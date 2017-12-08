Александр Овечкин: Putin Team не про агитацию и сбор подписей, а про людей

Российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью РИА Новости рассказал, готово ли созданное им движение Putin Team ("Команда Путина") помогать действующему лидеру России Владимиру Путину в избирательной кампании, сыграла ли свою роль в создании проекта администрация президента, а также поделился деталями о новых возможностях обновленного сайта движения.

- Александр, что изменится на сайте после его обновления? Как он будет выглядеть?

© РИА Новости Президент России Владимир Путин и российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото © РИА Новости Президент России Владимир Путин и российский хоккеист Александр Овечкин. Архивное фото

- Полная версия сайта putinteam.ru — это уже не только карта участников движения, а полноценный ресурс с новостями, анонсами событий. Конечно, останется и полюбившаяся многими карта, на которой любой присоединившийся человек может увидеть себя и оставленное им сообщение. Останется и раздел "Наша команда" с присоединившимися к движению известными людьми. На обновленном сайте добавим много интересного, можно будет участвовать в конкурсах, общаться с другими пользователями, задавать вопросы. Появятся анонсы активностей, будем рассказывать про добрые дела и настоящие поступки.

- Сколько человек уже присоединились к движению?

— На сегодняшний день с нами жители более 600 городов и более 50 стран мира.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Винер-Усманова о движении Putin Team: уже 20 лет как присоединились

— Нет. Наше движение — неофициальное, неформальное, регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями.

- Готовы ли вы собирать подписи, необходимые для предоставления в российский Центризбирком в поддержку Владимира Путина?

— Наше движение не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну.