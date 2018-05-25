Алексей Сазанов: снижение акцизов на топливо - превентивная мера

Снижение ставок акцизов на топливо — серьезный шаг для Минфина России, однако если при текущих темпах увеличения цен на нефтепродукты не принять экстраординарные меры, по итогам года их стоимость может вырасти на 20-30%. Об акцизах на бензин и дизельное топливо, налогообложении самозанятых граждан и о том, когда спиртное можно будет купить в интернете, в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума-2018 рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Беседовал Антон Мещеряков.

— Минфин должен подготовить проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Когда будет готов документ, когда внесете его в правительство?

— Основные направления будут готовы в июне-июле, во всяком случае их концепция точно будет готова уже в июне. В конце июня-июле мы будет готовы их активно обсуждать, чтобы в сентябре уже внести. Будем стараться придерживаться графика.

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— Сейчас мы готовим соответствующий законопроект о вовлечении в легальный оборот самозанятых физических лиц. Могу сразу сказать, что мы не ожидаем каких-то огромных дополнительных доходов от самозанятых, эта категория очень чувствительная. Наша задача, скорее, вовлечь их в нормальное правовое поле, чтобы увидеть, сколько реально этих людей, чтобы они обелили свои доходы. Еще раз повторюсь, у нас нет задачи заработать на этом большие деньги, тут вопрос в обелении.

Законопроект мы готовим, планируем вывесить его для публичного обсуждения в середине-конце июня. И с соответствующей законодательной инициативой будем выходить в июле-августе.

— Какую схему работы приложения вы прорабатываете?

— Постановка на учет самозанятого лица будет осуществляться через приложение, без физического посещения территориального налогового отделения или многофункционального центра. Достаточно будет скачать приложение, ввести паспортные данные для идентификации лица. На основании этих сведений будет осуществляться регистрация самозанятого.

— В каких регионах будет тестироваться система?

— Пока мы готовим общий законопроект. Будет ли это вводится по решению субъекта или сразу будет распространяться на всю страну — это дополнительный вопрос, который будет в дальнейшем обсуждаться. Но те субъекты, которые захотят, смогут принять участие. Если будет инициатива, мы никого ограничивать не будем.

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— Да, мы поддерживаем этот законопроект. Более того, участвовали в консультациях, которые проводили депутаты при его подготовке. Мы считаем, что законопроект позволит сдержать неконтролируемый рост налоговой нагрузки на граждан, который наблюдается при переходе на применение кадастровой стоимости при расчёте налога.

— Ожидается, что реализация этой инициативы приведет к выпадению доходов регионов на 6 миллиардов рублей уже в этом году. Чем можно заместить эти потери?

— Я думаю, это зависит от субъекта России. В каждом случае будет приниматься индивидуальное решение в рамках бюджетных взаимоотношений между федеральным правительством и субъектами.

— Президент также заявлял, что к 2024 году следует вернуть регионам 100% доходов от топливных акцизов: раньше они полностью передавались регионам, но в кризисный период часть была перераспределена в пользу федерального цента. Какими этапами вы планируете это делать?

— Первый шаг в этом направлении будет сделан уже в июле.

— В чем он будет заключаться?

— В увеличении доли поступлений от акцизов, которые будут перечисляться в региональные дорожные фонды. Сейчас пропорция между федеральным бюджетом и региональными дорожными фондами 58% на 42%. Доля, которая приходится на субъекты, начнет увеличиваться уже в этом году начиная со второго полугодия.

— Доля будет увеличиваться поступательно?

— Да, будет определенный поступательный рост. Темпы этого роста еще предстоит определить. Но первый шаг — уже со второго полугодия.

— И другой актуальный вопрос: в связи с ростом цен на топливо активно обсуждается снижение акцизов. Принято ли решение, когда и на сколько будет снижаться акциз?

— Действительно, сложилась непростая ситуация с ценообразованием на внутреннем рынке, поскольку цена на нефть резко выросла, наблюдается 30-40-процентный рост цены на нефть при практически неизменном курсе. Цена на нефтепродукты на внутреннем рынке растет темпами, существенно опережающими инфляцию. Понимая это, мы поддержали инициативу о снижении акцизов на бензин и на дизельное топливо. По уровню снижения акцизов — на 3 тысячи рублей от сегодняшнего уровня на бензин и на 2 тысячи рублей от сегодняшнего уровня на дизельное топливо. С 1 июля ставки на эти значения акцизов будут снижены.

При этом я могу сразу сказать, что при снижении акцизов мы не ожидаем значительного снижения цен. Скорее, мы ждем от этого шага дальнейшего не повышения цен, то есть это превентивная мера. Мы понимаем, что без снижения акцизов цена на внутреннем рынке продолжит расти. Этот рост может составить и 20%, и 30% по году, если мы не примем никаких экстраординарных мер. Для нас это серьезный шаг, на который мы пошли, принимая во внимание проблему с ценами на внутреннем рынке и понимая, что 20-30-процентный рост — это слишком серьезно, в первую очередь для граждан.

— При этом Минфин предлагал повышать топливные акцизы на 50 копеек каждые полгода. Сохраняются ли эти планы?

— С 1 июля повышения не будет.

— Но потом ставки вернутся к текущим уровням?

— Это зависит от конъюнктуры мировых цен на нефть. В рамках завершения налогового маневра мы сейчас прорабатываем системные механизмы демпфирования такого стремительного изменения цены на нефть на внутреннем рынке и в оптовом звене в зависимости от колебания мировых цен на нефть. Продумываем некую формулу, которая позволила бы снижать эти риски. Необходимо найти системное решение, потому что принимать каждый раз точечные решения — это неправильно.

— Какие еще дополнительные налоговые доходы регионов обсуждается? Есть ли планы дать регионам право вводить налог с продаж?

— Нет, введение налога с продаж не планируется.

— Если затрагивать алкогольный рынок, будут ли в следующем году повышаться ставки акцизов на алкоголь?

— Если повышение и будет, то только на уровень инфляции, этот вопрос сейчас обсуждается. Никакого иного повышения не будет.

— А минимальные розничные цены?

— Опять-таки если МРЦ будут расти, то в рамках инфляции. Я не ожидаю, что в этом году будет расти МРЦ на водку.

— Будут ли вводиться минимальные цены на вина?

— Есть разные мнения на этот счет — одни компании говорят, что поддерживают введение, другие — наоборот. Мы придерживаемся той политики, что минимальную цену нужно вводить, когда есть консенсус в отрасли. Если консенсус появится, мы готовы будем это сделать. Но пока консенсуса нет, поэтому считаем, что нужно продолжать обсуждать этот вопрос.

— Некоторое время назад в правительстве обсуждалась идея распространения системы ЕГАИС, которая работает для алкоголя, на табачную отрасль. Обсуждается ли до сих пор такая идея? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Доход российского бюджета от акцизов на алкоголь в 2017 году вырос на 11%

— Сейчас проходит эксперимент по маркировке табачной продукции. По результатам этого эксперимента и надо принимать решение, распространять ЕГАИС или принимать какую-то альтернативную систему маркировки. Но это все равно должен быть комплекс мер, направленный на пресечение перетоков сигарет из стран ЕАЭС без уплаты акцизов. По результатам эксперимента с маркировкой в конце года нужно найти такое комплексное решение. Минфин будет принимать участие в его разработке, но кто будет лидером процесса — с этим еще нужно определиться.

— На какой стадии находится обсуждение законопроекта о начале интернет-торговли алкоголем в России?

— Законопроект разработан, он готов на 100%. Он согласован со всеми основными участниками, с определенными ведомствами у нас есть разногласия. С теми, кто принципиально не согласен — это Минздрав, Роспотребнадзор, — мы подписали протокол разногласий. Законопроект будет внесен в правительство в июне. Дальше уже правительство будет принимать решение. Мы надеемся, что все-таки в этом году ему дадут зеленый свет.

— Также некоторое время назад обсуждались предложения по расширению перечня подакцизных товаров: ввести акциз на газированные напитки, сахар и прочие вредные продукты. Отказались ли от этих идей окончательно?

— Как вы знаете, подобный эксперимент был запущен в апреле этого года в Великобритании. Мы хотим посмотреть, какие у них будут результаты, и после этого будем принимать решение, стоит ли это делать. На этот год мы пока не обсуждаем эту тему.

— Сколько времени должен идти эксперимент, чтобы можно было анализировать его результаты?

— Хотя бы один финансовый год. Когда вводится акциз на сахаросодержащие напитки, у многих производителей появляются стимулы изменить рецептуру, снизить содержание сахара, чтобы не попадать под акциз, использовать иные схемы. Нужно понять, стоит ли это дополнительное администрирование, которое вы будете вынуждены осуществлять, тех акцизных доходов, которые можно получить от этой меры. Давайте посмотрим, как это получится в других странах, а потом будем принимать решение у себя. Эта идея заслуживает внимания, все понимают, что сахаросодержащие напитки — это не польза для организма. Будем наблюдать и анализировать международный опыт.