Александр Козлов: на самом деле пуск с Восточного был завершен удачно

Пчеловоды из Амурской области, устроившие пасеки на "дальневосточных гектарах", планируют начать поставки меда в крупные торговые сети Москвы. Под какие еще необычные проекты берут "дальневосточные гектары", нужны ли в регионе майнинг-фермы и сказался ли на репутации космодрома Восточный закончившийся неудачей последний пуск ракеты, рассказал в интервью РИА Новости губернатор области Александр Козлов. Беседовала Марина Луковцева.

— Александр Александрович, второй пуск с космодрома Восточный закончился неудачей, как вы считаете, может ли это сказаться на репутации космодрома, учитывая, что третий пуск назначен уже на конец января 2018 года? © Фото : страница ГК "Роскосмос" в Facebook "Разница двух школ": Роскосмос назвал причину неудачного пуска с Восточного

— Я бы сказал следующее: пуск на самом деле завершен был удачно. Ракета улетела, и все системы космодрома Восточный сработали. Вопрос в том, что она не вышла на орбиту, которая ей была задана. Это вопрос уже, скажем так, к госкорпорации "Роскосмос" и к расследованию внутри этой госкорпорации, потому что, как говорят, взаимодействия содружества родов войск, к сожалению, не получилось. В любом случае космодром справился со своей задачей. Мы еще раз подтверждаем, что мы рады, что Амурская область — космическая гавань нашей страны. И следующие пуски, которые пройдут с земли амурской, мы уверены, положительно повлияют на развитие космической отрасли и еще раз подтвердят неоднократно достижения, успехи России как космической державы.

— Роскосмос потратил 9 миллионов рублей на перелет из Москвы в Благовещенск на второй пуск с Восточного. По информации портала госзакупок, для этого был арендован реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550. Как вы, как человек, который часто летает из Благовещенска в Москву, оцениваете такие расходы на авиаперелет?

— Я не буду оценивать этот перелет, не буду оценивать решение, которое приняли в госкорпорации. В любой госкорпорации есть требования к перелетам. Пускай тот, кто руководит этой компанией, дает эти заключения. Мне кажется, некорректно с меня требовать эту оценку. Может, у них там по кадровым документам вообще "Боинг" должен был быть, а они сэкономили — я же не знаю этого. Пускай разбираются внутри компании. Есть аудиторы компании, которые оценивают расходы.

— Корпорация развития Дальнего Востока выступила с предложением реализовать в Амурской области масштабный майнинг-проект гонконгской фирмы Genesis Engineering. Корпорация предложила этой компании инвестировать в технологию блокчейн в регионе, объясняя это тем, что в Приамурье большой запас энергомощностей и действует режим ТОР. Представители Genesis Engineering сообщили, что пилотный проект реализуют в Приморье. Как вы относитесь к перспективе создания майнинг-фермы в Приамурье? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Галушка призвал снять риски для создания майнинг-ферм на Дальнем Востоке

— Любой объем реализации электроэнергии на территории региона либо за территорией региона дает нам налоговые поступления. Соответственно, если больше будут загружены наши компании, которые расположены на территории Амурской области, конечно, нам это будет выгодно.

Вопрос правильности новых форм, которые возникают у нас с учетом того, что мир не стоит на месте. Правильнее будет оценивать и обсуждать это на уровне тех корпораций, которые могут влиять на эти процессы в соответствии с действующим законодательством РФ. Тут я подразумеваю и снятие рисков, связанных с криптовалютой.

— Как продвигается реализация программы "Дальневосточный гектар" в Амурской области? Какие интересные проекты реализуются на полученных участках?

— С начала реализации в Приамурье данного закона было подано больше 7,5 тысячи заявок. Больше тысячи из них — от граждан других регионов. На сегодня уже заключено почти пять тысяч договоров на общую площадь порядка пяти тысяч гектаров. Мы по активности потребности в "гектаре" пятые по Дальнему Востоку. Конечно, лидируют районы, которые находятся в южной части Приамурья.

Не надо забывать, что мы всегда были и будем аграрной столицей Дальнего Востока, и это, конечно, влияет на потребности по заявленным "гектарам" — у нас это в основном сельскохозяйственное использование. Это земли для выпаса скота, для производства меда. Кстати, по прошествии года реализации программы 25 пчеловодов узаконили свои пасеки.

Много возникает интересных проектов. Недавно парень в Ивановском районе — это центральная часть области — взял "гектар" и построил там вместе с земляками хоккейную коробку. Приглашали на матч хоккейный. Есть примеры, что взяли под выращивание клубники, причем в масштабных объемах. Участок в четыре гектара — по одному на каждого члена семьи. Высажено сразу 10 тысяч кустов клубники.

Представьте, Амурская область — 363 квадратных километра земли на 801 тысячу человек. Нам нужны люди, нам нужны новые проекты, чтобы эти земли осваивать. Когда нет хозяина у земли, возникают различные ситуации, в том числе и в пожароопасный период. Мы будем поддерживать программу в рамках своих полномочий.

— Не возникает ли проблем с поиском рынков сбыта для продукции, произведенной "гектарщиками"?

— У нас регион не только сельскохозяйственный, но и приграничный. Мы третьи в стране после Москвы и Приморья по популярности у туристов из Китая. В том числе китайского туриста интересует в Приамурье покупка кондитерских изделий и меда. Презентация продукции наших предпринимателей на "Днях Дальнего Востока" в Москве на улице Тверской позволила обсудить вопросы ее реализации с такими сетевиками, как "Магнит", "Азбука вкуса". Я боюсь, что у нас даже меда столько нет.

— Как идет строительство моста Благовещенск-Хэйхэ, все ли по графику?

— В декабре 2016 года мы приступили к строительной части моста. Много подготовительной работы было сделано: проектная документация, разворачивание предприятий. Работает совместная российско-китайская строительная компания в рамках китайского и российского законодательства. Стройка идет.

Задачи у нас по сравнению с китайской стороной более масштабные. Основной мост длиной в километр: 500 метров за нами, 500 — за ними. Но у нас еще протока через Кани-Курган. Это еще один мост порядка 258 метров. И 11 километров подъездного пути со всеми развязками и виадуками.

Мы идем в графике, в том, который спланировали строители в рамках совместной российско-китайской строительной компании. Геодезисты обеих стран регулярно мониторят ход работ. Стыковка российской и китайской частей конструкции намечена на февраль 2019 года, завершение строительства — на декабрь 2019 года.

— Что с реализацией проекта "Золотая миля"? Что тормозит создание туристско-рекреационного кластера "Амур"?

— Проект "Золотой мили" является частью кластера "Амур". Кроме него в кластер входят торговый центр "Острова", гостиница "Кристалл", туристический комплекс "Маленькая Венеция". Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации". В этом году к контролю реализации мы привлекли общественность. Сегодня есть сложности с двумя объектами кластера, это "Маленькая Венеция" и "Золотая миля".

Инициатор проекта "Маленькая Венеция" в настоящее время решает вопросы о погашении задолженности перед бюджетом и привлечении инвесторов к его реализации. Весь проект оценивается в шесть миллиардов рублей.

"Золотая миля" — это фасад страны. Мы в этом году еще дополнительно 500 метров набережной реки Амур сдали. На остальной части набережной у нас предусмотрено в проекте строительство храма, канатного перехода. И из проекта, который есть по документам, есть строительство театра и реконструкция центральной площади города — площади Ленина. Чтобы все это построить и чтобы все это функционировало, нам нужны коммуникации. В деньгах на сегодня оценивается это примерно в два миллиарда рублей. Мы сегодня уже получили по программе Ростуризма около 990 миллионов рублей, сделали канализационный коллектор. Понятие "Золотой мили" по программе Ростуризма предусматривает создание инфраструктуры вообще в городе, ее "разъедать" нельзя, это некорректно.

Ситуацию по проекту осложняют незавершенные работы по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур с потребностью по участкам "Золотой мили" в 0,46 миллиарда рублей. Привлечение инвесторов на условиях дополнительной значительной финансовой нагрузки существенно снижает их инвестиционную и предпринимательскую активность, становится непреодолимым барьером для участия в таких проектах.

Отмечу, что объекты туристской инфраструктуры кластера, согласно российскому законодательству, создаются по инициативе и исключительно за счет частных инвесторов. Поэтому работа с бизнесом требует особой тщательности, в том числе в выборе механизмов реализации и так далее.

— Как продвигается строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ? Что уже сделано на настоящем этапе?

— По канатной дороге решен вопрос с межправительственным соглашением. Мы инвесторам задали вопрос, начнут ли реализовывать. Мы не задавали им этот вопрос ранее, потому что смотрели, как пройдет эксперимент по совместной российско-китайской компании по строительству моста Благовещенск-Хэйхэ. Этот проект заработал, мы видим его реальность.

Мы планируем встречу с китайской стороной. Собираюсь лично переговорить с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао о синхронизации нашей работы, подвести итоги уходящего 2017 года по строительству моста. И обсудить заодно канатную дорогу. Мы прекрасно понимаем, что инвесторы будут заинтересованы — китайские банки будут финансировать этот проект. Будем обсуждать, двигаемся при помощи инвестора или создаем опять же по аналогии с ситуацией с мостом совместную российско-китайскую компанию. Находимся в диалоге сейчас с китайской стороной и ждем подтверждение встречи. В декабре или январе она произойдет.

— Приамурье занимает третье место по числу туристов из КНР после Москвы и Приморья. Как планируете в дальнейшем привлекать туристов из Китая?

— Любому туристу, в том числе китайскому, требуется инфраструктура, то есть это гостиницы, шопинг и, соответственно, комфорт, начиная от заезда в страну, перемещение по стране и достопримечательности. Мы получаем сегодня новые проекты в области, такие как космодром, это очень хороший проект, привлекательный для туристов. Строим параллельно мост на Китай, чтобы транспорт мог заезжать комфортно. Решается вопрос о строительстве такого крупного проекта, как канатная дорога — это в том числе логистика.

Внутри региона мы работаем с предпринимательским сообществом. В регион приходят инвестиции, это проекты Газпрома, СИБУРа, метаноловый завод. Это новый облик области. Если у нас раньше вся работа с китайским сообществом и туризмом сводилась к памятнику челноку, установленному в центре Благовещенска, то сегодня мы говорим уже о поставках газа в Китай, электроэнергии. Это взаимоотношения по поводу газового завода, где тоже китайские компании участвуют. Это уже новый уровень, соответственно, новые отношения и с туризмом.

У нас подготовлен комплексный план развития Амурской области, где также есть раздел туризма. Мы сейчас на стадии подготовки соглашения с компанией ЦЭНКИ, чтобы предусмотреть возможность пустить отдельный вагон от Благовещенска до станции Ледяная, что рядом с наукоградом Циолковский на космодроме Восточный, чтобы могли проезжать туристы.

— На январь запланирован второй международный матч Благовещенск — Хэйхэ на льду реки Амур. Вы сами будете играть?

— Матч действительно будет, но я еще не решил, буду ли я лично участвовать, но традицию проводить этот матч мы будем продолжать. И игра пройдет 14 января, в день рождения Валерия Харламова.

Встреча будет состоять из двух игр: детские команды — хоккеисты 2008-2009 годов рождения — сыграют пятнадцатиминутный период, затем юноши (хоккеисты 1999-2000 годов рождения) встретятся в формате три периода по 15 минут. Такой ограниченный временной лимит объясняется погодными условиями января. В конце декабря в рамках подготовки к матчу наши команды проведут пятидневные тренировочные сборы.

Хоккейную коробку установят в том же месте, где и в прошлом году. Замеры, расчистка места под площадку, разметка игрового поля — все это по договору сделает российская сторона. Китайская сторона установит трибуны и оборудует места для флагов и рекламных щитов. На набережной Амура для зрителей установят большой телеэкран. Будет работать полевая кухня.

В рамках первого матча, который прошел в прошлом году, мы заключили соглашение с китайской стороной, по которому у нас запланировано посещение четыре раза в течение года нашими детскими и взрослыми командами Китая и аналогично посещение китайскими спортсменами Благовещенска.

В 2015 году Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились сделать так, чтобы китайская команда вышла все-таки в КХЛ. И она сегодня представлена (в КХЛ играет китайская команда "Куньлунь" — ред.), а наши российские тренеры помогают им зайти в этот вид спорта. В Китае хоккей ранее не популяризировался, у них больше был развит баскетбол и иные виды спорта. Ну вот сегодня мы вместе выполняем поручение, которое дали два руководителя наших стран, популяризуем и развиваем хоккей.

Несколько крупных компаний присоединились к мероприятию — построили три круглогодичных катка. Все это вне государственного бюджета. Предприниматели поняли, что есть востребованность — порядка тысячи детей на лед встало. Мы сегодня делаем все, чтобы молодые тренеры приезжали в Амурскую область. Уже четыре тренера прибыли, работают. Теперь хотелось бы развивать детское фигурное катание.

— Глава Минвостокразвития Александр Галушка отметил вашу работу в отношении старообрядцев, возвращающихся в регион из Латинской Америки. Что делается в Приамурье сейчас и каковы планы на будущее в отношении этих людей?

— Старообрядцы, люди, которые приехали из Уругвая в область, получили поддержку от мэра города Свободный. Им помогли построить дома, решили вопросы с землей. Потом мы решили вопросы с электроснабжением, с дорогой до поселения староверов, дали гранты на приобретение крупного рогатого скота. Я подарил им пять коров дойных. Мы вместе с ними оформили землю на "дальневосточные гектары".

Мы не останавливаемся и хотим в том месте, где они проживают, сделать зонирование территории, чтобы были улицы, и они могли получить прописку, документы на оружие и многое другое. Мы решили вопрос с обучением детей староверов, к ним приезжает учитель.

Нам хотелось бы, чтобы большее число соотечественников приехали к нам на Дальний Восток, чтобы численность населения в Амурской области и во всем макрорегионе возрастала. Разговаривали со старейшиной старообрядческого поселения. Он едет в Уругвай к детям. Есть ребята, которые хотят переехать оттуда к нам. Мы договорились, что старейшина приедет в качестве некого посланца, чтобы они могли все от него узнать, и им проще было принять решение.

— До Нового года осталась пара недель. Как планируете отметить праздник? Подготовили ли уже подарки близким и какой подарок ждете сами?

— Новый год — это семейный праздник, и я планирую провести его в регионе, в кругу близких мне людей. Буду рад их видеть, вместе с ними разделить новогодний стол, телепередачи посмотреть вместе, отдохнуть, набраться сил. Потому что 2018 год ставит перед нами новые вызовы, и нужно быть подготовленным, спокойным, уравновешенным.

Честно, подарки еще не подготовил для родных, не успеваю пока. Для меня лучшим подарком будет то, что мы этот день и вечер проведем вместе. У меня всегда есть привычка в конце года подводить итоги. Потому что любой год не только дает приобретения, мы и потери какие-то несем в любом случае. Кроме того, что-то не доделали, что-то не дорешали. Это возможность взвесить все спокойно. Что касается личного подарка, то тут, наверное, сам праздник. У нас же ассоциации есть новогодние — детское ожидание праздника.