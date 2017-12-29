Владимир Пучков: мы все оптимисты

Новый год надвигается железной поступью, осталось всего пара дней за заветного боя курантов, но что же ждет нас в 2018-м? В МЧС РФ спешат заверить, что точно не череда чрезвычайных ситуаций — год будет стабильным в этом отношении, хотя и не исключены отдельные капризы природы и техносферы. Подготовились спасатели и к "капризам" политиков — на случай обострения ситуации на Корейском полуострове (впрочем, надеемся, слова останутся словами, до дела не дойдет).

Об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказал главный спасатель России, руководитель МЧС РФ Владимир Пучков. А после беседы министр попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "Молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

- Как нам создать систему, которая могла бы наиболее эффективно предотвращать такие случаи, как теракт в Петербурге? Какую профилактику надо проводить, чтобы минимизировать последствия и вообще предотвратить подобное?

- Конечно, это трагический случай, к сожалению, пострадали люди. И я должен сказать, что в Российской Федерации действует достаточно эффективная система профилактики, предупреждения подобных явлений. И риски минимальные, но они остаются, и я считаю, что наряду с профессиональной работой всех служб, которые выполняют свои задачи, и в выполнении этих задач в том числе участвуют и наши пожарно-спасательные и другие подразделения, очень важна активная энергичная работа всех граждан, общественных организаций. Потому что целью такого воздействия является дестабилизация ситуации, запугивание людей. И не достигнув этой цели, все подобные явления сойдут на нет.

- Еще один трагический случай произошел на днях в Москве: автобус наехал на пешеходный переход, погибли люди. Как можно предотвратить такие ситуации, учитывая, что автобус въехал в большой переход, который, собственно, никак не огражден от подобного рода воздействий (нет ни барьеров, ни столбиков)? Здесь что-то можно сделать?

- Все, что касается последней тяжелой транспортной аварии в Москве — случай резонансный, но, к сожалению, у нас в 2017 году произошло недопустимо большое количество дорожно-транспортных происшествий в различных регионах нашей страны. Это системная проблема, которая требует жесткого администрирования, особенно со стороны всех структур, которые отвечают за безопасность дорожного движения. Это безопасность транспортных средств, особенно автобусов и маршрутных такси, нужен особый контроль за водителями, которые допускаются для управления подобными транспортными средствами.

Все необходимые нормативно-правовые документы в этой сфере приняты, сейчас стоит вопрос энергичной реализации всех требований на местах. Также я возвращаюсь и к первой теме (теракт в Петербурге — ред.). В этой работе очень активно должны участвовать граждане, помогать соответствующим структурам.

- Могли бы вы подвести итоги международной деятельности МЧС в этом году? Какие крупные проекты удалось реализовать и какие запланированы на следующий год?

— МЧС России энергично ведет международную деятельность. В этом году было проведено 36 международно-гуманитарных операций в различных уголках земного шара. Наши подразделения доставляли грузы гуманитарной помощи: это и Куба, и Филиппины, и ряд других стран.

Наши авиационно-спасательные формирования тушили природные пожары, защищали объекты социальной инфраструктуры, природные заказники и многие другие объекты в Чили, в Армении и в ряде других уголков Земли. Также мы неукоснительно выполняли все утвержденные планы и программы разминирования территории за рубежом в Сербии, в Южной Осетии, выполняли целый комплекс других мероприятий.

Отдельная тема: МЧС России продолжает реализовывать российскую инициативу по созданию глобальной сети центров антикризисного управления. Центры на качественно новом уровне уже функционируют более чем в 30 странах, и под эгидой Национального центра управления в кризисных ситуациях отрабатываются регламенты информационного обмена и реализация совместных проектов по космическому мониторинг-прогнозированию различных опасностей, особенно природного характера, координация международной гуманитарной деятельности по оказанию помощи людям, которые оказались в беде, и, конечно, оперативному реагированию в случае крупномасштабных бедствий.

- Владимир Андреевич, а как были задействованы подразделения МЧС в Сирии?

— По поручению президента РФ в Сирии отработал госпиталь отряда "Центроспас". Кстати, у нас госпиталь прошел все необходимые аттестации Всемирной организации здравоохранения в 2016 году. У нас вся необходимая техника, коммуникации, в том числе телемедицина, и, конечно, суперпрофессионалы, которые могут работать в сложных условиях. Была оказана медицинская помощь более чем 10 тысячам граждан Сирии. Мы госпиталь передали в дар сирийской стороне, и сейчас наши специалисты Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины продолжают контактировать с сирийскими коллегами при сложных ситуациях.

- Скажите, пожалуйста, а будет ли оказана сирийским коллегам какая-то помощь в создании системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях, поддержка населения в освобожденных от террористов районах, восстановлении инфраструктуры?

- МЧС России под эгидой Организации объединенных наций, кстати, этот вопрос мы обсуждали в декабре 2016 года с Генеральным секретарем ООН господином Гутерришем и он поддержал наши предложения, чтобы развитые страны оказывали помощь и поддержку в становлении и развитии пожарно-спасательных служб стран со слабой экономикой. И мы такие проекты осуществляем совместно с Международной организацией гражданской обороны в различных уголках земного шара, оснащая техникой, экипировкой российского производства, организуя помощь в подготовке специалистов пожарных спасателей, водителей, всех, кто работает.

У нас успешно работают центры подготовки специалистов, которые развернуты на Кубе для стран Карибского бассейна, и, конечно, мы сейчас уточним все планы и программы, и в случае поручения будем оказывать помощь в создании и становлении пожарно-спасательной службы в пострадавших регионах.

- Владимир Андреевич, мировое сообщество с напряжением следит за противостоянием между США и КНДР. Способно ли оперативно отреагировать МЧС в случае возможного ядерного конфликта и какими техническими ресурсами сегодня располагает наше Приморье для мониторинга радиационной обстановки?

— Мы выражаем уверенность, что будут неукоснительно выполнены все резолюции Организации объединенных наций и ситуация будет стабилизирована. И вот это такая игра в пинг-понг "Корея-США" все-таки должна остановиться. Это первое.

Второе, в части, касающейся МЧС России, у нас подготовлена мощная служба и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая на постоянной основе осуществляет мониторинг, состояние воздуха, почвы, воды на всей территории Дальнего Востока и на всей территории РФ.

На случай обострения ситуации подготовлены отряды РПСО (региональные поисково-спасательные отряды) на Дальнем Востоке, в Сибири. Кстати, мы в этом году завершили полностью все процедуры аттестации Сибирского регионального поисково-спасательного отряда по программе ИНСАРАГ ООН. Он имеет все необходимые допуски для работы в сложных условиях и при природных катаклизмах и, конечно, при техногенных авариях.

Работают совместно с нами все соответствующие службы субъектов РФ, органы местного самоуправления, взаимодействие организовано на самом высоком уровне. И, конечно, созданы необходимые запасы материальных и других ресурсов на территории Дальнего Востока.

- Это дополнительные силы и средства которые были брошены на это в связи с обострением ситуации или это же в регулярном порядке, плановые мероприятия?

— В регулярном, как вы говорите, порядке, в плановом режиме работают все пожарно-спасательные гарнизоны на Дальнем Востоке. Но мы, конечно, предприняли дополнительные шаги: техника, экипировка, оснащение для работы в этих условиях поставлена в плановом порядке в 2017 году, и там, где нужно, мы своевременно принимаем все необходимые решения по усилению деятельности и органов управления и всех реагирующих подразделений.

- Планируется ли дальнейшее развитие совместного центра в Сербии и по каким направлениям? И как вы оцениваете опасения Запада насчет функционирования этого центра, с чем это связано, поскольку он же, как мы понимаем, занимается сугубо гуманитарными проблемами?

— Российско-сербский гуманитарный центр состоялся: он функционирует, выполняя исключительно гуманитарные задачи. Специалисты центра уже неоднократно привлекались для тушения природных пожаров, защиты населенных пунктов от удара стихии, оказывали необходимую гуманитарную помощь и поддержку, и, что очень важно, они занимаются большой просветительской работой, там создан учебный центр, вся необходимая учебно-материальная база, и мы продолжаем наращивать потенциал подготовки всех специалистов.

Также он координирует разминирование на территории Сербии, которое осуществляют специалисты нашего отряда "Центроспас", а также ряд других гуманитарных объектов. В поддержку центра энергично работает Международная организация гражданской обороны, и наши европейские коллеги, которые еще вчера скептически относились к этой идее, уже изучают возможности участия в тех или иных проектах.

Я буквально несколько дней назад в Швейцарии с коллегами обсуждал это направление деятельности. Оно, конечно, будет у нас наращиваться. Создан Российско-армянский гуманитарный центр, и он уже сделал первые шаги, потому что техника, экипировка, оснащение, которые поступили на боевую работу, уже применялись. Также уже в этом году они занимались координацией деятельности наших оперативных групп авиации, тяжелой авиации МЧС России по тушению сложных пожаров в реликтовых лесах.

- Какие страны проявляют интерес?

— Сегодня мы очень энергично взаимодействуем с более чем 60 странами. Это касается всех стран, которые работают в рамках ШОС. И очень энергично по линии МЧС России в сфере предупреждения и ликвидации ЧС уже работает и Индия, и Пакистан. Буквально три недели назад у нас была большая делегация из Индии во главе с моим коллегой-министром.

Мы очень энергично взаимодействуем со всеми странами АТЭС. Энергично МЧС России также взаимодействует с европейскими странами, и тоже буквально месяц назад у нас была большая делегация из Италии во главе с руководителем службы гражданской защиты. Мы обсуждали вопросы координации нашей деятельности по защите населенных пунктов, социальной инфраструктуры от природных пожаров, а также ряд важнейших перспективных направлений взаимодействия, в том числе космический мониторинг, подготовка специалистов, взаимодействие по линии пожарно-спасательных служб, энергично работаем с рядом других стран.

- А как вы оцениваете сотрудничество с FEMA — с федеральным американским агентством по ЧС?

— С американскими коллегами у нас был подписан двухлетний план взаимодействия. К сожалению, в силу ряда объективных причин реализация отдельных пунктов плана была приостановлена, и мы сейчас шаг за шагом наращиваем потенциал взаимодействия с FEMA. Работает наша служба Национального центра управления в кризисных ситуациях с соответствующими службами в США.

Кстати, МЧС России предлагало свои возможности по координации усилий борьбы с природными пожарами, в которых, к сожалению, пострадало множество объектов недвижимости и людей на юге США. Готовы и дальше наращивать этот потенциал. Мы открыты к общению, и уверен, что нам предстоит много работы и совместных проектов, которые будут, конечно же, помогать развивать службы в интересах защиты жизни, здоровья и россиян, и жителей США.

- Не отказалось ли еще министерство от инициативы создания авиационного европейского крыла для реагирования на крупные чрезвычайные ситуации?

— МЧС России постоянно наращивает возможности авиационно-спасательных технологий, в том числе энергично применяем и тяжелые самолеты Ил-76, оснащенные выливными авиационными приборами. Они занимаются доставкой грузов гуманитарной помощи, оперативных групп и всего, что нужно, в зоны бедствия.

Мы наращиваем потенциал самолетов Бе-200ЧС. В этом году МЧС России дополнительно получило три Бе-200 ЧС, которые уже выполняют свои задачи. Кстати, последний мы получили буквально несколько дней назад: 21 декабря он улетел в Красноярск и уже встал на боевое дежурство. Всего их у нас девять.

В планах дополнительно получить еще плюс три самолета по заключенным контрактам с ТАНТК имени Бериева. Надеюсь, наши отечественные производители выполнят контрактные обязательства. Кроме того, в перспективе мы планируем приобрести еще шесть Бе-200.

Это будет мощное авиационное крыло, которое позволит нам прикрывать территорию РФ и по плановому взаимодействию работать в других регионах. Тем более мы помним, как эффективно наши самолеты Бе-200 ЧС отработали в Португалии: спасли Мадейру и ряд других важнейших регионов. Они очень энергично и эффективно отработали в Израиле по тушению тяжелых природных пожаров. Несколько лет назад показали свою высокую эффективность в Индонезии.

Поэтому я думаю, что совместная работа по созданию мощного авиационного крыла — кстати, используя Российско-сербский центр для решения таких гуманитарных проектов, — имеет перспективы.

- Летом Россию ждет грандиозное событие — чемпионат мира по футболу 2018 года. Вы лично курируете этот вопрос. Насколько Россия готова принять это масштабное событие?

— В уходящем году проведен Кубок конфедераций. И даже рьяные скептики не могли найти никаких узких мест в организационной работе. Но вместе с тем мы, профессионально оценив нашу подготовку, уточнили план и буквально каждые сутки сейчас используем для наращивания потенциала всей системы безопасности. И на сегодняшний день все утвержденные планы выполняются.

В части, касающейся МЧС России, во-первых, энергично принимаем участие в подготовке всей инфраструктуры — это касается не только стадионов, но и гостиниц, общежитий, домов, а также всей инфраструктуры для проведения непосредственно спортивных мероприятий.

МЧС России совместно с руководителя регионов, органами местного самоуправления также принимает участие в подготовке всех мест фан-зоны, баров, ресторанов и других объектов, где участники этого футбольного праздника будут отдыхать.

Отдельная тема нашей работы — это новое качество подготовки центров управления в кризисных ситуациях, готовность Национального центра управления в кризисных ситуациях координировать деятельность не только функциональных и территориальных подсистем РС ЧС, но и решать большое количество простых житейских проблем, которые могут возникнуть.

И, конечно, предмет заботы МЧС России — прикрытие всей гигантской зоны от Калининграда, Сочи до Урала, все риски природного, техногенного характера, все региональные и федеральные автотрассы, железная дорога, авиация и все потоки людей, которые будут перемещаться с большими скоростями. Мы уже увеличили пожарно-спасательные гарнизоны, которые будут непосредственно реагировать.

Сегодня наши специалисты оттачивают свое мастерство по тушению пожаров, по ликвидации ЧС, по реагированию на ДТП и любые другие проблемы, занимаются целым комплексом мероприятий по профилактике с учётом особенностей регионов и всех объектов.

Ну и, конечно, все учат английский язык и не только.

- Учения на стадионах, где будут проходить матчи, уже проводили или планируете проводить?

— Тактико-строевые учения мы проводим в плановом режиме на всех объектах. Для нас очень важно выполнить все предписания по безопасности и стадионов и всех сооружений, которые рядом, но не менее важно обеспечить безопасность всей инфраструктуры, потому что множество болельщиков и просто гостей будут жить и в частном секторе, у друзей, и в пансионатах. В конце концов, кто-то поставит палатки, ведь будет прекрасная летняя погода. Я могу заверить, что все мероприятия по безопасности чемпионата мира по футболу будут решены на уровне мировых стандартов.

- Будете ли вы ходить на какие-то матчи? Планируете ли поболеть за российскую сборную?

— Если получится, то, конечно, схожу. На Кубок Конфедераций мечтал сходить, но не получилось, потому что был очень плотный график работы.

- Из тех стадионов, которые вы посетили, какие наиболее подготовлены с вашей точки зрения?

— Все базовые стадионы, которые принимали участие в Кубке Конфедераций, готовы в полном объеме. Остальные сейчас готовятся, потому что зимой в России травка растет не очень весело. Вся необходимая инфраструктура будет наращиваться шаг за шагом с учетом прогноза погоды. Все вопрос будут решены. Мне бы хотелось, чтобы сборная России так же энергично готовилась к этому мероприятию, как МЧС России. Мы никого не подведем — это 100%, и хотелось бы, чтобы они хотя бы вышли в полуфинал. А дальше это уже спортивная удача. Я желаю им только победы.

- Майский ураган в Москве выявил массу изъянов в системе оперативного информирования о ЧС. Что уже сделано, чтобы подобное не повторилось?

— МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ продолжает наращивать потенциал всей системы информирования и оповещения населения с применением новейших технологий. Здесь есть три важнейших направления, которые мы продолжаем постоянно развивать.

Во-первых, это направление прогноза всех опасных явлений природного, техногенного характера и других. Для этого нам нужно наращивать потенциал техники, технологий, моделирования процессов, лабораторного контроля, наблюдения за состоянием окружающей среды, объектов инфраструктуры. Этим мы занимаемся каждый день: МЧС России, как координатор Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, Росгидромет, Роспотребнадзор и ряд других служб как на федеральном уровне, так и в субъектах.

Вторая часть проблемы — это подготовка руководителей всех уровней, которые принимают решения о задействовании тех или иных систем и информирования населения, принимают управленческие решения по профилактике, предупреждению — откуда людей вывести, например. И подготовка управленческого звена на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ (комиссий по ЧС), на уровне органов местного самоуправления — это важнейший блок вопросов, которые МЧС планомерно развивает и совершенствует, чтобы человек, получив прогноз, принял правильное управленческое решение и правильно проинструктировал людей, что им делать.

И третья проблема — чтобы люди, получив информацию об опасностях и угрозах, получив информацию, как себя вести, правильно и адекватно реагировали. Если всех попросили в этот день по возможности оставить автомобили дома, если обратили внимание на резкие изменения погоды, попросили по возможности ограничить нахождение на улице, держаться на безопасном расстоянии от конструкций, которые могут представлять угрозу при определенных условиях, то будьте внимательны. Особое внимание уделите детям, людям пожилого возраста.

Мы этими вопросами постоянно занимаемся совместно с регионами. Есть узкие места? Конечно, есть. Но каждая проблема, каждый нерешенный вопрос — это точка развития, точка движения вперед.

- Чем может грозить россиянам наступающий 2018 год? Не могли бы вы детализировать ваш ведомственный прогноз?

— Сегодня специалисты изучают состояние Вселенной, тренды Солнечной системы, прогнозируют различные факторы. В целом МЧС России констатирует, что 2018 год будет стабильным. Будут отдельные сложности.

Сохраняются все риски циклического характера, связанные с изменением погодных условий, что касается зимнего периода — снегопады, обледенения, резкие перепады температур, не везде устойчивая работа систем энергоснабжения, коммунального хозяйства, федеральные, региональные и местные автодороги будут доставлять нам сюрпризы.

Весенние риски — это традиционно весеннее половодье, весенние паводки. Ряд профилактических мероприятий осенью 2017 года мы уже выполнили. С учетом прогноза погоды будет выполнен еще целый комплект противопаводковых мероприятий.

Природные пожары. Опыт 2017 года показал, что в целом все принятые решения по изменению законодательства уже начинают работать, мы планируем дальше наращивать потенциал в этой теме. Самое главное тут четкое взаимодействие федерального центра — и авиационной составляющей, и всей системы реагирования — с субъектами РФ, особенно Сибирью и Дальним Востоком, где происходит больше всего лесных пожаров.

И, конечно, важен очень жесткий общественный контроль и за лесозаготовительной деятельностью, и за выполнением требований, когда вводится режим ЧС, особые противопожарные режимы.

Отдельная тема — это особый контроль за устойчивой работой всей системы энергетики, причем не только на федеральном уровне, но и субъектовом. Особое внимание, конечно, отдаленным сельским поселениям. На особом контроле у нас работа всей системы социальной инфраструктуры. Конечно, реализация всех планов повышения системы защищенности населения, внедрения комплекса систем безопасности жизнедеятельности населения и новых современных трендов. 2018 год — это год культуры безопасности жизнедеятельности.

- В 2017 году большой проблемой стало обрушение жилых домов: трагедия в Ижевске, трагедия в Юрьевце. Как вы считаете, могут ли такие инциденты повториться в 2018 году? Или все-таки программа по ликвидации аварийного жилья будет приносить реальные плоды? И что вы могли бы посоветовать жителям, которые могут потенциально столкнуться с этой проблемой?

— Во-первых, к сожалению, эта проблема остается. Еще раз хочу подчеркнуть, что на федеральном уровне уже подготовлены и приняты все необходимые нормативно-правовые документы. Сегодня стоит остро вопрос практической реализации этих документов, и, конечно, то, что реализуется программа о ветхом жилье, это очень хорошо, но мы наблюдаем проблемы с организацией эксплуатации бытового газа в хороших, стабильных домах, в домах, которые простояли два-три-четыре-пять лет в частных домовладениях, которые в очень хорошем состоянии.

Поэтому здесь нам нужно также очень энергично подключить всех граждан, которые занимаются эксплуатацией газового хозяйства, призвать еще раз обратить внимание на подготовку и обучение детей, людей пожилого возраста и людей, которые представляют реальные риски. Ведь мы все знаем на местах неблагополучные семьи, с которыми нужно работать, и особое внимание должно быть уделено всем службам, которые работают на газовом хозяйстве. Конечно, при жестком контроле со стороны соответствующих контрольных, надзорных и других структур.

- Есть большая проблема радиационных свалок в арктических морях. Планируете ли заниматься ими и в каком объеме в следующем году, есть ли задача их полностью ликвидировать? Насколько они сейчас безопасны?

— В целом МЧС России создало реестр, и мы постоянно его обновляем. Он так и называется — Реестр подводных потенциально опасных объектов. Все эти объекты в настоящее время стабильны, мы работаем в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами и в 2018 году совместно с Росгидрометом, другими структурами будем продолжать эту работу. И там, где будут малейшие тренды (на ухудшение), конечно, будем усиливать систему наблюдения, планировать отдельные экспедиции, резервы.

- А все-таки, насколько сейчас безопасно проживать в тех районах, насколько экология страдает? С какими странами взаимодействуете?

— Мы очень тесно взаимодействуем со всеми скандинавскими странами, очень тесные, хорошие контакты у нас с китайскими коллегами, с Японией, прилегающими странами на Дальнем Востоке.

Я хочу сказать, что все эти объекты — они стабильны. И большую опасность для жителей сегодня представляет наши бытовые отходы, поэтому МЧС России совместно с субъектами уже пять лет реализует программу "Чистый берег". Мы привлекаем наших пожарных, курсантов, общественников, очищаем берега рек, водоемов, морей, убирая то, что оставляют люди, потому что все это в период весеннего половодья смывается и приходит каждому из нас через кран водопроводной воды — и горячей, и холодной.

С каждым годом у нас наращивается потенциал: если в начале в этой акции добровольно принимали участие 2-3 тысячи человек, то в 2017 году — 53 тысячи человек отработали на добровольной основе. Мы собрали сотни тонн мусора, бытовых отходов: это пластиковые пакеты, бутылки, все то, что люди оставляют. Это очень интересный проект, и для нас профессионально он очень важен, потому что весной мы дополнительно зачищаем системы инженерной защиты: устойчиво работают водозаборы, ливнёвки и всё, что с этим связано.

Дальше, у нас в северных широтах очень большое количество отходов, которые оставили предшествующие поколения во время хозяйственной деятельности. Просто было экономически невыгодно: топливные бочки доставили, топливо использовали — что с этим делать? Уже Минприроды и ряд других структур начали реализовывать проекты, но здесь тоже должны энергично поработать общественники. Чтобы нового там не появлялось на данном этапе.

- У вас очень интересная мысль прозвучала о том, что радиационные свалки представляют меньшую опасность, чем обычная жизнедеятельность людей и бытовые отходы. И в этой связи вопрос, который, конечно, волнует всех москвичей, — по поводу неприятного запаха. Разная информация приходила о том, что стало причиной этого запаха: свалки ли вокруг Москвы, деятельность ли предприятий по переработке. В чем причина, с вашей точки зрения, и как с этим бороться?

— То, о чем сегодня мы с вами говорим, касается каждого жителя РФ. Нас становится все больше, и каждый из нас потребляет все больше ресурсов и все больше выделяет твердых и жидких бытовых отходов. Переработка всего этого — очень серьезная, комплексная, многомерная проблема, особенно во всех городах, и больших, и малых.

Конечно, Москва — это мегаполис, она живет по своим законам, и самый простой загрязнитель — это автомобильный транспорт. Все мы должны принимать участие в решении в том числе и этой проблемы, пересаживаясь в общественный транспорт, он тоже энергично развивается, и это позитивный тренд.

Также работает очень большое количество промышленных предприятий во всех городах, в том числе в Москве, и, конечно, они и потребляют воздух, воду, ресурсы. И проблема ТБО (твердых бытовых отходов) носит актуальный характер. Сейчас уже приняты все решения, нужно время, нужны технология и современные подходы решения этой проблемы.

С одной стороны, общественные слушания и жесткий запрет строительства инфраструктуры там, где реальные риски для людей, реальные риски для социальной инфраструктуры (детские сады, школы), и все это должно быть под общественным контролем.

А с другой стороны то, что произошло (в Москве), — к сожалению, неблагоприятные метеоусловия и не совсем продуманные технологические процессы — это когда мы вот начали заниматься на [полигоне] Кучино. И вовремя принятые меры смогли стабилизировать ситуацию. Меры были приняты руководством Москвы, Московской области — очень своевременные и правильные.

- А есть данные о состоянии немецкого химического оружия, которое затоплено в Балтийском море? Предполагается ли проводить какие-то работы в этом направлении?

— Все эти данные есть, сегодня было почему-то много вопросов. Все эти объекты — они стабильны и реальной серьезной угрозы для жизни и здоровья жителей и РФ, и жителей других стран не представляют. И в случае осложнения ситуации все необходимые решения по ограничению транспортных коммуникаций в тех районах будут своевременно приняты, поэтому они стабильны.

Давайте наведем порядок в наших подъездах! И начнем с себя. Я вам задам вопрос: кто из вас здесь сидящих занимается разделением бытовых отходов? Нас же сколько лет уже пытаются приучить бумагу отдельно, пластик отдельно…

- Я занимаюсь разделением бытовых отходов. Я отдельно собираю пластик, отдельно собираю бумагу и отдельно другой мусор. Но есть проблема — выкидывать это некуда. И мало у кого есть столько желания это делать. Нужно, чтобы у дома — допустим, в Италии так делали — стояли контейнеры для раздельного сбора мусора…

— Про Италию ни слова.

- Хорошо, про Россию. Чтобы в каждом дворе стояли эти мусорки. Я думаю, что проблемы у людей не будет отдельно, например, стекло собирать, но вот представлять себе, что человек собирает большой пакет с пластиковым мусором и потом куда-то отвозит, это очень сложно. А если это сделать легким для людей, то люди будут этим заниматься.

- Если затронули эту тему, обратимся еще раз к органам местного самоуправления и всем организациями, которые занимаются эксплуатацией жилого фонда. У них разные формы, но цель одна: создать удобные, комфортные условия для проживания людей. А если нет нормальной переработки мусора, то никаких комфортных условий быть не может.

Поэтому давайте еще раз обратимся к этим общественным организациям, которые занимаются сферой безопасности жизнедеятельности населения. Вот уже эта тема прозвучала, она актуальна: вода, воздух, почва всех наших населенных пунктов. Это очень интересная тема для всех нас.

- Хорошо. Если можно вернуться к Росгидромету — к урагану летнему в Москве. Вы тогда выразили недовольство работой метеорологов. С той поры ситуация изменилась как-то в лучшую сторону?

— Прогноз погоды в РФ вырабатывают соответствующие службы. Базовый, конечно, Росгидромет и ряд других структур. Сегодня оправданность прогноза — кто-то говорит 70%, кто-то говорит 80%, но достоверность достаточно высока в течение трех суток. Это первое.

Второе: у нас гигантская территория, поэтому, конечно, прикрыть всю ее плотной системой и наземного, и воздушного контроля очень затруднительно. Но граждане РФ все больше перемещаются по территории страны, потому что развивается внутренний туризм, поэтому прогноз погодных условий, оценка тех рисков, которые есть, это важнейший фактор, в том числе в предстоящие новогодние праздники. И сегодня Росгидромет и все службы наращивают свой потенциал.

- Если можно, процитирую: вы тогда говорили о том, что нужно выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды. Это сделано?

— Эта идея МЧС России вызвала бурную дискуссию в обществе. Я к ней присоединяюсь, потому что за все свои действия, бездействия каждый чиновник должен нести ответственность, в том числе и если прогноз был недостоверным. Но здесь проблема комплексная: с одной стороны, четкий прогноз, с другой стороны, адекватные действия руководителей, и третье — энергичное реагирование граждан на те предупреждения, которые выдают соответствующие компетентные структуры.

- В социальных сетях довольно бурно обсуждалась тема рутения. Осложняет ли работу спасателей развитие социальных сетей, как бороться с паническими настроениями, что посоветовать людям: где брать информацию, на что обращать внимание в этих сообщениях? Усложнилась ли ваша работа в связи с тем, что сейчас очень развиты интернет и социальные сети?

— Во-первых, МЧС России энергично развивает систему информирования населения на федеральном уровне, во всех субъектах Российской Федерации, и наши спасательные гарнизоны на местах, и мы энергично работаем и в социальных сетях, взаимодействуем со всеми специалистами, которые работают.

Но я еще раз хотел бы призвать очень внимательно относиться к тем сообщениям, потому что, к сожалению, бывают и откровенные фейки и вбросы. Это одна из тем современности. Это первая часть темы. Вторая часть темы: у нас в социальных сетях энергично работают дети, и, получив ту или иную недостоверную информацию, они могут неадекватно отреагировать. И, конечно, группы риска — особенно люди с хроническими заболеваниями, сердечной системы, люди пожилого возраста, поэтому это большая, серьезная работа, которую делает МЧС России. Я призываю всех коллег очень аккуратно работать, особенно с непроверенной информацией.

- У вас такая сложная работа: вы спасатель, поэтому ежедневно сталкиваетесь с гигантским количеством проблем, трудностей, людских трагедий. Вы остаетесь оптимистом в этой непростой ситуации?

— Все, кто работает в МЧС России, мы все — оптимисты. Каждый день сталкиваемся с бедой, с проблемами, с пожарами, ЧС, ДТП и другими бедами: 99% обращений к нам — это проблемы. Мы все оптимисты, потому что 60 секунд — и мы обязаны выехать на реагирование. Десять минут — норматив для города, для сельской местности — 20 минут. Должны потушить пожар, ликвидировать ЧС, оказать помощь, деблокировать ДТП и выполнить целый комплекс других задач, которые решают наши подразделения.

Конечно, мы все оптимисты, и мы профессионалы своего дела, владеем техникой, экипировкой, снаряжением, инструментарием технологии спасения людей, мы умеем работать в команде… Вот каждые пять минут в стране происходит техногенный пожар. Каждый второй пожар требует новых технологий, комплексного подхода, работы команды, особенно когда по повышенному номеру (опасности) приезжает несколько подразделений пожарно-спасательной службы — и федералы, и субъектовые, и местные, объектовые. И работа в команде, взаимодействие — это важнейшая часть.

Знаете, такое чувство локтя. Тут не до эмоций, тут надо работать: спасти человека, потушить огонь, минимизировать ущерб, помочь, поддержать, поэтому мы все оптимисты и все верующие — в Бога и профессионализм.

- В вашей профессиональной практике какой был самый сложный случай? И какой, может быть, самый курьезный?

— Самый сложный случай: в последние дни провели уникальное мероприятие. Пригласили сюда многодетную семью, нашего пожарного, прапорщика Федеральной противопожарной службы. Молодой человек, жена, у них 14 детей.

- А откуда?

— Из Норильска, Заполярье. МЧС России помогло. Мои работяги в кадровой службе говорили: "Да вы что, Владимир Андреевич, они там будут хныкать, плакать". А я говорю: "Не будут они хныкать и плакать!"- "Почему?" — вы спросите. Вот вы говорите, какой был самый сложный и самый веселый, потому что запланируешь, что они выйдут на сцену, и Дед Мороз со Снегурочкой им подарят подарки. И когда они вышли на сцену, все 14, детвора, и вот как ими управлять?

- То есть министерством легко управлять, а 14 детьми — нет?

— Мы организовали, но я понял, что этого делать не надо. Я всех пригласил, говорю, пойдемте, сядем за круглый стол, нальем чай. И каждому отдельно уделили внимание. Надо учиться у этих семей оптимизму, жизненному тонусу, умению работать. И это такой хороший-хороший, добрый-добрый настрой всей семьи в каждом. И когда маленький мальчиишка стоит… Тяжело же: и концерт, и мероприятие. И я его спрашиваю: "Ну что, устал?" А он мне: "Нет! Все хорошо". Каждому подарили, что он просил.

- Вы были как Дед Мороз?

— Нет, Дед Мороз был от МЧС России. Дед Мороз со Снегурочкой прошли специальную подготовку: они знают стихи, они знают сказки, они много что знают… Но когда-то я в молодости тоже ходил и поздравлял детей, как Дед Мороз со Снегурочкой. Даже своих детей поздравил, когда они были маленькие, и потом они меня месяца два спрашивали: "Папа, это же был ты?" А я им ответил: "Нет, это был дедушка Мороз, просто он похож на меня чуть-чуть".

- Сейчас вы им признались, что это были вы?

— Сейчас они уже своих детей имеют и делают то же самое.

- Раз уж зашла речь о Новом годе: это все-таки достаточно напряженный период для вашего министерства. Что бы вы порекомендовали людям перед Новым годом в плане обеспечения собственной безопасности?

— Во-первых, с 25 декабря по 10 января все органы управления, подразделения МЧС России работают в режиме повышенной готовности. Мы также организовали соответствующую работу в субъектах РФ и органах местного самоуправления. Цель нашей работы — обеспечение безопасности людей, выполнение целого комплекса профилактических мероприятий при осуществлении корпоративных мероприятий, при проведении новогодних елок, утренников и всех других тем. И это наша профессиональная работа, которую мы выполняем ежедневно.

Далее, мы подготовили все наши реагирующие подразделения, потому что хорошая традиция: зимний туризм, когда большое количество россиян в новогоднюю ночь, в праздники после Нового года выходят на природу, начинают вокруг елочки танцевать, предварительно, по старой русской традиции, выпив по бокалу шампанского и не только. Поэтому, конечно, для нас это профессиональные риски.

Сколько человек вышли танцевать вокруг елочки при морозе —20 или —30, столько должны и вернуться, и кто-то разумный должен всех пересчитать. Детей — под особый контроль в новогодние праздники и все группы риска. Наши пожарно-спасательные подразделения, подразделения по плановому взаимодействию, "скорые" готовы, но я хотел бы еще раз обратиться к гражданам и сказать, что новогодние праздники — это семейная традиция: поднять бокал шампанского, под бой курантов подвести итоги уходящего 2017 года, определить основные перспективы 2018 года, пожелать всем удачи, добра, благополучия. Чтобы мы все в таком же хорошем настроении вышли после новогодних праздников на работу, нужно соблюдать элементарные меры предосторожности.

Они простые, я не хочу навязывать свои профессиональные рецепты, потому что никто из нас не любит, когда нам дают советы. Самый главный совет: будьте внимательны и аккуратны.

- А что бы вы попросили у Деда Мороза в следующем году?

— Волшебную палочку. Чтобы не было бедствий, ЧС, пожаров и других проблем, и чтобы мы, наконец, остались без работы, но были в постоянной готовности.