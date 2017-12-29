Владимир Пучков: мы все оптимисты

Новый год надвигается железной поступью, осталось всего пара дней за заветного боя курантов, но что же ждет нас в 2018-м? В МЧС РФ спешат заверить, что точно не череда чрезвычайных ситуаций — год будет стабильным в этом отношении, хотя и не исключены отдельные капризы природы и техносферы. Подготовились спасатели и к "капризам" политиков — на случай обострения ситуации на Корейском полуострове (впрочем, надеемся, слова останутся словами, до дела не дойдет).
Об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказал главный спасатель России, руководитель МЧС РФ Владимир Пучков. А после беседы министр попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "Молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
- Как нам создать систему, которая могла бы наиболее эффективно предотвращать такие случаи, как теракт в Петербурге? Какую профилактику надо проводить, чтобы минимизировать последствия и вообще предотвратить подобное?
- Еще один трагический случай произошел на днях в Москве: автобус наехал на пешеходный переход, погибли люди. Как можно предотвратить такие ситуации, учитывая, что автобус въехал в большой переход, который, собственно, никак не огражден от подобного рода воздействий (нет ни барьеров, ни столбиков)? Здесь что-то можно сделать?
Все необходимые нормативно-правовые документы в этой сфере приняты, сейчас стоит вопрос энергичной реализации всех требований на местах. Также я возвращаюсь и к первой теме (теракт в Петербурге — ред.). В этой работе очень активно должны участвовать граждане, помогать соответствующим структурам.
- Могли бы вы подвести итоги международной деятельности МЧС в этом году? Какие крупные проекты удалось реализовать и какие запланированы на следующий год?
— МЧС России энергично ведет международную деятельность. В этом году было проведено 36 международно-гуманитарных операций в различных уголках земного шара. Наши подразделения доставляли грузы гуманитарной помощи: это и Куба, и Филиппины, и ряд других стран.
Отдельная тема: МЧС России продолжает реализовывать российскую инициативу по созданию глобальной сети центров антикризисного управления. Центры на качественно новом уровне уже функционируют более чем в 30 странах, и под эгидой Национального центра управления в кризисных ситуациях отрабатываются регламенты информационного обмена и реализация совместных проектов по космическому мониторинг-прогнозированию различных опасностей, особенно природного характера, координация международной гуманитарной деятельности по оказанию помощи людям, которые оказались в беде, и, конечно, оперативному реагированию в случае крупномасштабных бедствий.
- Владимир Андреевич, а как были задействованы подразделения МЧС в Сирии?
— По поручению президента РФ в Сирии отработал госпиталь отряда "Центроспас". Кстати, у нас госпиталь прошел все необходимые аттестации Всемирной организации здравоохранения в 2016 году. У нас вся необходимая техника, коммуникации, в том числе телемедицина, и, конечно, суперпрофессионалы, которые могут работать в сложных условиях. Была оказана медицинская помощь более чем 10 тысячам граждан Сирии. Мы госпиталь передали в дар сирийской стороне, и сейчас наши специалисты Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины продолжают контактировать с сирийскими коллегами при сложных ситуациях.
- Скажите, пожалуйста, а будет ли оказана сирийским коллегам какая-то помощь в создании системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях, поддержка населения в освобожденных от террористов районах, восстановлении инфраструктуры?
У нас успешно работают центры подготовки специалистов, которые развернуты на Кубе для стран Карибского бассейна, и, конечно, мы сейчас уточним все планы и программы, и в случае поручения будем оказывать помощь в создании и становлении пожарно-спасательной службы в пострадавших регионах.
- Владимир Андреевич, мировое сообщество с напряжением следит за противостоянием между США и КНДР. Способно ли оперативно отреагировать МЧС в случае возможного ядерного конфликта и какими техническими ресурсами сегодня располагает наше Приморье для мониторинга радиационной обстановки?
— Мы выражаем уверенность, что будут неукоснительно выполнены все резолюции Организации объединенных наций и ситуация будет стабилизирована. И вот это такая игра в пинг-понг "Корея-США" все-таки должна остановиться. Это первое.
На случай обострения ситуации подготовлены отряды РПСО (региональные поисково-спасательные отряды) на Дальнем Востоке, в Сибири. Кстати, мы в этом году завершили полностью все процедуры аттестации Сибирского регионального поисково-спасательного отряда по программе ИНСАРАГ ООН. Он имеет все необходимые допуски для работы в сложных условиях и при природных катаклизмах и, конечно, при техногенных авариях.
Работают совместно с нами все соответствующие службы субъектов РФ, органы местного самоуправления, взаимодействие организовано на самом высоком уровне. И, конечно, созданы необходимые запасы материальных и других ресурсов на территории Дальнего Востока.
- Это дополнительные силы и средства которые были брошены на это в связи с обострением ситуации или это же в регулярном порядке, плановые мероприятия?
— В регулярном, как вы говорите, порядке, в плановом режиме работают все пожарно-спасательные гарнизоны на Дальнем Востоке. Но мы, конечно, предприняли дополнительные шаги: техника, экипировка, оснащение для работы в этих условиях поставлена в плановом порядке в 2017 году, и там, где нужно, мы своевременно принимаем все необходимые решения по усилению деятельности и органов управления и всех реагирующих подразделений.
- Планируется ли дальнейшее развитие совместного центра в Сербии и по каким направлениям? И как вы оцениваете опасения Запада насчет функционирования этого центра, с чем это связано, поскольку он же, как мы понимаем, занимается сугубо гуманитарными проблемами?
— Российско-сербский гуманитарный центр состоялся: он функционирует, выполняя исключительно гуманитарные задачи. Специалисты центра уже неоднократно привлекались для тушения природных пожаров, защиты населенных пунктов от удара стихии, оказывали необходимую гуманитарную помощь и поддержку, и, что очень важно, они занимаются большой просветительской работой, там создан учебный центр, вся необходимая учебно-материальная база, и мы продолжаем наращивать потенциал подготовки всех специалистов.
Я буквально несколько дней назад в Швейцарии с коллегами обсуждал это направление деятельности. Оно, конечно, будет у нас наращиваться. Создан Российско-армянский гуманитарный центр, и он уже сделал первые шаги, потому что техника, экипировка, оснащение, которые поступили на боевую работу, уже применялись. Также уже в этом году они занимались координацией деятельности наших оперативных групп авиации, тяжелой авиации МЧС России по тушению сложных пожаров в реликтовых лесах.
- Какие страны проявляют интерес?
— Сегодня мы очень энергично взаимодействуем с более чем 60 странами. Это касается всех стран, которые работают в рамках ШОС. И очень энергично по линии МЧС России в сфере предупреждения и ликвидации ЧС уже работает и Индия, и Пакистан. Буквально три недели назад у нас была большая делегация из Индии во главе с моим коллегой-министром.
- А как вы оцениваете сотрудничество с FEMA — с федеральным американским агентством по ЧС?
— С американскими коллегами у нас был подписан двухлетний план взаимодействия. К сожалению, в силу ряда объективных причин реализация отдельных пунктов плана была приостановлена, и мы сейчас шаг за шагом наращиваем потенциал взаимодействия с FEMA. Работает наша служба Национального центра управления в кризисных ситуациях с соответствующими службами в США.
Кстати, МЧС России предлагало свои возможности по координации усилий борьбы с природными пожарами, в которых, к сожалению, пострадало множество объектов недвижимости и людей на юге США. Готовы и дальше наращивать этот потенциал. Мы открыты к общению, и уверен, что нам предстоит много работы и совместных проектов, которые будут, конечно же, помогать развивать службы в интересах защиты жизни, здоровья и россиян, и жителей США.
- Не отказалось ли еще министерство от инициативы создания авиационного европейского крыла для реагирования на крупные чрезвычайные ситуации?
— МЧС России постоянно наращивает возможности авиационно-спасательных технологий, в том числе энергично применяем и тяжелые самолеты Ил-76, оснащенные выливными авиационными приборами. Они занимаются доставкой грузов гуманитарной помощи, оперативных групп и всего, что нужно, в зоны бедствия.
В планах дополнительно получить еще плюс три самолета по заключенным контрактам с ТАНТК имени Бериева. Надеюсь, наши отечественные производители выполнят контрактные обязательства. Кроме того, в перспективе мы планируем приобрести еще шесть Бе-200.
Это будет мощное авиационное крыло, которое позволит нам прикрывать территорию РФ и по плановому взаимодействию работать в других регионах. Тем более мы помним, как эффективно наши самолеты Бе-200 ЧС отработали в Португалии: спасли Мадейру и ряд других важнейших регионов. Они очень энергично и эффективно отработали в Израиле по тушению тяжелых природных пожаров. Несколько лет назад показали свою высокую эффективность в Индонезии.
Поэтому я думаю, что совместная работа по созданию мощного авиационного крыла — кстати, используя Российско-сербский центр для решения таких гуманитарных проектов, — имеет перспективы.
- Летом Россию ждет грандиозное событие — чемпионат мира по футболу 2018 года. Вы лично курируете этот вопрос. Насколько Россия готова принять это масштабное событие?
— В уходящем году проведен Кубок конфедераций. И даже рьяные скептики не могли найти никаких узких мест в организационной работе. Но вместе с тем мы, профессионально оценив нашу подготовку, уточнили план и буквально каждые сутки сейчас используем для наращивания потенциала всей системы безопасности. И на сегодняшний день все утвержденные планы выполняются.
МЧС России совместно с руководителя регионов, органами местного самоуправления также принимает участие в подготовке всех мест фан-зоны, баров, ресторанов и других объектов, где участники этого футбольного праздника будут отдыхать.
Отдельная тема нашей работы — это новое качество подготовки центров управления в кризисных ситуациях, готовность Национального центра управления в кризисных ситуациях координировать деятельность не только функциональных и территориальных подсистем РС ЧС, но и решать большое количество простых житейских проблем, которые могут возникнуть.
И, конечно, предмет заботы МЧС России — прикрытие всей гигантской зоны от Калининграда, Сочи до Урала, все риски природного, техногенного характера, все региональные и федеральные автотрассы, железная дорога, авиация и все потоки людей, которые будут перемещаться с большими скоростями. Мы уже увеличили пожарно-спасательные гарнизоны, которые будут непосредственно реагировать.
Сегодня наши специалисты оттачивают свое мастерство по тушению пожаров, по ликвидации ЧС, по реагированию на ДТП и любые другие проблемы, занимаются целым комплексом мероприятий по профилактике с учётом особенностей регионов и всех объектов.
Ну и, конечно, все учат английский язык и не только.
- Учения на стадионах, где будут проходить матчи, уже проводили или планируете проводить?
— Тактико-строевые учения мы проводим в плановом режиме на всех объектах. Для нас очень важно выполнить все предписания по безопасности и стадионов и всех сооружений, которые рядом, но не менее важно обеспечить безопасность всей инфраструктуры, потому что множество болельщиков и просто гостей будут жить и в частном секторе, у друзей, и в пансионатах. В конце концов, кто-то поставит палатки, ведь будет прекрасная летняя погода. Я могу заверить, что все мероприятия по безопасности чемпионата мира по футболу будут решены на уровне мировых стандартов.
- Будете ли вы ходить на какие-то матчи? Планируете ли поболеть за российскую сборную?
— Если получится, то, конечно, схожу. На Кубок Конфедераций мечтал сходить, но не получилось, потому что был очень плотный график работы.
- Из тех стадионов, которые вы посетили, какие наиболее подготовлены с вашей точки зрения?
— Все базовые стадионы, которые принимали участие в Кубке Конфедераций, готовы в полном объеме. Остальные сейчас готовятся, потому что зимой в России травка растет не очень весело. Вся необходимая инфраструктура будет наращиваться шаг за шагом с учетом прогноза погоды. Все вопрос будут решены. Мне бы хотелось, чтобы сборная России так же энергично готовилась к этому мероприятию, как МЧС России. Мы никого не подведем — это 100%, и хотелось бы, чтобы они хотя бы вышли в полуфинал. А дальше это уже спортивная удача. Я желаю им только победы.
- Майский ураган в Москве выявил массу изъянов в системе оперативного информирования о ЧС. Что уже сделано, чтобы подобное не повторилось?
— МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ продолжает наращивать потенциал всей системы информирования и оповещения населения с применением новейших технологий. Здесь есть три важнейших направления, которые мы продолжаем постоянно развивать.
Вторая часть проблемы — это подготовка руководителей всех уровней, которые принимают решения о задействовании тех или иных систем и информирования населения, принимают управленческие решения по профилактике, предупреждению — откуда людей вывести, например. И подготовка управленческого звена на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ (комиссий по ЧС), на уровне органов местного самоуправления — это важнейший блок вопросов, которые МЧС планомерно развивает и совершенствует, чтобы человек, получив прогноз, принял правильное управленческое решение и правильно проинструктировал людей, что им делать.
Мы этими вопросами постоянно занимаемся совместно с регионами. Есть узкие места? Конечно, есть. Но каждая проблема, каждый нерешенный вопрос — это точка развития, точка движения вперед.
- Чем может грозить россиянам наступающий 2018 год? Не могли бы вы детализировать ваш ведомственный прогноз?
— Сегодня специалисты изучают состояние Вселенной, тренды Солнечной системы, прогнозируют различные факторы. В целом МЧС России констатирует, что 2018 год будет стабильным. Будут отдельные сложности.
Весенние риски — это традиционно весеннее половодье, весенние паводки. Ряд профилактических мероприятий осенью 2017 года мы уже выполнили. С учетом прогноза погоды будет выполнен еще целый комплект противопаводковых мероприятий.
Природные пожары. Опыт 2017 года показал, что в целом все принятые решения по изменению законодательства уже начинают работать, мы планируем дальше наращивать потенциал в этой теме. Самое главное тут четкое взаимодействие федерального центра — и авиационной составляющей, и всей системы реагирования — с субъектами РФ, особенно Сибирью и Дальним Востоком, где происходит больше всего лесных пожаров.
Отдельная тема — это особый контроль за устойчивой работой всей системы энергетики, причем не только на федеральном уровне, но и субъектовом. Особое внимание, конечно, отдаленным сельским поселениям. На особом контроле у нас работа всей системы социальной инфраструктуры. Конечно, реализация всех планов повышения системы защищенности населения, внедрения комплекса систем безопасности жизнедеятельности населения и новых современных трендов. 2018 год — это год культуры безопасности жизнедеятельности.
- В 2017 году большой проблемой стало обрушение жилых домов: трагедия в Ижевске, трагедия в Юрьевце. Как вы считаете, могут ли такие инциденты повториться в 2018 году? Или все-таки программа по ликвидации аварийного жилья будет приносить реальные плоды? И что вы могли бы посоветовать жителям, которые могут потенциально столкнуться с этой проблемой?
— Во-первых, к сожалению, эта проблема остается. Еще раз хочу подчеркнуть, что на федеральном уровне уже подготовлены и приняты все необходимые нормативно-правовые документы. Сегодня стоит остро вопрос практической реализации этих документов, и, конечно, то, что реализуется программа о ветхом жилье, это очень хорошо, но мы наблюдаем проблемы с организацией эксплуатации бытового газа в хороших, стабильных домах, в домах, которые простояли два-три-четыре-пять лет в частных домовладениях, которые в очень хорошем состоянии.
Поэтому здесь нам нужно также очень энергично подключить всех граждан, которые занимаются эксплуатацией газового хозяйства, призвать еще раз обратить внимание на подготовку и обучение детей, людей пожилого возраста и людей, которые представляют реальные риски. Ведь мы все знаем на местах неблагополучные семьи, с которыми нужно работать, и особое внимание должно быть уделено всем службам, которые работают на газовом хозяйстве. Конечно, при жестком контроле со стороны соответствующих контрольных, надзорных и других структур.
- Есть большая проблема радиационных свалок в арктических морях. Планируете ли заниматься ими и в каком объеме в следующем году, есть ли задача их полностью ликвидировать? Насколько они сейчас безопасны?
— В целом МЧС России создало реестр, и мы постоянно его обновляем. Он так и называется — Реестр подводных потенциально опасных объектов. Все эти объекты в настоящее время стабильны, мы работаем в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами и в 2018 году совместно с Росгидрометом, другими структурами будем продолжать эту работу. И там, где будут малейшие тренды (на ухудшение), конечно, будем усиливать систему наблюдения, планировать отдельные экспедиции, резервы.
- А все-таки, насколько сейчас безопасно проживать в тех районах, насколько экология страдает? С какими странами взаимодействуете?
— Мы очень тесно взаимодействуем со всеми скандинавскими странами, очень тесные, хорошие контакты у нас с китайскими коллегами, с Японией, прилегающими странами на Дальнем Востоке.
С каждым годом у нас наращивается потенциал: если в начале в этой акции добровольно принимали участие 2-3 тысячи человек, то в 2017 году — 53 тысячи человек отработали на добровольной основе. Мы собрали сотни тонн мусора, бытовых отходов: это пластиковые пакеты, бутылки, все то, что люди оставляют. Это очень интересный проект, и для нас профессионально он очень важен, потому что весной мы дополнительно зачищаем системы инженерной защиты: устойчиво работают водозаборы, ливнёвки и всё, что с этим связано.
Дальше, у нас в северных широтах очень большое количество отходов, которые оставили предшествующие поколения во время хозяйственной деятельности. Просто было экономически невыгодно: топливные бочки доставили, топливо использовали — что с этим делать? Уже Минприроды и ряд других структур начали реализовывать проекты, но здесь тоже должны энергично поработать общественники. Чтобы нового там не появлялось на данном этапе.
- У вас очень интересная мысль прозвучала о том, что радиационные свалки представляют меньшую опасность, чем обычная жизнедеятельность людей и бытовые отходы. И в этой связи вопрос, который, конечно, волнует всех москвичей, — по поводу неприятного запаха. Разная информация приходила о том, что стало причиной этого запаха: свалки ли вокруг Москвы, деятельность ли предприятий по переработке. В чем причина, с вашей точки зрения, и как с этим бороться?
— То, о чем сегодня мы с вами говорим, касается каждого жителя РФ. Нас становится все больше, и каждый из нас потребляет все больше ресурсов и все больше выделяет твердых и жидких бытовых отходов. Переработка всего этого — очень серьезная, комплексная, многомерная проблема, особенно во всех городах, и больших, и малых.
Также работает очень большое количество промышленных предприятий во всех городах, в том числе в Москве, и, конечно, они и потребляют воздух, воду, ресурсы. И проблема ТБО (твердых бытовых отходов) носит актуальный характер. Сейчас уже приняты все решения, нужно время, нужны технология и современные подходы решения этой проблемы.
С одной стороны, общественные слушания и жесткий запрет строительства инфраструктуры там, где реальные риски для людей, реальные риски для социальной инфраструктуры (детские сады, школы), и все это должно быть под общественным контролем.
А с другой стороны то, что произошло (в Москве), — к сожалению, неблагоприятные метеоусловия и не совсем продуманные технологические процессы — это когда мы вот начали заниматься на [полигоне] Кучино. И вовремя принятые меры смогли стабилизировать ситуацию. Меры были приняты руководством Москвы, Московской области — очень своевременные и правильные.
- А есть данные о состоянии немецкого химического оружия, которое затоплено в Балтийском море? Предполагается ли проводить какие-то работы в этом направлении?
— Все эти данные есть, сегодня было почему-то много вопросов. Все эти объекты — они стабильны и реальной серьезной угрозы для жизни и здоровья жителей и РФ, и жителей других стран не представляют. И в случае осложнения ситуации все необходимые решения по ограничению транспортных коммуникаций в тех районах будут своевременно приняты, поэтому они стабильны.
Давайте наведем порядок в наших подъездах! И начнем с себя. Я вам задам вопрос: кто из вас здесь сидящих занимается разделением бытовых отходов? Нас же сколько лет уже пытаются приучить бумагу отдельно, пластик отдельно…
- Я занимаюсь разделением бытовых отходов. Я отдельно собираю пластик, отдельно собираю бумагу и отдельно другой мусор. Но есть проблема — выкидывать это некуда. И мало у кого есть столько желания это делать. Нужно, чтобы у дома — допустим, в Италии так делали — стояли контейнеры для раздельного сбора мусора…
— Про Италию ни слова.
- Хорошо, про Россию. Чтобы в каждом дворе стояли эти мусорки. Я думаю, что проблемы у людей не будет отдельно, например, стекло собирать, но вот представлять себе, что человек собирает большой пакет с пластиковым мусором и потом куда-то отвозит, это очень сложно. А если это сделать легким для людей, то люди будут этим заниматься.
Поэтому давайте еще раз обратимся к этим общественным организациям, которые занимаются сферой безопасности жизнедеятельности населения. Вот уже эта тема прозвучала, она актуальна: вода, воздух, почва всех наших населенных пунктов. Это очень интересная тема для всех нас.
- Хорошо. Если можно вернуться к Росгидромету — к урагану летнему в Москве. Вы тогда выразили недовольство работой метеорологов. С той поры ситуация изменилась как-то в лучшую сторону?
— Прогноз погоды в РФ вырабатывают соответствующие службы. Базовый, конечно, Росгидромет и ряд других структур. Сегодня оправданность прогноза — кто-то говорит 70%, кто-то говорит 80%, но достоверность достаточно высока в течение трех суток. Это первое.
Второе: у нас гигантская территория, поэтому, конечно, прикрыть всю ее плотной системой и наземного, и воздушного контроля очень затруднительно. Но граждане РФ все больше перемещаются по территории страны, потому что развивается внутренний туризм, поэтому прогноз погодных условий, оценка тех рисков, которые есть, это важнейший фактор, в том числе в предстоящие новогодние праздники. И сегодня Росгидромет и все службы наращивают свой потенциал.
- Если можно, процитирую: вы тогда говорили о том, что нужно выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды. Это сделано?
— Эта идея МЧС России вызвала бурную дискуссию в обществе. Я к ней присоединяюсь, потому что за все свои действия, бездействия каждый чиновник должен нести ответственность, в том числе и если прогноз был недостоверным. Но здесь проблема комплексная: с одной стороны, четкий прогноз, с другой стороны, адекватные действия руководителей, и третье — энергичное реагирование граждан на те предупреждения, которые выдают соответствующие компетентные структуры.
- В социальных сетях довольно бурно обсуждалась тема рутения. Осложняет ли работу спасателей развитие социальных сетей, как бороться с паническими настроениями, что посоветовать людям: где брать информацию, на что обращать внимание в этих сообщениях? Усложнилась ли ваша работа в связи с тем, что сейчас очень развиты интернет и социальные сети?
— Во-первых, МЧС России энергично развивает систему информирования населения на федеральном уровне, во всех субъектах Российской Федерации, и наши спасательные гарнизоны на местах, и мы энергично работаем и в социальных сетях, взаимодействуем со всеми специалистами, которые работают.
- У вас такая сложная работа: вы спасатель, поэтому ежедневно сталкиваетесь с гигантским количеством проблем, трудностей, людских трагедий. Вы остаетесь оптимистом в этой непростой ситуации?
— Все, кто работает в МЧС России, мы все — оптимисты. Каждый день сталкиваемся с бедой, с проблемами, с пожарами, ЧС, ДТП и другими бедами: 99% обращений к нам — это проблемы. Мы все оптимисты, потому что 60 секунд — и мы обязаны выехать на реагирование. Десять минут — норматив для города, для сельской местности — 20 минут. Должны потушить пожар, ликвидировать ЧС, оказать помощь, деблокировать ДТП и выполнить целый комплекс других задач, которые решают наши подразделения.
Знаете, такое чувство локтя. Тут не до эмоций, тут надо работать: спасти человека, потушить огонь, минимизировать ущерб, помочь, поддержать, поэтому мы все оптимисты и все верующие — в Бога и профессионализм.
- В вашей профессиональной практике какой был самый сложный случай? И какой, может быть, самый курьезный?
— Самый сложный случай: в последние дни провели уникальное мероприятие. Пригласили сюда многодетную семью, нашего пожарного, прапорщика Федеральной противопожарной службы. Молодой человек, жена, у них 14 детей.
- А откуда?
— Из Норильска, Заполярье. МЧС России помогло. Мои работяги в кадровой службе говорили: "Да вы что, Владимир Андреевич, они там будут хныкать, плакать". А я говорю: "Не будут они хныкать и плакать!"- "Почему?" — вы спросите. Вот вы говорите, какой был самый сложный и самый веселый, потому что запланируешь, что они выйдут на сцену, и Дед Мороз со Снегурочкой им подарят подарки. И когда они вышли на сцену, все 14, детвора, и вот как ими управлять?
- То есть министерством легко управлять, а 14 детьми — нет?
— Мы организовали, но я понял, что этого делать не надо. Я всех пригласил, говорю, пойдемте, сядем за круглый стол, нальем чай. И каждому отдельно уделили внимание. Надо учиться у этих семей оптимизму, жизненному тонусу, умению работать. И это такой хороший-хороший, добрый-добрый настрой всей семьи в каждом. И когда маленький мальчиишка стоит… Тяжело же: и концерт, и мероприятие. И я его спрашиваю: "Ну что, устал?" А он мне: "Нет! Все хорошо". Каждому подарили, что он просил.
- Вы были как Дед Мороз?
— Нет, Дед Мороз был от МЧС России. Дед Мороз со Снегурочкой прошли специальную подготовку: они знают стихи, они знают сказки, они много что знают… Но когда-то я в молодости тоже ходил и поздравлял детей, как Дед Мороз со Снегурочкой. Даже своих детей поздравил, когда они были маленькие, и потом они меня месяца два спрашивали: "Папа, это же был ты?" А я им ответил: "Нет, это был дедушка Мороз, просто он похож на меня чуть-чуть".
- Сейчас вы им признались, что это были вы?
— Сейчас они уже своих детей имеют и делают то же самое.
- Раз уж зашла речь о Новом годе: это все-таки достаточно напряженный период для вашего министерства. Что бы вы порекомендовали людям перед Новым годом в плане обеспечения собственной безопасности?
— Во-первых, с 25 декабря по 10 января все органы управления, подразделения МЧС России работают в режиме повышенной готовности. Мы также организовали соответствующую работу в субъектах РФ и органах местного самоуправления. Цель нашей работы — обеспечение безопасности людей, выполнение целого комплекса профилактических мероприятий при осуществлении корпоративных мероприятий, при проведении новогодних елок, утренников и всех других тем. И это наша профессиональная работа, которую мы выполняем ежедневно.
Сколько человек вышли танцевать вокруг елочки при морозе —20 или —30, столько должны и вернуться, и кто-то разумный должен всех пересчитать. Детей — под особый контроль в новогодние праздники и все группы риска. Наши пожарно-спасательные подразделения, подразделения по плановому взаимодействию, "скорые" готовы, но я хотел бы еще раз обратиться к гражданам и сказать, что новогодние праздники — это семейная традиция: поднять бокал шампанского, под бой курантов подвести итоги уходящего 2017 года, определить основные перспективы 2018 года, пожелать всем удачи, добра, благополучия. Чтобы мы все в таком же хорошем настроении вышли после новогодних праздников на работу, нужно соблюдать элементарные меры предосторожности.
Они простые, я не хочу навязывать свои профессиональные рецепты, потому что никто из нас не любит, когда нам дают советы. Самый главный совет: будьте внимательны и аккуратны.
- А что бы вы попросили у Деда Мороза в следующем году?
— Волшебную палочку. Чтобы не было бедствий, ЧС, пожаров и других проблем, и чтобы мы, наконец, остались без работы, но были в постоянной готовности.