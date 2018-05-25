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Интервью

Сирил Муллер: Россия может ускорить темпы роста на прочном фундаменте

18:3025.05.2018
(обновлено: 18:33 25.05.2018)
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© Фото : The World Bank GroupВице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил МуллерВице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер
© Фото : The World Bank Group

Всемирный банк сотрудничает с Россией по многим направлениям: от охраны окружающей среды до борьбы с бедностью и реформы государственного управления. В интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер рассказал, что новому правительству нельзя сосредоточиться лишь на сохранении стабильности и почему без реформ невозможен устойчивый рост экономики и инвестиций. Беседовала Вероника Буклей.

— Расскажите, пожалуйста, какие возможности для сотрудничества Всемирного банка с РФ вы видите, появились ли какие-то новые направления? В каких направлениях работы Всемирного банка роль России важна?

— Всемирный банк продолжает реализацию программы сотрудничества с РФ. Мы по-прежнему реализуем целый ряд проектов, в том числе в области охраны окружающей среды и инфраструктуры на региональном уровне. Кроме того, мы предоставляем консультационные услуги на возмездной основе. Данные консультационные услуги охватывают такие сферы, как улучшение делового климата и повышение конкуренции в России, а также мы оказываем поддержку ряду регионов РФ в реализации их приоритетных экономических программ.

—  Насколько важна Россия для Всемирного Банка? В каких регионах помощь России особенно востребована?

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© Flickr / Shiny Things
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России на 2018 год

— Если говорить о текущей ситуации, мы сотрудничали уже почти с 50 субъектами РФ. В основном наша работа связана с улучшением делового климата и развитием конкуренции. Другие направления включают в себя сферу образования и здравоохранения на субъектовом уровне. На мой взгляд, есть неплохая перспектива работы на федеральном уровне на базе новой программы правительства. В рамках этой работы мы могли бы оказать России содействие в развитии человеческого капитала, что включает в себя различные аспекты развития образование и здравоохранения. Кроме того, в программе правительства я видел еще одну цель —повышение действенности системы социальной помощи.

— Считаете ли вы эти задачи сейчас наиболее важными для правительства?

— Безусловно, эти задачи важны для правительства, но кроме того, это те сферы, по которым Всемирный банк является ключевым партнером для правительств многих стран мира.

— Часто можно услышать мнение политиков о том, что России не стоит помогать другим странам, а лучше сосредоточиться на решении собственных проблем бедности. Какие страны, по вашему мнению, должны быть донорами международной помощи развитию, должны ли этим заниматься только самые богатые страны?

— Выбор для себя делает каждая страна самостоятельно — готова ли она оказывать поддержку международным программам содействия развитию. РФ в течение уже достаточно длительного времени реализует такие программы, в том числе и в сотрудничестве со Всемирным банком. Я считаю, что для России важно принимать участие в таких программах, потому что благодаря этому Россия делится накопленным опытом и знаниями с другими странами, что помогает другим странам продвигаться по пути развития. Когда страны взаимодействуют, это хорошо не только для стран-реципиентов, это хорошо для самой России с точки зрения расширения масштабов экспорта, обмена опытом и знаниями с другими странами. Я считаю, что это хорошая инвестиция для России.

— Как вы оцениваете состояние экономики России? Можно ли сегодня говорить об ускорении экономического роста?

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия изучает стратегическое развитие других стран, заявил Путин

— Мы только что опубликовали наш свежий доклад по экономике России, посвященный перспективам развития российской экономики, где мы анализируем ситуацию на ближайшие три года и прогнозируем темпы роста на уровне между 1,5% — 1,8%. Прогноз темпов роста может вырасти, если предполагаемые реформы действительно будут осуществлены.

Здесь есть один важный элемент для РФ. Правительство России достигло высокого уровня макроэкономической стабильности, низкого дефицита бюджета, а также объема внешнего долга, стабильности финансовой системы, низких показателей инфляции. На этом прочном фундаменте Россия может ускорить темпы роста в перспективе.

— Можно ли сказать, что российская экономика стала устойчивой к внешним шокам, таким как колебания нефтяных цен и санкции?

— Я полагаю, что Россия располагает набором подходов и фундаментальных показателей, которые делают страну устойчивой перед лицом внешних шоков. Понятно, что когда шок происходит, он производит некоторый эффект, но масштабы такого эффекта можно смягчить за счет прочного фундамента и наличия буферов, которые были сформированы.

—  Президент России ранее поручил обеспечить вхождение России к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира. Возможно ли это, на ваш взгляд?

— Я знаю одну вещь — нужно ставить амбициозные цели, чтобы достичь успеха. Если цели недостаточно амбициозны, то успеха ожидать не приходится. Полагаю, что, говоря о постановке такого рода целей, важно также принимать во внимание вопросы ускорения темпов роста и развития экономики. В этом смысле такие цели крайне полезны.

— Президент Путин назвал приоритетом работы нового правительства борьбу с бедностью. Согласны ли вы с тем, что для России это проблема номер один?

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал о задачах нового правительства

— Я видел, что поставлена цель в ближайшие шесть лет вполовину сократить масштабы бедности в России. Я уверен, что этой цели можно достичь, и я полагаю, что это важно. В любом обществе желательно, чтобы все граждане этого общества располагали равными возможностями. Это достигается за счет активного участия граждан в экономике, в принятии решений — таким путем формируется благосостояние.

— Много лет подряд Всемирный банк в своих докладах по России указывал на необходимость пенсионной реформы. Каков взгляд Всемирного банка на необходимость повышения пенсионного возраста в России?

— Мы не сменили своей точки зрения. Реформа пенсионной системы по прежнему весьма важна для России. Я хотел бы сделать акцент на двух моментах и связать проблему бедности с необходимостью реформирования пенсионной системы. Традиционно Россия крайне успешно решала задачу борьбы с бедностью с помощью социальных программ и социальных трансфертов, и это хорошо.

Параллельно с этим крайне важно позволять людям самостоятельно бороться с бедностью: чтобы у них была работа, чтобы они могли сами улучшать свое благосостояние. То есть нужно иметь хорошую и эффективную систему социальной защиты, но и вместе с тем необходимо предоставлять экономические возможности гражданам участвовать в экономике. Нужно балансировать два этих подхода.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Голикова назвала возможные сроки пенсионной реформы
Население стареет, и с учетом этого важно, чтобы работники продолжали работать дольше в течение жизни. Полагаю, что работа над пенсионной реформой должна быть продумана с точки зрения того, чтобы россияне могли вносить свой вклад в развитие общества, сохраняли производительность. Многие исследования показывают, что когда люди производительны, продуктивны, они чувствуют себя более счастливыми, чем просто при выходе на пенсию.

— Каковы шансы России улучшить свое место в рейтинге Doing Business в этом году?

— Мне сложно говорить о текущем годе. Могу лишь сказать, что траектория, которую демонстрирует Россия в части улучшения своего делового климата, исключительна. Благодаря этому Россия вошла в число ведущих стран в рейтинге ведение бизнеса. Когда Россия вошла в этот элитный клуб, достаточно сложно продолжать постоянное резкое улучшение положения в рейтинге. Однако важно то, что Россия продолжает совершенствовать свои результаты. Я вижу, что Россия действительно реализует эту задачу, стараясь приблизиться к максимальному результату.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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