Юрий Пилипенко: мы всегда стараемся защитить адвокатов

Восьмой Петербургский международный юридический форум завершился. Глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко в интервью РИА Новости подвел его итоги и рассказал о значимых для юристов вопросах, которые обсуждались на сессиях, кодексе профессиональной этики и конкуренции со стороны роботов.

— Юрий Сергеевич, как вы оцениваете прошедший форум?

— Мы с коллегами обменивались мнениями по поводу нынешнего форума и пришли к выводу, что он был увлекательнее, чем предыдущие, и стал более дружелюбным по отношению к участникам. Количество интересных панелей заметно увеличилось, все отмечают конкуренцию между панелями, участникам приходится выбирать наиболее интересную панель. Все это говорит о том, что форум развивается и становится лучше.

В этом году на форум приехало много адвокатов из других стран. С коллегами всегда полезно пообщаться и посмотреть, какие процессы с регулированием профессии происходят у них, узнать об опыте, об ощущениях после произошедших перемен. Взгляд со стороны никогда не бывает бесполезным и форум — отличная площадка, чтобы пообщаться. Питер притягивает сам по себе многих наших иностранных коллег своей красотой и обаянием.

— Последнее время часто обсуждаются вопросы, связанные с Кодексом профессиональной этики адвоката. Вы сравнивали требования к адвокатам в разных странах?

— Нам приятно, что последнее время много говорят о нашем Кодексе профессиональной этики — его оценивают как серьезный свод правил, раз он вызывает к себе повышенный интерес.

Страны бывают разные и надо помнить, что этические правила российской адвокатуры нашими предшественниками были скопированы с французских юридических правил еще 150 лет тому назад, и в этом смысле Франция — наша прародительница. Так, у них адвокат — 24 часа в сутки адвокат, и это историческая основа для современных реалий. Хотя мы к этому не стремимся.

Хочу напомнить об исторических основаниях для более серьезного отношения к этике не только в зале суда, но и за его пределами. На начало прошлого века в Российской империи было примерно 900 присяжных поверенных. Так вот, треть из них прошла через дисциплинарную ответственность. То есть каждый третий адвокат по тому либо иному поводу (кстати эти поводы на сегодняшний день могут показаться смешными) вставал на суд своих товарищей.

— Уже год в России действует новая редакция Кодекса профессиональной этики адвоката.

— Год применения Кодекса в новой редакции показал, что у нас серьезная корпорация и добросовестные органы самоуправления. Никаких кардинальных перемен с точки зрения ужесточения дисциплинарной ответственности не произошло, за исключением двух казусов. Статистика свидетельствует о том, что органы адвокатского самоуправления всегда, когда есть возможность защитить адвоката. Более 15 тысяч жалоб было подано за прошлый год на адвокатов, по ним возбудили только пять тысяч дисциплинарных дел, три тысячи адвокатов привлечены к ответственности.

В дисциплинарном порядке статус прекращен 367 адвокатам. Сто адвокатов обжаловали решения о привлечении к дисциплинарной ответственности в судах, 21 жалобу суды удовлетворили. Всего действующих адвокатов в прошлом году в России было более 73,5 тысяч.

— Искусственный интеллект и роботы-юристы стали одной из основных правовых тем последнего времени. Не боитесь конкуренции?

— Древний Рим пропал — пропадем и мы. И все потому, что люди стали лишними. Древний Рим разгромили не варвары, а погубили люди, которым нечем было заняться. Сейчас в силу естественного развития событий мы стремимся к тому, чтобы человека в как можно больших отраслях заменили ими. И мы в этом преуспеем.

Но стоит вопрос, что будут делать освобожденные люди, чем они будут заниматься. И на этот вопрос никто не ищет ответ — все в погоне за роботом — все более и более умным, никто не думает, что же потом будет с людьми.