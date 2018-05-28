Глава Clover Group: предприятия РФ готовы к цифровизации на 80-90%

О том насколько российские предприятия готовы к цифровизации, о роли прогнозной аналитики и искусственного интеллекта в этом процессе рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор компании Clover Group Денис Касимов.

— Готовы ли сегодня российские предприятия к цифровой трансформации?

— На мой взгляд готовы. Все уже сейчас говорят, в том числе на этом большом мероприятии, о цифровой трансформации, о готовности их компаний переходить на новые модели. Исходя из моего личного опыта, опыта нашей команды общения с клиентами, топ менеджмент предприятий и компаний обычно готов, а вот руководители среднего звена не совсем. Как любой человек они опасаются изменений, поэтому пока осторожничают, но готовы уже принимать эту информацию, переваривать ее, приходить к каким-то выводам. Поэтому в целом, на мой взгляд, бизнес процентов на 80-90 уже готов.

— Это все-таки в большей степени психологическая готовность? А что с материальной базой? © РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Константин Носков: цифровые технологии стали основой роста экономики в мире

— Безусловно — это прежде всего психологическая готовность. Во все времена большинство людей не привыкли что-то радикально менять, они стремятся сохранять все как есть, поэтому это в первую очередь ментальная и моральная готовность. Технологическую же готовность сложно определить в цифрах. Цифровая экономика — это экономика данных, мир становится миром цифровых данных. К сожалению, у нас в России сегодня не такие радужные проценты обеспеченности этими данными, просто потому, что, например, те же самые компьютеры появились в нашей стране гораздо позже, чем в некоторых других странах, кроме того, компании не задумывались о том, чтобы начинать копить данные. Поэтому технологическая готовность "скачет" от отрасли к отрасли, например, промышленный сектор, в котором мы работаем, гораздо хуже готов к трансформации, чем, например, банковский.

— Кроме банковского сектора какие отрасли наиболее готовы к цифровизации? Например, агропромышленный комплекс готов?

— Из высокоготовных отраслей я бы назвал электроэнергетику, электрогенерацию, поскольку исторически сложилось, что они копят эти данные и им гораздо проще их применять. Это в первую очередь. Во вторую, это АПК. В той части, где как раз новые фермы, а они зачастую строятся на зарубежном современном оборудовании, которое изначально поставляется с различными датчиками, сенсорами, микропроцессорными системами и тд.

— Какова в процессах цифровизации роль прогнозной аналитики и искусственного интеллекта?

— На самом деле движение каждой отрасли в будущее — это все про искусственный интеллект. Почему? Потому что достаточно посмотреть на процесс принятия решений, когда любой бизнесмен, даже не относительно цифровой экономики, смотрит на свой бизнес и начинает задумываться о том, как лучше сделать, как лучше принять решение, как сэкономить и как лучше зарабатывать. И эти вопросы он задает сначала сам себе. Но мы живет в то замечательное время, когда совсем скоро эти вопросы можно будет задавать как раз искусственному интеллекту.

Прогнозная аналитика и искусственный интеллект в целом помогают бизнесу найти ответы на многие вопросы, снизить риски, повысить эффективность.

Например, мы, как компания, можем ответить на вопрос когда выйдет из строя какое либо оборудование, и можем сделать это с большой точностью. Исходя из этого просчитать варианты принятия решений по этому оборудованию — что, например, выгодней, замена его на новое или ремонт, который позволит работать этому оборудованию еще какое то время. Эти вопросы всегда неоднозначны.

— То есть вы своими решениями помогаете бизнесу экономить?

— Безусловно. Вот все говорят про технологии, но стоит уже начать говорить не о технологиях, а о решениях. Поскольку технология сама по себе ничто, когда она не становится решением для конкретной бизнес задачи. И как любое решение, оно имеет экономическое обоснование для того, чтобы начать его применять.

— С какими компаниями и в каких секторах экономики работает сейчас Clover Group?

— Мы сейчас сосредоточились на фондоемких отраслях, то есть тех компаниях, где есть большой парк различного оборудования, и для нас это компании транспортного машиностроения, горнорудной отрасли. Мы уже хорошо понимаем любую тяжелую машину — карьерный самосвал, тепловоз и тд.

Следующие за ними это, безусловно, электроэнергетика и нефтегаз. Во всех этих отраслях у нас есть по нескольку проектов, которые мы сейчас реализуем.

На определенных стадиях у нас сотрудничество также с такими госкорпорациями как Роскосмос и Росатом.