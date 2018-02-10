Кирилл Барский: паломнический туризм в Таиланд набирает обороты

10 февраля Россия празднует День дипломатического работника. Российские дипломаты работают во всех странах мира, защищая интересы России и укрепляя сотрудничество нашей страны с зарубежными партнерами. Королевство Таиланд является не только старейшим и одним из важнейших партнеров России в Юго-Восточной Азии, но и одним из ведущих направлений российского выездного туризма. Накануне Дня дипломатического работника корреспондент РИА Новости в Бангкоке Евгений Беленький побеседовал о нынешнем состоянии и перспективах туристических обменов между Россией и Таиландом с послом России в этой стране Кириллом Барским.

— Кирилл Михайлович, как вы оцениваете нынешнее состояние российского выездного туризма в Таиланд?

— Я бы хотел начать с того, чтобы высказать общее замечание относительно роли туризма, туристических связей, контактов между людьми на уровне обществ, для развития всего комплекса двусторонних отношений. Речь идет о любой стране мира, в данном случае важно другое: при всей важности политических отношений, диалога по вопросам безопасности, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, внешнеполитической координации, наверное, самой прочной основой любых отношений являются связи на уровне личностей, людей, индивидуумов. В этом смысле туризм, при всей внешней, кажущейся легковесности этого направления двусторонних обменов, играет колоссальную роль.

Благодаря туризму люди знакомятся с культурой, традициями, бытом, менталитетом других стран, других народов. Туризм является стимулом для развития культурного сотрудничества, дает людям дополнительную пищу для размышлений в плане возможностей взаимной торговли, бизнеса с этой страной. Наконец, туристические связи приводят к формированию совершенно другого уровня отношений между странами. Складываются дружеские контакты, иногда возникают какие-то романтические истории, появляются новые семьи. В любом случае, если человеку страна понравилась, он хочет приехать еще, он рассказывает о стране своим друзьям, он рассылает фотографии через соцсети, и, таким образом, любовью к данной конкретной стране проникается огромное количество людей.

Так произошло в случае с Таиландом, когда увеличивавшийся на протяжении последних пятнадцати, скажем, лет, поток российских туристов в Таиланд, искренняя симпатия, которую наши сограждане стали испытывать к этой стране благодаря ее гостеприимству, теплоте, уюту, удобству с точки зрения условий отдыха, самобытной культуре, тайской улыбчивости, благожелательности — вот, благодаря всему этому, я не ошибусь, если скажу, что у миллионов россиян сложилось позитивное восприятие Таиланда. И именно это можно считать основой тех уникальных отношений, которые сложились между нашими странами на уровне людей, на уровне обществ.

Может быть, именно поэтому нам так легко выстраивать с Таиландом те самые важные, серьезные отношения, о которых я сказал вначале — политический диалог, взаимодействие в области безопасности, торгово-инвестиционное сотрудничество, культурный и образовательный обмен. Даже если у нас что-то сейчас не получается или идет медленнее, чем нам бы хотелось, наличие вот этой прочной социальной базы отношений является лучшим залогом того, что отношения между Россией и Таиландом в целом в обозримой перспективе обязательно выйдут на более высокий качественный уровень. В этом нет никакого сомнения.

Должен с удовлетворением сказать, что объемы российского выездного туризма в Таиланд продолжают расти. У нас был небольшой спад в 2015-2016 годах, его причины всем понятны: ухудшилось экономическое положение многих россиян в результате кризиса, который свалился на нашу страну из-за падения цен на нефть, из-за негативного влияния западных санкций. Но уже начиная с 2017 года мы вновь увидели динамичный рост турпотока из России в Таиланд. В прошлом году число российских туристов, посетивших эту страну, составило 1 миллион 350 тысяч человек, увеличившись, по сравнению с 2016 годом, почти на 24 процента. Должен заметить, что это выше среднего показателя роста турпотока из России в зарубежные страны. Фактом также является то, что из стран Юго-Восточной Азии россияне в первую очередь выбирают в качестве места отдыха именно Таиланд.

Меняется география нашего туризма: сегодня Россия и Таиланд связаны большим количеством прямых регулярных и чартерных авиарейсов. По нашим данным, это более 80 рейсов в неделю, причем речь идет не только о Москве и Санкт-Петербурге, но о более чем десяти городах по всему обширному пространству нашей страны, от ее европейской части до Сибири и Дальнего Востока и даже Крайнего Севера. Это тоже является красноречивым свидетельством того, как популярен Таиланд у российских граждан в качестве объекта путешествий, места отдыха.

Изменяется, по мере повышения уровня жизни нашего населения, и социальный состав российских туристов. Теперь позволить себе съездить отдохнуть в Таиланд могут уже не только люди богатые, но и представители среднего класса, как мы бы сказали раньше — инженерно-технические работники, словом, все те, кого у нас в России принято называть интеллигенцией. Естественно, их интересы в отношении Таиланда существенно шире, чем это было у туристов, приезжавших сюда семь, десять, пятнадцать лет назад. Их интересует не только тихий спокойный семейный отдых на берегу океана, но и культурные достопримечательности королевства Таиланд. Все более популярным становится медицинский туризм. Многих наших соотечественников живо интересует, как живут наши православные граждане на территории Таиланда, где на сегодняшний день действуют одиннадцать удивительных по своей красоте, уникальных по архитектуре самобытных православных храмов. Паломнический туризм сегодня — это новое, набирающее обороты направление нашего выездного туризма в Таиланд.

Должен к этому добавить, что туризм это еще и бизнес. Туристическая отрасль приносит большой доход туркомпаниям, авиакомпаниям, гостиницам, ресторанам, сфере услуг. Туризм создает рабочие места. Туризм является катализатором сотрудничества в других областях. Туризм способствует развитию межрегиональных связей. Таким образом, массовое увлечение Таиландом является не просто развлечением для наших граждан, но и вносит существенную лепту в наполнение бюджета королевства Таиланд, создание новых рабочих мест, открывает возможности для бизнеса десяткам тысяч подданных Таиланда.

Еще хотелось бы сказать об одной интересной особенности туризма. Путешествие в другую страну, с одной стороны, является неким мостиком к новому качеству отношений в самых разных областях, к развитию самого человека. В путешествиях люди узнают больше о других странах, несут эти знания своим друзьям, своим детям, сами становятся другими. С другой стороны, те культурные ниточки, которые свиваются в результате туристических обменов, в свою очередь, способствуют еще более широкому развитию туризма, поскольку рассказы об интересных странах, которые посещают люди, стимулируют еще большее количество людей приезжать туда и смотреть все своими глазами. То есть получается такой замкнутый круг, когда туризм содействует сотрудничеству, а сотрудничество, контакты, связи, впечатления способствуют еще более масштабному развитию туризма. В контексте российско-таиландских отношений этот фактор является исключительно важным и играет огромную положительную роль.

— Как, на ваш взгляд, развивается тайский въездной туризм в Россию, какие перспективы у этого бизнеса?

— Новое явление в наших отношениях с Таиландом — это колоссальный рост интереса со стороны тайцев к России. Это не преувеличение. Об этом убедительно свидетельствует то, с какой симпатией тайцы в бытовых разговорах высказываются о нашей стране, то, с каким воодушевлением тайская общественность восприняла празднование в 2017 году 120-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Это действительно была целая волна предложений не только со стороны государственных структур, но и частных компаний, университетов, общественных организаций, каждая из которых хотела что-то сделать, чтобы внести свой вклад в празднование юбилея. Ну и, наконец, сами за себя говорят цифры: согласно иммиграционной статистике Таиланда, число тайских туристов, посещающих Россию, в 2017 году увеличилось более чем на 50 процентов, а если быть точным — на 56 процентов. Абсолютные цифры пока еще невелики, но эти цифры, возможно, не вполне точны, поскольку иммиграционные власти регистрируют только тех подданных Таиланда, которые выезжают из страны непосредственно в Россию. Но мне доподлинно известно, что многие тайцы совершают зарубежные поездки, посещая сразу несколько стран, и многие из них приезжают в Россию из Европы, на обратном пути, по дороге в Бангкок, и статистика этих тайцев не учитывает.

Явление это заслуживает особого внимания еще и потому, что при всем добром отношении тайцев к России, к россиянам, на протяжении многих лет здесь действовали устаревшие стереотипы восприятия нашей страны, которые мешали тайцам принять решение о поездке в Россию, создавали необъективное представление о нашей стране.

Сейчас, на волне очевидного сближения России и Таиланда, взрывного роста нашего сотрудничества практически во всех сферах это отношение начинает меняться. Большую роль в этом играют таиландские средства массовой информации, которые, по нашим наблюдениям, только за последние два-три года значительно изменились в своем освещении событий в России, российско-таиландских отношений. И здесь рост интереса тайцев к России служит важным подспорьем в нашей работе по развитию двусторонних связей. Конечно, нам хотелось бы, чтобы тайцев ездило в Россию еще больше, чтобы их число измерялось не десятками, а сотнями тысяч человек, и для этого есть все основания. Ну, во-первых, тайцев в России принимают также гостеприимно, как россиян в Таиланде. Вообще, слово "Таиланд" у русского человека вызывает, наверное, уже на подсознательном уровне, исключительно положительные эмоции. Во-вторых, уже на протяжении 12 с лишним лет между нашими странами действует соглашение о безвизовом обмене, которое предусматривает возможность въезда в Россию без оформления въездной визы и пребывания там без визы в течение 30 дней.

Следующее обстоятельство — это, как я уже сказал, широкая сеть авиационных рейсов, связывающих Россию с Таиландом и Таиланд с Россией. С декабря 2015 года возобновили свои полеты по маршруту Бангкок — Москва авиалайнеры национальной таиландской авиакомпании Thai Airways International. Насколько мне известно, сейчас рассматривается вопрос об увеличении числа рейсов и об открытии новых маршрутов, в частности, прямого рейса Бангкок — Санкт-Петербург. Есть планы и в отношении других городов России. И это вдобавок к тому, что Аэрофлот летает по маршруту Москва — Бангкок и Бангкок — Москва два раза в день, регулярные рейсы выполняет авиакомпания S7 и еще целый список других частных российских авиакомпаний.

Еще одно обстоятельство, которое тоже немаловажно: после девальвации в 2015 году рубля для тайцев путешествия в Россию обходятся гораздо дешевле, чем во многие другие страны. С учетом того, что у нас сейчас бурными темпами развивается инфраструктура туризма, доступность наших достопримечательностей для тайцев также расширяется.

В 2018 году нас ожидает, по моим прогнозам, резкий всплеск въездного туризма, в том числе из Таиланда, и причина здесь проста: в июне-июле одиннадцать городов России будут готовы принять чемпионат мира по футболу 2018 года. Тайцы — азартные, заядлые футбольные болельщики, здесь уже развернута кампания по мобилизации интереса таиландской общественности к чемпионату, проводятся мероприятия по презентации чемпионата, его символа — волчонка Забиваки, проводятся различные рекламные акции, идет активная скупка билетов на матчи. Есть ощущение, что такой интерес тайских болельщиков, которые наверняка приедут не одни, а со своими друзьями, своими домашними, придаст новое дыхание турпотоку из Таиланда в Россию.

— Расскажите, пожалуйста, о создаваемом сейчас российско-таиландском туристическом клубе. Каковы его задачи?

— Пока остается актуальной проблема дефицита информации о России, о ее культурных, исторических достопримечательностях не только среди тайского обывателя, но и туристических компаний, которые хотели бы подвизаться на ниве отправки тайских туристов в Россию. В этой связи совместно с Ростуризмом и его региональным представительством в Ханое, которое представляет программу Ростуризма Visit Russia, посольство России в Бангкоке некоторое время назад выступило с инициативой создать в Таиланде под эгидой посольства российско-таиландский туристический клуб. Нам эта инновационная структура видится как площадка, которая объединила бы всех государственных и негосударственных участников процесса развития туристических связей.

В качестве членов клуба мы видим как министерства и ведомства Таиланда, так и частные компании и физические лица, причем в туристический клуб могли бы вступить и представители туркомпаний, авиакомпаний, отельеры, рестораторы, гиды — то есть как те, кто непосредственно занимается туристическим бизнесом, так и те, кто интересуется культурой России, кто хотел бы развивать культурные связи, сотрудничество в области образования, участвовать в расширении контактов между людьми. Таких людей и неправительственных организаций очень много. Поэтому, оценив потенциал такого нововведения, мы пришли к выводу, что настало время запуска этого проекта.

И вот, 2 февраля этого года в Бангкоке состоялось учредительное заседание российско-таиландского туристического клуба. В нем приняло участие большое количество энтузиастов, людей, представляющих самые разные отрасли и социальные группы. На заседании представители Visit Russia провели презентацию нашей инициативы, распространили проект устава туристического клуба, который после сбора поправок и предложений будет утвержден и станет правовой основой для функционирования этого нового объединения. Цель российско-таиландского туристического клуба — оказание членами клуба друг другу помощи и укрепление сотрудничества в деле развития туристических контактов между Россией и Таиландом. Эта общая цель предполагает самые широкие сферы и формы такого сотрудничества. Здесь и оказание информационной поддержки, и предоставление сведений заинтересованным членам клуба о том, куда в России можно было бы поехать, на какие российские туркомпании следовало бы ориентироваться, как на надежных партнеров, что можно было бы сделать совместными усилиями по развитию как туризма, так и других проектов, которые могут быть интересны сторонам в областях, смежных с туризмом, культурой, индустрией путешествий и так далее.

Мы будем проводить заседания клуба на регулярной основе. Рассчитываем, что к клубу присоединится и большое количество тайских журналистов, представителей СМИ, причем не только тех, которые пишут о туризме, но и всех СМИ, которых интересует международная проблематика, в частности, отношения между Россией и Таиландом. Знаю, что Ростуризм и его региональное представительство будут готовы поощрять членство в клубе предоставлением различных льготных условий для организации поездок тайцев в Россию, предлагать интересные пакеты, новые направления, оказывать логистическую и информационную поддержку как здесь, в Бангкоке, так и в России, когда тайские друзья привезут туда свои группы туристов. Первое учредительное мероприятие прошло исключительно успешно, оно продемонстрировало неподдельный интерес со стороны наших тайских партнеров к этому новому начинанию, и я рассчитываю, что при поддержке министерства туризма и спорта Таиланда и Ведомства по туризму Таиланда (ТАТ), а на учредительном заседании присутствовали постоянный секретарь министерства и представитель руководства ТАТ, откроется новый канал для упрочения и расширения наших туристических обменов с Таиландом.

— Как вы думаете, у России есть потенциал для тайского въездного туризма, сравнимый с потенциалом Таиланда для российского выездного туристического рынка?

— У России огромный потенциал въездного туризма из Таиланда, ведь уже сейчас география посещения тайскими тургруппами России включает не только Москву и Санкт-Петербург, но и регионы, в том числе Дальний Восток и Сибирь. Кроме того, тайскими туристами, как и всеми туристами мира, движет интерес к местам, широко известным во всем мире или имеющим какой-то конкретный информационный, чаще всего культурно-исторический аспект, близкий им духовно. Тайские группы, например, целенаправленно едут на озеро Байкал, чтобы посетить это чудо света и одновременно побывать в Бурятии, в краю российских буддистов, их единоверцев. А в Санкт-Петербурге каждая тайская группа обязательно посещает места, связанные с визитом в Россию в 1897 году короля Чулалонгкорна, Рамы Пятого, которого тайцы почитают, как великого монарха-реформатора, создавшего основы современного тайского государства и отстоявшего, в том числе с помощью России, суверенитет своего королевства.

В этом контексте пока не использован, например, потенциал Крыма: именно в Крым, в Ливадийский дворец в 1891 году прибыл сиамский принц Дамронг, брат короля Чулалонгкорна, на встречу с российским императором Александром III, чтобы передать российскому самодержцу высший орден Сиама, орден Чакри, в знак дружбы от сиамского короля. Эта встреча в Ливадии, которая произошла сразу поле визита в Таиланд, тогда называвшийся Сиамом, российского престолонаследника Николая Александровича, будущего императора Николая II, имеет большое значение в истории Таиланда и двусторонних отношений между нашими странами. И тайцам будет, безусловно, интересно посещение Крыма и Ливадийского дворца.

Есть и еще один пока неиспользованный ресурс — природный. Считается, что тайские туристы больше любят приезжать в Россию летом, чтобы не замерзнуть в условиях нашей суровой зимы. Однако миллионы тайцев ежегодно в зимние месяцы выезжают в Японию и Корею именно для того, чтобы увидеть снег и испытать зимний холод. Думается, и мы могли бы создать некую инфраструктуру для зимнего туризма тайцев.