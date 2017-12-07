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Интервью

Чепухин: главная задача усилить в Ульяновской области общественный контроль

11:1807.12.2017
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© Фото : пресс-служба Общественной палаты Ульяновской областиПредседатель Общественной палаты Ульяновской области Александр ЧепухинПредседатель Общественной палаты Ульяновской области Александр Чепухин
© Фото : пресс-служба Общественной палаты Ульяновской области

Новый состав Общественной палаты Ульяновской области начал работать в конце июня этого года. Что уже удалось сделать за эти несколько месяцев, как соцсети помогают выявлять и решать проблемы региона, на каких основных направлениях сосредоточит ОП свои усилия в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости председатель Общественной палаты Ульяновской области Александр Чепухин.

— С какими результатами Общественная палата Ульяновской области подошла к концу 2017 года?

— Напомню, что в июне сменился состав Общественной палаты. За прошедшие полгода одним из главных ее достижений я считаю успешное выстраивание диалога с гражданским обществом. Мы задействовали такой удобный инструмент, как социальные сети, посредством которых сегодня получаем порядка 70-80% от всех обращений граждан. В начале сентября был создан консультационный совет при региональной палате, в который вошли 139 активных ульяновцев. Сегодня они помогают выявлять проблемы, более всего волнующие население. Мы еженедельно осуществляем их анализ, отбираем самую болезненную тему и в пятницу обсуждаем ее с участием граждан в прямом эфире. Свежий пример — дискуссия по проблеме последствий пользования услугами микрофинансовых организаций. В режиме онлайн мы разъяснили людям, чем чреваты краткосрочные займы, и выработали ряд предложений.

Ульяновск. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Еще одно важное направление — взаимодействие с общественными советами при региональных исполнительных органах власти. Еще летом мы с коллегами собрали всю информацию о советах и выяснили, что порядка двух третей из них не имеют своей активной повестки, то есть собираются тогда, когда это нужно министерству. Приняв решение менять ситуацию, на заседании совета Общественной палаты мы объявили о начале переформатирования работы общественных советов при ИОГВ. На сегодняшний день обновлен состав практически всех советов, в них включены рекомендованные нами кандидатуры как из числа членов палаты, так и активных общественников. Со следующего года я планирую ввести практику ежемесячных встреч с председателями общественных советов и проведения заседаний советов на нашей площадке.

Более эффективным стало сотрудничество с коллегами из муниципальных образований. В ноябре состоялось заседание совета общественных палат региона, по результатам которого принято решение собираться вместе не реже, чем раз в два месяца, причем на территории различных муниципалитетов. Это позволит и делиться, и перенимать опыт, знакомиться с положением дел в городах и районах области. Со своей стороны я пообещал председателям муниципальных палат в решении тех острых вопросов, которые не удается "закрыть" на местном уровне.

— Расскажите о конкурсе "Лучший общественный контролер" — на что ориентирован это проект, чем он помогает жителям региона?

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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— Прежде всего, мы хотим выявить и поощрить жителей региона, активно реализующих себя в качестве общественных контролеров, и привлечь к участию в этой работе новых энтузиастов. Напомню, задачу усилить в Ульяновской области общественный контроль во всех значимых для граждан сферах поставил губернатор Сергей Морозов, и мы осознаем ответственность за ее решение. В нашем регионе проводится немало мероприятий, конечным результатом которых является выявление недоработок в деятельности должностных лиц и государственных учреждений. Инициировав проведение конкурса, мы задаемся целью обобщить и транслировать накопленный опыт.

Подведение итогов запланировано на вторую половину декабря. Победители конкурса будут объявлены в номинациях "Лучший общественный контролер муниципального образования Ульяновской области", "Лучший председатель палаты справедливости и общественного контроля муниципального образования Ульяновской области" и "Лучший председатель Общественной палаты муниципального образования Ульяновской области".

— Какие направления работы Общественной палаты Ульяновской области станут ключевыми в 2018 году?

— С января мы будем уделять самое пристальное внимание подготовке общественных наблюдателей за ходом избирательной кампании по выборам президента России. Как известно, в конце ноября Государственной Думой РФ был принят закон о наделении Общественной палаты России и региональных палат правом направлять общественных наблюдателей на выборы. Мы непременно воспользуемся этим правом. 23 ноября заключено соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой и избирательной комиссией Ульяновской области. Думаю, это достаточно полезный шаг. Наша главная цель как независимых общественных наблюдателей — повысить доверие населения к выборным процессам, содействовать обеспечению избирательных прав граждан.

Не останется без внимания региональный бюджет 2018 года. Проведя этой осенью детальное изучение госпрограмм, составляющих основу главного финансового документа области, мы вынесли свои замечания и предложения, и почти все из них были учтены. Очевидно, что в течение года в него будут вноситься поправки, перераспределяться статьи расходов. Общественная палата намерена следить за ситуацией и рекомендовать корректировать бюджет в случае необходимости.

Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
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Круг ключевых тем для рассмотрения, думаю, изменится незначительно. Это по-прежнему будут вопросы ЖКХ и благоустройства, работа общественного транспорта, учреждений здравоохранения и образования. Мы вернемся к проблеме школьных поборов, острота которой благодаря работе Общественной палаты несколько снизилась, но пока не исчерпала себя, что доказывают поступающие обращения граждан. В последнее время население все больше волнуют перебои с уличным освещением. Ситуация постепенно меняется, при этом понятно, что городские власти не в состоянии за один-два месяца решить проблемы, накопившиеся за предыдущие 20 лет. Тем не менее, палата не останется от них в стороне. Хочется отметить, что и губернатор, и правительство региона, и администрация города Ульяновска внимательно относятся к нашим сигналам и большинство проблем, волнующих граждан, по мере финансовых возможностей находят положительное решение.

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