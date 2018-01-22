РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Андрей Клишас: санкции США выглядят уже несколько комично

11:0022.01.2018
11630
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей КлишасГлава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас оказался в 2014 году среди тех российских граждан, в отношении которых США ввели санкции. В преддверии очередного расширения санкционного списка сенатор рассказал РИА Новости, что изменили американские санкции в его работе, могут ли они ухудшить российско-американские отношения и стоит ли России отвечать на их ужесточение.

— Андрей Александрович, прошло почти четыре года с момента введения в отношении вас американских санкций. Что изменилось для вас лично с их введением?

— Введенные санкции, которые по существу являются мерами внеправового репрессивного характера и направлены на оказание давления с целью изменения отстаиваемой позиции, лично на меня, как и на моих коллег, в отношении которых они введены, не оказали никакого влияния. Позиции, которых мы придерживались по ряду международных вопросов, остались прежними, и в связи с введением санкций они не были скорректированы.

На мой взгляд, введение подобных односторонних мер не только не согласуется с базовыми международными правовыми принципами, но и вступает в противоречие с принципом свободы слова и принципом народного представительства, в соответствии с которым на парламентариях лежит ответственность за выражение и отстаивание интересов представляемого ими населения. С этой точки зрения санкции продемонстрировали исключительно свою неэффективность и деструктивный характер.

— Как повлияли санкции на уровень вашего взаимодействия с американскими коллегами?

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool
Холоднее, чем в "холодную войну": какими стали отношения США и России

— Все наши контакты с американскими коллегами практически свернуты. Вместе с тем, международное межпарламентское сотрудничество и межпарламентская дипломатия от этого не пострадала, количество контактов с другими государствами только увеличилось. В связи с введением санкций, безусловно, изменилась география встреч, обсуждаемая проблематика. Вместе с тем, те позиции, которые отстаивает Российская Федерация на международной арене, а именно приверженность принципам международного права с учетом необходимости уважения и соблюдения государственного суверенитета, находит положительный отклик у представителей стран, с которыми мы сотрудничаем и развиваем межгосударственные отношения.

— В конце января США расширят список граждан РФ, в отношении которых введены санкции. Как это может повлиять на состояние отношений РФ и США? Должна ли Россия принять ответные меры?

— Думаю, что новые санкции не окажут никакого влияния на межгосударственные отношения России и США. Санкции выглядят уже несколько комично, и сами отношения ухудшить достаточно сложно, они и так находятся на нижайшем уровне.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ

Идти же на ответные меры Россия должна только в исключительных случаях, отталкиваясь от принципа взаимности, совершая лишь ответные, зеркальные действия, как это было сделано, например, в случае с принятием закона о признании иностранных СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

Член Совета Федерации Елена Мизулина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Работаю еще больше": Мизулина не почувствовала на себе санкции США
Хочу отметить, что 12 января Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, автором которого я также являюсь, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В частности, законопроект предусматривает требования к учреждению российских организаций иностранными СМИ-иноагентами, к маркировке их информации. Помимо этого устанавливается возможность признания физического лица иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, при наличии установленных законом признаков, в том числе при распространении материалов среди неограниченного круга лиц и получении финансирования за счет средств иностранных источников. Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что предлагаемые законопроектом изменения носят ответный характер и на данный момент аналогичные меры предусмотрены в американском законодательстве.

 

Комментировать
Интервью
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
atukov40
Ага, уже кто то подсчитал, сколько нам обошлись эти комичные санкции. Получилось не мало.
12:35
22.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена