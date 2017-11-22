Таро Коно: мирный договор с Россией — "задание на дом" от прежних поколений

В четверг начинается визит министра иностранных дел Японии Таро Коно в Москву. В эксклюзивном интервью Таро Коно рассказал корреспонденту РИА Новости Ксении Наке о том, почему для него лично так важно развитие японо-российских отношений, что стало с ножом Хрущева, который советский лидер подарил его деду, и в каких областях сотрудничество двух стран может быть наиболее перспективным.

- Как вы оцениваете современное состояние российско-японских отношений? В каких областях, на ваш взгляд, есть скрытые возможности для наибольшего развития?

— Россия — наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для его стабильности и развития крайне важно, чтобы обе страны как две великие державы этого региона установили стабильные отношения и углубляли сотрудничество.

Однако, к сожалению, с этой точки зрения сейчас не могу сказать, что скрытые возможности японо-российского сотрудничества используются полностью. Например, объем внешнеторгового оборота между Японией и Россией на 2016 год равен 16,4 миллиарда долларов и составляет одну семнадцатую часть от оборота Японии и Китая, и это недостаточно для экономических отношений двух стран. Кроме того, изначально между Японией и Россией существует ненормальная ситуация, которая заключается в том, что в течение 70 послевоенных лет так и не был заключен мирный договор.

Я хочу найти выход из этой ситуации. Японо-российские отношения скрывают в себе безграничные возможности. Если эти скрытые силы будут высвобождены и между Японией и Россией установятся по-настоящему стратегические отношения, это пойдет на пользу не только Азиатско-Тихоокеанскому региону, но и всему мировому сообществу в целом. Разумеется, что без решения этой коренной проблемы, которая 70 лет остается неразрешенной между двумя странами, эти скрытые силы не расцветут. Так давайте же мы вместе — народы Японии и России — будем сотрудничать, вместе мечтать и вместе сделаем так, чтобы эти мечты расцвели.

В области экономики проектом для этого является предложенный в прошлом году премьер-министром Синдзо Абэ план сотрудничества из восьми пунктов. Развитие плана сотрудничества, который с использованием японских технологий и опыта позволит российскому народу непосредственно ощутить на себе улучшение условий жизни, принесет России и Японии по-настоящему беспроигрышные отношения. В особенности мы бы хотели превратить Дальневосточный регион, который находится географически близко к Японии, в опорную базу для развития экспорта России в Азиатско-Тихоокеанский регион, вместе продвигать сельское, лесное и рыбное хозяйство и налаживать инфраструктуру. В ходе предстоящего визита в Россию я хотел бы вместе с Россией ускорить этот процесс, в том числе в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, сопредседателями которой мы являемся вместе с первым вице-премьером (России — ред.) Игорем Шуваловым.

Наиболее важной для отношений Японии и России является проблема мирного договора. Шестьдесят один год назад мой дед, японский политик Итиро Коно был одним из полномочных представителей правительства Японии, которые поставили подписи под Совместной декларацией между Японией и СССР. Благодаря ей были восстановлены дипломатические отношения между двумя странами, но заключение мирного договора так и осталось, как говорится, "заданием на дом". Я с нетерпением жду возможности вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым приступить к этой работе, чтобы преодолеть важнейшую проблему, доставшуюся от поколения моего деда, и открыть безграничные возможности японо-российских отношений.

Следующий год станет Годом Японии в России и Годом России в Японии. Кроме того, Япония примет участие в Чемпионате мира по футболу 2018 года в России, во время которого молодые люди наших стран получат широкие возможности для общения. Я надеюсь, что благодаря этому перекрестному году взаимных обменов повысятся взаимопонимание и интерес друг к другу между двумя народами в самых широких областях, станет еще шире поддержка народами двух стран переговоров наших правительств, направленных на развитие японо-российских экономических отношений и заключение мирного договора.

- Ваш дед сыграл чрезвычайно важную роль в переговорах с Советским Союзом. Что для вас лично означают дипломатические отношения Японии и России?

© РИА Новости Перейти в фотобанк Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956 © РИА Новости Перейти в фотобанк Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956

- После войны многими предшественниками были приложены огромные усилия для (развития — ред.) японо-российской дипломатии. Мой дед — один из них. Шестьдесят один год назад мой дед в составе полномочной делегации японского правительства совершил визит в Советский Союз и неоднократно совещался с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным. Во время этих переговоров дед получил от Хрущева нож для разрезания бумаги, этот нож до сих пор хранится в нашей семье. Когда вышло решение о назначении меня на пост министра иностранных дел, в моей памяти возник именно этот нож для разрезания бумаги. Наследуя заслуги поколения деда, я тверд в решимости взяться за доставшуюся серьезную проблему — заключение мирного договора.

Сейчас японо-российские отношения получили большой импульс благодаря сильным лидерам обеих стран — премьер-министру Синдзо Абэ и президенту Владимиру Путину. Я чувствую свою счастливую судьбу в том, что получил назначение на пост министра иностранных дел в это важное время. Я намерен максимально использовать этот шанс и в будущем хочу внести свой вклад в то, чтобы открыть безграничные возможности японо-российских отношений.

- Какова могла бы быть роль России в связи с ростом угроз со стороны КНДР и каковы могли бы быть формы сотрудничества Японии с Россией в этой области?

— Ядерные испытания, пуски баллистических ракет, которые перелетают через территорию Японии, представляют собой и для Японии и России, и для всего мирового сообщества серьезную надвигающуюся угрозу небывалого прежде уровня и являются абсолютно недопустимыми. Я считаю, что Японии необходимо во взаимодействии с Россией и всем мировым сообществом до предела наращивать давление на Северную Корею, используя для этого самые разные средства, и заставить ее изменить свою политику.

Роль России в отношении Северной Кореи как постоянного члена Совета безопасности ООН и как страны-участницы шестисторонних переговоров (по денуклеаризации Корейского полуострова — ред.) очень важна. На японо-российской встрече на высшем уровне в рамках саммита АТЭС 10 ноября премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул необходимость полного выполнения резолюций Совета безопасности ООН, а также призвал Россию к сотрудничеству и пониманию проблемы похищенных Северной Кореей японских граждан и подтвердил тесное взаимодействие с президентом Путиным и в дальнейшем.

В то время как Северная Корея настойчиво следует планам разработки ядерной и ракетной программ, мировое сообщество должно сплотиться и твердо потребовать конкретных действий для решения этих насущных проблем ради денуклеаризации Корейского полуострова, что является общей целью Японии и России. Для этого тесное взаимодействие Японии и России является незаменимым.

- Какая сфера является наиболее привлекательной для Японии в отношении совместной экономической деятельности с Россией на Кунашире, Шикотане, Итурупе и Хабомаи? Считаете ли вы, что совместная экономическая деятельность может способствовать заключению мирного договора?

— Богатейшая природа, географическая среда — это тот потенциал этих четырех островов, который является одинаково привлекательным и для Японии, и для России. Принимая это во внимание, в отношении совместной экономической деятельности на четырех островах, которая должна осуществляться без нанесения ущерба позициям обеих стран, были определены пять проектов. Они являются кандидатами на скорейшее воплощение. А именно речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора. В конце октября, чтобы придать конкретики этим пяти проектам, была осуществлена вторая поездка японской делегации для изучения ситуации на месте.

Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии посетили острова и осмотрели различные места вместе с местными жителями. Такого никогда прежде не было. Каждый из этих проектов, используя знания и Японии и России, должен улучшить жизнь людей на четырех островах и привести к активизации гуманитарных обменов.

То, что японцы и русские вместе рисуют образ будущего четырех островов, служит углублению взаимопонимания и доверия. Я убежден, что это станет большим плюсом для заключения мирного договора. Я хотел бы в рамках нового подхода, который выражает идеи, направленные в будущее, вместе найти прорывное решение для заключения мирного договора.