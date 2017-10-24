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Интервью

Островский: Смоленщина третий год подряд собирает рекордный урожай зерна

13:3924.10.2017
(обновлено: 13:45 24.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГубернатор Смоленской области Алексей Островский. Архивное фотоГубернатор Смоленской области Алексей Островский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Смоленская область широко отметила 80-летний юбилей со дня своего образования. Об историческом наследии региона, его экономических и социальных достижениях и перспективах рассказал в интервью РИА Новости глава региона Алексей Островский:

- Алексей Владимирович, Смоленская область является привлекательным туристическим направлением, так как обладает богатым культурно-историческим наследием. Это и древние соборы, и дворянские усадьбы, и места, связанные с боями Великой Отечественной войны. Расскажите, какие виды туризма может предложить Смоленщина?

— Смоленская область — один из богатейших регионов с точки зрения туристско-рекреационного потенциала. В нашей области свыше четырех тысяч объектов культурного наследия, большое число памятников истории, почти 50 музеев, действует национальный парк "Смоленское Поозерье" — это, действительно, уникальный объект. На его территории, к слову, сейчас реализуется программа по возрождению популяции зубров. Все, что я назвал, позволяет нам развивать самые разные виды туризма — событийный, культурно-познавательный, экологический, военно-исторический.

Города России. Смоленск. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Особо хочу отметить, что в этом году область вошла в федеральный проект "Русские усадьбы" — в разработанный нами маршрут включены усадьбы в Талашкине, Хмелите и Новоспасском, с которыми связаны имена смоленского мецената конца XIX — начала XX века княгини Марии Тенишевой, Александра Грибоедова и Михаила Глинки. То есть, Смоленщине есть что показать и нашим соотечественникам, и гостям из других стран, и мы, безусловно, готовы принимать туристов.

- На полях третьего Восточного экономического форума Вы призвали азиатский бизнес, в частности, японских предпринимателей инвестировать в экономику региона, указав на целый ряд факторов, выгодно отличающих область с точки зрения успешного ведения бизнеса. Скажите, какие проекты уже реализуют и планируют реализовать на Смоленщине иностранные инвесторы?

— Во-первых, отмечу, что встречи, проведенные мною на площадках форума во Владивостоке, уже принесли первые практические результаты — Смоленскую область посетила делегация, в которую вошли руководители компаний Hokkaido Corporation и JFE Engineering Corporation. Мы обсудили возможные пути сотрудничества, в частности, в сельскохозяйственной отрасли — в части развития тепличного хозяйства, а также животноводства и выращивания льна-кудряша для производства льняного масла.

Весенняя посевная. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кроме того, инвесторы наметили планы по локализации производства сельскохозяйственной техники совместно со смоленской компанией "Хозяин". Должен сказать, что для иностранных инвесторов Смоленщина привлекательна по многим факторам. Это и высокая энергообеспеченность области, и ее расположение, крайне выгодное с точки зрения логистики, и доступ к обширным рынкам сбыта продукции — в радиусе 500 километров проживают около 60 миллионов человек.

Безусловно, важны преференции, которые регион предлагает инвесторам, готовым разместить свои производства в индустриальных парках и в ТОСЭР "Дорогобуж" — первой в Центральном федеральном округе. Если же говорить об уже работающих в области иностранных компаниях, среди них можно выделить "Эггер Древпродукт Гагарин" — дочернее предприятие австрийской фирмы Egger, недавно запустившее крупнейший в Европе завод по производству плит МДФ.

Вид со стороны реки Днепр на панораму города Смоленска. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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Успешно работает таможенно-логистический терминал, построенный группой Rhenus Logistics. В нем созданы 400 парковочных мест для грузовых машин, 2,5 тысячи квадратных метров складских помещений. Эти предприятия находятся среди лидеров по объему вложенных инвестиций. Вместе с тем, в нашей области успешно работают такие компании с участием иностранного капитала как "Арсенал СТ", производящее строительные металлоконструкции, "Фрезениус Нефрокеа", которое оказывает диализную медицинскую помощь смолянам, "Ледванс" — предприятие, выпускающее светодиодные лампы и осветительное оборудование.

-Локомотивом экономики Смоленской области является сельское хозяйство. Расскажите об итогах посевной кампании и планах на урожай в текущем году, мерах господдержки аграриев и механизмах решения проблемы дефицита кадров в отрасли.

Работница вынимает из формы готовый хлеб. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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- Если говорить об итогах посевной, отмечу, в первую очередь, что в области увеличилась площадь ярового сева — в этом году она составила 169 тысячи гектаров. Выросли посевные площади под зерновыми, льном и рапсом — приоритетными для области культурами, востребованными на рынке. Что касается урожая, то уже можно говорить об определенных итогах, а не о планах, поскольку уборочная кампания походит к концу. Так, уже третий год подряд мы получаем рекордный со времени распада СCCР урожай зерна — 250 тысяч тонн собрано аграрными предприятиями Смоленщины. У нас существенный прирост по сбору картофеля, овощей, рапса, и эта положительная динамика во многом объясняется именно мерами господдержки, которую обладминистрация оказывает местным аграриям. Это и финансовое содействие — предоставление субсидий, кредитов по льготной ставке, грантов, и нефинансовое — в первую очередь, содействие в оформлении невостребованных ранее земельных участков для введения их в сельхозоборот. Безусловно, мы стараемся решить кадровую проблему — предоставляем молодым специалистам единовременное пособие в размере 210 тысяч рублей, а также в течение трех лет выплачиваем им надбавку к зарплате. Развиваем и инфраструктуру на селе, поскольку комфортные условия жизни — это важнейший фактор привлечения молодежи в аграрный комплекс области.

-В области идет подготовка к реализации программы "Десятилетие детства", которая стартует в 2018 году. Кроме того, недавно были озвучены положительные итоги детской летней оздоровительной компании и трудоустройства на каникулах. А какова социальная политика области в целом?

— Социальная сфера была и остается безусловным приоритетом региональной политики, и это, в первую очередь, доказывает бюджет Смоленской области — практически три четверти его расходной части в последнее время направляется именно на эти цели. Так, в 2017 году только на социальную поддержку и помощь населению было выделено 6,7 миллиарда рублей, при этом 5,4 миллиарда из них — региональные средства. В бюджете следующего года мы закладываем уже 5,8 миллиарда рублей — то есть, на 400 миллионов больше. Подчеркну, что в 2018 году администрация региона, в случае поддержки со стороны депутатов областной Думы, сохранит все меры социальной поддержки, установленные в этом году. Более того, в бюджете-2018 мы планируем увеличить финансирование данного направления на 300 милионов рублей — до 3,7 миллиарда рублей.

Уборка зерновых в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Если же вернуться к упомянутой Вами программе "Десятилетие детства", то я уверен, что среди ее первоочередных задач будет дальнейшее развитие системы образования — и дошкольного, и школьного. Смоленщина уже выполнила поручение президента России, обеспечив местами в дошкольных учреждениях всех детей в возрасте от трех до семи лет, и сейчас мы стараемся сократить очередь в детсады для детей от полутора до трех лет. Еще одна задача — прийти к односменному обучению в школах, и учитывая, что сейчас во вторую смену учится всего 10% школьников, убежден, что и ее регион также решит.

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