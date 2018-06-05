Анна Гавальда: Нобелевскую премию мира стоило бы вручить Джоан Роулинг

Известная французская писательница Анна Гавальда завоевала любовь миллионов читателей по всему миру благодаря своим романтическим произведениям "Я ее любил/Я его любила", "Просто вместе" и многим другим. В эти дни в России вышел ее новый сборник "Я признаюсь", и по приглашению издательства "АСТ" автор приехала в Москву на книжный фестиваль "Красная площадь". В интервью РИА Новости Анна Гавальда рассказала о том, почему считает читающих людей самыми красивыми, что для нее важнее Нобелевской премии и чем ее очаровала "мама" Гарри Поттера Джоан Роулинг. Беседовала Валерия Высокосова.

— Анна, бывали ли вы в России прежде?

— Да, кажется, я была здесь дважды: один раз в Петербурге, а другой раз приезжала в Москву и заезжала в Суздаль.

— Я слышала о том, что кто-то из ваших будущих героев, возможно, окажется в Москве. Вы уже знаете, чем он здесь займется?

— Трудно сказать, будет ли действие нового романа разворачиваться в Москве, хотя здесь мне нравится абсолютно все. Естественно, что и Москва, и Россия вдохновят меня на создание новых персонажей.

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— Мне повезло, потому что везде меня встречают очень милые и дружелюбные люди. Они похожи на самом деле, ведь людей, которые любят читать, объединяет какая-то внутренняя красота. Я говорю не о внешности, а об их поведении, о жестах, о том, какое впечатление они производят. Если сравнить в метро лицо человека, читающего книгу, и того, кто играет в какую-то игру, то первые мне нравятся больше. Я люблю фотографировать читающих людей.

Однажды в Париже были забастовки — у нас постоянно кто-то бастует, — и из-за этого в городе были проблемы с транспортом. Среди толпы выделялся один мужчина, который просто читал роман "Уолден, или Жизнь в лесу". Ему было наплевать на тот хаос, что творился вокруг.

— Что вы чувствуете, когда видите в метро людей, читающих ваши книги?

— О, у меня есть целая коллекция фотографий таких людей (показывает на телефоне эти снимки — ред.). Здорово, правда? Мне это очень нравится, и я особенно горжусь тем, что мои книги читают в таких повседневных ситуациях. Мне кажется, это лучше, чем Нобелевская премия.

— В одном из интервью вы говорили, что гораздо больше любите писать рассказы. Что для вас сложнее — писать романы или повести?

— На самом деле мне нравится и то и другое. Музыкант же не может больше любить ноту "до", чем ноту "ми". Литература есть литература, невозможно установить иерархию. Либо текст тебя трогает, либо нет.

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— К счастью, со сменой возраста меняются любимые романисты и новеллисты. Нельзя выбрать кого-то одного. Чем старше становишься, тем больше любишь авторов, которых не переносил в юности. В школе, например, дают читать классиков, но их произведения воспринимаются с большим трудом.

Будь моя воля, я бы не заставляла детей с 10 до 17 лет изучать классиков. Понимание приходит гораздо позже. Когда тебе 15 лет, невозможно наслаждаться Достоевским, чувствовать его романы по-настоящему. Многие школьники, столкнувшись с такими писателями, никогда их больше не полюбят. Но прекрасно то, что в школе дети учат стихи, поскольку они сопровождают тебя в течение жизни.

— Как же тогда прийти к этим серьезным авторам, если не узнать их в школе?

— В школе нужно развивать привычку читать, прививать любовь к чтению, читать отрывки из этих авторов, но не анализировать подробно. Я бы отдала больше времени изучению родного языка, а литература бы сопровождала эти уроки. Чтобы понять многие романы, нужно прожить настоящую историю любви и столкнуться с печалью. Как можно понять Анну Каренину, если в жизни не было трагедии?

— Наверное, только ленивый не спросил у вас про упоминание "Руслана и Людмилы" в одном из рассказов вашего нового сборника "Я признаюсь", но все же — почему вы обратились именно к этому произведению?

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— Когда я писала рассказ "Куртуазная любовь", у меня и в мыслях не было, что я скоро поеду в Россию. Героиню звали Лулу, но я не знала, во что превратить это имя, а потом возникла Людмила и, как следствие, Пушкин. Кстати, в прошлом году во Франции вышел новый перевод "Евгения Онегина" и у меня была возможность перечитать роман, что я сделала с удовольствием.

— В 2011 году вы перевели на французский язык роман "Стоунер" Джона Уильямса, который вышел в 1965 году, но был не заслуженно забыт. После нового издания в вашем переводе он с триумфом разошелся по миру и вернулся домой, в Америку. Ожидали ли вы, что весь мир полюбит эту книгу?

— Я даже представить себе не могла. Потом, когда я узнала, что роман снова начал пользоваться популярностью в Америке и по всему миру, я была удивлена. Возможно, именно этим я и запомнюсь читателям (смеется).

— Планируете ли вы переводить другие романы? Вдруг вам уже повезло найти очередной забытый шедевр.

— Мне бы очень хотелось. Если я найду текст такой же силы, как этот, то с удовольствием переведу. Но издателю, конечно, больше хочется, чтобы я писала свои книги.

— Как вы сами относитесь к переводам своих произведений? Даете ли переводчикам рекомендации?

— Меня волнует, конечно, качество перевода моих текстов на другие языки, и я поддерживаю с переводчиками постоянный контакт. Мне задают очень много вопросов, я отвечаю на них, а потом рассылаю все ответы всем переводчикам. В разных странах возникают абсолютно разные вопросы.

— В чем секрет популярности ваших романов, как вы думаете? Почему их ждут с таким трепетом по всему миру?

— Это тайна для меня. Быть может, потому, что я говорю о сложных вещах простыми словами. Я много пишу об одиночестве, причем не только физическом, но и душевном, а это очень распространенная вещь. Важно, что мои персонажи очень нежные и открытые люди, они не бояться быть смешными и показывать свои чувства. Мои герои не стремятся к власти и не хотят навязать свою власть кому-либо. При этом их нельзя назвать наивными — они все видят и все понимают. Их больше интересует борьба с собой, попытка себя изменить. Это нравится читателям.

— Будут ли новые экранизации ваших произведений?

— Все мои книги были адаптированы для кино. По сборнику "Я признаюсь" будет снят мини-сериал для французского телевидения. У каждой новеллы будет свой режиссер. © Flickr / Vegardig Вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год отменили

— В начале мая Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, заявила о своем решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год. Поводом стал кризис, возникший в академии после разоблачений сексуальных домогательств и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. Что вы думаете по этому поводу?

— Меня не очень волнует Нобелевская премия, но мне кажется, что Нобелевскую премию мира стоило бы вручить Джоан Роулинг, автору "Гарри Поттера". Эти книги объединили мир, объединили целое поколение детей. Я восхищаюсь ей больше всего. Ее книги прекрасно написаны, миллиарды людей читают их по всему миру. Это очень качественная литература. К тому же она очень скромная. Я ею очарована.