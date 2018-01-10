Георгий Мурадов: даже враги понимают, что Россия не откажется от Крыма

Восприятие Крыма на международной арене меняется, многие страны заняли выжидательную позицию, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от твердости российской позиции, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Об этом, а также о причинах отказа многих крупных российских компаний от работы в Крыму, создании крымской судоходной компании и возможности примирения России и Украины он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Виктор Лященко.

— Георгий Львович, какова ваша общая оценка развития Крыма в 2017 году?

— Крым завершает преодоление последствий своей более чем двадцатилетней "депортации" с Родины и его отделения от России украинской государственной границей. Возвращение полуострова на родную почву благодаря действиям крымчан, России и прежде всего нашего президента спасло Крым от этнической чистки, войны и насильственного изменения его идентичности.

— Каким будет для Крыма новый год?

— На пути возрождения Крыма 2018 год станет переломным. Крымская блокада будет окончательно прорвана завершением строительства в уникально короткий срок "дороги жизни" — Крымского моста и трассы "Таврида".

Откроется новый, один из крупнейших в России, аэропорт Симферополя. Будет завершено строительство и модернизация ряда важных образовательных, социальных и туристических объектов. Неотъемлемой частью экономической и общественной жизни не только Крыма, но и всей России, стали Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), фестиваль "Великое русское слово" и Ливадийский форум Русского мира, Крымский международный форум туризма и другие крупные конгрессные мероприятия, которые в 2018 году будут еще более масштабными и интересными.

Но самое главное, что особенно хорошо видно в сравнении с хаосом и репрессиями на Украине, войной на Донбассе и разрухой в умах и сознании украинского общества, — это повышение уровня жизни крымского населения и общественная стабильность, рост социальной поддержки семей, ветеранов и пенсионеров и, конечно же, укрепление безопасности крымского региона, которая теперь гарантирована всей мощью России.

— Насколько Крым приблизился к признанию на международной арене за последние годы?

— Как показывают меняющиеся в пользу России итоги голосования по крымским резолюциям на Генассамблее ООН, антироссийская коалиция находится в явном меньшинстве и составляет чуть более одной трети от числа членов ООН. Эти резолюции проходят лишь благодаря несовершенным, во многом устаревшим механизмам голосования.

Вместе с тем никакого особого международного признания для Крыма, не являющегося независимым государством, не требуется. Здесь речь идет о другом: готовы ли наши соперники предпринять активные действия против суверенитета и территориальной целостности России, в состав которой вошел Крым? Очевидно, что так вопрос никто не ставит, кроме разве что киевских националистов. Крымскую тему, по моей оценке, наши оппоненты рассматривают в иной плоскости.

— Что вы имеете в виду под формулировкой "иная плоскость"? © AP Photo / Ronald Zak Климкин пригрозил "достать" работающие в Крыму западные компании

— Судя по документам и высказываниям западных политиков, нам навязывается игра вдолгую по так называемому прибалтийскому сценарию, дополненному экономическим (санкционным) и военно-политическим удушением России. Что это означает? Полагаю, что это сценарий последовательной борьбы против нашей страны невоенными методами, по сценарию развала СССР. Ведь Россия — это не только треть мировых ресурсов, но и перспективная территория для освоения в условиях нарастания негативных климатических изменений и опустынивания больших пространств, нехватки пресной воды, перенаселенности. Многие экологи связывают будущее планеты с освоением российского Севера и Сибири. Все эти факторы и обуславливают вожделенные взоры и волны агрессии в отношении российских территорий. Только как добиться развала страны, наши противники пока не знают. Их пугают российский ядерный щит и военная мощь России, а также осознание этой угрозы российским народом, его пассионарный характер, воля и решимость защищать свое будущее и созданную веками многонациональную цивилизацию. Поэтому Запад все больше понимает, что агрессия против нашего государства приведет его к глобальному конфликту и самоубийству.

— Когда произойдет перелом в западном сознании и начнется парад признаний полуострова частью России?

— Более умеренные круги уже обсуждают сценарий о снятии крымской темы с политической повестки и признании Крыма российским, если на это пойдет в какой-то момент Киев. Думаю, что над этим вариантом и нам стоит поработать. Главное — не терять время и не допустить полной перештамповки общественного сознания на Украине, добиваться осмысления украинцами того, что Крым и Донбасс указывают путь к восстановлению нашей исторической общности с украинским народом, к нашему единству, которое и открывает перспективу совместного развития. Растерзанная майданным экспериментом страна должна стать для украинцев лучшей прививкой против утраты ими цивилизационной ориентации. Мне представляется, что подходить к этому вопросу нужно однозначно: превращение Украины в антироссийский плацдарм является для нас экзистенциальной угрозой, и этого мы не допустим.

Что же касается других государств, представляющих мировое сообщество, то многие из них в этой схватке нам симпатизируют, а другие занимают выжидательную позицию — смотрят, насколько твердо поведет себя Россия в этом противоборстве. Поэтому я и прихожу к выводу, что наша воля, решимость и мощь будет признаком, определяющим их дальнейшее поведение.

Особую роль должны на этом переломном этапе сыграть наши союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), которые не могут не быть заинтересованы в укреплении стратегической мощи и территориальной целостности России как стержневого государства этих двух объединений. Выгодно это и нашим партнерам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если они в перспективе не хотят пасть жертвами экспансии западной коалиции.

Так что из вопроса о российском статусе Крыма вытекает вот такая простая и понятная логика нынешнего геополитического расклада.

— Велика ли доля иностранных инвестиций в крымской экономике? © РИА Новости / Александр Полегенько Олег Морозов: Крым - это огромный стартап, в который долго не вкладывали

— После воссоединения Крыма с Россией многие иностранные компании остались работать в Крыму, перерегистрировавшись в качестве российских юридических лиц. Их доля в инвестициях хотя и уменьшилась, но остается значительной. Это относится и к предприятиям, принадлежащим гражданам Украины.

Западные инвесторы и сейчас продвигают десятки своих инвестпроектов в нашем регионе, хотя чаще всего делают это через компании, зарегистрированные в других субъектах РФ. Ряд зарубежных компаний работает на строящихся инфраструктурных объектах в качестве подрядчиков.

Как показывает работа Ялтинского международного экономического форума, интерес у иностранных предпринимателей к Крыму растет. Но подчеркну, что многие наши иностранные партнеры действуют с учетом отношения к Крыму российских банков и корпораций.

— Как можно нивелировать последствия санкций?

— Как известно, санкции считаются законными только в том случае, если они утверждены Советом Безопасности ООН, поэтому ограничительные меры, введенные против России и Крыма западными государствами и Украиной, легитимными не являются.

Они наносят ущерб не только нам, но и странам, являющимся их авторами. Россия жестких ответных мер не принимала, хотя могла бы. Но мы исходим из того, что выход из санкционной ловушки пусть ищут те, кто ее изобретал.

Кстати, к их отмене призывает все большее число здравомыслящих европейских политиков, осознающих, что Россию, как страну самодостаточную, санкциями не сломать, а полученное обострение международной обстановки никому не выгодно и ведет только в тупик конфронтации и кризиса. Многие в Европе с содроганием ждут новой волны противостояния в результате очередного пакета антироссийских мер, готовящегося сейчас в Вашингтоне.

Мы же, со своей стороны, должны учитывать, что основная часть западного истеблишмента живет в парадигме "закона вызова и ответа", сформулированного известным британским философом Арнольдом Тойнби, в соответствии с которым, чем жестче вызов, тем мощнее должен быть ответ. Отсутствие адекватного ответа воспринимается как слабость соперника, ведет его к надлому и упадку. Поэтому полагаю, что раньше или позже нам придется давать жесткий ответ на брошенный России вызов. Иначе наша мягкость, деликатность и призывы к здравому смыслу будут восприниматься как слабость.

— Когда в Крым придут крупные российские банки, компании, торговые сети?

— Некоторые наши крупнейшие банки, корпорации и организации под предлогом боязни санкций отказываются работать в Крыму. Думаю, что эта позиция от лукавого. Во-первых, санкции до них все равно доберутся. Во-вторых, у нас есть хороший пример, когда единовременно и консолидированно практически все наши авиакомпании начали полеты в Крым. Сейчас они перевозят больше половины туристов и посетителей полуострова. И никто в этой связи не осмелился заблокировать все авиасообщение с Россией. Кстати, даже европейские торговые сети Metro и Auchan продолжают работу в Крыму через свои дочерние предприятия.

Уверен, что аналогичная ситуация сложилась бы и с банками, корпорациями и организациями, особенно с государственным участием, если бы они совместно приняли решение о единовременном вхождении на крымский рынок. Ведь ясно, что заблокировать финансовые расчеты, прервать поставки российских нефти, газа, иного сырья, остановить железнодорожное и почтовое сообщение с Россией европейские страны просто не смогли бы. Так что теория Тойнби должна работать и в этом случае.

— Стоит ли Крыму создать свой санкционный список украинских политиков, которые стремятся нанести вред своими действиями крымчанам?

— У нас немало данных о том, что украинские политики, чиновники и дипломаты ретиво, хотя и без особых результатов, пытаются оказывать давление на наших партнеров из зарубежных, прежде всего европейских стран, в целях недопущения их поездок в российский Крым.

Безусловно, попытки этих людей ставить под вопрос территориальную целостность России, на мой взгляд, должны получать достойный отпор. Однако составление разного рода ограничительных списков — дело федерального уровня. И такой вопрос, насколько мне известно, стоит в повестке дня. В любом случае те из украинских чиновников и политиков, кто работает против России (а многие из них имеют те или иные интересы в нашей стране), должны помнить, что статья 280.1 УК РФ предусматривает серьезные наказания за действия, направленные против территориальной целостности Российской Федерации.

— Возвращает ли Крым популярность у иностранцев?

— Как ни парадоксально, чем больше небылиц и откровенной лжи распространяют о Крыме западные СМИ, тем выше интерес общественности и деловых кругов зарубежных стран к полуострову.

Так, почти втрое (с 70 до 200 человек) увеличилось число иностранных участников ЯМЭФ в 2017 году. Почти вдвое (с 26 до 50) возросло количество стран, которые они представляют. Именно западные политики из Франции, Италии, Кипра, Греции стали инициаторами и создателями международной ассоциации "Друзья Крыма". В нее вошли представители 30 государств. Теперь клубы друзей Крыма создаются в различных странах мира. И количество желающих присоединиться к ассоциации неуклонно растет. Ее члены твердо выступают за восстановление конструктивных отношений с Россией и Крымом, за преодоление конфронтации и снятие различного рода нелегитимных санкционных ограничений в отношении Крыма и России. Высказываются и идеи проведения Ялтинской конференции-2 для обсуждения вопросов меняющегося мироустройства, выстраивания новых форм сотрудничества. Ведь Ялта — символ создания нового мира, и в этом качестве ее привлекательность незыблема.

— Иностранцы уже не с такой опаской едут в Крым, как раньше?

— Безусловно. На полуостров в том числе стали приезжать организованные группы китайских бизнесменов, туристов и общественных деятелей. Работа с китайскими друзьями будет продолжена и в 2018 году. По количественным показателям больше всего к нам из-за рубежа по-прежнему приезжают жители Украины, для которых крымские курорты остаются излюбленным местом отдыха. В 2017 году их было 700-800 тысяч человек. При этом, по нашим данным, чем больше препятствий создают киевские власти для перехода границы на севере полуострова, тем больше отдыхающих, особенно из восточной части Украины, въезжают к нам через территорию РФ и Керченскую паромную переправу. Поскольку этот поток украинским властям неподконтролен, мы ожидаем, что с введением Крымского моста он увеличится.

— Когда, на ваш взгляд, Украина помирится с Россией?

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Крыму ответили на планы Киева "вернуть" полуостров с помощью санкций — С народом Украины объективно нас ничто не разделяет. По сути, как неоднократно говорил наш президент, мы единый народ. Мы выросли из одного корня и представляем единое цивилизационное пространство, которое обобщенно называется Русским миром. Но наши недруги и засевшие в Киеве адепты их политики создания из Украины враждебного России государства стремятся разрушить наши исторические скрепы, родственные связи, единую веру и церковь. Стараются исказить наше общее прошлое и лишить будущего, прежде всего переформатируя под чуждые лекала сознание украинской молодежи, ежедневно впрыскивая ей через систему образования и СМИ отраву махрового национализма.

Понятно, что моментально эту ситуацию не исправить. Чтобы добиться успеха, нужно решительно разрушать навязываемую украинцам нынешним режимом антироссийскую идеологию, взять под свою защиту и покровительство всю ту, другую Украину, которая выступает за цивилизационное единство с Россией. Ведь именно вместе на протяжении веков мы отражали все угрозы, побеждали в войнах, вместе смогли отстоять свою идентичность, создать огромное, мощное и богатое совместное государство. И только безумец перед лицом новых обозначенных выше вызовов может отказаться от собственных достижений, обеспечивающих перспективы дальнейшего развития. Эти истины, мне думается, оживают в сознании украинцев, вкусивших в последние годы в полной мере горькие плоды "европеизации", породившей лишь экономическую деградацию, гражданскую войну, массовые репрессии и поголовное обнищание населения.

— Как стоит выстраивать отношения с нынешней украинской властью? © РИА Новости / Алексей Вовк Перейти в фотобанк На Украине предложили признать советский период страны оккупацией

— Полагаю, что по совокупности действий нынешний режим на Украине необходимо признать нацистским. А защитить наших многочисленных единомышленников и донести до населения Украины эти простые истины России по силам, если она будет действовать по принятым на Западе жестким канонам защиты прав человека. Сделать это нам все равно придется, если не хотим, чтобы все постсоветское пространство было превращено в антиРоссию. Иными словами, начертанный на гербе Республики Крым лозунг "Процветание в единстве" должен стоять и в повестке наших будущих отношений с Украиной.

— Каким странам интересен Крым в плане экспорта продукции?

— Крымским экспортом интересуются как традиционные покупатели нашей продукции (Китай, арабские страны, государства Юго-Восточной Азии), так и страны, чьи рынки активно открываются (Иран, Сирия, некоторые партнеры в Латинской Америке). Небольшие объемы товаров продолжают поставляться даже на Украину.

При этом нужно учитывать, что прямой экспорт из Крыма значительно сократился и многие наши товары продаются через другие российские регионы. Нам это невыгодно, потому что экспортная выручка остается не у нас.

Работа по продвижению экспорта требует немалых усилий, ведь конкуренция на зарубежных рынках высока. Сейчас в правительственных структурах республики разрабатывается стратегия развития внешней торговли. Мы признательны Российскому экспортному центру за его консультации и поддержку экспортной деятельности нашего региона.

Наряду с товарным экспортом нельзя забывать и об экспорте услуг (образовательных, технико-технологических и других). Понятно, что наращивать поставки товаров за рубеж можно, лишь увеличивая объемы производства высоко конкурентной продукции. А это требует закупок некоторых видов оборудования за границей. То есть экспорт и импорт тесно взаимосвязаны.

В условиях санкций внешнеторговая деятельность затруднена и потому требует особого государственного регулирования. По моему убеждению, в этих целях должна быть создана государственная внешнеторговая организация, которая могла бы быть учреждена во избежание санкционного давления, например, в Москве, где работают головные офисы российских и иностранных коммерческих структур.

— Есть ли в планах расширить линейку экспортных товаров? © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Путин освободил бизнес в Крыму от проверок до 1 марта 2019 года

— Весьма важно также стабилизировать и расширить сократившуюся в последние годы номенклатуру производимой в Крыму экспортной продукции. Речь идет об увеличении производства товаров химической промышленности (кальцинированной соды, двуокиси титана, йода, брома и других), высококачественных вин, сельскохозяйственной продукции, электротехники, инструментов, оптических приборов, больших и малых судов, рыбы и продукции рыбопереработки, фруктовых и овощных консервов, эфирных масел, стройматериалов и многого другого.

— Достаточно ли Крыму существующей СЭЗ? Нужно ли создавать трасты под иностранный бизнес?

— Целью создания Свободной экономической зоны было привлечение внешних, прежде всего иностранных инвестиций и технологий. Это задача, по моему мнению, еще не выполнена, хотя предоставление ряда существенных льгот с 1 января этого года уже прекращается. Полагаю, что действующий режим надо продлить еще на два-три года.

Причина недостаточной эффективности СЭЗ, как отмечают наши партнеры, как раз и состоит в неотработанности механизмов защиты инвесторов-бенифициаров в условиях антикрымских санкций. В том числе речь идет и о применении трастовых форм ведения бизнеса, и о маркировке товаров, и о способах финансирования производственных структур, создаваемых в СЭЗ. Все эти проблемы вполне решаемы. Зачастую они упираются в неразворотливость наших бюрократических структур, их неготовность искать и применять новые меры нормативного и финансового регулирования. Ведь Крым живет и развивается в необычных, по сравнению с другими российскими регионами, условиях — тотальной блокады и незаконных ограничений, с которыми невозможно справиться ординарными методами, без специально разработанных для этих условий подходов. И крымские власти такие новшества предлагают. Главное — не шарахаться от всего, что выходит за рамки обычного.

— Учитывая санкции, какое положение дел у крымских портов?

— Ситуация с портами и их посещением судами под российским флагом имеет ряд схожих черт с отношением к Крыму наших корпораций и банков. Но ряд очевидных решений и в этой сфере имеется. На прошедших недавно в Торгово-промышленной палате России "Днях делового Крыма в Москве" опытнейшие специалисты в области судоходства подчеркивали исключительно выгодное географическое положение для транспортного обеспечения России и востребованность крымских портов, которая многократно возрастет с введением в строй Керченского моста. В этой связи отмечалась целесообразность создания собственной крымской судоходной компании, которая могла бы использоваться на таких направлениях, как Сирия, Иран и ряд других стран, а также для перевозок по внутренним речным артериям России и в бассейне Каспийского моря. Особенно важным это станет в связи с предстоящими работами по восстановлению Сирии.

— И где взять флот для создания судоходной компании?

— У Крыма есть несколько сухогрузов, паромов и вспомогательных плавсредств, которые можно было бы объединить в судоходную компанию. Недостающие корабли могут браться в аренду (чартер) или лизинг. Специалисты также считают, что в компании должны быть и пассажирские суда, обслуживающие туристические и экскурсионные маршруты в Черноморском регионе, по Волге и Дону. Активная работа Крымской судоходной компании могла бы обеспечить, по мнению экспертов, значительную часть загрузки крымских портов. Так что даже в условиях западных санкций крымские порты могут успешно развиваться.

— Велик ли шанс того, что Крым вернет себе коллекцию скифского золота? © AP Photo / Peter Dejong Россия может прервать музейные отношения с Голландией, заявил Мединский

— Эта уникальная коллекция, принадлежащая крымским музеям и являющаяся культурным достоянием народа Крыма, к сожалению, уже стала политическим заложником. Она удерживается в Нидерландах незаконно, вопреки принципам музейного законодательства и конвенциям ЮНЕСКО, регулирующим как защиту единства музейных коллекций, так и право народов на доступ к собственному культурному наследию. Голландским судом первой инстанции проигнорирован и принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят. Тем не менее судебный процесс по данному делу еще не завершен и крымские музеи продолжат борьбу за возвращение своей бесценной коллекции.

— Какие есть наработки по заключению новых побратимских связей?

— В прошлом году получили развитие побратимские связи крымских городов с муниципалитетами Италии, Франции, Германии, Болгарии и ряда других стран. Интерес к сотрудничеству проявляют также города Австрии, Греции, Бразилии и Лаоса.

— Какие визиты иностранных делегаций ожидаем?

— В этом году, по нашим оценкам, поток зарубежных гостей в Крым будет увеличиваться. Мы вновь планируем собрать друзей Крыма примерно из 30 стран. На ЯМЭФ намерены прибыть не менее 250 бизнесменов из более чем 50 стран мира. В международном фестивале "Великое русское слово" ожидается участие наших соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. К нам вновь собираются приехать парламентарии, политики и общественные деятели из целого ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки. В Крыму хотят побывать некоторые аккредитованные в Москве иностранные послы, дипломаты и журналисты.

— В каких странах полуостров презентует свой потенциал в следующем году? © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк Аксаков рассказал о формировании новых условий для работы бизнеса в Крыму

— Визиты представителей крымского руководства и презентации нашей республики за рубежом также предусмотрены планом на 2018 год. Но их число ограничено теми небольшими средствами, которые выделяются на международную деятельность. В частности, мы намерены обозначить наш интерес к участию в сотрудничестве с восстанавливающейся Сирией, с развивающимся экономическим гигантом — Китаем. У нас есть приглашения посетить Монголию и Лаос. Наши партнеры — крымские татары из Турции — готовы помочь организовать Дни крымско-татарской культуры в Анкаре с участием руководителей наших крымско-татарских организаций. Будем продолжать активные контакты с нашими собратьями из ДНР и ЛНР.

— Возможно ли участие в них лично главы Республики Крым Сергея Аксенова?

— Участие Сергея Аксенова в зарубежных поездках, разумеется, и возможно, и желательно. Ведь интерес к его личности огромен — он один из инициаторов и лидеров "крымской весны". Но все зависит от возможностей его насыщенного календаря. Сам он, насколько я знаю, стремится уделять максимальное время делам в республике.

— Планируется ли восстановить в Крыму институт консульств?

— Это зависит прежде всего от желания зарубежных государств и от объемов сотрудничества с ними. Понятно, что вопросы такого рода решаются на федеральном уровне.

— Вы видите Крым как территорию развития криптоплощадок? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Калинин сомневается в целесообразности создания криптоплощадки в Крыму

— Я вижу Крым как территорию поиска неординарных решений в нестандартной ситуации объявленной Крыму блокады. Наш разум должен быть открыт для нешаблонных подходов, выходящих за рамки сложившихся процедур, применяемых в обычных условиях. К их числу я отношу и блокчейн, и криптовалюты, которые возможно использовать для развития крымской экономики. Как это сделать — должны обсуждать специалисты. И площадкой для таких экспертных дискуссий может стать набирающий свою привлекательность ЯМЭФ.

— Как противостоять желанию Киева увеличить теле- и радиовещание на полуостров?

— Нам нечего опасаться киевской пропаганды. У крымчан против нее выработался стойкий иммунитет. Да и что нам такого привлекательного может предложить бандеровский режим?

Другое дело, что с нашей стороны мы реально способны донести до украинской аудитории правду о жизни в Крыму и в России, которую любыми способами скрывают от нее киевские националистические власти. Нашим достойным ответом было бы наращивание вещания на территорию соседнего государства. И это задача не только крымских, но и федеральных структур.

— Ведутся ли переговоры о возобновлении поставок днепровской воды, продовольствия, а также железнодорожного и пассажирского сообщения между Крымом и Украиной? Есть ли в этом необходимость? © Fotolia / vimart Экономист: убытки Киева от потери рынка РФ могут быть больше, чем $15 млрд

— В целом невозможно вести диалог с теми, кто старается тебе во всем навредить, нарушает на каждом шагу принципы международного гуманитарного права, стремится нанести народу Крыма максимальный ущерб.

Хотя, заметьте, Россия могла бы ответить на это подлое поведение гораздо более жесткими мерами, но не делает этого в силу своего благородства и приверженности международному праву. Но мы знаем, что договариваться о чем-либо конструктивном с нынешним реакционным режимом на Украине бесполезно и бессмысленно, да и с основными проблемами, вызванными украинской блокадой, мы в основном справились.

— В Крыму прошел форум украинских диаспор. Что дальше?

— Инициаторами круглого стола представителей украинских диаспор выступили украинские общины Крыма и Москвы. К нам в Симферополь приехали участники из восьми стран, в том числе из самой Украины. Мне вполне понятно желание украинской общины Крыма рассказать о ее реальном положении, разоблачить вымыслы и откровенную ложь, распространяемую Киевом в том числе в ООН и других международных организациях, о нарушении прав украинцев.

Форум не случайно проходил в библиотеке имени Ивана Франко. Его участники посетили школы, где ведется преподавание на украинском языке, признанном в Крыму одним из государственных. Они присутствовали на концерте мастеров украинской культуры, возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. В круглом столе приняли участие представители руководства республики, украинцы по национальности (и таких немало). С приветствием к участникам обратился глава Крыма.

Можно ли представить, чтобы с таким уважением относились к русским на Украине? Лейтмотив встречи: украинцы, в том числе представители зарубежья, по-прежнему остаются нашим братским народом и не отделяют свою судьбу, свое прошлое, настоящее и будущее от судьбы россиян. Это послание, несмотря на препоны и истерику киевской верхушки, участники круглого стола постарались донести до всех украинцев, приняв соответствующее обращение к украинскому народу и направив его в ООН. Такие инициативы мы, конечно же, и впредь будем поддерживать, работая на возвращение народа Украины в лоно нашей единой семьи.

— Как власти республики относятся к заявлениям официального Киева, что крымские татары желают вернуться в состав Украины? © РИА Новости / Александр Полегенько Мультиязыковая среда: в Крыму русские дети учат крымско-татарский язык

— Честно говоря, больше всех эти манипуляции надоели самим крымским татарам. Их лидеры заявляют о своей готовности выступить с трибуны ООН и других международных организаций и рассказать правду о своей благополучной жизни в российском Крыму, который дал им государственный язык, выстроил систему образования, помог создать собственные СМИ, строит и реставрирует мечети, отмечает мусульманские праздники. В общем, делает то, о чем во времена Украины они могли только мечтать. Серьезные позитивные сдвиги в жизни крымских татар, уважение к их правам, их участие практически во всех крымских органах власти отмечают и непредвзято настроенные иностранные представители, посещающие нашу республику.

Но мы реалисты и прекрасно понимаем, что наши недруги будут и дальше муссировать крымско-татарскую тему, пытаясь использовать ее как инструмент дестабилизации обстановки на полуострове, будут продолжать сеять межнациональную рознь, как они это делают, хотя и абсолютно безуспешно, в масштабах всей России. Противодействие этой политике будет оказываться и далее, пока она полностью не обанкротится.

— Могут ли в этом году мониторинговые миссии международных организаций посетить полуостров?

— Глава Республики Крым Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что Крым открыт для всего мира, в том числе и для любых мониторинговых миссий. Нам нечего скрывать, нечего прятать. Лучше всего увидеть собственными глазами, как гармонично и мирно живут крымчане. Но определять, кто и с какими целями будет посещать Крым, должны, конечно же, не в Киеве, который сегодня чинит международным чиновникам всяческие препятствия для их поездок в Крым. Это будут решать российские власти.

— Могут ли крымчане быть уверены, что Россия никогда не откажется от Крыма? © РИА Новости / Александр Полегенько Перейти в фотобанк "Кто, где и когда". Киев хочет контролировать россиян — и не только

— На этот вопрос можно ответить кратко, ясно и односложно: да, несомненно, крымчане могут быть в этом уверены. Но мне такой ответ представляется недостаточным. Люди должны понимать, что, приняв Крым по просьбе крымского народа в состав России, наш президент и вся страна неразрывно связали свою судьбу с этой политой кровью наших предков землей, имеющей для российской нации сакральное значение. Даже враги России понимают, что от Крыма она не откажется никогда. Поэтому и замыслы их нацелены на разрушение всей нашей страны. Безусловно, Россия этого не допустит. Она на протяжении веков это неоднократно доказывала. И если понадобится, докажет вновь. Мы отдаем себе отчет в том, что в силу своего геополитического положения Россия всегда должна быть сильной и бдительной.

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