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Интервью

Морозов: вложения в проекты Ульяновской области составят 20-22 млрд рублей

14:2029.05.2018
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© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на ПМЭФ-2018Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на ПМЭФ-2018
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в интервью РИА Новости рассказал по итогам Петербургского международного экономического форума о самых крупных международных проектах региона — о прорыве в области ветроэнергетики, развитии станкостроения, перспективах присуждения проекту МБИР, осуществляемого в Димитровграде, статуса установки класса "мегасайенс".

— Одно из основных направлений вашей работы — это привлечение в регион иностранных компаний и локализация зарубежных предприятий на территории Ульяновской области. Довольны ли вы результатом на сегодняшний день?

— В своей работе по привлечению инвестиций мы не делаем акцент на зарубежные или российские компании, для нас одинаково важны и те, и другие. Но мы понимаем, что в наше время стратегически важно сотрудничать с зарубежными партнерами, обмениваться технологиями и передовым опытом производства. Поэтому уже более десяти лет мы изучаем и успешно внедряем у себя передовой опыт работы с инвесторами, опыт формирования индустриальных парков. На территории Ульяновской области успешно работает Корпорация развития региона, которая занимается представлением возможностей области и сопровождением инвесторов. Так, например, еще десять лет назад мы начали последовательную работу по созданию благоприятного инвестиционного климата и необходимой инфраструктуры поддержки инвестиций. Уже тогда российские и иностранные инвесторы увидели наш потенциал и приступили к активной реализации своих проектов на нашей земле. Первыми компаниями, пришедшими в Ульяновскую область, в частности, в индустриальный парк "Заволжье", где была сформирована необходимая инфраструктура для реализации проектов, стали MARS и SABMiller (сегодня EFES), за ними пришли новые компании, работающие в отрасли авиа- и автостроения, станкостроения, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительной отрасли и других.

Ульяновск. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ульяновская область подписала с "Исузу Соллерс" контракт на 6 млрд рублей
Сегодня производственную деятельность в Ульяновской области ведет несколько десятков иностранных предприятий, за ними подтягиваются новые, которым важен успешный опыт реализации проектов, а далее приходят поставщики. Например, вслед за DMG MORI, наладившей в регионе станкостроительное производство, пришла компания "Хестего" — её поставщик компонентов для станков. В прошлом году она тоже разместила своё производство в Ульяновске.

Еще один пример — приход датской компании Vestas в 2017 году. Мы ожидаем, что за ней потянутся и производители комплектующих для ветрогенераторов. Все это способствует формированию парка поставщиков. Подтверждение появившемуся интересу — визит большой делегации производителей компонентов для ветроэнергетики из Дании, во главе с послом Дании в России Томасом Винклером, который состоялся в апреле этого года после подписания соглашения о сотрудничестве. Таких примеров много. Компании, реализовавшие у нас свои проекты, расширяют присутствие в регионе. Так, американская корпорация Mars закрепилась здесь надолго: она реализовала уже четыре проекта — две фабрики кормов для животных, шоколадное и упаковочное производства, а сейчас завершает строительство первого в России и СНГ центра по изучению питания домашних животных.

Тепличный комплекс. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Ульяновской области построят тепличный комплекс за два миллиарда рублей
В нас поверили и к нам пришли крупные международные компании: DMG MORI, Schaeffler, Legrand, Bridgestone, ISUZU, Jokey, Fortum, Vestas, Nemak, MARS, Hempel, Henkel, EFES, Takata, Quarzwerke и другие. А это ведь пополнение налоговой базы и новые рабочие места.

На завершившемся форуме в Санкт-Петербурге мы подписали еще несколько инвестиционных соглашений, плюс сразу после него, уже в Москве, был подписан наш третий специнвестконтракт — СПИК. Общая сумма вложений в реализацию проектов составит порядка 20-22 миллиардов рублей.

— У вас ведь еще есть хорошие новости с международного форума "Атомэкспо-2018", который совсем недавно завершился в Сочи…

— Да, новость хорошая. В ближайшие два года проекту многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР), который Росатом строит на площадке НИИАР в Димитровграде, может быть присвоен статус установки класса "мегасайенс" (megascience). Росатом уже подал заявку. Этот статус очень важен с точки зрения облегчения кооперации по международному сотрудничеству в рамках создания многоцелевого научно-исследовательского реактора. Речь идет о научных установках национального и мирового масштаба для решения принципиально новых фундаментальных и прикладных задач. Это ускорители и коллайдеры заряженных частиц, плазменные установки, источники синхротронного излучения, мощные лазеры, лазеры на свободных электронах, астрофизические, биологические и вычислительные комплексы. Статусом установки "мегасайенс" обладают, к примеру, большой адронный коллайдер (БАК) Центра ядерных исследований в Женеве и строящийся во Франции Международный экспериментальный термоядерный реактор ITER.

Самолет. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Ульяновской области создадут еще одно предприятие по покраске самолетов

МБИР должен заменить действующую в настоящее время исследовательскую установку БОР-60 и существенно расширить имеющиеся экспериментальные возможности за счет повышения плотности потока нейтронов, качества и количества экспериментальных объемов. Его создание закрепит технологическое лидерство России в области ядерных реакторов и технологий на быстрых нейтронах. И все это у нас в Димитровграде.

— 16-18 мая регион принимал форум по ветроэнергетике. На нем председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов назвал Вас отцом российской ветроэнергетики. Принимаете столь лестный эпитет в свой адрес?

— Я благодарен коллегам за столь высокую оценку моего участия в развитии новой отрасли, но еще больше благодарен за ту поддержку развитию возобновляемой энергетики, которую оказывает нам РАВИ и все, кто неравнодушен к вопросам экологии. Благодарен нашему региону за стремление создать в Ульяновской области этот прорывной кластер. Мы уже построили первый в России ветропарк, который в Петербурге презентовали участникам форума.

Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
В Ульяновской области построят крупное предприятие по экспорту агрокультур
Что касается международного инвестиционного форума "Ветроэнергетика — 2018", который прошел в Ульяновске, он собрал более сотни представителей компаний, госучреждений и научно-исследовательских центров, работающих в этой сфере. Эксперты отрасли рассмотрели практические примеры строительства и развития ветропарков от мировых лидеров — это Германия, Испания, Франция, Италия; обсудили вопросы взаимодействия с поставщиками технологий и оборудования, финансирования и господдержки альтернативной энергетики и экологической безопасности. А мы представили свой опыт в области ветроиндустрии.

Можно смело говорить, что сегодня Ульяновская область стала центром компетенции ветроэнергетического рынка в России. Ветроэнергетика входит в число стратегических приоритетов развития региона. Еще в 2015 году, когда мы подписали инвестиционное соглашение с финской компанией Fortum о строительстве первого ветропарка мощностью 35 мегаватт, многие критически оценивали наши намерения. И вот по прошествии без малого трех лет ветропарк открыт. Сегодня этот объект в составе 14 ветроустановок вырабатывает энергию, которая поступает в общую энергетическую сеть нашего региона. Уже этим летом на площадке рядом с первым ветропарком в селе Красный Яр Fortum и "РОСНАНО" приступят к строительству второго парка — на 50 мегаватт. Его проектирование завершено, документы сданы на госэкспертизу, а запустить парк планируется в 2019 году. Надеемся, в ближайшие пять лет на территории Ульяновской области будет построен уже целый ряд ветропарков общей мощностью порядка 250 мегаватт, а в дальнейшем эта цифра возрастет до 600 мегаватт.

Петербургский международный экономический форум. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ульяновская область подписала меморандум о взаимодействии с АСИ и ВЭБ
На примере нашего региона можно наблюдать становление буквально с нуля новых высокотехнологичных отраслей, которые, я уверен, позволят нам в короткие сроки диверсифицировать экономику, модернизировать энергетику, а также выйти на высокий уровень конкурентоспособности производства. Мы создаём первый в России ветроэнергетический кластер, который соединит исследования в этой отрасли, разработки и их внедрение в производство. В ноябре 2016 года мы создали консорциум, который осваивает производство башен и лопастей для ветроустановок из композитных материалов. В сентябре прошлого года было подписано инвестиционное соглашение с датской компанией Vestas — известным в мире производителем лопастей для ветрогенераторов. В этом году инвестор уже приступил к реализации проекта, старт производства намечен на 2019 год.

Поскольку ветроэнергетика это абсолютно новая отрасль для России, в составе кластера реализуется сегмент подготовки кадров. В Ульяновском государственном университете открылась единственная в России специализированная кафедра ветроэнергетики, выпускники которой через несколько лет придут работать не только к нам, но и в ветропарки других регионов страны.

— Сергей Иванович, недавно вы вернулись из Турции, где провели ряд встреч и переговоров. Чего удалось достичь, и когда ожидается подписание меморандума с Ассамблеей экспортеров Турции, о котором было заявлено ранее?

— В начале апреля лидеры наших стран провели переговоры, где обсуждали экономическое сотрудничество. Турецкие предприниматели настроены на развитие отношений с Россией и, в частности, с Ульяновской областью, которая давно и успешно развивает это партнёрство. Например, у нас реализован ряд совместных проектов: это и завод компании "Эфес", построенный в 2010 году, и инвестпроект компании "Мартур", в рамках которого в 2016 году было запущено производство компонентов автокресел, и проект по локализации производства сварочной проволоки, а также проект создания исследовательского центра на территории регионального индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске, которые мы реализуем совместно с компанией "Маджем".

Урок. Архивное фото
© Depositphotos / jbryson
Ульяновских школьников будут учить основам бизнеса
Во время недавнего визита в Турцию мы провели ряд переговоров с предпринимателями и, в частности, договорились о развитии сотрудничества с Ассамблеей экспортёров Турции (TIM). Теперь мы ежемесячно будем обмениваться с этой организацией информацией об изменениях в законодательстве, которые позволят увеличить объёмы товарооборота — импорта и экспорта — между Ульяновской областью и Турцией. Кроме того, мы условились, что ассамблея будет способствовать визиту бизнес-делегации в наш регион, сотрудничать с нашими предпринимателями, которые уже поставляют свою продукцию в Турцию или же планируют это делать. Что же касается подписание меморандума, турецкая сторона и мы готовы сделать это в самое ближайшее время. Процедура намечена на октябрь, когда в Москве состоится российско-турецкий форум.

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