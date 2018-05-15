Нурлан Рахметов: "Самрук-Казына" предложит России крупные активы Казахстана

Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", стремясь придать импульс развитию частного бизнеса и снизить госучастие в экономике, проводит масштабную программу приватизации активов, в ходе которой планирует реализовать компании в стратегических секторах экономики Казахстана. О том, какие активы фонд предложит инвесторам на Петербургском международном экономическом форуме, какие инвесторы уже заинтересовались долей в "Самрук-Энерго", а также о привлечении российских партнеров в интервью РИА Новости в преддверии форума рассказал управляющий директор по трансформации, приватизации и реструктуризации "Самрук-Казына" Нурлан Рахметов. Беседовали Вероника Буклей и Дарья Станиславец.

— В рамках программы приватизации активов "Самрук-Казына" выставляет на продажу несколько сотен компаний из разных отраслей. На инвесторов из каких стран вы планируете сделать упор? Какие активы готовы предложить России?

— У нас нет ориентации на определенные страны и регионы. Как собственник, мы просто хотим продать наши активы по максимальной стоимости. Конечно, поскольку мы являемся Фондом национального благосостояния и нашим акционером является правительство, для нас важно наиболее крупные и важные активы продать инвесторам с хорошей историей, способностью развивать эти компании. Мы рады реализовать наши активы всем, кто сделает для нас наиболее выгодное предложение.

Активы также очень разные: от крупнейших и значимых до небольших. Мы либо продаем весь актив, либо долю. Например, для менее значимых активов у нас есть электронный аукцион, где мы просто выставляем его без всяких требований — покупает тот, кто предложит более высокую цену.

Также существует электронный конкурс для активов, где нам важно соблюдение определенных условий. Например, в течение какого-то периода обязательно сохранить профиль деятельности, учесть социальные аспекты. Это влияет на стоимость активов, но мы позиционируем себя как социальная ответственная компания и стараемся, чтобы эти условия соблюдались.

Более чем из 200 наших активов у нас было много мелких непрофильных активов, на них был интерес внутри Казахстана, значительная их часть уже реализована. Есть крупные активы, из которых еще пока не все реализованы. Мы планируем их реализовать до конца этого года. Вообще, программа приватизации рассчитана на 2016-2018 годы. За этот период мы должны продать основную часть активов.

Кроме того, есть активы, который выставляются на IPO. Эти активы запланировано реализовать в 2018-2020 годах. Честно скажу, это не значит, что после 2020 года у нас ничего продаваться не будет. У нас утверждена стратегия до 2028 года. В рамках нее мы будем делать и так называемые дивестиции, выходить из активов, которые для нас не являются стратегическими.

— Могли бы вы поделиться своей программой на Петербургском международном экономическом форуме?

— На дне инвестора в рамках ПМЭФ мы предложим к продаже три международных аэропорта, которые находятся в нашей собственности: Павлодар, Актобе, Атырау. Кроме того, мы будем предлагать купить у нас 100-процентный пакет акций производителя электроэнергии "Самрук-Энерго", у которого также есть угольные активы. Компания занимает почти 30-процентную долю генерации электроэнергии. Возможно, она вызовет интерес у российских инвесторов.

У нас есть также молодая растущая авиакомпания Qazaq Air, она больше ориентирована на внутренние перевозки, но не исключаются и международные. Есть некоторые активы, которые принадлежат нашему национальному железнодорожному перевозчику — "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги), например, доля в компании "Тулпар-Тальго", которая занимается производством пассажирских вагонов.

Представим и "Объединенную химическую компанию", у которой есть несколько активов, проектов, где мы рады были бы видеть стратегических партнеров из России. Также молодую горнодобывающую компанию "Тау-Кен Самрук", несколько проектов которой мы предложим на ПМЭФ.

У нас есть намерения продать эти активы до конца года, но все будет зависеть от переговоров. Мы должны понимать, что принципы прозрачности, открытости и максимальной стоимости крайне важны для нас.

— Поступали ли уже предварительные заявки от коллег из России и других стран?

— Сейчас идет очень активный период переговоров и подготовки встреч one-to-one. Предполагается, что сначала мы проведем общую презентацию, после которой интересанты будут встречаться с компаниями и более подробно обсуждать возможности.

Обычно такие мероприятия заканчиваются результативно. Мы проводили их в Лондоне, Гонконге, Шанхае. Всегда такие индивидуальные встречи показывают серьезный интерес, обсуждаются конкретные предложения.

— В апреле фонд провел презентацию на фондовой бирже Шанхая. Встретили ли вы интерес к приватизации среди китайских инвесторов?

— Да, китайцы проявили большой интерес, в том числе к "Самрук-Энерго", к активам, связанным с транспортной инфраструктурой. В КНР действует большая программа "Один пояс, один путь". Из шести маршрутов этого пути два проходят через Казахстан, для них это очень интересно.

— Состоятся ли в этом году, как планировалось, IPO национальной атомной компании "Казатомпром"? © РИА Новости / Максим Богодвид Международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо" открывается в Сочи

— У нас в этом году в планах не только IPO компании "Казатомпром". Мы планируем и ведем очень активную подготовку по размещению национального авиаперевозчика Air Astana, Казатомпрома и SPO телекоммуникационной компании "Казахтелеком". Акции Казахтелекома уже котируются на нашей местной бирже, мы рассматриваем возможность их вывода на международную площадку.

Мы понимаем, что не надо делать IPO ради IPO, от этого должна быть какая-то польза. Финальное решение будет приниматься с учетом разных факторов: это и мировая конъюнктура, состояние компании, текущие цены. В случае Казатомпрома — это цены на уран.

— Какие биржи вы рассматриваете для IPO этих компаний?

— Этот вопрос сейчас находится в процессе анализа, мы рассматриваем различные площадки — это и Лондон, и Гонконг, и Нью-Йорк. Мы обсуждаем это с инвестиционными банками, оцениваем плюсы и минусы.

— Ведете ли диалог по этому вопросу с Московской биржей?

— Активного диалога с Московской биржей у нас пока нет, но мы рассматриваем разные варианты и как опция Московская биржа тоже может обсуждаться.

— Когда вы планируете IPO Казмунайгаза? Может ли оно состояться в этом году?

— В этом году мы планируем только три компании. По нашим планам, компания "Казмунайгаз" может выйти на размещение в 2019-2020 году.

— Какой объем активов будет предложен в ходе IPO?

— Что касается наших национальных компаний — "Казатомпром", "Казмунайгаз", "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги), предварительно это до 25%, но цифра может быть скорректирована. Что касается Air Astana и Казахтелекома, у них уже есть частные акционеры, которые владеют 49% в каждой компании, там структура сделки может быть сложнее. С учетом инвестиционных программ этих двух компаний, пожеланий частных акционеров будут определяться и доли.

— Обсуждаете ли вы продажу активов с суверенными фондами из других стран?

— Мы ведем работу и сотрудничаем с фондами и, помимо вопросов IPO, активно участвуем в форуме суверенных фондов. В прошлом году встреча форума проходила в Астане. Мы постоянно прорабатываем вопросы сотрудничества в разных сферах. Что касается IPO, пока вопросы открыты, они будут открыты, пока мы не придем к окончательному решению. Такое сотрудничество мы тоже не исключаем.

— Сотрудничает ли ваш фонд с РФПИ?

— У нас есть сотрудничество со многими суверенными фондами. Что касается совместных проектов с РФПИ, они находятся на стадии проработки.

— В прошлом году "Казахстан Темир Жолы" успешно провели размещение на Московской бирже. Планируют ли ваши портфельные компании новые размещения в России? © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения России и Казахстана

— Опыт "Казахстан Темир Жолы" в этой части был очень позитивным. Я считаю, что привлечение капитала через Московскую биржу — вариант, который может использоваться нашими компаниями. Здесь речь идет и о валютных рисках, а рубль и тенге более или менее коррелируют. С этой точки зрения здесь есть плюсы, я думаю, наши компании будут это использовать. Но такие решения принимают сами компании, независимо от нас.

— Будет ли санкционная политика США оказывать влияние на реализацию активов фонда российским инвесторам?

— Наверно, я слукавлю, если скажу, что этот вопрос нами никак не анализируется и не учитывается. Здесь должен действовать принцип оценки каждого случая по отдельности. Так как санкции являются адресными и точечными, мы при реализации активов будем проводить анализ. Этот вопрос серьезный, он будет требовать анализа, но по каждому активу отдельно.