Сергей Носов: только сильные люди могут жить в Магаданской области

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов в первом после назначения интервью РИА Новости рассказал о том, как получил это предложение, и о своих первых шагах в новой должности. Беседовала Людмила Щербакова.

— Сергей Константинович, это назначение в Магаданскую область было для вас полной неожиданностью или все-таки вы были готовы к нему?

— За неделю, в принципе, узнал за неделю, что есть такие планы у президента. Но когда узнал, конечно, было неожиданностью. Неделя была фактически на подготовку. На изучение материалов, выяснение проблематики, Задач, которые стоят перед регионом. Передо мной лично. Ну и процесс пошел размышлений и составления планов. И дальнейших действий.

— Не испугались? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Биография Сергея Носова

— Вы знаете, изменений много было в жизни. В какой-то степени, наверное, они не случайны. И чем труднее, тем интереснее. Так меня учили в молодости наставники. Но регион знаменитый. Может быть, не все знают и понимают, что такое Магаданская область, ее возможности.

Я хочу сказать, что на предыдущей работе я с подобным сталкивался. У Тагила тоже имидж определенный сложился. И мы сделали много, чтобы его изменить. То же самое по Магаданской области. Край богатейший. Это создает перспективы, возможности привлечения инвестиций для развития края. И самое главное все-таки богатство нашей земли — это люди. А в Магаданской области, наверное, особо, потому что только сильные люди могут жить в этих условиях. И с такими людьми, наверное, все-таки можно многое сделать. Главное организоваться.

— Когда назначал вас президент, какие задачи поставил?

— Он сказал, на месте разберетесь, задачи уточним. И мы уже обговаривали план работы и с полномочным представителем президента, вице-премьером Юрием Трутневым. Задача одна — привлечение инвестиций, развитие края, снижение затрат, улучшение ситуации в коммунальной сфере. Ну, кстати, эти проблемы стандартные для всей Российской Федерации. Где-то больше, где-то меньше, есть свои особенности. Поэтому сейчас планирую знакомиться с людьми. Встречаться. Наверное, дальше выяснение ситуации, надо на место выезжать, смотреть. Ну и уже следующая неделя довольно интенсивная с точки зрения встреч, общений. В том числе и на выезде, насколько я понимаю.

— То есть начнете со встреч и общения? Или еще какие-то первые шаги будут?

— А это самое главное. Одно дело прочитать, а другое дело — выслушать людей, которые здесь работают, у которых есть опыт. Квалифицированное мнение, я думаю, это очень важно. На мой взгляд, это стандартный подход. Или тот подход, которым я всегда пользовался в ситуации, когда начинал все сначала на новом месте.

— Какую-то команду с собой привезете или будете на месте формировать? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Карлин объяснил, почему ушел в отставку с поста губернатора Алтайского края

— Вы знаете, я смотрел, как работает мой отец, он металлург, и я тоже по базовому образованию. Вот тоже очень много его побросала судьба, но на Украину — в другую часть нашей страны, тогда еще СССР. Люди на месте есть всегда. И надо прежде всего опираться на местные кадры. Задача руководителя — определить, кто хочет работать, кто желает и умеет работать, кто добросовестно готов работать. И не всегда нужно привозить с собой команду. Меня тоже побросала судьба, и я никогда этим не пользовался. Наверное, это у меня в традициях семьи. Посмотрим. Я считаю, что люди должны быть. И я знаю, что они есть, и если правильно ставить задачи, настойчиво, целенаправленно двигаться вперед, можно решить любые проблемы.

— До выборов осталось совсем немного времени. Как за этот короткий срок вы будете завоевывать авторитет? Все-таки регион непростой.

— Надо почувствовать на встречах. Во-первых, важны личные встречи. Потому что все можно узнать о человеке при личной встрече, даже внешнее восприятие дает много информации. Конечно, нужно уточнение и коррекция программы с учетом тех задач, которые ставил президент. И при личной встрече, и в послании Федеральному собранию. В основе должны лежать указы президента, над которыми работает правительство. И нам необходимо, нашему региону в этих программах правительственных занять достойное место, чтобы в последующий период реализовывать эти проекты.

— Семью привезете сюда?

— У меня уже взрослые дети. Довольно самостоятельные. В этом плане я довольно самостоятельный и легкий, получается, на подъем.