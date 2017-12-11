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Интервью

Глава правительства Ульяновской области: Рост промпроизводства превысил 7%

11:5611.12.2017
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© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиПредседатель правительства Ульяновской области Александр СмекалинПредседатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области

Рост промышленного производства Ульяновской области за 10 месяцев этого года достиг 7,4%, растут инвестиции, снижается безработица, развивается альтернативная энергетика. О том, как удалось достичь таких результатов, и о планах развития региона на 2018 год рассказал в интервью РИА Новости председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

— Каков объем инвестиций в регион в 2017 году, какой ожидаете рост и по каким направлениям в 2018 году?

— В 2017 году мы продолжаем вести активную инвестиционную политику. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года превысил 100%. Приток инвестиций составил 42 млрд рублей.

На 8% выросли инвестиции крупных и средних предприятий, что превышает средний показатель по России. Уверен, что к концу года нам удастся нарастить темпы.

Положительную динамику обеспечивают, в первую очередь, такие отрасли как энергетика, жилищное строительство, обрабатывающие производства, наука и образование, логистическая деятельность.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Морозов: Ульяновская область при Путине стала регионом с инвестициями
В этом году запущено 9 новых предприятий (например, Bridgestone, Hestego, TRIMILL). Еще 4 новых проекта "вышли" на строительную площадку (Legrand, Fortum и другие).

Результатом последовательной реализации выбранной инвестиционной политики стал рост показателей промышленного производства (за 10 месяцев составил 107,4%) и один из самых низких показателей по уровню регистрируемой безработицы в ПФО и России — 0,44% по итогам октября.

— В Ульяновской области действует портовая экономическая зона, расскажите, что удалось сделать в 2017 году и сколько новых резидентов ожидается в 2018 году?

— Начать нужно с того, что наша портовая особая экономическая зона является единственной отраслевой зоной из всех функционирующих на территории России. Она направлена на развитие компетенций в отрасли авиастроения и технического обслуживания авиатехники, грузовой логистики.

На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, ведется пуско-наладка оборудования таможенной инфраструктуры. Готовится к запуску индустриальный парк площадью 14 тысяч квадратных метров, первыми резидентами которого стали компании "Аэросила", выпускающая 4-х и 6-тиместные гидросамолеты-амфибии и российско-китайское производство медоборудования "НТМ-Групп".

На данный момент официально зарегистрировано 20 резидентов ульяновской ПОЭЗ, при этом 9 из них получили этот статус в 2017 году. Ещё две компании одобрены экспертном советом и готовятся к подписанию соответствующего соглашения.

— Каковы векторы работы региона в сфере альтернативной энергетики? Какие проекты реализованы в 2017 году и какие планируются на 2018 год?

— Развитие альтернативной энергетики стало одним из вызовов не только для Ульяновской области, но и для Российской Федерации в целом. Наш регион первым активно включился в этот проект. Партнёром в этом новом для нас направлении стала компания Fortum. 

Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
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Сегодня Fortum уже завершил установку ветрогенераторов в первом российском оптовом парке ветроэнергетики и приступил к пуско-наладочным работам. 14 ветроустановок будут вырабатывать 35 мегаватт электроэнергии. На проектную мощность парк выйдет в первом квартале 2018 года. В планах у региона строительство второй и третьей очереди ветропарков общей мощностью до 600 мегаватт.

Создание ветропарка положило начало развитию на территории Ульяновской области целой отрасли. Уже сейчас ряд компаний, осуществляют производство комплектующих для ветряных установок. Например, компании Legrand и Hempel, производящие низковольтную аппаратуру и специализированные коррозионно-устойчивые промышленные краски соответственно. Датская компания Vestas совместно с Роснано работает над открытием в нашем регионе производства лопастей из композитных материалов для ветрогенераторов. Предприятие должно появиться к середине 2019 года.

Кроме того, по инициативе Губернатора Сергея Морозова, при поддержке UNIDO, в регионе будет открыт центр компетенций в сфере альтернативной энергетики стран СНГ.

— Вопрос использования механизмов государственно-частного партнерства особенно актуален сегодня. Насколько успешно в регионе реализуется эта практика? Какие еще меры правительство области предприняло для создания благоприятного делового климата для инвесторов?

— За более чем 10 лет в сфере ГЧП мы наработали опыт создания проектов как в социальной среде, так и в области развития инженерной инфраструктуры. Точкой отсчёта стало подписание в 2006 году первого соглашения о реализации проекта в формате ГЧП-взаимодействия с известной немецкой компанией Fresenius. Благодаря этому проекту в Ульяновске был открыт диализный центр для лечения больных с хронической почечной недостаточностью. На сегодняшний день в Ульяновской области успешно функционируют 5 диализных центров частных компаний.

Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
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Также результатом взаимодействия государства и частного инвестора стали оснащённая современным оборудованием клиника репродуктивного здоровья, сеть офисов врачей общей практики как в областном центре, так и в сельских территориях, современный спортивный комплекс с искусственным льдом на 5000 мест и ряд проектов в образовании — обновление кабинетов технологии и в сфере детского отдыха. Реализуются 3 концессионных соглашения в сфере ЖКХ — это и модернизация теплоисточников, и обновление инфраструктуры водоснабжения.

Буквально за год Ульяновская область поднялась в ГЧП-рейтинге регионов России с 72 на 12 место, улучшив показатели на 60 позиций. А с 2016 года мы входим в топ-10 этого рейтинга. Таких результатов мы добились по итогам формирования новой системы госуправления в сфере ГЧП и необходимой правовой базы, в том числе обеспечив внедрение регионального ГЧП-стандарта.

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