Валерий Бояринев: сокращается число побегов и суицидов в СИЗО

В состав российской уголовно-исполнительной системы (УИС) сегодня входит 217 следственных изоляторов, в которых содержится около 100 тысяч заключенных и восемь тюрем, где отбывают наказание более двух тысяч осужденных. О том, как в учреждениях пенитенциарной системы обеспечена личная безопасность сотрудников и заключенных, как сказалось на обстановке в СИЗО внедрение интегрированных систем безопасности и о том, сколько сотрудников уже обучены ведению переговоров при возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях УИС, в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал замглавы ФСИН России Валерий Бояринев.

— Накануне, 31 октября, свой профессиональный праздник отмечали 42 тысячи работников СИЗО и тюрем, в том числе 14 тысяч женщин, которым почти ежедневно приходится общаться с преступниками, в том числе и особо опасными. Расскажите, что делает ведомство, чтобы обеспечить безопасность их службы. © Фото : предоставлено пресс-бюро ФСИН России Экспозиция в "Бутырке": от записок каторжников до блокираторов мобильников

— Эта задача — одна из важнейших в УИС. Для ее достижения в учреждениях, во-первых, применяются средства видеонаблюдения, как стационарные, так и портативные — видеорегистраторы. Для более полного контроля территории применяются купольные видеокамеры. Кроме того, в учреждениях используются системы контроля доступа, которые позволяют отслеживать открытие входных, межэтажных и камерных дверей, а все объекты, расположенные на внутренней территории учреждений, в том числе места работы сотрудников, служебные кабинеты, лестничные марши и переходы, оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Также сотрудники экипированы средствами защиты и специальными средствами, предусмотренными законом. В рамках служебной подготовки их обучают действиям при происшествиях, в том числе боевым приемам борьбы. С лицами, содержащимися в учреждениях, проводится профилактическая работа, и при наличии оснований подозреваемых, обвиняемых и осужденных ставят на профилактический учет как склонных к нападению и с ними проводят индивидуальную работу.

Все указанные меры обеспечивают безопасность не только сотрудников, но и заключенных. Однако полностью исключить нападения на сотрудников нам пока не удалось: за 9 месяцев 2017 года на сотрудников следственных изоляторов и тюрем было совершено 15 нападений, в 2016 году таких случаев было 23.

— Как удается поддерживать хорошую психологическую форму сотрудников?

— Профилактику профессиональной деформации и эмоционального выгорания работников УИС проводят психологи уголовно-исполнительной системы. Наиболее эффективной формой работы при этом является проведение психологических тренингов. Также психологи проводят индивидуальные консультации сотрудников. Во всех учреждениях территориальных органов закуплено и установлено психокоррекционное оборудование, которое направлено на снижение психоэмоциального состояния сотрудников, в первую очередь тех кто несет службу с оружием.

— Как сотрудников готовят к ЧП в местах лишения свободы? Ранее сообщалось, что для работы в условиях неповиновения ФСИН обучит специальных переговорщиков. Как много сотрудников уже прошли подготовку по этой программе? © РИА Новости / Иван Руднев Перейти в фотобанк Шанс на новую жизнь: ФСИН повысит уровень психологической помощи осужденным

— Начиная с 2014 года в образовательных учреждениях ФСИН России по программе повышения квалификации уже обучено около 300 офицеров территориальных органов ФСИН, в компетенцию которых входит деятельность по ведению переговоров при возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреждениях. Сотрудников обучают новейшим методикам ведения переговоров при возникновении чрезвычайных обстоятельств с учетом специфики деятельности уголовно-исполнительной системы. Также во всех территориальных органах ФСИН России с подобной категорией сотрудников на регулярной основе проводят работу психологи. Организованы занятия и тренинги, направленные на развитие и поддержание психологической устойчивости, стабилизацию эмоционального состояния, а также формирование рационального поведения сотрудников в критической ситуации.

— Как сказалось на обстановке в местах заключения внедрение интегрированных систем безопасности: стали ли заключенные и сотрудники более дисциплинированными?

— Интегрированные системы безопасности в следственных изоляторах призваны прежде всего обеспечить безопасность самих лиц, содержащихся под стражей, и не допустить преступлений, суицидов и других противоправных действий с их стороны. Во-вторых, это обеспечение безопасности лиц, посещающих следственные изоляторы (адвокатов, следователей, работников судов и так далее). В-третьих, контроль за качеством несения службы сотрудников и недопущение неправомерных действий с их стороны.

Безусловно, внедрение интегрированных систем безопасности оказывает положительное влияние на обстановку в учреждениях. Так, например, в результате использования систем безопасности за последние четыре года количество суицидов в следственных изоляторах сократилось более чем на 20%.

— Все ли СИЗО уже оснащены такими системами? Если нет, то когда планируете достичь стопроцентной оснащенности?

— На сегодняшний день интегрированными системами безопасности оборудованы 95% учреждений. Оснащение указанными системами находится на контроле, однако, учитывая, что они являются дорогостоящими и технически сложными программно-аппаратными комплексами, оборудование ими следственных изоляторов осуществляется в плановом порядке в рамках выделяемого финансирования.

— Как внедрение этих систем повлияло на ситуацию с побегами, стало ли меньше попыток, были ли удачные, сколько? © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк "Здесь самая агрессивная среда": как в Бутырке перевоспитывают Евангелием

— Наличие или отсутствие в следственном изоляторе интегрированных систем безопасности (ИСБ) само по себе не исключает возможность побегов, ведь какая бы сложная и современная техника не применялась, в первую очередь работают на ней люди. Именно от их навыков и профессионализма зависит, будет ли своевременно выявлено и предотвращено нарушение или происшествие. Поэтому обучению операторов систем охранного телевидения, работающих с аппаратурой ИСБ, уделяется значительное внимание. С ними проводятся инструктивные занятия, учебно-методические сборы. Кроме того, контроль за указанной категорией сотрудников закреплен непосредственно за начальником учреждения.

Одним из направлений работы по недопущению побегов путем подмены является оснащение учреждений биометрическими системами идентификации личности (по отпечаткам пальцев, по параметрам лица и сетчатке глаза).Следует отметить, что в результате принятых мер количество побегов из следственных изоляторов снижается. Так, в 2013 году было допущено три побега, в 2016 — два побега, за 10 месяцев 2017 года — один побег (СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области. В этот же день бежавший был задержан).

— Какая работа ведется в местах лишения свободы, чтобы перевоспитать преступника и ориентировать на законопослушное поведение?

— Основное направление работы по формированию у осужденных правопослушного поведения — это профилактика противоправных действий с их стороны. Мы реализуем мероприятия общей и индивидуальной профилактики. К общей профилактике относится выявление причин негативного поведения со стороны осужденных. Индивидуальная профилактика подразумевает работу с каждым осужденным путем изучения его поведения, личностных качеств, отношения к труду, восприимчивости к воспитательному воздействию и так далее. Тех, кто склонен к различным формам противоправного поведения (неповиновению законным требованиям администрации учреждения, суицидальным наклонностям, уклонению от отбывания наказания, побегам, употреблению алкогольных напитков и наркотических средств и так далее), берем на специальный учет, и с ними проводится индивидуальная работа.

Кроме того, в исправительных учреждениях осуществляется нравственное, правовое, трудовое, физическое воспитание осужденных к лишению свободы. С этой целью функционируют 1177 библиотек, 553 студии кабельного телевидения, 2376 спортивных площадок и тренажерных залов, 193 музея, 362 памятника, аллей славы, мемориальных досок, 559 зрительных зала (клуба), 5944 комнаты воспитательной работы, 556 информационных терминалов с правовым навигатором. Организовано 409 духовых оркестров и вокально-инструментальных ансамблей, работает свыше трех тысяч кружков по интересам. Особое внимание уделяем получению осужденными образования, ведь это эффективный стимулирующий фактор их постпенитенциарной адаптации в обществе. В 2016-2017 учебном году 17 тысяч осужденных получили образование, 800 осужденных к лишению свободы обучаются на договорной основе в образовательных организациях высшего образования.

— Расскажите про подготовку к освобождению и помощь в ресоциализации заключенных. © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк "В тюрьме сидеть недешево". Заключенный — о жизни и заработках на зоне

— Один из первых вопросов при освобождении человека из мест лишения свободы — это трудоустройство. Для его решения в исправительных учреждениях УИС установлен 721 терминал с электронной базой вакансий, где осужденные еще до освобождения могут подобрать себе место работы. Кроме того, для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства освобождаемых осужденных сотрудники групп социальной защиты оформляют запросы в органы внутренних дел, органы местного самоуправления и органы занятости населения о возможности трудоустройства, проживания и регистрации по предполагаемому месту их жительства. С начала года таких запросов оформлено уже 416 тысяч. Кроме того, сотрудники соцзащиты помогли оформить документы на получение социальных пособий, в том числе ежемесячных денежных выплат более 30 тысячам осужденных.

— Особую важность представляет вопрос возвращения к нормальной жизни оступившихся подростков. Что делаете, чтобы оградить их от тюремной романтики и вернуть в общество полноценными людьми?

— С несовершеннолетними, как и со взрослыми осужденными, проводится социальная, психологическая и воспитательная работа. Положительный результат в социальной адаптации оступившихся подростков невозможен без конструктивного взаимодействия с различными институтами гражданского общества и религиозными конфессиями. Поэтому при всех воспитательных колониях созданы попечительские советы, которые оказывают помощь администрации в решении вопросов трудовой занятости, организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без родительского попечения. Также взаимодействуем с учреждениями и органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи подросткам, осужденным к наказаниям без лишения свободы, а также освобождающимся из заключения.

Работа по социальной адаптации осужденных подростков начинается с первых дней их поступления в учреждение: с ними проводят социально-педагогическую диагностику, определяют потребности в социальной помощи, решают вопросы предварительного трудового и бытового устройства освобождающихся лиц, а также осуществляется их подготовка к жизни на свободе. В первом полугодии 2017 года на 83,3% (с 84 до 154) увеличилось количество осужденных, переведенных в льготные условия отбывания наказания. Кроме того, 224 осужденных были освобождены условно-досрочно, тогда как в аналогичном периоде прошлого года (АППГ) освобожденных было 194, увеличение составило 15,5%. Еще четверым осужденным (АППГ — 1) лишение свободы было заменено более мягким видом наказания. Кроме того, в воспитательных колониях организовано 349 "дней открытых дверей", в ходе которых родственники осужденных имеют возможность посетить исправительное учреждение и ознакомиться с условиями содержания несовершеннолетних.

Важную роль в воспитании малолетних, как на свободе, так и в местах заключения, играет образовательный процесс. Сегодня при воспитательных колониях функционируют 23 общеобразовательные организации, численность педагогических работников в которых составляет 256 человек. Ежегодно по программам основного общего образования проходят обучение более двух тысяч подростков. Во всех школах воспитательных колоний функционируют современные компьютерные классы, которые подключены к сети интернет. Активное участие в воспитательной работе с осужденными принимают учителя. Они проводят кружковую, внеклассную работу, совместно с воспитателями принимают участие в подготовке и проведении различных культурно-массовых мероприятий.

В профессиональных училищах несовершеннолетние осужденные получают начальное профессиональное образование по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда. Профессиональное училище готовит специалистов по 5-7 специальностям: электросварщик, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтажник, маляр-штукатур, каменщик, столяр.