открыты и предлагали и свое сотрудничество, и те доказательства, свидетельства, которые мы собрали. Никто не захотел ни слушать, ни воспринимать.

—  Вслед за Мэй призывы к новым санкциям прозвучали на "Большой семерке", хотя не от всех лидеров. Что, по вашему мнению, сейчас из себя представляет этот формат? Они определяют политику для всего Евросоюза?

— Я считаю, что "семерка" выполнила свою историческую миссию будучи "восьмеркой", а с момента обратного переформатирования она утратила какую-то практическую ценность.

© REUTERS / Yves HermanСаммит G7 в Квебеке
© REUTERS / Yves Herman
Саммит G7 в Квебеке

— Американские СМИ со ссылкой на дипломатические источники публикуют любопытный момент — президент США Трампа на встрече "Большой семерки" признал, что Крым — российская территория…

— Мы с вами этого не слышали, поэтому я комментировать не буду (смеется). А вот то, что он призвал вернуть Россию в "восьмерку"… Он опытный переговорщик. Он партнеров по переговорам сбить с толку всегда сможет.

— Норвегия просит США в следующем году увеличить до 700 человек количество американских военных вместо 330 и разместить их вблизи границы с нами. Наши ответные меры последуют?

— Норвегия была членом НАТО с первого дня ее создания в 1949 году. Но Норвегия, вступая в НАТО, взяла на себя добровольное ограничение, касающееся размещения собственных войск, не говоря уже об иностранных войсках, вблизи тогда еще советской границы. Элементом был даже отказ от проведения в той части страны любых военных учений.

По большому счету это решение формально никто не отменял. Но на практике получается, что Норвегия от него отходит. Зачем им это нужно, мне понять трудно.

— Россия предпримет что-то в ответ? Вообще, ведь 400 человек погоды не делают, но как символ.

— Правильно, так же, как размещение батальонов в Прибалтике. Вот если осуществится радикальная польская идея — размещение, причем за польские деньги, целой американском бронетанковой дивизии, это будет серьезно. Потому что это будет прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года, где говорится о неразмещении существенных боевых сил. В самом акте термин "существенные боевые силы" не раскрыт, но в последующих российско-натовских документах конкретизировано, что это численность выше бригады. Дивизия априори выше бригады.

— Президент Франции Макрон недавно на ПМЭФ признал ошибочными действия НАТО по расширению на восток, несмотря на обязательства. Сейчас готовится прием Македонии. Политика ошибок продолжается?

— Я думаю, что прием Македонии — это вопрос не завтрашнего и не послезавтрашнего дня. Что от этого выиграет Македония, сказать трудно. Так же трудно сказать, что от этого выиграет НАТО. Но, как говорилось на панели, Военно-воздушные силы Греции и Италии приступают к патрулированию воздушного пространства Черногории. Вот чем оборачивается вступление в НАТО для подобных стран.

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Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
Матч окончен
0
Египет
1
Уругвай
Матч идёт
0
Марокко
0
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