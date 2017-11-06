Галина Бугаева: туристы едут в музей Ленина за народными обрядами

В историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" во времена СССР со всей страны ехали проникнуться атмосферой ссылки вождя мирового пролетариата. Сегодня туристы едут за экзотикой, ночами в сибирской избе рядом с русской печью и народными обрядами в "новой деревне". Директор музея Галина Бугаева накануне столетия Октябрьской революции рассказала в интервью РИА Новости, как и во что трансформировался бывший оплот идеологического воспитания в Советском Союзе.

— Исполняется сто лет Октябрьской революции. Какие мероприятия готовит музей? Изменилась ли концепция со времен СССР?

— До 1993 года мы были мемориальным комплексом "Сибирская ссылка В. И. Ленина". После изменения названия на историко-этнографический музей, естественно, изменилась и концепция. Хотя это не означает, что мы избавились от революционной части экспозиции. Все это осталось, культивируется, сохраняется и развивается. Это неотъемлемая часть нашей истории.

В канун столетия на нашей базе проходит краевой круглый стол "Уроки революции" с участием ученых из Красноярска, представителей властей региона, общественников. Предполагается выступление историков, ученых. Будут обсуждаться новые взгляды на октябрьские события 1917 года, традиционные подходы. Также пройдет музейная ночь, посвященная Дню единства и столетию революции. Здесь около десяти площадок, обсуждений, встреч. Кроме того, уже открыты выставки "Ленин и революция", "Шушенцы в период Октябрьской революции и Гражданской войны". Мы пытаемся показать глобальную историю через судьбы простых людей нашего региона — как они жили, о чем думали, мечтали, чем руководствовались в своих действиях.

— Интерес посетителей именно к революционной теме меняется со временем — растет или падает? © РИА Новости / Яков Штейнберг Перейти в фотобанк Опрос показал, как россияне относятся к Октябрьской революции 1917 года

— Мы не чувствовали снижения интереса или отторжения со стороны посетителей. Ленинский мемориал всегда посещается гостями, мы рассказываем о сибирской ссылке Владимира Ильича, его семье, отношениях с крестьянами. У нас ежегодно более 260 тысяч посетителей из 40 стран. Понимаете, если бы не Ленин, Шушенское не вошло бы своей маленькой страничкой в большую историю, да и люди вряд ли бы к нам поехали в таком количестве. Потому забывать о сибирской ссылке мы не собираемся. Уже после смерти Владимира Ильича его супруга Надежда Крупская очень помогла Шушенскому — при ее поддержке здесь был открыт сельскохозяйственный техникум, больница, библиотека. А музей, кстати, создан самими жителями — после смерти Ленина в 1924 году шушенцы на свои деньги выкупили два мемориальных дома, где он жил, и организовали там музей. Уже после, при поддержке властей, музей расширился, появился целый комплекс в 1970 году.

— А было ли сложно трансформироваться из мемориального комплекса Ленина в историко-этнографический музей?

— Нет. Дело в том, что когда в 70-х годах прошлого века строился комплекс из крестьянских усадеб, перед музейщиками стояла задача не только рассказать о ссылке, но и воссоздать окружение, уклад жизни крестьянства того времени. Уже в то время до 80% фонда музея касались этнографии, истории нашего края, потому переход был абсолютно безболезненным. У нас сегодня большое внимание уделяется сохранению народных ремесел — работают бондарные, гончарная мастерская, резьба по дереву, пошив народного костюма, есть кукольный театр, этнографический театр и известный фольклорный ансамбль "Плетень", который существует более 25 лет.

Главный приоритет музея — живая экспозиция. Во время экскурсии мы не просто показываем фотографии, статичные экспозиции. Посетители могут видеть работу мастеров, участвовать в мастер-классах. В Масленицу или Троицу устраиваются настоящие народные гуляния — у нас работает более 20 интерактивных площадок. Стараемся, чтобы человек был сопричастен.

Собственно, люди сами тянутся к этому. Был у нас случай — один очень богатый посетитель попросил остаться на ночь. Мы разрешили, постелили ему постель. На утро пришли, а он даже на кровать не прилег. Говорит, остался только ради русской печки, вспомнить своих бабушку с дедушкой, детство свое.

— В музее появилась так называемая новая деревня. Зачем?

— В 2011 году при поддержке губернатора Хлопонина введен в строй новый архитектурно-этнографический комплекс "Новая деревня", это 34 объекта различного типа. Тут есть дома, воспроизводящие постройки старого Минусинска, избы кежмарей. У нас есть возможность показать деревню не только юга Сибири, но и северных территорий. В "Новой деревне" действует программа "Живая старина", которая на два-три дня погружает посетителя в жизнь и быт сибирского крестьянства XIX века.

— Вы работаете с туристическими фирмами?

— Да, у нас десятки партнеров среди турагентств. Много иностранцев приезжает повторно.

— Сотрудничаете с российскими, иностранными музеями? © РИА Новости / Григорий Гольдштейн Перейти в фотобанк Без Ленина революция 1917 года бы не произошла, считают большинство россиян

— Естественно. Мы сотрудничаем с Красноярским краеведческим музеем, Музеем Сурикова, Тувинским национальным музеем, многими музеями Сибири. Наши выставки были в Азербайджане, Германии. К сожалению, мы не можем принимать большие выставки федеральных музеев — для этого нужно соблюдать определенный тепловой, световой режимы, иметь соответствующие витрины. Надеюсь, со временем нам построят здание, где мы сможем все это реализовать.

— Что еще можно посмотреть на юге Красноярского края, помимо вашего музея? Ведь ехать через полстраны ради быта крестьянства или мемориала Ленина не всякий захочет.

— У нас есть Шушенский биосферный заповедник, природный парк "Ергаки" — это уникальная природа, великолепный отдых. Многие туристы едут посмотреть на Саяно-Шушенскую ГЭС. Летом проводится международный фестиваль этнической музыки "Мир Сибири", на который съезжаются несколько тысяч посетителей. За несколько дней фестиваля наш музей принимает более 30 тысяч человек. Старая часть города Минусинска представляет собой уникальный памятник. Множество турфирм работает в нашем районе, предлагаются программы речных туров по Енисею, баз отдыха.