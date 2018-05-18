Дмитрий Песков: цифровое резюме придет на смену трудовой книжке

Власти РФ ставят на ближайшие годы задачу перевода российской экономики и промышленности на цифровые рельсы. В правительстве даже появится отдельная должность вице-премьера по данному направлению. Однако жизнь в новой реальности требует не только существенных финансовых затрат, но и масштабного изменения законодательства, пересмотра стратегий во многих сферах, среди которых образование. В рамках ПМЭФ одна из дискуссий будет посвящена тому, как перестроить рынок труда под цифровые реалии. Об этих новациях, которые уже постепенно внедряются в России, рассказал в интервью РИА Новости директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Беседовала Дарья Станиславец.

— Одна из основных тем предстоящего ПМЭФ — цифровая экономика. Вы являетесь руководителем центра компетенций "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика". Как нужно готовить кадры в новых реалиях? Насколько наша система образования готова к новым стандартам?

— Сегодня знания, которые наиболее важны для цифровой экономики, например работа с данными, в принципе очень доступны. Единственное, что нам не хватает для успешного обучения и последующей карьеры, это мотивация. Знание лежит под ногами. Вопрос только в желании наклониться и его поднять.

Эта проблема решаема для стран с большим количеством молодого населения. Например, Индия и Китай, где 300 миллионов молодых людей хотят и способны обучаться, обладают уникальным шансом вырваться в абсолютные лидеры в наступающей экономике будущего. А для России эта ситуация создает пока не до конца осознанный, но очень серьезный геополитический вызов, потому что наши демографические тенденции прямо противоположные. У нас, к сожалению, в ближайшие 15-20 лет будут гигантски сузившиеся демографические возможности, когда во взрослую жизнь будет входить самое малочисленное поколение.

Кроме того, это молодое поколение фактически уже разобрано: безработица у нас на исторических минимумах, государство последние 15 лет очень активно закрепляло людей за аналоговой экономикой, готовя специалистов зачастую по заказу компаний. Поэтому ответа на вопрос, с кем строить цифровую экономику, кто будет создавать тысячи и десятки тысяч стартапов, пока нет. А переподготовить взрослое поколение — это тоже большой вызов, на который в мире до сих пор никто ответа не нашел.

На развитие цифровой экономики и на желание людей осваивать высокие технологии влияют и такие не очень продуманные решения, как, например, кейс с Telegram. Такие истории подрывают доверие участников цифровой экономики, а доверие — это ключевой ресурс. Подобными действиями можем создать еще одну волну эмиграции. Тем не менее двигаться вперед надо.

© Фото : предоставлено АСИ Директор направления "Молодые профессионалы" агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков © Фото : предоставлено АСИ Директор направления "Молодые профессионалы" агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков

— Каковы ваши предложения по развитию образования в цифровую эпоху?

— У нас есть ряд преимуществ. У нас есть хорошее сильное фундаментальное физико-математическое образование с советских времен, которое создает по-прежнему одних из лучших в мире программистов, архитекторов систем. Второе преимущество — это возможность нашего государства концентрировать все силы в кулак и бить в одном направлении, когда мы понимаем, что это действительно нужно. Если сегодня у нас по ключевым направлениям выпускается в районе 40 тысяч человек в год, то, сравнивая это число с возможностью в Индии и Китае выпускать по несколько десятков миллионов, становится понятно, насколько низки наши шансы занять достойное место в глобальном цифровом мире, не разрабатывая современных методов обучения.

Программа "Кадры и образование" подразумевает, что до 2024 года государство увеличит эту цифру втрое: с 40 тысяч до 120 тысяч. Речь идет об изменениях контрольных цифр приема в вузы, то есть государство будет больше выделять денег на подготовку именно специалистов по информационным технологиям на бюджетных местах. Следующая цифра в программе — 800 тысяч человек, которые должны к 2024 году владеть сквозными информационными компетенциями на среднемировом уровне. То есть если человек выпускается по специальности управление и собирается идти на госслужбу, он обязан понимать, как работают данные, как они собираются, как ими управлять, как принимать решение на основании этого и так далее.

Если человек идет даже в классические гуманитарные дисциплины, то там тоже есть гигантский потенциал для сквозной интеграции с информационными технологиями. Для создания необходимого импульса развития предпринимательской активности выпускников нужно обеспечить учет студенческих стартапов в качестве выпускной квалификационной работы — в программе такая задача также стоит.

— Но ведь это означает, что и сами вузы должны будут запускать у себя новые программы, открывать новые факультеты. Обсуждали ли вы этот вопрос с университетами?

— Мы прорабатываем эту модель с целым рядом высших учебных заведений. Это Санкт-Петербургский политехнический университет, это университет ИТМО, Физтех, Севастопольский университет, Новосибирский университет, Дальневосточный федеральный университет и другие. Эта сеть пока не общероссийская, но для нас важно научиться работать с лучшими институтами и тиражировать их продукты.

Задача программы "Кадры и образование" — научиться и научить создавать проектные команды, в которые люди могут объединяться, обладая теми или иными цифровыми компетенциями. Как раз об этом говорил президент в послании Федеральному собранию. Для нас это единственный способ продвинуться в создании цифровой экономики, потому что мы впрямую массой конкурировать уже не сможем.

Еще одна задача программы — стимулировать взрослых людей, профессионалов в своих областях приобретать цифровые компетенции и уметь искать новую работу в цифровой экономике. Для этого в том числе надо менять и систему служб занятости в регионах.

— О чем идет речь?

— Сейчас службы занятости в регионах — это такие остатки, брошенные с советских времен, которые занимаются симуляцией деятельности, реального распределения труда не происходит. Мы недавно обсуждали эту проблему с представителями Роструда и министерства экономического развития. К сожалению, нельзя взять и изменить только службы занятости, чтобы все чудом заработало. Возможно, в рамках нашего образовательного проекта, который мы запускаем в июле на острове Русский, опробуем модель цифровой службы занятости. Попробовать внедрить эту модель готовы ряд регионов — Новогородская, Нижегородская, Пермская области, некоторые другие регионы.

Программа "Кадры и образование" предусматривает также и появление цифровых сертификатов, за счет которых государство будет оплачивать получение необходимых компетенций в цифровой экономике для тех, кто этого захочет. В этом отношении в программе стоит достаточно амбициозная задача — 40% населения к 2024 года должны обладать необходимыми цифровыми компетенциями. Внедрять сертификаты непосредственно на рынке труда планируется с 2019-2020 года. Речь идет и об онлайн-курсах, и о получении востребованных знаний непосредственно в университетах. Речь об освоении востребованной компетенции или обучении конкретной перспективной специальности, на которую есть большой запрос на рынке труда.

Но для того, чтобы это работало, мы должны понимать, что человеку действительно нужно. Он должен прийти, зарегистрироваться в службе занятости. Только зарегистрироваться можно же разными способами. Да, можно отстоять очередь и заполнить бумажное заявление, а можно нажать кнопку в мобильном приложении, собрать у вас данные, ответить на вопросы, пройти в онлайн-тестирование для того, чтобы определить, что вас сильнее всего разовьет в нужную для рынка труда сторону. Поэтому сейчас стоит задача создания такого рода сервиса, благодаря которому также и работодатель будет видеть потенциальных работников.

Сегодня если вы выходите на рынок труда, то ведь по вашему диплому и резюме зачастую не понятно, что вы умеете. Вот два человека, у которых написано: журналист. А как понять, что он хороший журналист? Да, можно устроить собеседование или дать тестовое задание. Либо можно сделать так, чтобы ваше резюме содержало достоверную информацию.

И цель нашей программы — создание цифрового резюме с достоверной информацией — профиля компетенций для любого желающего.

— Как это можно сделать?

— Например, есть курсы, которые действительно ценятся на рынке. Они проходят соответствующую аккредитацию. Запись о прохождении таких курсов будет погружена в ваше цифровое резюме. Одновременно он же ваш диплом, одновременно она же ваша трудовая книжка. И тогда работодателю, стартапу, компании легко собрать команду и понять, что каждый человек из себя представляет.

Мы должны научиться собирать данные о человеке для того, чтобы предлагать ему персонализированную траекторию развития. Это должно быть совмещено с изменениями в управлении рынком труда, в Трудовом кодексе.

— Речь идет о создании некой онлайн-платформы, в которой будут присутствовать и работодатели, и соискатели?

— В первую очередь на ней должен присутствовать сам человек, то есть держателем такого профиля должен быть не работодатель, а должен быть сам человек. И только вы будете определять, какой порцией данных вы готовы поделиться. Вы можете сказать, да я готов открыть все, включая мои оценки в третьем классе во второй четверти. Или наоборот — я не готов делиться этой информацией, у меня есть стандартное резюме, и мне этого достаточно.

Что касается самой платформы, то обсуждаются разные форматы. Один из вариантов, который обсуждался и серьезных возражений против него не было, это связка с порталом госуслуг. У вас там есть все равно своя страница, и на ней может появиться дополнительная вкладка в виде вашего цифрового резюме.

Это не значит, что мы это сделаем немедленно в этом году или в следующем, потому что необходимо провести эксперименты, но такие пилоты уже идут. Так что ближайшие несколько лет — это время проведения масштабной апробации с участием образовательных организаций всех уровней, работодателей, федеральных и региональных органов исполнительной власти и всех заинтересованных в развитии цифровой экономики организаций.

Например, часть этого эксперимента — уже объявленная президентом программа "Билет в будущее" (проект по профориентации и выдаче грантов для школьников шестых-десятых классов). Молодые люди заходят в онлайн, проходят тестирование, по результатам которого им дают рекомендации по будущей профессии, а также рассказывают о том, где он может ее получить и развить. Это может быть университет, может быть колледж, может быть онлайн-программа. После прохождения обучения учебное заведение или организатор курсов обращается в Worldskills за возмещением услуг.

© Фото : предоставлено АСИ Директор направления "Молодые профессионалы" агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков © Фото : предоставлено АСИ Директор направления "Молодые профессионалы" агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков

— Эта программа уже работает?

— Она будет запущена осенью. Ее стоимость составляет 1 миллиард рублей. Она продлится несколько месяцев, потому что рассчитана примерно на 100 тысяч человек.

— Вы упомянули об образовательном проекте в июле на острове Русский, в рамках которого 1000 бизнесменов, чиновников и талантливых людей научатся работать в эпоху цифровой экономики. Сколько уже подано заявок?

— В рамках первого этапа подано свыше восьми тысяч заявок. Подаются целыми командами от регионов, от Минэкономразвития записалось около 50 человек. Обучать слушателей курсов будут лучшие эксперты по информационным технологиям из Европейской комиссии, правительства Великобритании, Всемирного банка, Гарвардской школы бизнеса, Сколково и другие.

Во время интенсива все участники будут носить нейробраслеты. С помощью них будет отслеживаться состояние участников, их субъективная реакция на активности, в которых они участвуют. Это позволит формировать индивидуальную образовательную траекторию, подбирать и рекомендовать новые испытания.

Выпускниками экспериментального десятидневного курса будут: чиновник, который умеет управлять процессами на основе больших данных, на основе своего собственного мнения; технологический предприниматель, который хочет участвовать в строительстве компании с глобальными амбициями; носитель уникальной компетенции по сквозной технологии, который сам не управляет и сам не предпринимает, но на котором зарабатывают предприниматели, которым управляют чиновники.

— Это будет разовый курс?

— Пока это еще не решено. Задача — создать сверхинтенсивный образовательный процесс, когда учатся с утра до вечера, формируют команды и накапливаются данные при этом. По итогам обучения выпускники получат систему рекомендаций, где им надо дальше учиться для того, чтобы те или иные компетенции прокачать или те или иные проекты реализовывать. Они смогут возвращаться каждый год в "Университет 20.35" (проект Национальной технологической инициативы, обеспечивающий профразвитие человека в цифровой экономике — ред.), чтобы чему-то доучиться. Логика "Университета 20.35" не в том, что вы разово в него поступаете, обучаетесь несколько лет и получаете диплом, а в том, что присоединяетесь к его программам в любой момент, когда в этом будет необходимость.

Полноценно проект первого цифрового университета в стране должен заработать в 2020 году, он будет действовать до 2035 года. Результаты обучения будут отражены в цифровых резюме выпускников.

— Каковы ваши планы на ПМЭФ?

— В нулевые дни ПМЭФа пройдет заседание программного комитета "Университета 20.35". Мы как раз встретимся со всеми партнерами нашего эксперимента, который пройдет на острове Русский, — с научными организациями, федеральными ведомствами, регионами.

В рамках форума будем как раз обсуждать варианты того, как можно раскачать рынок труда в эпоху цифровой экономики, как научиться готовить кадры быстрее, чем под них готовятся документы. У нас пройдет очень интересная сессия о нормативных ограничениях в эпоху сингулярности — когда мир меняется очень быстро, а нормативное регулирование за ним не поспевает. Вопрос, собственно говоря, что с этим делать.