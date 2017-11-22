Таро Коно: мирный договор с Россией — "задание на дом" от прежних поколений

В четверг начинается визит министра иностранных дел Японии Таро Коно в Москву. В эксклюзивном интервью Таро Коно рассказал корреспонденту РИА Новости Ксении Наке о том, почему для него лично так важно развитие японо-российских отношений, что стало с ножом Хрущева, который советский лидер подарил его деду, и в каких областях сотрудничество двух стран может быть наиболее перспективным.
- Как вы оцениваете современное состояние российско-японских отношений? В каких областях, на ваш взгляд, есть скрытые возможности для наибольшего развития?
— Россия — наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для его стабильности и развития крайне важно, чтобы обе страны как две великие державы этого региона установили стабильные отношения и углубляли сотрудничество.
Однако, к сожалению, с этой точки зрения сейчас не могу сказать, что скрытые возможности японо-российского сотрудничества используются полностью. Например, объем внешнеторгового оборота между Японией и Россией на 2016 год равен 16,4 миллиарда долларов и составляет одну семнадцатую часть от оборота Японии и Китая, и это недостаточно для экономических отношений двух стран. Кроме того, изначально между Японией и Россией существует ненормальная ситуация, которая заключается в том, что в течение 70 послевоенных лет так и не был заключен мирный договор.
В области экономики проектом для этого является предложенный в прошлом году премьер-министром Синдзо Абэ план сотрудничества из восьми пунктов. Развитие плана сотрудничества, который с использованием японских технологий и опыта позволит российскому народу непосредственно ощутить на себе улучшение условий жизни, принесет России и Японии по-настоящему беспроигрышные отношения. В особенности мы бы хотели превратить Дальневосточный регион, который находится географически близко к Японии, в опорную базу для развития экспорта России в Азиатско-Тихоокеанский регион, вместе продвигать сельское, лесное и рыбное хозяйство и налаживать инфраструктуру. В ходе предстоящего визита в Россию я хотел бы вместе с Россией ускорить этот процесс, в том числе в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, сопредседателями которой мы являемся вместе с первым вице-премьером (России — ред.) Игорем Шуваловым.
Следующий год станет Годом Японии в России и Годом России в Японии. Кроме того, Япония примет участие в Чемпионате мира по футболу 2018 года в России, во время которого молодые люди наших стран получат широкие возможности для общения. Я надеюсь, что благодаря этому перекрестному году взаимных обменов повысятся взаимопонимание и интерес друг к другу между двумя народами в самых широких областях, станет еще шире поддержка народами двух стран переговоров наших правительств, направленных на развитие японо-российских экономических отношений и заключение мирного договора.
- Ваш дед сыграл чрезвычайно важную роль в переговорах с Советским Союзом. Что для вас лично означают дипломатические отношения Японии и России?
Сейчас японо-российские отношения получили большой импульс благодаря сильным лидерам обеих стран — премьер-министру Синдзо Абэ и президенту Владимиру Путину. Я чувствую свою счастливую судьбу в том, что получил назначение на пост министра иностранных дел в это важное время. Я намерен максимально использовать этот шанс и в будущем хочу внести свой вклад в то, чтобы открыть безграничные возможности японо-российских отношений.
- Какова могла бы быть роль России в связи с ростом угроз со стороны КНДР и каковы могли бы быть формы сотрудничества Японии с Россией в этой области?
— Ядерные испытания, пуски баллистических ракет, которые перелетают через территорию Японии, представляют собой и для Японии и России, и для всего мирового сообщества серьезную надвигающуюся угрозу небывалого прежде уровня и являются абсолютно недопустимыми. Я считаю, что Японии необходимо во взаимодействии с Россией и всем мировым сообществом до предела наращивать давление на Северную Корею, используя для этого самые разные средства, и заставить ее изменить свою политику.
В то время как Северная Корея настойчиво следует планам разработки ядерной и ракетной программ, мировое сообщество должно сплотиться и твердо потребовать конкретных действий для решения этих насущных проблем ради денуклеаризации Корейского полуострова, что является общей целью Японии и России. Для этого тесное взаимодействие Японии и России является незаменимым.
- Какая сфера является наиболее привлекательной для Японии в отношении совместной экономической деятельности с Россией на Кунашире, Шикотане, Итурупе и Хабомаи? Считаете ли вы, что совместная экономическая деятельность может способствовать заключению мирного договора?
— Богатейшая природа, географическая среда — это тот потенциал этих четырех островов, который является одинаково привлекательным и для Японии, и для России. Принимая это во внимание, в отношении совместной экономической деятельности на четырех островах, которая должна осуществляться без нанесения ущерба позициям обеих стран, были определены пять проектов. Они являются кандидатами на скорейшее воплощение. А именно речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора. В конце октября, чтобы придать конкретики этим пяти проектам, была осуществлена вторая поездка японской делегации для изучения ситуации на месте.
То, что японцы и русские вместе рисуют образ будущего четырех островов, служит углублению взаимопонимания и доверия. Я убежден, что это станет большим плюсом для заключения мирного договора. Я хотел бы в рамках нового подхода, который выражает идеи, направленные в будущее, вместе найти прорывное решение для заключения мирного договора.