Глава Оренбуржья: Казахстан был и остается нашим стратегическим партнером

В мае в городе Актобе в Казахстане пройдут Дни Оренбургской области. Корреспондент РИА Новости побеседовал с главой области Юрием Бергом о перспективах развития международного сотрудничества с Казахстаном и предстоящем событии.

— Юрий Александрович, межгосударственные связи России и Казахстана постоянно развиваются. Какую роль в этом процессе играют приграничные территории?

— Приграничные территории играют ключевую роль в установлении межгосударственных связей России и Казахстана. Напомню, статус приграничных территорий и Оренбургская и Актюбинская области, как и все регионы, расположенные вдоль государственных границ, получили только в начале 90-х годов, после распада СССР. С тех пор в приграничных регионах вырабатывались решения по целому кругу "приземленных" хозяйственных вопросов. Перед теми, кто прокладывал линию границы на карте и на "земле", стояли одинаковые проблемы. В первую очередь, удалось сохранить налаженные ранее хозяйственные связи. Основные каналы экономического взаимодействия были не просто сохранены, но и получили дополнительный стимул к развитию — появились новые перспективные направления. Кроме того, исторические перемены коснулись множества российских и казахстанских семей, оказавшихся по обе стороны границы. На территории России только в Оренбургской области проживает более 120 тысяч казахов, на территории Актюбинской области в Казахстане — более 100 тысяч русских. Получилось, что один брат с советских времён живёт в российском Орске, а второй — в Алимбетовке, практически в пределах видимости — но за границей. До села всего 9 километров от границы, но чтобы встретиться, братьям нужно отправляться за десятки километров в объезд. Конечно, решение было найдено: были созданы специальные пункты пропуска для жителей приграничных территорий. Множество подобных "бытовых" вопросов решались посредством приграничной дипломатии. Эта ситуация показала нам, что даже если экономические связи ослабнут, то семейные, национальные, добрососедские узы разорвать нельзя.

— Какие отрасли экономики на сегодняшний день являются ключевыми в экономическом сотрудничестве Оренбуржья и Актюбинской области?

— Топливно-энергетический комплекс, где сложилась прочная промышленная кооперация в газодобыче и газопереработке. На протяжении многих лет газ Карачаганакского газоконденсатного месторождения перерабатывается на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода. Именно газ составляет основу регионального экспорта — 65% в 2017 году, 55% в 2016 году.

— Что идёт на экспорт?

— Из Оренбуржья в Казахстан экспортируются нефть, нефтепродукты, битумы, черные металлы и изделия из них, портландцемент, электротехническое оборудование, а также наземный транспорт, вагоны, серная кислота, медицинская аппаратура и многое другое. В сельскохозяйственной отрасли есть спрос на колбасные изделия, молочную продукцию, злаковые культуры, корма для животных, живую рыбу, муку, макаронные изделия. По итогам 2017 года внешнеторговый оборот увеличился на 21%, а объем экспорта — на 23%.

— Какова доля импорта из приграничного Казахстана в Оренбургскую область?

— В импорте из Казахстана в Оренбургскую область ведущую роль играет продукция ТЭК. В первую очередь у нас налажены поставки газа Карачаганакского месторождения. В регион ввозятся минеральные продукты, машинотехническое и электротехническое оборудование, продовольственные товары. Доля Казахстана в региональном внешнеторговом обороте по итогам прошлого года составляет 28%, и по сравнению с 2016 годом пусть и незначительно, но возросла — на 1%, а во внешнеторговом обороте со странами СНГ увеличилась на 18%, что еще раз доказывает, что Казахстан — наш основной торговый партнер.

— По каким ещё направлениям регион сотрудничает с Казахстаном?

— У нас установлены крепкие деловые связи с казахстанскими партнерами в металлургической отрасли. Новотроицкий завод хромовых соединений импортирует из Актобе хромовую руду, Медногорский медно-серный комбинат закупает кварциты, Новотроицкий цементный завод — сырьё для своего основного производства. На востоке Оренбургской области ведётся совместная разработка рудных месторождений.

Оттуда руда поставляется для переработки на орскую обогатительную фабрику "Ормет" и в Актюбинскую медную компанию. В Актюбинскую область из Оренбуржья поставляются нефть и нефтепродукты, машиностроительное оборудование. Кроме того, Актюбинский рельсобалочный завод закупает металлические заготовки на "Уральской стали". Значительный объем товарооборота между регионами обеспечивает пищевая промышленность. Кондитерские изделия, бакалея, мясомолочная продукция составляют далеко не полный список двусторонних поставок. В целом, на долю Оренбургской области приходится более 5% объёма внешней торговли России с Казахстаном. Соседние казахстанские регионы были и остаются нашими стратегическими партнёрами. При этом возможности Таможенного союза, а также Евразийского экономического союза открывают новые горизонты для взаимодействия.

— Какие направления и проекты Вы выделяете, как наиболее перспективные и полезные для обеих сторон на ближайшие годы?

— И Россия, и Казахстан заинтересованы в запуске транспортного коридора "Западная Европа — Западный Китай", магистрали "Меридиан". В силу своего географического положения Оренбургская и Актюбинская области становятся участниками этих мегаинфраструктурных проектов. Для регионального развития имеет значение не просто сам факт строительства трансконтинентальных магистралей, гораздо более важны новые возможности для малого бизнеса на всём протяжении открывающихся трасс. Это может быть сооружение автомобильных стоянок, запуск автосервисов, топливных терминалов, строительство кемпингов, гостиниц, предоставление услуг общепита. Во всем мире сервисная инфраструктура — это индустрия с многомиллиардным оборотом. У нас в этом вопросе, можно сказать, чистый лист.

Для желающих работать и развиваться это почти неосвоенный рынок. Другое направление совместной работы с казахстанскими коллегами я вижу в расширении производственной кооперации. В качестве примера приведу долгосрочный контракт "Уральской стали" с Актюбинским рельсобалочным заводом на поставку металлической заготовки для выпуска рельса длиной более 100 метров. На одном предприятии не всегда достаточно мощностей, оборотных средств, технологий и специалистов для реализации таких смелых проектов. Это справедливо для любой отрасли. При этом на любом производстве или в группе компаний мы должны добиваться выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. На продаже сырья много не заработаешь. Гораздо логичнее выстраивать завершенные производственные циклы, подключать логистику, маркетинг и другие инструменты и самим поставлять на рынок готовую продукцию. А ее у нас достаточно.

— В каких еще отраслях реализуются совместные проекты приграничных областей?

— Мы видим большой потенциал в реализации социальных, экологических проектов, в частности, по сохранению ландшафтно-биологического разнообразия степей на приграничных территориях России и Казахстана. На условиях государственно-частного партнёрства возможно участие казахстанских партнёров в развитии объектов здравоохранения, культуры, спорта и туризма. В настоящий момент в Оренбургской области зарегистрированы 82 предприятия с участием казахстанского капитала. Уверен, их количество можно увеличить в разы во всех отраслях.

— Приехать в Оренбуржье можно не только с инвестиционными целями, но и с творческими планами…

— Да, у нас множество культурных, образовательных, спортивных, волонтёрских проектов. Я с удовольствием отмечаю, что наши казахстанские партнеры являются их активными и постоянными участниками. Например, в прошлом году в Соль-Илецком городском округе успешно прошёл концерт камерного хора Актюбинской филармонии. В рамках Дней Актюбинской области в Оренбуржье были организованы концерты, театральные постановки, художественные выставки. Помимо этого, областная организация "Ассоциация казахов Оренбуржья" при поддержке правительства Оренбургской области организовала праздник казахстанской культуры "Степной той" в Новоорском районе.

Только в 2017 году состоялось порядка тридцати различных культурных мероприятий регионального и местного уровня, в том числе традиционный праздник казахстанской культуры в "Национальной деревне". Кстати, в этом культурно-этнографическом комплексе казахстанское подворье появилось одним из первых и работает уже более десяти лет. На постоянной основе в нашем регионе действуют порядка 70 национальных казахстанских творческих коллективов. В мероприятиях участвуют не только музыканты и актеры. Наши литераторы, историки, этнографы, музейные работники, библиотекари не менее активно включаются в наш культурный обмен. В образовательных учреждениях культурного профиля обучается уже более тридцати студентов из Казахстана. Всё это способствует более глубокому пониманию друг друга.

— Дни Оренбургской области, которые пройдут в Актобе в мае, проводятся для установления бизнес-контактов? Какая культурная программа будет в этом году?

— На Днях Оренбургской области наш регион широко представит свою экономику, медицину, образование, культуру, спорт, туризм. Промышленники и предприниматели, представители Акимата Актюбинской области и правительства Оренбургской области и отраслевые специалисты будут сосредоточены на деловой части. Я планирую посетить и другие мероприятия, например, посмотреть новый стрит-арт объект на одном из многоэтажных зданий в Актобе, который создадут оренбургские художники. В Оренбурге и других городах области творческие молодые люди уже успели сделать несколько таких проектов. Кроме того, интересная культурная программа с участием самых ярких творческих коллективов Оренбуржья развернётся в Центральном парке культуры и отдыха города Актобе. Не сомневаюсь, что будет интересно. Надеюсь, успею посетить и это мероприятие.