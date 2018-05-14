Сергей Бойцов: рост продолжительности жизни до 78 лет – амбициозная задача

Главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине, организатор форума "Здоровье нации" Сергей Бойцов в интервью РИА Новости рассказал об увеличении продолжительности жизни россиян и о принятии необходимых мер для этого, а также об ожирения населения и борьбе с этой проблемой. Беседовала Людмила Белоножко.

— На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", одна из целей, которую предполагается достигнуть в указанный срок, — повышение средней продолжительности жизни до 78 лет до 2024 года и до 80 лет к 2030 году. За счет чего будет увеличен этот показатель?

— Я думаю, что главным образом за счет более масштабного характера мер по пропаганде здорового образа жизни, обеспечения условий здорового образа жизни и повышения доступности качественной медицинской помощи. Это очень амбициозная задача. В течение месяца-двух будет более понятно, когда национальный центр профилактической медицины закончит анализ результатов второго эпидемиологического исследования ЭССЭ — РФ. Первое было в 2012-2013 годах, а сейчас второй срез, который покажет динамику распространенности факторов риска, и это будет привязано к динамике показателей смертности населения. Тогда будет понятно, насколько адекватно запланированы темпы снижения факторов риска и комбинация, что особенно важно, и на что надо делать основной упор.

Хотя, в принципе, априорно мы уже знаем и это понятно по предыдущим исследованиям, что и для мужчин, и для женщин это артериальная гипертония и ожирение, для мужчин это главным образом резко растущее ожирение, для женщин тоже значимо, но у мужчин сейчас просто бурный рост фактора риска. И третье — это, конечно, алкоголь, поскольку у нас 39% мужчин до 60 лет не доживают, и 32% из этого показателя — это смерти, связанные с внешними причинами или с пагубным употреблением алкоголя.

— В указе президента также говорится о снижении смертности трудоспособного населения, на что здесь стоит обратить особое внимание? © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Путин поручил обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет

— Конечно, речь идет о мужчинах, потому что именно у них она очень высокая в отличие от женщин. До 40 лет основные причины — это внешние причины, связанные с травмами и несчастными случаями, и острое алкогольное отравление. Поэтому это должна быть и политика антиалкогольной пропаганды и регулирования цены на алкоголь за счет повышения акцизов.

Экономические ведомства считают, что это будет приводить к нелегальному производству алкоголя, увеличится употребление суррогата и проникновение дешевого алкоголя из стран Европейского экономического сообщества. У нас тоже есть такое опасение, но у нас давным-давно существует разница в ценах очень больших групп товаров и это не приводит к агрессивным мерам, это же можно тоже как-то регулировать. По поводу борьбы с суррогатами, есть специальные меры борьбы с этим, существует целая система — электронная система маркировки, есть контрольные органы, которые отслеживают это.

— А с чем связан рост ожирения у населения, о котором вы упомянули?

— Ожирение связано с изменением характера питания, что связано с увеличением доступности пищи. Мы сейчас потеряли ощущение различия между праздничным столом и обыденным. У нас мало отличающийся объем и характер продуктов. И второе, это очень интенсивная реклама, продвигающая продукты, которые не относятся к категории здорового питания. Это касается и молодой части нашего населения. Фастфуд, сладкие газированные напитки, шоколадные батончики, чипсы — все это уже очень отчетливо сработало в плане повышения доли детей с ожирением и молодых людей. А у взрослых это увеличение количества потребляемых жиров, колбасных изделий, увеличение объема употребляемой пищи. И это при отсутствии адекватного роста физической активности.

— Планируется ли как-то бороться с такой пропагандой вредной еды? © Fotolia / draghicich Биологи нашли способ оставаться стройным, питаясь фастфудом

— Это очень сложный вопрос, поскольку в рамках обсуждения проекта стратегии формирования здорового образа жизни мы очень интенсивные дискуссии ведем с Минэкономразвития, с Минкомсвязи, с Минпромторгом в том числе и в части, касающейся рекламы. Запретить рекламу мы можем только в соответствии с рекомендациями ВОЗ и нашим законом о рекламе применительно к детям. И мы хотим как раз-таки запретить рекламу с участием детей, направленную на детей в отношении продуктов, содержащих большое количество насыщенных жиров, трансизомеров жирных кислот, соли и добавленного сахара. Вы наверняка уже обратили внимание, что на телевидении дети очень часто являются участниками рекламных роликов, потому что это очень много имеет дополнительных смыслов — это эмоциональная окраска, дети всегда меняют эмоциональный фон. Это и символ семьи — значит, все вместе, вместе будем так питаться. Это тема, если она будет разрешена, это будет очень серьезный шаг. Проект стратегии есть, пункт, который, как мне кажется, трудно будет получить согласованным. Это создание некоего этического совета, который мог бы давать рекомендации в отношении рекламы.

— А что еще можно сделать?

— Очень важно не столько запрещать, сколько принимать контрмеры в отношении социальной рекламы позитивного направления. Мы хотим создавать рекламу здоровому питанию. Мы хотим создавать рекламу, которая направлена против потребления табака, электронных сигарет, алкоголя, против ожирения. У нас нет вообще этой рекламы, хотя 5% от общей рекламной продукции должно быть рекламой социального характера. В рамках информационно-коммуникационной кампании национального приоритетного проекта "Здоровье" разрабатываются и ролики для интернета, и ролики, которые могут быть на региональных каналах телевидения. Мы не верим, что сейчас нам удастся сломать сопротивление федеральных каналов, чтобы туда пришли ролики.

Это уже не первая кампания, которую проводит Минздрав, и мне кажется, что это работает, потому что тема здорового образа жизни овладела и населением в целом, и научной общественностью, и чиновниками, администраторами, и работодателями.

— Возвращаясь к указу президента, в нем сказано о медосмотрах, которые должны стать регулярными для всех жителей нашей страны. Каким образом они будут организованы? © РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк Эксперт назвал факторы, необходимые для повышения качества здравоохранения

— Конечно, у нас есть 46 статья 323 закона, которая регламентирует весь профилактический осмотр — это комплекс действий, который направлен на выявление заболеваний, состояний или факторов риска каких-либо заболеваний, или факта потребления наркотиков, или психоактивных веществ и определения состояния здоровья.

У нас сейчас профилактические осмотры являются основным элементом содержания диспансеризации, которая проводится раз в три года, и чаще ее проводить не надо, за исключением исследований, которые касаются маммографии для женщин и исследования кала на скрытую кровь для определенного возраста — 50-75 лет, они должны проводиться раз в два года.

Есть большая категория граждан, это примерно 35 миллионов человек в год, которые должны проходить периодические медицинские осмотры в силу того, что они работают с вредными или опасными условиями труда. Какая-то часть ежегодные осмотры проходит, находясь в рядах вооруженных сил, других силовых ведомств. Кто-то находится на государственной службе, таких порядка 5 миллионов человек, люди добровольно приходят в центры здоровья — таких 5-7 миллионов человек в год. У нас еще есть такая опция, как профилактические осмотры вне рамок диспансеризации, гражданин его может пройти раз в два года, если он не проходил в предшествующий год диспансеризацию. Профилактические осмотры более компактные, они содержат основные элементы, которые направлены на выявление болезней и факторов риска, от которых чаще всего умирают люди, но они более сжатые. Но в итоге мы все равно не наберем вот эти 119 миллионов для взрослых, поэтому здесь надо подумать, поскольку очень желательно, чтобы граждане хотя бы раз в год измеряли себе артериальное давление и проходили простейшее анкетирование на предмет факторов риска и измеряли массу тела, некоторым категориям граждан, может быть, еще и определение холестерина. Это можно было бы трактовать, как охват населения профилактическими осмотрами, разными видами профилактических осмотров.

Но майские указы только еще вышли, надо будет подумать. Это будет дополнительная нагрузка для системы здравоохранения, но ни в коем случае нельзя это взваливать на участковых терапевтов и врачей общей практики. Это могут быть отделения медицинской профилактики, которые тоже потребуют усиления, это может быть дополнительная нагрузка на центры здоровья и на медико-санитарные части крупных предприятий, где работают большое количество работников. Не обязательно это могут быть коллективы с вредными и опасными условиями труда, у нас есть очень крупные производства, не ассоциированные ни с какими факторами.

— А какова реальная польза от медосмотров? Сколько и каких заболеваний выявляется на них?

— У каждого восьмого выявляется ежегодно сердечно-сосудистое заболевание. Профилактические медосмотры в рамках диспансеризации повысили выявляемость заболеваний артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца. Болезней больше не стало, просто мы их стали больше выявлять и, соответственно, брать под контроль. 135 на 100 тысяч онкологических заболеваний выявляется. Самое главное, что у нас возросла доля онкологических заболеваний, выявленных на первой и второй стадии.

— Возвращаясь к теме здорового образа жизни, в конце мая будет проведен форум "Здоровье нации", организатором которого вы являетесь, в чем заключается основная идея этого форума и для чего он необходим? © РИА Новости / Игорь Зарембо Стресс, возраст и вредные привычки: что влияет на развитие болезней сердца

— В прошлом году основной темой и идеей форума была стратегия формирования здорового образа жизни и профилактика контроля неинфекционных заболеваний — как проект документа, как процесс. А в этом году это национальный приоритетный проект Минздрава России по формированию здорового образа жизни. Это некое продолжение, как способ реализации стратегии, и он предусматривает наличие очень мощного блока информационно-коммуникационной кампании по здоровому образу жизни, которая предусматривает воздействие на основные факторы риска неинфекционных заболеваний.