Вера Подгузова: товары с лейблом Made in Russia появятся в этом году

Иностранные потребители активно интересуются продукцией из России, недавно запущенный электронный портал бренда Made in Russia уже получает запросы на товары от пищевой продукции до машиностроения. О том, как работает площадка, сколько компаний уже вошли в проект, а также ожиданиях на будущий год в блиц-интервью РИА Новости рассказала управляющий директор Российского экспортного центра (РЭЦ) по внешним связям и коммуникациям Вера Подгузова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Беседовала Вероника Буклей.

Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, его задача — повысить узнаваемость российских брендов и продукции за рубежом. Он предусматривает рекламное и информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.

— Недавно проект Made in Russia запустил электронный каталог. Расскажите, пожалуйста, о нем.

— В конце декабря мы запустили электронный каталог экспортной продукции из России под брендом Made in Russia. Он находится по адресу madeinrussia.com. Теперь у нас есть очень хороший ресурс, который легко запомнить иностранным потребителям.

Портал переведен на восемь языков (русский, английский, немецкий, испанский, арабский, фарси, китайский, хинди), которые ориентированы на приоритетные для нас рынки. Напомню, что наиболее приоритетными для российских производителей мы считаем азиатские, южноамериканские, ближневосточные рынки.

— Сколько компаний сейчас представлено на портале?

— Что касается числа компаний, на сайте размещены только те, кто прошел добровольную сертификацию "Сделано в России". Она существует для того, чтобы выбирать максимально качественных и конкурентоспособных производителей из России.

На конец года у нас было 74 производителя. Все они размещены на нашем ресурсе, где можно найти информацию о них и контакты. Таким образом, потенциальный иностранный потребитель может связаться с компанией как напрямую, так и через единое окно РЭЦ. Эта площадка скорее сегмента B2B.

— Какие дополнительные возможности есть у иностранных потребителей?

— За счет наших возможностей, инструментов поддержки, наших продуктов возможно получить дополнительные опции для получения товаров из России, например, кредитование. Росэксимбанк и ЭКСАР позволяют нам предоставлять не только кредитование, но и страховое покрытие сделок. Наша программа входит в общий перечень инструментария РЭЦ и предоставляет комплексную поддержку как наших экспортеров, так и иностранных покупателей.

На данный момент мы получили довольно много запросов из-за рубежа, каталог активно используется. Нам приходят запросы из разных стран: это и Азия, и Африка, и Южная Америка. Запросы касаются продукции из разных отраслей: от пищевой промышленности до машиностроения.

— Сколько компаний, по вашей оценке, может присоединиться к бренду в этом году? © Фото : предоставлено РЭЦ Российские товары могут выйти на пять электронных площадок по итогам года

— Интерес очень большой. Мы уже перевыполнили наш KPI по прошлому году (60 компаний). В этом году он чуть выше (85 компаний), чем в прошлом году, это понятно, потому что мы проводим рекламно-информационную кампанию как в России, чтобы к нам приходили новые экспортеры, так и за рубежом. Я уверена, что мы превысим этот KPI.

Сейчас мы разрабатываем медиапланирование на этот год. В прошлом году мы весь четвертый квартал занимались продвижением компаний и товаров, которые прошли сертификацию. В этом году будут выходить первые товары в лейблом "Сделано в России" на упаковке.