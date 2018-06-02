Александр Хуг: у СММ нет мандата расследовать дело MH17, историю Бабченко

Через месяц исполнится четыре года с момента крушения малайзийского Boeing 777 под Донецком. О том, почему ОБСЕ не участвовала в расследовании этого инцидента, об иностранных гражданах с оружием на территории Украины, о возврате российских офицеров в СЦКК и о том, связан ли приближающийся чемпионат мира по футболу с ситуацией в Донбассе, корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
— Я думаю, что действительно бесполезно при поиске решения, так это спекулирование — спекулирование на личностях, спекулирование на электоральных циклах, спекулирование на футбольных турнирах. Я не играю в такие спекуляции. Давайте придерживаться фактов. А факты состоят в том, что стороны хранят тяжелое вооружение по обе стороны от линии соприкосновения в районах, откуда, согласно договоренностям, оно должно быть отведено. Много оружия.
Они продолжают находиться в непосредственной близости друг от друга. Они продолжают нарушать режим прекращения огня. Пока не удастся прекратить эти нарушения или хотя бы улучшить эту ситуацию, насилие, о котором мы сообщаем в течение последних четырех лет, вероятно, будет продолжаться.
Я бы рекомендовал сторонам и всем тем, кто заинтересован в урегулировании конфликта, заняться этими проблемами. Это проблемы, которые необходимо решить. Меры для этого уже были согласованы. Вопрос заключается в том, когда стороны проявят свое желание выполнять эти меры в полном объеме.
СММ ОБСЕ продолжит документировать, будут ли стороны поступать таким образом или нет. Но выполнение этих мер зависит от тех, кто взял на себя обязательства выполнять их, подписав Минские соглашения.
— Я правильно вас понял, что обе стороны разместили тяжелое вооружение и артиллерию вблизи линии соприкосновения?
— Говоря об отчетах СММ, о которых вы упоминали, хотел бы спросить о следующем. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина и ее партнеры оказывали давление на ОБСЕ, чтобы в регулярных отчетах СММ не упоминала конкретные детали, на какой конкретно стороне в результате каждого конкретного обстрела погибли гражданские лица. Оказывалось ли такое давление?
— Я не комментирую слова министра. Но 57 государств-участников поручили СММ вести мониторинг и содействовать диалогу. На нашем веб-сайте — я призываю вас ознакомиться с ним — опубликован тематический отчет о жертвах (погибших и пострадавших) среди гражданского населения за 2016 год. Аналогичный отчет за 2017 год сейчас готовится. Отчет за 2016 год был опубликован в прошлом году. В нем содержится вся статистика, зафиксированная СММ.
Каждый день наши наблюдатели осуществляют мониторинг и фиксируют жертвы среди гражданского населения. В своих ежедневных отчетах СММ предоставляет четкую информацию о том, где эти жертвы были обнаружены.
— Так было с самого начала деятельности СММ?
Также, как я уже сказал, существует отчет о жертвах среди гражданского населения за 2016 год, содержащий всевозможные статистические данные. Отчет за 2017 год готовится и будет опубликован, как только будет завершен.
— На прошлой неделе были опубликованы промежуточные итоги расследования крушения МН17, которые подготовила следственная группа (JIT). Была ли задействована СММ ОБСЕ в расследовании, и если да, то имеются ли у ОБСЕ какие-то данные по инциденту с "Боингом"?
— ОБСЕ не проводит какое-либо расследование. У нас есть мандат на осуществление мониторинга. Мы выполняем его с 2014 года, и в этом отчете вы увидите, что мы были в районе, где разбился самолет. Мы способствовали предоставлению доступа к месту крушения, чтобы обеспечить извлечение тел и останков.
— Как мы знаем, СММ ОБСЕ работает не только на востоке, но и на всей территории Украины. Планирует ли миссия участвовать в расследовании таких громких дел, как ситуация с журналистом Аркадием Бабченко? Готова ли миссия подключиться к расследованию?
— Еще раз — мы не проводим расследование. У нас нет мандата на это. У нас есть мандат на осуществление мониторинга и предоставление отчетов. У нас действительно есть команда наблюдателей в Киеве. Это одна из десяти команд, расположенных на Украине. Как и в случае с MH17, в этом деле проводить расследование — это задача компетентных органов, в частности, полиции. Мы здесь для того, чтобы осуществлять мониторинг, и все, что мы наблюдаем, будет включено в наши ежедневные отчеты и будет доступно общественности на трех языках. Мы не спекулируем. Факты имеют значение.
— В случае если полиция попросит наблюдателей СММ предоставить какую-либо информацию, которая может быть связана с этим инцидентом, готова ли миссия предоставить такие данные?
Важно отметить, что расследовать этот случай — задача компетентных органов. Это закон, и мы будем продолжать осуществлять мониторинг. Если мы зафиксируем какое-либо соответствующее развитие событий, мы будем сообщать о них.
— Повлияло ли изменение формата военной операции Киева в Донбассе на интенсивность конфликта? Есть ли тенденция к учащению нарушений перемирия с какой-либо из сторон?
— Мы внимательно наблюдаем за действиями Вооруженных сил Украины. Мы также контактируем с властями, которые отвечают за нынешнюю операцию. Но, как я сказал ранее, я не собираюсь спекулировать на том, связано конкретное развитие событий на местах с числом нарушений режима прекращения огня напрямую или нет.
Не хочу повторяться, но главный вопрос — когда это вооружение будет отведено, чтобы его было невозможно использовать, когда стороны разведут силы одна от другой. Если это произойдет, не важно, какие футбольные матчи будут проводиться или каким будет законодательство, не важно, какие выборы будут проводиться, — вооружение больше не будет применяться. И это главный вопрос.
Никакой другой путь не поможет разрешению ситуации.
— Считаете ли вы, что размещение миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины является необходимым для выполнения Минских соглашений?
В конечном итоге этот конфликт может быть урегулирован только посредством диалога.
— Вы видели российский проект по миротворцам?
— Да, конечно. Я видел внесенное 5 сентября 2017 года Российской Федерацией предложение ввести силы, которые защищали бы наблюдателей СММ, эта концепция отличается от миротворческой операции.
— Как вы его оцениваете?
Единственная потеря нашей миссии — это гибель в прошлом году человека от срабатывания, вероятно, противотанковой мины. Не от того, что кто-то угрожал ему, а от взрыва, вероятно, противотанковой мины. Именно стороны должны устранить эти риски. Именно здесь сейчас требуется больше действий.
— Насколько работа СЦКК пострадала с уходом российских офицеров?
Будет очень важно, если офицеры Российской Федерации вернутся в СЦКК. ОБСЕ тесно сотрудничала с СЦКК и даже создала специальную команду по связям с центром.
— Готова ли ОБСЕ повлиять на Украину, чтобы Киев предоставил гарантии нормальных условий работы для российских представителей СЦКК?
— То есть это не проблема ОБСЕ?
— Как я сказал ранее, функционирование СЦКК очень важно в этом контексте, и не только потому, что Минские соглашения предусматривают конкретные задачи для этого органа. Я не избегаю вашего вопроса, но, в конце концов, это двусторонние договоренности между двумя государствами. Они должны достичь их. Мы четко заявляли, что функционирование СЦКК принесло бы пользу.
— Можно ли считать гуманитарную обстановку на востоке Украины близкой к понятию "гуманитарная катастрофа"?
Объекты инфраструктуры, от которых зависит жизнедеятельность людей — дороги, мосты, железные дороги, линии электропередач, системы связи, водопроводы, газопроводы, — повреждаются во время боевых действий. Если вы отрезаны от электричества, вы не сможете зарядить мобильный телефон, у вас нет света, вы не можете охладить еду, вы не можете включить насос для подачи воды. Людям становится очень тяжело жить в таких условиях. И здесь появляются гуманитарные потребности, а гуманитарная помощь становится необходимостью. Но, естественно, все зависит от каждой конкретной ситуации. Поэтому было бы неуместным давать широкую оценку относительно всего Донбасса. В наших отчетах очень четко сообщается о том, где требуется помощь.
— Приходилось ли наблюдателям СММ в ходе своей деятельности на востоке Украины встречать представителей европейских государств, США, третьих стран с оружием в руках на территории конфликта?
Я не оперирую домыслами. Я всего лишь говорю, что мы видели знаки различия многих стран, говорили с вооруженными людьми (преимущественно мужчинами), которые заявляли, что они граждане других государств. Например, Российской Федерации или стран Европы, соседних с Украиной стран. Мы не можем проверить эти заявления.
Мы говорили с людьми, которые были задержаны Вооруженными силами Украины. Эти люди заявляли, что они входили в состав армейских подразделений Российской Федерации, воюющих в Украине. Эта информация доступна широкой общественности.
В то же время очень важно отметить, что мы не расследуем эти заявления, мы не собираем разведывательные данные. Мы всего лишь точно сообщаем о том, что мы видели и о чем нам рассказали. Мы не делаем выводы. Вы можете это себе позволить, мы — нет. Эти нюансы очень важны; если их надлежащим образом не освещать, то это будет вводить в заблуждение.