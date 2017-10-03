Артур Парфенчиков: Карелия заинтересует китайских туристов

Одержавший победу на выборах главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал в интервью РИА Новости, какими он видит перспективы развития республики в экономике, туризме и социальной сфере и какие первоочередные задачи ставит перед собой и своими подчиненными. Беседовала Анжелика Болмат.

— Недавно прошли выборы, на которых вы одержали победу, уже состоялась церемония инаугурации. Какие у вас впечатления? Рады ли вы, что вернулись на родную землю?

— Для меня это большое событие. Ведь на этой земле я родился и вырос, здесь мои близкие и друзья. На торжественной церемонии был мой первый тренер, моя учительница, родственники.

Мне интересно вернуться в Карелию. Это такая духовная составляющая. Я побывал в тех местах, где не был 40 лет и мечтал побывать. Я побывал на родине, в дедовском доме. Как-то все не получалось, а тут побывал, вспомнил детство. Там многое сохранилось — и, главное, дом, которому уже больше 100 лет. Слава богу, что в нем живут люди и поддерживают его. Это маленькая деревня, и там все свои.

Приятно, когда приезжаешь и к тебе подходят люди и говорят: мы с вашей мамой в школу ходили, мы вас помним маленьким, ваша бабушка в магазине работала. Это такая деревенская жизнь, там все друг друга помнят. Я давно в деревне не был, но деревня за мной следила. А учительница, которая меня учила, учила моих детей, она до сих пор работает. Какие-то вещи очень сильно впечатляют.

— В службе судебных приставов был поисковый отряд, вы участвовали в его работе. Есть ли у вас в новой должности время участвовать в поисках?

— Пока в последнее время не получалось. Но думаю, что в будущем буду продолжать эту работу, мне очень хотелось бы. В прошлые годы я брал отпуск на несколько дней и все-таки выезжал на вахту, хотя бы раз в год. Конечно, мне нравилось ездить по стране, и в этом году ребята из моего отряда работали в Осетии. Я тоже хотел там поработать, но не получилось. Когда первый год-два работаешь на новом посту, времени на отдых нет. Я всегда редко в отпуск ходил, но летом на поисковые вахты на три-четыре дня всегда ездил. Я что-то и сам находил, несколько бойцов нашел с медальонами. В Карелии поисковые отряды тоже неплохо работают, и у них процент идентификации найденных бойцов гораздо выше, чем в средней полосе.

Мне нравится этим заниматься, это для души. В первый раз я участвовал в поисках в 2010 году. Я много где поработал — в Брянске, Калуге, Смоленске, Туле, Воронеже.

— В последнее время вы много ездили по региону, общались с жителями. Что в первую очередь волнует сейчас жителей республики? Что они ждут от вас как от главы Карелии и от власти вообще? © РИА Новости / Владимир Ларионов Перейти в фотобанк Глава Карелии Парфенчиков утвердил новую структуру правительства республики

— Волнуют понятные для всех вопросы — занятость, чтобы были предприятия, где можно работать. Людей не устраивают плохие дороги, не устраивает медицина, работа почты, нехватка детских садов — вообще, очень остро стоят разные социальные вопросы особенно в отдаленных районах. Это абсолютно житейские вещи. Я думаю, что это то, что волнует жителей и других регионов России.

— Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой и перед своими подчиненными? Что бы вы, уже как избранный глава республики, в первую очередь сделали для республики?

— Конечно, хочется сделать все и сразу, но главное, конечно, это стратегические вещи. То есть мы должны понимать, что необходимо создавать основу — экономическую систему, которая будет достаточно стабильна и сможет работать независимо от того, кто будет руководить регионом. Поэтому главное — это, конечно, оптимизация бюджета. Мы должны в регионах создавать бюджеты, которые мотивированы на развитие и в конечном итоге на самоокупаемость. И это совершенно правильно. В Карелии это важно еще и потому, что у нас есть отдельная ФЦП развития Карелии до 2020 года.

Карелия — приграничный и очень важный регион, при этом очень сильно пострадавший от последствий, скажем так, ломки советской системы экономики. На нас очень сильно сказалось переформатирование общественного, социального, экономического строя. Регион в советское время был достаточно развитым, особенно в сферах промышленности и переработки. И люди оказались в такой ситуации, что из этих условий попали в систему, которая находится в конце рейтинга. Рядом с Карелией находятся серьезные центры притяжения — это Финляндия и Санкт-Петербург, куда молодежь, особенно высококвалифицированные специалисты в любой области могут уезжать. Поэтому нам нужно создавать какую-то конкурентоспособную альтернативу. Конечно, главное, это решение макроэкономических вопросов — бюджет, ФЦП, взвешенная и продуманная тарифная политика. Тарифы должны быть оптимизированы, где-то по возможности снижены. Например, если мы говорим об энерготарифах для малого и среднего бизнеса, то сегодня это достаточно высокий уровень. Также нам нужно подумать, что делать с железнодорожными тарифами по ряду направлений отраслей. И, конечно, вопрос газификации, уровень которой в Карелии сейчас не превышает 6%. У нас практически нет газа, что бьет по жизненному уровню населения, страдает промышленность, страдает энергетика. Мы недавно встречались с Алексеем Борисовичем Миллером и движемся в этом направлении совместными усилиями быстрыми темпами. Но понятно, что это сложная задача — восполнить то, что не было сделано за предыдущие десятилетия в силу разных причин, в том числе и объективных. Конечно, важна логистика — нужны хорошие дороги, в условиях севера нужны хотя бы несколько региональных аэропортов в удаленных точках. Без этого сложно представить не только комфортную жизнь населения, но и развитие бизнеса. Это макроэкономические задачи, ну а дальше пойдет определение приоритетных отраслей.

— Какие, по-вашему, основные точки роста у Карелии?

— Конечно, это лесопромышленный комплекс, горнодобывающая промышленность, камнеобрабатывающая промышленность, судостроение, тракторостроение, литейное производство. Безусловно, сельское хозяйство. Мы вместе с Минсельхозом России приняли серьезную программу, так что планируется развивать молочное животноводство, растениеводство и, конечно, рыбоводство. У нас много точек развития.

— Если говорить о туризме, какой здесь потенциал у региона?

— Туризм — это один из будущих драйверов экономики. Карелия пока не востребована должным образом. Сейчас Карелию посещает примерно 800 тысяч туристов год, а мы должны говорить о миллионах туристов. Собственно, на юге — Сочи, на севере — Карелия. Куда еще ехать россиянину отдыхать? У нас в Карелии разные виды туризма — можно отдыхать не только летом, но и зимой, и осенью.

— Сколько туристов может посетить республику в этом году и какие прогнозы на следующий год, на 2020-й? Как обстоят дела с инфраструктурой? Что еще предстоит сделать, чтобы создать комфортные условия для туризма?

— В этом году мы ожидаем туристический поток в пределах прошлого года — порядка 800 тысяч человек, что, кстати, неплохо для нынешнего сезона, учитывая, что погодные условия были неблагоприятными. Мы нацеливаем наш туризм на всесезонный формат, потому что зимой в Карелии тоже много чем можно заняться, и мы серьезно намерены вкладываться в эти виды туризма.

Инфраструктура сейчас строится. Мы постоянно сейчас работаем с новыми инвесторами — это в первую очередь касается Приладожья, окрестностей Петрозаводска, Заонежья. Сегодня приоритетным является южный кластер, где есть целый ряд интересных объектов. Мы сейчас видим развитие таких туристических брендов, как "Рускеала". У нас есть комплексный план развития, и я считаю, что наша задача — миллионы туристов, чем быстрее, тем лучше. Хотелось бы к 2020 году иметь до трех миллионов гостей республики. По большому счету каждый второй или каждый третий житель Петербурга за год один раз в Карелии должен побывать. Мы также начинаем работать с китайскими туристами, сейчас готовим побратимское соглашение с провинцией Фуцзянь. Мы сняли несколько рекламных роликов, которые идут по центральному китайскому телевидению. Мне кажется, что китайского туриста Карелия тоже заинтересует. У нас "А зори здесь тихие" снимались, а для китайцев это бренд. Не говоря уже о том, что в Петрозаводске установлен неординарный памятник Ленину.

— Будет ли разрабатываться новая концепция или стратегия социально-экономического развития Карелии?

— Мы сейчас над ней работаем вместе с Российской академий народного хозяйства и государственной службы, чьи эксперты раньше участвовали в создании концепции развития Крыма. В принципе, основные штрихи уже понятны — это то, о чем я говорил выше. Стратегия будет рассчитана на десятилетний период. Мы планируем утвердить ее в июне-июле 2018 года.

Работа над стратегией развития является приоритетом для нового экономического блока правительства. По основным отраслям уже есть дорожные карты, и сейчас главное — свести это все воедино, определить макроэкономические позиции. Сейчас у нас несколько вариантов стратегии развития при разных уровнях тарифов, газификации, логистики и так далее. Поэтому мы хотим до февраля-марта 2018 года все-таки по основным макроэкономическим проблемам с помощью федерального правительства прийти к какому-то пониманию. Мы полны оптимизма, мы видим, что нас слышат, и мы вместе работаем.

Конечно, много зависит от реализации федеральных программ, в том числе от ФЦП развития Карелии до 2020 года. Мы надеемся, что нам удастся по этой линии получить полное финансирование и эта программа будет в помощь по объектам инфраструктуры.

— Необходимо ли менять либо улучшать инвестиционный климат в республике? Что планируете предпринять, чтобы привлекать инвесторов?

— У нас есть четкое понимание, где мы сейчас не срабатываем. Сориентироваться в нужном направлении нам помогает площадка АСИ, кстати, четвертая в России. И сейчас понимаем, что идем в нужную сторону. Но как бы мы ни окутывали бизнес вниманием и лаской, если тарифы высокие, бизнесмен всегда скажет, что ему сложно работать в Карелии и инвестиционный климат неблагоприятный. На площадке АСИ можно увидеть, где Карелия сегодня проигрывает в плане инвестиционной привлекательности. Наша задача по каждому направлению — будь то условия технологического присоединения, получение земли и регистрации недвижимости — двигаться одновременно.

Мы для этого создавали площадку АСИ, где все можно увидеть в режиме онлайн. Мы видим, как двигается Карелия, какие позиции мы выполняем, а какие недовыполняем. У нас амбициозные планы — мы поставили для себя задачу в ближайшие три года войти в тридцатку наиболее привлекательных с точки зрений инвестиций регионов. Это задача-минимум. Мы считаем, что с точки зрения географического положения Карелия должна быть самым инвестпривлекательным субъектом федерации.

— Стоит ли ожидать в ближайшее время появление новых инвесторов, запуска крупных проектов? Какие это будут проекты?

— Есть предложения, мы по ним работаем, причем в самых разных отраслях — лесная промышленность, пищевая промышленность, камнепереработка, где мы ждем и российских, и зарубежных инвесторов. Безусловно, мы ждем инвесторов в сельское хозяйство. Мы уже подписали протокол с одной из крупнейших молочных компаний.

Мы прорабатываем интересные проекты в энергетике — это ветроэнергетика и создание малых ГЭС. Хотелось бы развивать компетенции, которые сейчас формируются при реализации проекта строительства Белопорожских ГЭС. Малая гидроэнергетика — очень интересное направление, поэтому мы сейчас готовим очень серьезный инвестиционный проект по строительству целой серии малых ГЭС на территории республики. Понятно, что даже сама стройка для многих районов это серьезный драйвер, и под реализацию этого проекта попадают наши сложные районы — это и Пудож, и Калевала, и Муезерка. Для нас это очень важно. Мы бы хотели не меньше десятка таких ГЭС построить за ближайшие десять лет.

— Есть понимание, кто будет строить — российские или иностранные компании?

— Мы прорабатываем различные схемы. Сейчас обсуждается порядка пяти разных форм организации строительства и финансирования. Пока этот проект только в начале. Возможно, что будет реализовано несколько вариантов. Этот проект должен получиться, потому что у нас есть компетенции, есть опыт строительства Белопорожских ГЭС, есть региональная строительная компания, которая готова продолжать сооружение подобных ГЭС. Это ни в коем случае нельзя терять. Мы готовы даже этот опыт транслировать и на внешний рынок. Уже сейчас карельская компания выходит на конкурсы на право строительства малых ГЭС за пределами России.

По проекту в области ветроэнергетики ждем визита китайских партнеров. Мы очень близко подошли к заключению соответствующего соглашения. Но этот будет проект, обращенный в будущее. Предполагается строительство морской ветроэлектростанции мощностью 60 МВт на беломорском побережье. Это развитие технологий, загрузка наших машиностроительных предприятий в том числе. Надеюсь, что будет также задействовано наше литейное производство.

— Как реализуется крупный для республики проект строительства двух Белопорожских ГЭС?

— Там все абсолютно в графике, строительство завершится в 2019 году. Мы уже начали завозить и монтировать оборудование, кстати, на 100% отечественного производства.

— Как обстоят дела с территорией опережающего социально-экономического развития "Надвоицы"?

— Мы получили дополнительное финансирование, и в этом году достраиваем технопарк. Площадка очень сложная, потому что там находится алюминиевый завод, чье производство, вероятнее всего, сохранится в определенном формате. Соответственно, возникают очень серьезные ограничения на размещение предприятий в рамках этой зоны. Например, там не могут размещаться предприятия пищевой промышленности. Также у нас был инвестор, который хотел перерабатывать водоросли, но разместить такое производство в Надвоицах тоже нельзя.

В итоге нам удалось получить согласованное решение вплоть до возможности расширения классифицированных видов экономической деятельности и сегодня есть целый ряд перспективных производств, которые готовы туда прийти. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее ТОСЭР "Надвоицы", мне кажется, что там все должно получиться. Там могут быть размещены металлообрабатывающие производства, объекты теплоэнергетики. На сегодняшний день уже есть три проекта, соответствующие соглашения заключены.

— Будут ли появляться в республике высокотехнологичные предприятия?

— У нас есть интересный завод по пожарной робототехнике, есть IT-предприятия на базе нашего университета. Кстати, наши программисты недавно поставили программу управления на немецкий завод, выиграв все тендеры. Мы обсуждали вопрос развития физико-математической школы в Карелии, где очень хорошие традиции. Тем более что у нас открыто кадетское училище, которое находится под эгидой Воздушно-космических войск. И мы, конечно, будем развивать этот физико-математический тренд совместно с Минобороны и Минобразования.

— Какие социальные вопросы будут решаться в первую очередь в республике? Насколько продвинулся регион в вопросе расселения аварийного жилья? Что еще предстоит сделать?

— Мы выполним программу расселения аварийного жилья. Во главу угла мы поставили качество, поэтому со многими подрядчиками расторгаем контракты, как бы нам тяжело ни было. Значительную часть мы расселим до конца года, на данный момент у нас почти готово 30 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день из общего количества 119,36 тысячи квадратных метров необходимо расселить 49 тысяч квадратных метров, переселить 2504 человека. Сейчас расселено 70,36 тысячи квадратных метров, переселено 4666 человек. Работа ведется, строятся дома, выкупаются квартиры. Считаю чрезвычайно важным достижением то, что нам удалось добиться включения 23 тысяч неучтенных квадратных метров аварийного жилья в программу переселения. Об этом мы говорили с президентом во время его визита в Петрозаводск. Программа будет продолжена, а это значит, что сотни людей получили возможность въехать в новые квартиры. Это очень важно.

— У вас много аккаунтов в соцсетях. Сами ли вы их ведете или помощники? Читаете ли комментарии? Часто в комментариях есть и обращения жителей взять на контроль тот или иной объект, дорогу и так далее. Налажена какая-то работа по подобным обращениям?

— Часть сам веду, часть — помощники, которые готовят мне подборку, где есть и обращения. Где-то мы сразу начинаем работать, если вопрос можно решить не бюрократическим путем, другие вопросы можно решить через поручения. Комментарии я читаю регулярно — может быть, не все получается прочитать, но где-то в диалоги вступаю.