Алексей Васин: наша задача - влюбить футбольных болельщиков в Волгоград

Государственный музей-панорама "Сталинградская битва", куда входит знаменитый комплекс Мамаев курган с монументом "Родина-мать зовет!", готовит особую программу на время проведения чемпионата мира по футболу. О том, как главная достопримечательность Волгограда готовится к мундиалю, о реставрации скульптуры "Родина-мать" рассказал в интервью РИА Новости директор музея Алексей Васин. Беседовала Светлана Самсонова.

— В этом году страна отметила 75-летие победы в Сталинградской битве, теперь город готовится к матчам чемпионата мира по футболу. Какие задачи приходится решать в первую очередь, чтобы показать музей во всей красе?

— Я всегда плохо относился к подгонке таких мероприятий, как ремонт, благоустройство, под какую-то дату. Это всегда плохо — сроки, опоздания, штурмовщина, пыль в глаза, потемкинские деревни… Мы придерживаемся принципа, что работаем не от даты к дате, а это наши повседневные задачи — украшать, улучшать, благоустраивать. Делать музей привлекательным для города, для его гостей и жителей.

Сейчас у нас основные работы ведутся на главном монументе "Родина — мать зовет!". Заменили сотню канатов, которые отвечают за ее жесткость и устойчивость. Внутри скульптуры тоже было много дел — ремонт освещения и обновление противопожарной системы. Провели противоаварийные работы на поверхностном слое — тампонирование щелей, расчистка от загрязнений и прочее.

— Что самое сложное? © РИА Новости / Владимир Астапкович Кто к нам с мячом придет? Путеводитель по Волгограду

— Конечно, самое сложное — это работа на поверхностном слое, это и опасно, и очень ответственно. Этим занимались высокопрофессиональные высотные альпинисты. Впрочем, и внутренние работы ничуть не легче. Натянуть арматуру внутри монумента совсем непросто.

Попробуй протащить многотонные канаты на такую высоту, еще добейся абсолютной центровки натяжки. Да и само изготовление канатов оказалось непростым делом. Мы столкнулись с тем, что у нас в стране канаты такой конфигурации — с оконечниками, которые цепляются за крюк внутри скульптуры, — никто не производит. И специалистов, которые понимают, какой уровень натяжения необходим на том или ином участке, тоже нет.

Вообще, монумент "Родина-мать зовет!" — сложный объект, таких больше нет в стране и мире. Со шлейфом, мечом, с разного рода технологиями противоветровой нагрузки, абсолютно ассиметричная. Для разработки проекта по ее реставрации пришлось поднимать архивные документы, использовать знания тех, кто тут когда-либо работал, научные исследования и наблюдения, которые ежегодно проводят НИИ энергетических сооружений и Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Скульптура "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане © РИА Новости / Владимир Астапкович Скульптура "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане

— Работы уже закончились?

— Осенью 2017 года завершился первый этап. Сейчас мы ведем наблюдение за монументом, смотрим, отслоился ли хоть один участок, упал ли хоть один камушек. Все-таки поверхность скульптуры составляет восемь тысяч квадратных метров. Слава богу, все в порядке.

— Что еще осталось сделать?

— Планируем покрыть "Родину-мать" специальным гидрофобным раствором, который защитит скульптуру от влаги. Если этого не сделать, то через десятилетия снова потребуется ремонт. А мы хотим, чтобы наши потомки прикоснулись к ней не через 50 лет, как мы, а хотя бы через сто.

— Когда планируете этот этап?

— Планировалось, что сразу после чемпионата мира начнется монтаж лесов. Хотим, чтобы эти работы завершились к 75-летию Победы — в 2020 году.

— Сколько средств на реконструкцию необходимо?

— На первый этап работ уже потрачено около 65 миллионов рублей, покрытие защитным слоем обойдется еще в 800 миллионов.

— В 2017 году началось строительство мемориального парка у подножия Мамаева кургана. Было много споров, что это якобы Парк вдов и его нельзя трогать…

— Я всегда опирался на документы и на живых свидетелей. Ни одного документа, ни одного свидетеля того, что там Парк вдов, не было. И само его состояние говорило о том, что эта территория никому не дорога — засушенные деревья, замусоренная площадь. Тогда это была насмешка и оскорбление памяти.

Сейчас мемориальный парк — это мое любимое место. На его строительство потрачено порядка 300 миллионов рублей, и это все внебюджетные средства. Таких частных инвестиций в благоустройство город никогда не знал. Здесь высажены деревья, вымощены дорожки, появились лавочки… Остались небольшие пусконаладочные работы, регулировка поливной системы.

— Кстати, о поливе. В прошлом году вы говорили, что есть сложности с поливом Мамаева кургана, какова ситуация сейчас?

— Полива требует вся территория Мамаева кургана — 188 гектаров. До того как ее передали в ведение музея-панорамы "Сталинградская битва", а это произошло четыре года назад, благоустроена была только мемориальная зона, за которую, собственно, музей и отвечал.

Остальное — это была муниципальная территория. Лесопарковая часть была засушена, там регулярно вспыхивали пожары. Конечно, пришлось решать проблему. На данный момент уже проложена ветка водовода для дополнительного полива длиной примерно два десятка километра. Это дает возможность спокойно высаживать деревья и цветы на всех входных зонах. Теперь практически все саженцы приживаются.

Правда, поливаем питьевой водой, что довольно дорого. Технического водовода нет, и провести его пока нет возможности.

— Есть план стратегического развития музея-панорамы? Что он включает?

— Недавно губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встречался с президентом России Владимиром Путиным и заручился его поддержкой по реставрации и реконструкции всего ансамбля Мамаева кургана. Деньги требуются очень большие — надо менять асфальт, обновлять аллею тополей, провести благоустройство на всей территории кургана, нужно ремонтировать бассейн у музея-панорамы "Сталинградская битва". И потом, Мамаев курган это не только монумент "Родина-мать зовет!", есть еще десятки скульптур: "Стоять насмерть", "Скорбящая мать", "Стена Гроссмана" и другие. Они тоже нуждаются в реставрации.

Это и есть стратегическое развитие — создать успешное, красивое, лучшее в стране учреждение культуры. Вот главное, над чем работаем.

— Туристический сезон уже начался. Сколько туристов ожидаете? © РИА Новости / Кирилл Брага Перейти в фотобанк Власти Волгограда пообещали к ЧМ-2018 привести улицы в порядок

— Турпоток растет с каждый годом на пару сотен тысяч человек. Например, в прошлом году Мамаев курган посетило 2 миллиона 320 тысяч человек. Музей-панораму "Сталинградская битва" — 620 тысяч.

На возрастающий интерес к Волгограду, конечно, повлиял патриотический подъем в стране, особенно "Бессмертный полк". У людей появился интерес к своим предкам. О том, где воевали их деды, хотят знать даже школьники, и этот фактор стал дополнительным магнитом для того, чтобы приехать на Мамаев курган, поклониться, может, увидеть фамилию своего предка в списках погибших.

— Много иностранных туристов? Из каких стран приезжают?

— Палитра иностранного туризма совпадает с общероссийской. Примерно половина туристов, которые приезжают в Волгоград, из Китая. Германия на втором месте. Посещают нас жители стран Западной Европы — Голландии, Испании, Великобритании.

— А почему так много туристов из Китая?

— Вы должны понимать, что китайцы, во-первых, участники Второй мировой войны, во-вторых, это страна с коммунистической идеологией. И туризм в Китае — государственный в основном. Как у нас это было в советские времена. А если учесть, что наш город — носитель большого количества коммунистических символов, то в этом смысле Волгоград им близок к сердцу. Им нравится видеть памятник Ленину на площади, коммунистические названия наших улиц, много красных флагов. И потом, Василий Чуйков, командующий 62-й армией, когда-то был военным советником в Китае.

— Программы для иностранных и российских туристов разнятся?

— Практически нет, только делаем определенные акценты. Всегда же приятно, когда ты приехал в другую страну и вдруг видишь, как по-доброму хранится память о твоей родине. Например, китайцам показываем подарки, которые привозили советские делегации из их страны.

А французам — орден Почетного легиона. А туристам из Америки — грамоту конгресса США, что-то из экспозиции, посвященной открытию второго фронта.

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— Наша задача — не удивить их, а влюбить в себя. Чтобы они увидели исторические события нашими глазами. Мы готовим дополнительные экспозиции для тех стран, которые приезжают в Волгоград, специально сфокусируем их внимание, чтобы они поняли, насколько нам дорога память о Сталинградской битве.

Можно сказать, что мы занимаемся народной дипломатией через людей. Это будет прекрасный инструмент познания нашей жизни.

— К тому же один из матчей — сборных Исландии и Нигерии — пройдет 22 июня, в День памяти и скорби, в день, когда началась война…

— На Мамаевом кургане пройдет традиционная "Свеча памяти" 22 июня. В этот день мы планируем сделать световую инсталляцию "Свет Великой Победы", которую мы обычно проводим 9 мая. Хотим, чтобы гости это увидели.