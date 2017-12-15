Морозов: развитие человеческого капитала - приоритет Ульяновской области

Развитие человеческого капитала и формирование комфортных условий для жизни — приоритетные задачи для Ульяновской области. О предварительных итогах работы исполнительной власти региона в 2017 году и о планах на 2018 год в интервью РИА Новости рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

— Сергей Иванович, с какими результатами в социально-экономическом развитии регион завершает 2017 год? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Морозов: содействие развитию конкуренции - ключевая задачи власти

— Пока подводить итоги рано, статистика — дело тонкое и не допускает спешки. Но, по прогнозам экспертов, можно предположить, что показатели будут обнадеживающими. Во всяком случае, анализируя данные за первые десять месяцев, могу сказать, что для Ульяновской области 2017 год был вполне удачным. Сохранилась положительная тенденция последних лет в индексе промышленного производства, собран рекордный урожай зерна, мы продолжаем удерживать лидирующие позиции в строительной отрасли, темпы роста заработной платы в нашем регионе — одни из самых высоких в ПФО. В области продолжает сохраняться низкий уровень регистрируемой безработицы и инфляции. К нам, как и прежде, охотно идут инвесторы, размещая свои производства в индустриальных парках, малый бизнес открывает новые предприятия. Поэтому нет серьезных опасений по благоприятному завершению этого года.

— Какие наиболее значимые проекты удалось осуществить в 2017 году?

— Прежде всего, мы ввели в эксплуатацию шинный гигант японского концерна "Бриджстоун". Завод, в который инвестировано 12,5 миллиардов рублей, при полной загрузке будет выпускать до двух миллионов шин ежегодно. На производстве уже трудятся 600 человек, у которых есть возможность получать достойную заработную плату и развивать свои компетенции. И я очень горжусь, что доверие инвестора мы оправдали. Впрочем, как и он наше. По мере увеличения спроса и роста рынка шин наш партнер рассматривает возможность строительства второго предприятия на занимаемом участке.

Еще один экономический, скорее, даже стратегический проект доводим до логического завершения. Я говорю о первом в стране ветропарке, строительство которого выходит на финишную прямую, до ввода в эксплуатацию осталось чуть больше месяца. Пользуясь случаем, немного похвалюсь результатами нашей работы в сфере альтернативной энергетики за этот год. Помимо ветропарка, мы провели ветроизмерения с целью дальнейшего расширения мощностей ветроэнергетики, договорились с датчанами о размещении в Ульяновске первого в стране производства компонентов для ветростанций, на крыше районной больницы в Ишеевке установили солнечные батареи, а наши ребята из Наноцентра взялись за новый интересный проект — разработку ветротурбины для Арктики. В следующем году продолжим заниматься этим перспективным направлением.

Но не только экономикой силён наш регион. В этом году мы дали старт хорошему, человеческому проекту "Десятилетие доброты", которому присвоили статус приоритетного. У нас действует проект "Открытая реанимация", который позволяет, в частности, совместное пребывание тяжелобольного ребенка и его родителя в реанимационном отделении, на базе специализированного дома детства функционирует уникальное отделение ранней помощи детям-инвалидам с дневным и круглосуточным пребыванием, запущено мобильное приложение "Твой час" — электронный благотворительный список добрых дел, где на выполнение одного задания пользователю нужно потратить один час свободного времени. В ближайшее время внесем изменения в именной капитал "Семья" и разработаем закон об охране здоровья детей. И еще есть целый перечень интересных проектов.

— Каковы ожидания от 2018 года, какой вектор работы будет для администрации региона приоритетным? © РИА Новости / Варвара Гертье Центр медицинской радиологии появится в Ульяновской области в 2018 году

— Для нас всегда в приоритете были и будут люди. Поэтому развитию человеческого капитала и формированию комфортных условий для жителей региона мы уделим особое внимание. В первую очередь, я принял решение о повышении заработной платы восьми категориям работников бюджетной сферы. На эти цели из областного бюджета дополнительно выделим 1,2 миллиарда рублей. Тем самым, наш регион станет одним из первых, где будут исполнены указы президента России, направленные на повышение благосостояния работников социальной сферы.

В следующем году в регионе будут введены в эксплуатацию уникальные учреждения здравоохранения — перинатальный центр в Ульяновске и высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде. Кроме того, на следующий год мы запланировали открытие новых и капитально отремонтированных школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, поликлиник, ФАПов. И это все для того, чтобы жители нашего региона чувствовали себя комфортно.

Другие новости региона читайте здесь >>