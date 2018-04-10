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Интервью

Адвокат: гендиректор "Суммы" не давала показаний против братьев Магомедовых

Сюжет:
Дело совладельцев группы "Сумма" (47)
12:0010.04.2018
(обновлено: 12:10 10.04.2018)
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© Фото из личного архива Александра ЗабейдыАдвокат Александр ЗабейдаАдвокат Александр Забейда
© Фото из личного архива Александра Забейды

Генеральный директор компании "Сумма" Лейла Магомедзаде не заключала соглашения со следствием и не давала никаких показаний против братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, сообщил адвокат Александр Забейда. По его словам, она предоставила следователям некоторые документы, но не переписку с акционерами, которую от нее даже не требовали. Об этом, а также о статусе Магомедзаде по делу Забейда рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Анна Шубина.

Тверской суд Москвы до 30 мая арестовал совладельцев группы "Сумма" Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Следственный департамент МВД РФ подозревает их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. В интернете появилась информация, что группа "Сумма" могла быть причастна к хищениям при реконструкции Большого театра.

— Вашу доверительницу допросили 30 марта, сразу после завершения обысков в офисе "Суммы"?

— Да. Утром прошлой пятницы началась полномасштабная операция, пожалуй, одна из самых крупных за последнее время, о которых я знаю. В ней участвовало больше сотни оперативников ФСБ и МВД. Я и моя коллега приехали к Лейле домой примерно в час дня. В квартире уже шел обыск, и, войдя, мы увидели большую компанию участников: помимо следователя, на обыске присутствовали также оперативники ФСБ и их коллеги из ГУЭБиПК. Обыск продолжался около трех часов, и сразу после его завершения Лейлу пригласили на допрос в Следственный департамент МВД.

—  Во время обыска что-то изъяли?

Лейла Маммедзаде. Архивное фото
© Фото : Группа "Сумма"
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— Да, у нее были изъяты телефоны и компьютеры. И, вероятно, они будут не скоро ей возвращены.

—  Как проходил допрос?

— Допросов было несколько, практически один за другим. Первый начался 30 марта и закончился только на следующий день, около 6.30 утра. Затем Лейлу отпустили домой с просьбой прийти вновь в этот же день в 15.00. Мы пришли, и этот допрос продолжался почти до 11 вечера. Я подчеркиваю, что Лейлу допрашивали в качестве свидетеля, никаких обвинений ей не предъявляли и никаких мер пресечения не избирали.

—  До этого она не была на допросах?

— В интернете были публикации, что мою подзащитную и раньше допрашивали по делу против братьев Магомедовых. Это ложная информация, и я хочу ее прояснить. Полгода назад Лейлу Магомедзаде вызывали в Следственный комитет по делу, которое не имеет какого-либо отношения к нынешнему. Оно находилось в компетенции СКР, но было прекращено. Никаких показаний в отношении владельцев компании она также не давала.

— Некоторые СМИ утверждают, что она заключила сделку со следствием, чтобы избежать уголовного преследования.

Председатель совета директоров ООО Группа Сумма Зиявудин Магомедов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Группа компаний "Сумма"

— Нет, никаких сделок со следствием она не заключала. Дело в том, что все эпизоды якобы преступной деятельности, расследуемых в рамках этого дела, приходились на период, когда Лейла в компании либо еще не работала, либо находилась в декретном отпуске. Более того, вопросы заключения госконтрактов не входили в ее компетенцию, о чем она сообщила следствию, подчеркнув во время допроса, что ей ничего не известно ни об обстоятельствах совершения преступлений, ни о том, какое отношение к этому могли иметь акционеры.

— Почему, по вашему мнению, в СМИ появилась информация о сделке со следствием?

— При отсутствии какой-либо внятной информации всегда начинают плодиться слухи. Мы не видим в этом чего-то странного или необычного. Допускаю, что наши слова о том, что мы не препятствуем и даже оказываем содействие следствию, могли быть восприняты кем-то как намек на сделку. Однако не понимаю, как могла иначе высказаться публичная компания с мировым именем и ее менеджмент, в подчинении которых находятся 25 тысяч человек по всей стране. В такой ситуации единственное, чем может руководствоваться компания в своих действиях, это закон. Соответственно, нет никаких оснований отказываться выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов. При этом, правда, хочу подчеркнуть, что компания будет проводить политику нетерпимости к любым нарушениям закона в отношении нее и ее сотрудников, если таковые будут осуществляться.

— Требовали ли следователи передать внутреннюю переписку с акционерами?

— Нет.

— Какие-то документы она следствию передала?

— Действительно, мы передали следователям несколько десятков документов, подтверждающих достоверность показаний Лейлы, о которых я уже говорил — что в интересующие следствие периоды времени она не работала в компании или находилась в декрете. Безусловно, в наших интересах было представить эти документы следствию незамедлительно.

— Оказывалось ли на вашу подзащитную давление со стороны следователей?

Магомед Магомедов в Тверском районном суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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— Никакого давления не было, никто не хамил и не грубил. Каких-либо угроз о том, что в случае отказа от сотрудничества со следователями будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ей также не поступало.

— Как ваша доверительница отреагировала на информацию о том, что вся группа "Сумма" признана преступным сообществом?

— С изумлением. Лейла является наемным менеджером, высококлассным специалистом с международным опытом, работала в ведущих мировых компаниях. Более того, в структуре активов "Суммы" есть компании с госучастием, что выглядит странным с точки зрения логики.

 

 

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