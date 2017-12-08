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Интервью

Валерий Петров: военным прокурорам удалось снизить уровень коррупции

12:0008.12.2017
(обновлено: 12:03 08.12.2017)
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© Фото предоставлено Главной военной прокуратуройГлавный военный прокурор Валерий ПетровГлавный военный прокурор Валерий Петров
© Фото предоставлено Главной военной прокуратурой

Девятого декабря в России ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этого события заместитель генерального прокурора РФ главный военный прокурор Валерий Петров рассказал РИА Новости о том, как борются с коррупцией военные прокуроры, о сокращении случаев дедовщины в вооруженных силах, а также о знаковых уголовных делах и высокопоставленных военных, осужденных за коррупционные преступления. Беседовала Мария Зуева.

— Валерий Георгиевич, хотелось бы начать с такого интересного момента: почему в ряде случаев осужденных за коррупцию высших офицеров не лишают наград и званий?

— Начнем с того, что лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград предусмотрено статьей 48 Уголовного кодекса РФ и является дополнительным видом наказания. Его могут назначить исключительно за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Вот этой нормой закона и руководствуются прокуроры при рассмотрении в суде уголовных дел, в том числе указанной вами категории.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вместе с тем, в уголовном законе не указано, в каких случаях такой вид наказания надо применять обязательно, а в каких — нет. То есть его применение является исключительным правом, а не обязанностью суда.

Судья, принимая решение о назначении такого наказания, исходит из положений закона и своего внутреннего убеждения, которое формируется с учетом всех обстоятельств дела, в том числе смягчающих и отягчающих. Суд учитывает мнение прокурора, которое при этом не является для него обязательным.

— Сколько всего генералов осуждено за коррупционные преступления в 2016-2017 годах? Приведите, пожалуйста, наиболее интересные примеры таких дел.

— Всего за коррупционные преступления в 2016-2017 годах осуждено пять генералов, которые понесли заслуженное уголовное наказание. В качестве примера назову уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента планирования и координации материально-технического обеспечения министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Сергея Жирова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он вместе с сообщниками совершил это преступление еще в 2011 году при исполнении госконтракта по очистке загрязненного нефтью грунта на территориях Минобороны России. В результате ущерб военному ведомству превысил 57 миллионов рублей (приговор был в 2016 году).

— Валерий Георгиевич, на чем сконцентрировано внимание военных прокуроров в рамках борьбы с коррупцией?

Председатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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— Военные прокуроры сосредоточены на том, чтобы выявить факты хищений, злоупотреблений и взяточничества в сферах деятельности войск, требующих наибольшего вливания бюджетных средств. Такие нарушения связаны, прежде всего, с посягательствами на государственные ассигнования, выделенные на закупки товаров, работы и услуги для государственных нужд, в том числе при исполнении заданий государственного оборонного заказа.

Сразу скажу, что со стороны Минобороны неисполненных контрактных обязательств нет, а наши основные претензии — к недобросовестным подрядным коммерческим организациям. Именно они, например, при ремонте техники используют контрафактные или бывшие в употреблении детали.

—  А что говорит статистика?

— Согласно нашей статистике, только за 9 месяцев 2017 года военные прокуроры вскрыли более двух тысяч нарушений закона в данной сфере, из-за которых около 200 юридических и физических лиц были наказаны в административном порядке, а по материалам прокурорских проверок было возбуждено 109 уголовных дел. В прошлом году мы выявили 2,4 тысячи таких нарушений, более 250 человек понесли административную ответственность, было возбуждено 161 уголовное дело.

— Какие меры принимаются для улучшения ситуации с коррупцией?

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗдание главной военной прокуратуры РФ в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание главной военной прокуратуры РФ в Москве

— Как вы понимаете, первоочередная задача военных прокуроров — не допустить нецелевого использования или хищения бюджетных средств. С этой целью руководители правоохранительных органов, в том числе, регулярно проводят координационные совещания в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. На этих совещаниях определяются дополнительные меры по противодействию преступлениям и иным правонарушениям при размещении и реализации государственного оборонного заказа.

Также Главная военная прокуратура вместе с министерством обороны РФ, Главным организационно-мобилизационным управлением Генштаба Вооруженных Сил РФ работает над выявлением и пресечением случаев коррупции среди сотрудников военкоматов.

— Насколько изменилась ситуация с коррупцией в 2017 году благодаря принимаемым мерам?

— Исходя из анализа криминогенной обстановки, можно говорить о наметившейся в этом году тенденции снижения уровня коррупции. Во всяком случае, в поднадзорных войсках и органах таких преступлений в январе-ноябре этого года в целом зарегистрировано на 23 процента меньше, чем в предыдущем.

Мы отмечаем снижение количества практически всех основных видов коррупционных преступлений: мошенничества с использованием служебного положения — на 45 процентов; присвоений и растрат —
на 44 процента; злоупотреблений должностными полномочиями — почти на 40 процентов; превышений должностных полномочий — более чем на 32 процента; должностных подлогов — на 30 процентов. Размер ущерба от таких преступлений также снизился более чем на 60 процентов.

Все это, безусловно, свидетельствует о повышении эффективности мер по борьбе с коррупцией. Но ситуация пока не идеальна, и нам предстоит немало сделать вместе с органами военного управления и другими ведомствами.

— Валерий Георгиевич, а влияет ли как-то ситуация с коррупцией на состояние дедовщины в армии?

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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— Мы не отмечаем прямой взаимосвязи между этими категориями преступлений. Статистика указывает на то, что снижение числа зарегистрированных коррупционных правонарушений происходит на фоне сокращения общего количества преступлений в войсках. Количество неуставных проявлений и рукоприкладств сейчас действительно сокращается, и это результат совместных усилий военных прокуроров и командования воинских частей.

Снизилась криминальная активность офицеров и проходящих службу призывников в структуре правонарушений по категориям военнослужащих.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНовобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Новобранцы на плацу во время обучения строевой подготовке

— Выявлялись ли случаи коррупции в военкоматах во время призывов за последние два года?

— Отмечу, что уровень коррупции среди сотрудников военкоматов в 2016 году был относительно высоким, но эффективные антикоррупционные меры позволили снизить число таких деяний в 2017 году почти на треть. В этом году мы выявили 66 преступлений, связанных с получением взятки, при этом более чем в два раза уменьшилось количество преступных посягательств в рамках превышения должностных полномочий и более чем в три раза — при совершении должностного подлога.

Военные прокуроры и органы безопасности в 2016-2017 годах пресекли деятельность ряда сотрудников военкоматов столичного региона, Санкт-Петербурга, Поволжья, Сибири, Кубани, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов, освободивших граждан от призыва за взятки. По этим фактам возбуждались уголовные дела, а виновные должностные лица и их сообщники были осуждены.

— Если вернуться к цифрам, сколько сотрудников военкоматов за два года были наказаны в уголовном порядке?

— Всего в 2016 году за коррупционные преступления уголовную ответственность понесли 65 сотрудников военкоматов, в 2017 году — 37. По-прежнему выявляются факты незаконных отсрочек от призыва на военную службу, либо освобождения от нее. Как правило, на такие решения призывных комиссий влияют отдельные работники военкоматов, которые за незаконное вознаграждение вносят в документы воинского учета призывника ложные сведения.

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россияне в 2017 году стали чаще жаловаться в Генпрокуратуру на коррупцию
Иногда это происходит по сговору сотрудников военкоматов и медработников. Например, в феврале 2017 года Павлово-Посадский городской суд Московской области за взяточничество приговорил бывшего начальника отдела военного комиссариата Московской области по городам Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району Александра Пономарева к 10 годам лишения свободы, начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) этого же отдела Николая Фомина к 8,6 годам лишения свободы и врача-терапевта данного отделения Сергея Тупицына — к 8 годам лишения свободы. По результатам прокурорских проверок в 2017 году привлечены к уголовной ответственности врачи городских больниц в Бийске, в Геленжике и в Миассе Челябинской области. Они за деньги сделали девяти призывникам подложные медицинские документы о якобы имеющихся у них заболеваниях, и тех освободили от призыва на военную службу.

— Валерий Георгиевич, какие преступные схемы чаще всего используются при хищениях на крупных объектах военного назначения, в оборонно-промышленном комплексе?

— Основной задачей военных прокуроров в данной сфере остается контроль за качественным и своевременным исполнением заданий государственного оборонного заказа госзаказчиками и головными исполнителями — организациями ОПК, а также эффективного расходования бюджетных средств, выявления и пресечения коррупции и других злоупотреблений при размещении и реализации госконтрактов.

Мы установили факты хищений денег, выделенных для исполнения заданий государственного оборонного заказа, в том числе случаи мошенничества через подконтрольные организации или фирмы-однодневки. Нередки случаи, когда руководители предприятий для получения сверхприбыли от исполнения задания гособоронзаказа пытаются использовать контролирующие органы госзаказчика. Подобное уголовное дело было возбуждено в августе 2017 года в отношении участников мошеннической схемы, связанной с оказанием организацией услуг по сборке боеприпасов, ремонту их комплектующих и хранению без лицензии и достаточных ресурсов.

— Одной из важнейших отраслей деятельности государств остается космическая сфера. Как складывается ситуация с коррупцией в данной области, в частности, по вопросам, связанным со строительством космодрома "Восточный"?

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Генпрокуратуре придумали новый способ борьбы с коррупцией

— В последние годы Генеральная прокуратура РФ, Главная военная прокуратура, прокуроры российских субъектов проводят масштабную работу по пресечению незаконного использования генеральными подрядчиками и привлеченными ими контрагентами денег, полученных для строительства объектов космодрома "Восточный". По результатам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела, по которым к настоящему моменту осуждено 13 человек.

 

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