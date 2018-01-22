Андрей Клишас: санкции США выглядят уже несколько комично

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас оказался в 2014 году среди тех российских граждан, в отношении которых США ввели санкции. В преддверии очередного расширения санкционного списка сенатор рассказал РИА Новости, что изменили американские санкции в его работе, могут ли они ухудшить российско-американские отношения и стоит ли России отвечать на их ужесточение.

— Андрей Александрович, прошло почти четыре года с момента введения в отношении вас американских санкций. Что изменилось для вас лично с их введением?

— Введенные санкции, которые по существу являются мерами внеправового репрессивного характера и направлены на оказание давления с целью изменения отстаиваемой позиции, лично на меня, как и на моих коллег, в отношении которых они введены, не оказали никакого влияния. Позиции, которых мы придерживались по ряду международных вопросов, остались прежними, и в связи с введением санкций они не были скорректированы.

На мой взгляд, введение подобных односторонних мер не только не согласуется с базовыми международными правовыми принципами, но и вступает в противоречие с принципом свободы слова и принципом народного представительства, в соответствии с которым на парламентариях лежит ответственность за выражение и отстаивание интересов представляемого ими населения. С этой точки зрения санкции продемонстрировали исключительно свою неэффективность и деструктивный характер.

— Как повлияли санкции на уровень вашего взаимодействия с американскими коллегами? © AFP 2018 / Jorge Silva, pool Холоднее, чем в "холодную войну": какими стали отношения США и России

— Все наши контакты с американскими коллегами практически свернуты. Вместе с тем, международное межпарламентское сотрудничество и межпарламентская дипломатия от этого не пострадала, количество контактов с другими государствами только увеличилось. В связи с введением санкций, безусловно, изменилась география встреч, обсуждаемая проблематика. Вместе с тем, те позиции, которые отстаивает Российская Федерация на международной арене, а именно приверженность принципам международного права с учетом необходимости уважения и соблюдения государственного суверенитета, находит положительный отклик у представителей стран, с которыми мы сотрудничаем и развиваем межгосударственные отношения.

— В конце января США расширят список граждан РФ, в отношении которых введены санкции. Как это может повлиять на состояние отношений РФ и США? Должна ли Россия принять ответные меры?

— Думаю, что новые санкции не окажут никакого влияния на межгосударственные отношения России и США. Санкции выглядят уже несколько комично, и сами отношения ухудшить достаточно сложно, они и так находятся на нижайшем уровне.

Идти же на ответные меры Россия должна только в исключительных случаях, отталкиваясь от принципа взаимности, совершая лишь ответные, зеркальные действия, как это было сделано, например, в случае с принятием закона о признании иностранных СМИ, выполняющими функции иностранного агента.