Вера Подгузова: товары с лейблом Made in Russia появятся в этом году

Иностранные потребители активно интересуются продукцией из России, недавно запущенный электронный портал бренда Made in Russia уже получает запросы на товары от пищевой продукции до машиностроения. О том, как работает площадка, сколько компаний уже вошли в проект, а также ожиданиях на будущий год в блиц-интервью РИА Новости рассказала управляющий директор Российского экспортного центра (РЭЦ) по внешним связям и коммуникациям Вера Подгузова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Беседовала Вероника Буклей.
Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, его задача — повысить узнаваемость российских брендов и продукции за рубежом. Он предусматривает рекламное и информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.
— Недавно проект Made in Russia запустил электронный каталог. Расскажите, пожалуйста, о нем.
— В конце декабря мы запустили электронный каталог экспортной продукции из России под брендом Made in Russia. Он находится по адресу madeinrussia.com. Теперь у нас есть очень хороший ресурс, который легко запомнить иностранным потребителям.
— Сколько компаний сейчас представлено на портале?
— Что касается числа компаний, на сайте размещены только те, кто прошел добровольную сертификацию "Сделано в России". Она существует для того, чтобы выбирать максимально качественных и конкурентоспособных производителей из России.
На конец года у нас было 74 производителя. Все они размещены на нашем ресурсе, где можно найти информацию о них и контакты. Таким образом, потенциальный иностранный потребитель может связаться с компанией как напрямую, так и через единое окно РЭЦ. Эта площадка скорее сегмента B2B.
— Какие дополнительные возможности есть у иностранных потребителей?
— За счет наших возможностей, инструментов поддержки, наших продуктов возможно получить дополнительные опции для получения товаров из России, например, кредитование. Росэксимбанк и ЭКСАР позволяют нам предоставлять не только кредитование, но и страховое покрытие сделок. Наша программа входит в общий перечень инструментария РЭЦ и предоставляет комплексную поддержку как наших экспортеров, так и иностранных покупателей.
На данный момент мы получили довольно много запросов из-за рубежа, каталог активно используется. Нам приходят запросы из разных стран: это и Азия, и Африка, и Южная Америка. Запросы касаются продукции из разных отраслей: от пищевой промышленности до машиностроения.
— Сколько компаний, по вашей оценке, может присоединиться к бренду в этом году?
— Интерес очень большой. Мы уже перевыполнили наш KPI по прошлому году (60 компаний). В этом году он чуть выше (85 компаний), чем в прошлом году, это понятно, потому что мы проводим рекламно-информационную кампанию как в России, чтобы к нам приходили новые экспортеры, так и за рубежом. Я уверена, что мы превысим этот KPI.
Сейчас мы разрабатываем медиапланирование на этот год. В прошлом году мы весь четвертый квартал занимались продвижением компаний и товаров, которые прошли сертификацию. В этом году будут выходить первые товары в лейблом "Сделано в России" на упаковке.