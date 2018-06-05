Денис Пушилин: Киев пытается привлечь миротворцев ООН для зачистки Донбасса

За время конфликта в Донбассе перемирия объявлялись порядка 20 раз. Однако на Украину это не действует. Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин в интервью РИА Новости рассказал о необходимости искать новые механизмы, чтобы Украина задумалась о реальном прекращении огня.

— В мае ситуация в Донбассе обострилась, были попытки со стороны ВСУ продвижения вглубь серой зоны и на территорию ДНР. С чем это связано?

— Есть несколько причин. Первая и основная, которая позволяла украинскому правительству думать, что это будет воспринято западными партнерами, это чемпионат мира по футболу в России. Все, что помешает приезду болельщиков, помешает России, и Украина готова этому способствовать.

Вторая причина в том, что американцы продолжают обучать Вооруженные силы Украины, прошли военные учения, у ВСУ появились новые рации. Тут еще президент (Украины Петр Порошенко) "Джавелины" испытывает. Появилась, наверное, некая уверенность, что они могут пойти в наступление, силовым способом попробовать отобрать часть территории. Я не говорю, что это тот час икс, когда они решили силовым способом взять всю территорию ДНР и ЛНР, но на какую-то часть они рассчитывали. Нам пришлось в очередной раз напоминать, что у нас есть полноценная армия. Мы прекрасно понимаем, чего ожидать от Украины, их политикума, от полуконтролируемых нацбатальонов. Поэтому мы тоже совершенствуемся. Можно было бы считать хорошим уроком для Украины все, что произошло, но ситуацию омрачает то, что ВСУ в основном воюют не с нашими военными, а с гражданским населением.

— Можно говорить сейчас о стабилизации ситуации в Донбассе?

— К сожалению, пока рано говорить о стабилизации. На мой взгляд, мы должны быть в повышенной готовности вплоть до окончания чемпионата мира. Вероятность (обострения ситуации со стороны ВСУ — ред.) достаточно высока, мы имеем дело с Украиной.

— Есть вероятность широкомасштабного наступления, боевых действий со стороны ВСУ? © РИА Новости Перейти в фотобанк В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска

— Украина, попытавшись пойти в наступление на определенных участках и потерпев поражение, скорее всего, не решится на что-то серьезное. Но это мое мнение, я не военный. Это мое мнение, основанное на оценке всех политических событий, я могу ошибаться.

— В районе Петровского, где состоялось разведение сил и средств, ВСУ оборудуют новые позиции. О чем это свидетельствует?

— Подобные действия со стороны Украины нарушают все достигнутые ранее договоренности. По сути, нивелировано рамочное решение по разведению сил и средств на пилотных участках. Мы говорим даже не о станице Луганской, где Украина достаточно длительный период времени срывает разведение сил, даты которого определяются в Минске. Уже идет речь о Петровском и Золотом (два участка, где разведение сил состоялось осенью 2016 года — ред.). Украина вопреки рамочному решению начала строить укрепления внутри этих участков. Об этом свидетельствуют отчеты СММ ОБСЕ.

— Чем это чревато?

— Украина делает все для того, чтобы саботировать разведение сил и средств на пилотных участках, тем самым избегая дальнейшего разведения сил и средств по всей линии соприкосновения. Ведь это гарантировало бы, наверное, полноценное перемирие. Это уже говорило бы о том, что конфликт можно считать переведенным в политическую плоскость, когда остались бы только политическое аргументы. Это было бы правильно, этого ждут жители ДНР, ЛНР и, наверное, гаранты минских соглашений. Но для Украины сейчас более приемлем вариант эскалации на линии соприкосновения. Это обусловлено и предстоящими выборами на Украине. Предвыборная кампания уже началась, и Порошенко фактически пробует разные варианты: и президент-миротворец, и президент-сорвиголова. Учитывая националистические настроения в украинском обществе, он, по-видимому, снова склоняется к мнению, что нужно быть воинствующим президентом. Соответственно, ему нужна горячая фаза на линии соприкосновения. Все к этому и идет. К тому же есть желание Порошенко вернуть Украину в повестку дня. В ходе последних встреч, значимых встреч в мировом политикуме Украина кое-где вообще не звучала. Горячая фаза на линии соприкосновения позволяет Порошенко напоминать о себе. Это дает возможность рассчитывать на определенную финансовую поддержку, без которой Украине становится все тяжелее.

— Будет ли ДНР предпринимать симметричные меры в ответ на оборудование ВСУ позиций на участке разведения в районе Петровского? © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк В Донбассе число обстрелов за неделю снизилось вдвое, заявили в ДНР

— Если Украина в кратчайшие сроки не поменяет позицию, если гаранты минских соглашений, та их часть, которая больше воздействует на Украину, не займут более активную позицию, то нам, наверное, придется возвращать на прежние позиции свои подразделения. Все готово к симметричным действиям.

— В зоне обстрелов остается Донецкая фильтровальная станция (ДФС). Какие пути снижения напряженности на этом участке существуют? Пойдет ли Киев на это?

— От Донецкой фильтровальной станции зависит жизнь более чем полумиллиона человек. В целях обеспечения ее бесперебойного функционирования специальной мониторинговой миссией был предложен ряд мер. В частности, предлагается ввести полный режим прекращения огня в этом районе, запрет на ведение ответного огня, а также на обстрелы станции или иные нападения на станцию, отвод тяжелого вооружения в соответствии с минскими соглашениями. Кроме того, предлагается произвести отвод сил и средств, разминирование района ДФС и подъездных к станции дорог. А также предоставить гарантии безопасности для обеспечения надежного, безопасного и неограниченного доступа сотрудников, ремонтных бригад и членов СММ к станции. Но, думаю, Киев будет всячески уклоняться. Очень хорошо, что СММ ОБСЕ видит всю сложность и важность проблем, связанных с Донецкой фильтровальной станцией, и те меры, которые предложены со стороны СММ ОБСЕ, являются практически приемлемыми. Активная позиция ОБСЕ позволит Киев додавить, есть на это надежда.

— Если ситуация в Донбассе снова будет обостряться, будете ли инициировать прекращение огня?

— За время конфликта перемирия объявлялись порядка 20 раз. Такое большое количество перемирий, по моему мнению, уже нивелировало сам такой призыв. На Украину это не действует. Надо искать новые методы, механизмы, чтобы Украина задумалась о реальном прекращении огня. К сожалению, последние перемирия свою функцию исчерпали. Да, они снижали на какое-то время интенсивность обстрелов, но вскоре после их оглашения ситуация вновь возвращалась вспять и обстрелы со стороны Украины продолжались.

— Тяжелое вооружение возвращено к линии соприкосновения, фактически сорвано соглашение о разведении сил, нет подвижек в политическом урегулировании. Способны ли еще минские соглашения принести мир в Донбасс или они исчерпали себя? CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Силовики и ополчение нарушают договоренность о разведении сил, заявил Хуг

— Украина делает все возможное, чтобы минские соглашения были приостановлены, оставались только на бумаге, только на слуху, но чтобы по факту ничего не делалось. Наша же задача — ситуацию изменить. Но для этого нужна более активная позиция как со стороны СММ ОБСЕ, так и со стороны стран-гарантов. Считаю, что только минские соглашения могут реализовать разрешение конфликта в мирном русле. Все остальные варианты, которые Украина считает для себя более приемлемыми — а это военный способ, попытка привлечь миротворцев в качестве какого-то подспорья для зачистки Донбасса, — являются неполноценными, и шансов на их реализацию практически нет.

— Что нужно сделать для того, чтобы в Донбасс пришел мир?

— Реализовывать уже достигнутые договоренности. В частности, рамочное решение — это разведение сил и средств не только на пилотных участках, но и по всей линии соприкосновения. Это залог того, что удастся прекратить активную фазу боевых действий. Дальше — политическая часть. Причем наиболее верный вариант — это синхронизировать выполнение элементов безопасности с элементами политического урегулирования. Синхронизация пошаговая. Такие предложения есть. Но, к сожалению, они отвергаются Украиной.