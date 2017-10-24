Островский: Смоленщина третий год подряд собирает рекордный урожай зерна

Смоленская область широко отметила 80-летний юбилей со дня своего образования. Об историческом наследии региона, его экономических и социальных достижениях и перспективах рассказал в интервью РИА Новости глава региона Алексей Островский:

- Алексей Владимирович, Смоленская область является привлекательным туристическим направлением, так как обладает богатым культурно-историческим наследием. Это и древние соборы, и дворянские усадьбы, и места, связанные с боями Великой Отечественной войны. Расскажите, какие виды туризма может предложить Смоленщина?

— Смоленская область — один из богатейших регионов с точки зрения туристско-рекреационного потенциала. В нашей области свыше четырех тысяч объектов культурного наследия, большое число памятников истории, почти 50 музеев, действует национальный парк "Смоленское Поозерье" — это, действительно, уникальный объект. На его территории, к слову, сейчас реализуется программа по возрождению популяции зубров. Все, что я назвал, позволяет нам развивать самые разные виды туризма — событийный, культурно-познавательный, экологический, военно-исторический.

Особо хочу отметить, что в этом году область вошла в федеральный проект "Русские усадьбы" — в разработанный нами маршрут включены усадьбы в Талашкине, Хмелите и Новоспасском, с которыми связаны имена смоленского мецената конца XIX — начала XX века княгини Марии Тенишевой, Александра Грибоедова и Михаила Глинки. То есть, Смоленщине есть что показать и нашим соотечественникам, и гостям из других стран, и мы, безусловно, готовы принимать туристов.

- На полях третьего Восточного экономического форума Вы призвали азиатский бизнес, в частности, японских предпринимателей инвестировать в экономику региона, указав на целый ряд факторов, выгодно отличающих область с точки зрения успешного ведения бизнеса. Скажите, какие проекты уже реализуют и планируют реализовать на Смоленщине иностранные инвесторы?

— Во-первых, отмечу, что встречи, проведенные мною на площадках форума во Владивостоке, уже принесли первые практические результаты — Смоленскую область посетила делегация, в которую вошли руководители компаний Hokkaido Corporation и JFE Engineering Corporation. Мы обсудили возможные пути сотрудничества, в частности, в сельскохозяйственной отрасли — в части развития тепличного хозяйства, а также животноводства и выращивания льна-кудряша для производства льняного масла.

Кроме того, инвесторы наметили планы по локализации производства сельскохозяйственной техники совместно со смоленской компанией "Хозяин". Должен сказать, что для иностранных инвесторов Смоленщина привлекательна по многим факторам. Это и высокая энергообеспеченность области, и ее расположение, крайне выгодное с точки зрения логистики, и доступ к обширным рынкам сбыта продукции — в радиусе 500 километров проживают около 60 миллионов человек.

Безусловно, важны преференции, которые регион предлагает инвесторам, готовым разместить свои производства в индустриальных парках и в ТОСЭР "Дорогобуж" — первой в Центральном федеральном округе. Если же говорить об уже работающих в области иностранных компаниях, среди них можно выделить "Эггер Древпродукт Гагарин" — дочернее предприятие австрийской фирмы Egger, недавно запустившее крупнейший в Европе завод по производству плит МДФ.

Успешно работает таможенно-логистический терминал, построенный группой Rhenus Logistics. В нем созданы 400 парковочных мест для грузовых машин, 2,5 тысячи квадратных метров складских помещений. Эти предприятия находятся среди лидеров по объему вложенных инвестиций. Вместе с тем, в нашей области успешно работают такие компании с участием иностранного капитала как "Арсенал СТ", производящее строительные металлоконструкции, "Фрезениус Нефрокеа", которое оказывает диализную медицинскую помощь смолянам, "Ледванс" — предприятие, выпускающее светодиодные лампы и осветительное оборудование.

-Локомотивом экономики Смоленской области является сельское хозяйство. Расскажите об итогах посевной кампании и планах на урожай в текущем году, мерах господдержки аграриев и механизмах решения проблемы дефицита кадров в отрасли.

- Если говорить об итогах посевной, отмечу, в первую очередь, что в области увеличилась площадь ярового сева — в этом году она составила 169 тысячи гектаров. Выросли посевные площади под зерновыми, льном и рапсом — приоритетными для области культурами, востребованными на рынке. Что касается урожая, то уже можно говорить об определенных итогах, а не о планах, поскольку уборочная кампания походит к концу. Так, уже третий год подряд мы получаем рекордный со времени распада СCCР урожай зерна — 250 тысяч тонн собрано аграрными предприятиями Смоленщины. У нас существенный прирост по сбору картофеля, овощей, рапса, и эта положительная динамика во многом объясняется именно мерами господдержки, которую обладминистрация оказывает местным аграриям. Это и финансовое содействие — предоставление субсидий, кредитов по льготной ставке, грантов, и нефинансовое — в первую очередь, содействие в оформлении невостребованных ранее земельных участков для введения их в сельхозоборот. Безусловно, мы стараемся решить кадровую проблему — предоставляем молодым специалистам единовременное пособие в размере 210 тысяч рублей, а также в течение трех лет выплачиваем им надбавку к зарплате. Развиваем и инфраструктуру на селе, поскольку комфортные условия жизни — это важнейший фактор привлечения молодежи в аграрный комплекс области.

-В области идет подготовка к реализации программы "Десятилетие детства", которая стартует в 2018 году. Кроме того, недавно были озвучены положительные итоги детской летней оздоровительной компании и трудоустройства на каникулах. А какова социальная политика области в целом?

— Социальная сфера была и остается безусловным приоритетом региональной политики, и это, в первую очередь, доказывает бюджет Смоленской области — практически три четверти его расходной части в последнее время направляется именно на эти цели. Так, в 2017 году только на социальную поддержку и помощь населению было выделено 6,7 миллиарда рублей, при этом 5,4 миллиарда из них — региональные средства. В бюджете следующего года мы закладываем уже 5,8 миллиарда рублей — то есть, на 400 миллионов больше. Подчеркну, что в 2018 году администрация региона, в случае поддержки со стороны депутатов областной Думы, сохранит все меры социальной поддержки, установленные в этом году. Более того, в бюджете-2018 мы планируем увеличить финансирование данного направления на 300 милионов рублей — до 3,7 миллиарда рублей.

Если же вернуться к упомянутой Вами программе "Десятилетие детства", то я уверен, что среди ее первоочередных задач будет дальнейшее развитие системы образования — и дошкольного, и школьного. Смоленщина уже выполнила поручение президента России, обеспечив местами в дошкольных учреждениях всех детей в возрасте от трех до семи лет, и сейчас мы стараемся сократить очередь в детсады для детей от полутора до трех лет. Еще одна задача — прийти к односменному обучению в школах, и учитывая, что сейчас во вторую смену учится всего 10% школьников, убежден, что и ее регион также решит.

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