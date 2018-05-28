РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Глава Clover Group: предприятия РФ готовы к цифровизации на 80-90%

11:2528.05.2018
(обновлено: 11:26 28.05.2018)
0110
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный директор Clover group Денис КасимовГенеральный директор Clover group Денис Касимов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

О том насколько российские предприятия готовы к цифровизации, о роли прогнозной аналитики и искусственного интеллекта в этом процессе рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор компании Clover Group Денис Касимов.

— Готовы ли сегодня российские предприятия к цифровой трансформации?

— На мой взгляд готовы. Все уже сейчас говорят, в том числе на этом большом мероприятии, о цифровой трансформации, о готовности их компаний переходить на новые модели. Исходя из моего личного опыта, опыта нашей команды общения с клиентами, топ менеджмент предприятий и компаний обычно готов, а вот руководители среднего звена не совсем. Как любой человек они опасаются изменений, поэтому пока осторожничают, но готовы уже принимать эту информацию, переваривать ее, приходить к каким-то выводам. Поэтому в целом, на мой взгляд, бизнес процентов на 80-90 уже готов.

— Это все-таки в большей степени психологическая готовность? А что с материальной базой?

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Константин Носков: цифровые технологии стали основой роста экономики в мире

— Безусловно — это прежде всего психологическая готовность. Во все времена большинство людей не привыкли что-то радикально менять, они стремятся сохранять все как есть, поэтому это в первую очередь ментальная и моральная готовность. Технологическую же готовность сложно определить в цифрах. Цифровая экономика — это экономика данных, мир становится миром цифровых данных. К сожалению, у нас в России сегодня не такие радужные проценты обеспеченности этими данными, просто потому, что, например, те же самые компьютеры появились в нашей стране гораздо позже, чем в некоторых других странах, кроме того, компании не задумывались о том, чтобы начинать копить данные. Поэтому технологическая готовность "скачет" от отрасли к отрасли, например, промышленный сектор, в котором мы работаем, гораздо хуже готов к трансформации, чем, например, банковский.

© Fotolia / WavebreakmediaMicroСерверная комната
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Серверная комната

— Кроме банковского сектора какие отрасли наиболее готовы к цифровизации? Например, агропромышленный комплекс готов?

— Из высокоготовных отраслей я бы назвал электроэнергетику, электрогенерацию, поскольку исторически сложилось, что они копят эти данные и им гораздо проще их применять. Это в первую очередь. Во вторую, это АПК. В той части, где как раз новые фермы, а они зачастую строятся на зарубежном современном оборудовании, которое изначально поставляется с различными датчиками, сенсорами, микропроцессорными системами и тд.

—  Какова в процессах цифровизации роль прогнозной аналитики и искусственного интеллекта?

— На самом деле движение каждой отрасли в будущее — это все про искусственный интеллект. Почему? Потому что достаточно посмотреть на процесс принятия решений, когда любой бизнесмен, даже не относительно цифровой экономики, смотрит на свой бизнес и начинает задумываться о том, как лучше сделать, как лучше принять решение, как сэкономить и как лучше зарабатывать. И эти вопросы он задает сначала сам себе. Но мы живет в то замечательное время, когда совсем скоро эти вопросы можно будет задавать как раз искусственному интеллекту.

Глава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда Центр стратегических разработок Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кудрин: цифровизация госуправления может сократить число чиновников на 30%
Прогнозная аналитика и искусственный интеллект в целом помогают бизнесу найти ответы на многие вопросы, снизить риски, повысить эффективность.

Например, мы, как компания, можем ответить на вопрос когда выйдет из строя какое либо оборудование, и можем сделать это с большой точностью. Исходя из этого просчитать варианты принятия решений по этому оборудованию — что, например, выгодней, замена его на новое или ремонт, который позволит работать этому оборудованию еще какое то время. Эти вопросы всегда неоднозначны.

— То есть вы своими решениями помогаете бизнесу экономить?

— Безусловно. Вот все говорят про технологии, но стоит уже начать говорить не о технологиях, а о решениях. Поскольку технология сама по себе ничто, когда она не становится решением для конкретной бизнес задачи. И как любое решение,  оно имеет экономическое обоснование для того, чтобы начать его применять.

—  С какими компаниями и в каких секторах экономики работает сейчас Clover Group?

— Мы сейчас сосредоточились на фондоемких отраслях, то есть тех компаниях, где есть большой парк различного оборудования, и для нас это компании транспортного машиностроения, горнорудной отрасли. Мы уже хорошо понимаем любую тяжелую машину — карьерный самосвал, тепловоз и тд.

Следующие за ними это, безусловно, электроэнергетика и нефтегаз. Во всех этих отраслях у нас есть по нескольку проектов, которые мы сейчас реализуем.

На определенных стадиях у нас сотрудничество также с такими госкорпорациями как Роскосмос и Росатом.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена