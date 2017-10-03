Артур Парфенчиков: Карелия заинтересует китайских туристов

Одержавший победу на выборах главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал в интервью РИА Новости, какими он видит перспективы развития республики в экономике, туризме и социальной сфере и какие первоочередные задачи ставит перед собой и своими подчиненными. Беседовала Анжелика Болмат.
— Недавно прошли выборы, на которых вы одержали победу, уже состоялась церемония инаугурации. Какие у вас впечатления? Рады ли вы, что вернулись на родную землю?
— Для меня это большое событие. Ведь на этой земле я родился и вырос, здесь мои близкие и друзья. На торжественной церемонии был мой первый тренер, моя учительница, родственники.
Мне интересно вернуться в Карелию. Это такая духовная составляющая. Я побывал в тех местах, где не был 40 лет и мечтал побывать. Я побывал на родине, в дедовском доме. Как-то все не получалось, а тут побывал, вспомнил детство. Там многое сохранилось — и, главное, дом, которому уже больше 100 лет. Слава богу, что в нем живут люди и поддерживают его. Это маленькая деревня, и там все свои.
Приятно, когда приезжаешь и к тебе подходят люди и говорят: мы с вашей мамой в школу ходили, мы вас помним маленьким, ваша бабушка в магазине работала. Это такая деревенская жизнь, там все друг друга помнят. Я давно в деревне не был, но деревня за мной следила. А учительница, которая меня учила, учила моих детей, она до сих пор работает. Какие-то вещи очень сильно впечатляют.
— В службе судебных приставов был поисковый отряд, вы участвовали в его работе. Есть ли у вас в новой должности время участвовать в поисках?
— Пока в последнее время не получалось. Но думаю, что в будущем буду продолжать эту работу, мне очень хотелось бы. В прошлые годы я брал отпуск на несколько дней и все-таки выезжал на вахту, хотя бы раз в год. Конечно, мне нравилось ездить по стране, и в этом году ребята из моего отряда работали в Осетии. Я тоже хотел там поработать, но не получилось. Когда первый год-два работаешь на новом посту, времени на отдых нет. Я всегда редко в отпуск ходил, но летом на поисковые вахты на три-четыре дня всегда ездил. Я что-то и сам находил, несколько бойцов нашел с медальонами. В Карелии поисковые отряды тоже неплохо работают, и у них процент идентификации найденных бойцов гораздо выше, чем в средней полосе.
Мне нравится этим заниматься, это для души. В первый раз я участвовал в поисках в 2010 году. Я много где поработал — в Брянске, Калуге, Смоленске, Туле, Воронеже.
— В последнее время вы много ездили по региону, общались с жителями. Что в первую очередь волнует сейчас жителей республики? Что они ждут от вас как от главы Карелии и от власти вообще?
— Волнуют понятные для всех вопросы — занятость, чтобы были предприятия, где можно работать. Людей не устраивают плохие дороги, не устраивает медицина, работа почты, нехватка детских садов — вообще, очень остро стоят разные социальные вопросы особенно в отдаленных районах. Это абсолютно житейские вещи. Я думаю, что это то, что волнует жителей и других регионов России.
— Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой и перед своими подчиненными? Что бы вы, уже как избранный глава республики, в первую очередь сделали для республики?
Россия, Республика Карелия
— Конечно, хочется сделать все и сразу, но главное, конечно, это стратегические вещи. То есть мы должны понимать, что необходимо создавать основу — экономическую систему, которая будет достаточно стабильна и сможет работать независимо от того, кто будет руководить регионом. Поэтому главное — это, конечно, оптимизация бюджета. Мы должны в регионах создавать бюджеты, которые мотивированы на развитие и в конечном итоге на самоокупаемость. И это совершенно правильно. В Карелии это важно еще и потому, что у нас есть отдельная ФЦП развития Карелии до 2020 года.
Карелия — приграничный и очень важный регион, при этом очень сильно пострадавший от последствий, скажем так, ломки советской системы экономики. На нас очень сильно сказалось переформатирование общественного, социального, экономического строя. Регион в советское время был достаточно развитым, особенно в сферах промышленности и переработки. И люди оказались в такой ситуации, что из этих условий попали в систему, которая находится в конце рейтинга. Рядом с Карелией находятся серьезные центры притяжения — это Финляндия и Санкт-Петербург, куда молодежь, особенно высококвалифицированные специалисты в любой области могут уезжать. Поэтому нам нужно создавать какую-то конкурентоспособную альтернативу. Конечно, главное, это решение макроэкономических вопросов — бюджет, ФЦП, взвешенная и продуманная тарифная политика. Тарифы должны быть оптимизированы, где-то по возможности снижены. Например, если мы говорим об энерготарифах для малого и среднего бизнеса, то сегодня это достаточно высокий уровень. Также нам нужно подумать, что делать с железнодорожными тарифами по ряду направлений отраслей. И, конечно, вопрос газификации, уровень которой в Карелии сейчас не превышает 6%. У нас практически нет газа, что бьет по жизненному уровню населения, страдает промышленность, страдает энергетика. Мы недавно встречались с Алексеем Борисовичем Миллером и движемся в этом направлении совместными усилиями быстрыми темпами. Но понятно, что это сложная задача — восполнить то, что не было сделано за предыдущие десятилетия в силу разных причин, в том числе и объективных. Конечно, важна логистика — нужны хорошие дороги, в условиях севера нужны хотя бы несколько региональных аэропортов в удаленных точках. Без этого сложно представить не только комфортную жизнь населения, но и развитие бизнеса. Это макроэкономические задачи, ну а дальше пойдет определение приоритетных отраслей.
— Какие, по-вашему, основные точки роста у Карелии?
— Конечно, это лесопромышленный комплекс, горнодобывающая промышленность, камнеобрабатывающая промышленность, судостроение, тракторостроение, литейное производство. Безусловно, сельское хозяйство. Мы вместе с Минсельхозом России приняли серьезную программу, так что планируется развивать молочное животноводство, растениеводство и, конечно, рыбоводство. У нас много точек развития.
— Если говорить о туризме, какой здесь потенциал у региона?
— Туризм — это один из будущих драйверов экономики. Карелия пока не востребована должным образом. Сейчас Карелию посещает примерно 800 тысяч туристов год, а мы должны говорить о миллионах туристов. Собственно, на юге — Сочи, на севере — Карелия. Куда еще ехать россиянину отдыхать? У нас в Карелии разные виды туризма — можно отдыхать не только летом, но и зимой, и осенью.
Одной из главных достопримечательностей России является легендарный Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.
Любителям истории обязательно надо посетить остров Кижи. На территории расположенного здесь этнографического музея находятся церкви, часовни, дома и хозяйственные постройки XVIII-XX веков, привезенные из различных уголков Заонежья. Четыре из них — церкви Преображения Господня и Покрова Богородицы, колокольня и ограда Кижского погоста являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Сортавальском районе Республики Карелия находится затопленный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Каменоломни появились здесь еще в 1765 году, а мрамор, добытый в Рускеале, использовался для облицовки многих исторических зданий в Санкт-Петербурге, в том числе Эрмитажа, Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов.
В месте слияния рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области находится загадочное место — Аркаим. Это поселение рубежа III—II тысячелетия до н. э. было обнаружено в конце 1980-х годов. Памятник состоит из укрепленного города, некрополей и остатков древних пастбищ. Аркаим называют "местом силы", во многом из-за его загадочного происхождения.
Горько-соленое "Малиновое озеро" находится в Михайловском районе Алтайского края. Столь необычный цвет его воде придают маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи.
Домбай — один из самых известных курортов России. Он расположен у подножья Главного Кавказского хребта на высоте 1650 метров над уровнем моря. Горы, окружающие Домбайскую долину, достигают высоты в 3000-4000 метров.
На территории Куршской косы есть участок хвойного леса, стволы деревьев в котором отличаются причудливыми изгибами и наклонами. "Танцующий лес" был посажен в 1961 году. Однозначного объяснения аномалиям местных деревьев найти пока не удалось. Есть версия, что причиной искривлений стали гусеницы, которые повредили молодые сосновые побеги.
Ольхон называют сердцем Байкала. Это крупнейший и единственный населенный остров озера. Природа Ольхона чрезвычайно разнообразна: тут есть и степи, и скалы, и леса. А в самом центре острова находится озеро Шара-Нур с соленой минеральными водой и лечебной грязью. Согласно многочисленным преданиям, Ольхон считается сакральным центром северного шаманского мира. Буряты верят, что где-то на острове скрыта могила Чингисхана.
Центр Буддийской традиционной Сангхи России находится в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия. Иволгинский дацан начали строить в середине прошлого века. На данный момент в монастырский комплекс входят десять храмов, а также резиденция Хамбо-ламы, библиотека, оранжерея и учебные корпуса Буддийского университета.
На реке Угре в Калужской области силами художника Николая Полисского и участников фестиваля "Архстояние" за последние 17 лет был построен настоящий арт-парк. На территории в 650 гектаров здесь разместилась обширная коллекция самых разнообразных архитектурных и художественных объектов. Никола-Ленивец входит в состав Национального парка "Угра".
Единственная в Евразии Долина гейзеров находится в России в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Это глубокий речной каньон, в бортах которого образовались многочисленные выходы гейзеров и горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера.
Еще одна легендарная достопримечательность Камчатки — действующий вулкан Малый Семячик, в кратере которого образовалось озеро Зеленое. Свое название озеро получило более 70 лет назад, с тех пор цвет воды в нем изменился и стал лазурно-серым. Озеро является одним из самых кислых в мире (pH≈1). Его воды содержат соляную, серную и плавиковую кислоты, из-за чего брызги и испарения из озера могут повреждать оптику камер и являются крайне токсичными.
Главные транспортные воротаа Камчатского края — незамерзающая Авачинская бухта. Это одна из крупнейших бухт на планете. Благодаря своей глубине в 26 метров она способна принять любое судно в мире. Символом бухты являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый Авачинский залив.
В Пригородном районе Северной Осетии-Алании находится место, получившее название "города мертвых". Это 95 склепов, воздвигнутых жителями Даргавса в XVII-XIX веках. Раскопки, проведенные в этой долине, помогли установить, что именно здесь находился один из главных центров формирования Тагаурского общества.
Пожалуй, самой экстремальной туристической поездкой может стать посещение архипелага Земля Франца-Иосифа, который находится в Северном Ледовитом океане. Это одна из самых северных территорий не только России, но и всего мира. Средняя годовая температура на архипелаге −12°C. Здесь легко можно встретить белого медведя или песца, а в водах, омывающих острова, водятся нерпы, тюлени, моржи, нарвалы и белухи.
В Каларском районе Забайкальского края в предгорьях хребта Кодар находится песчаный массив площадью порядка 50 квадратных километров. Чарские пески формируют гряды и цепи барханов, длина которых достигает 150, а высота — 80 метров. В северо-восточной части массива есть два озера — Аленушка и Таежное.
На границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря находится самое большое по площади озеро Большого Кавказа — Кезенойам. Озеро питают горные реки, поэтому вода в нем даже летом не поднимается выше 17-18 градусов.
В Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.
Самое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.
Над долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота — 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы — 100 метров. В силу своего необычного внешнего вида скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.
Самая высокая гора Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота Эльбруса — 5642 метра над уровнем моря. Он входит в список семи высочайших вершин планеты.
Остров-град Свияжск — одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16-го века.
Кунгурская ледяная пещера — одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.
Селигер — это целая система озер ледникового происхождения, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных километров. Селигер принимает 110 притоков, а из него вытекает лишь одна река Селижаровка. Вода в озере настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине до пяти метров. На одном из островов озера находится Нило-Столобенская пустынь — православный мужской монастырь, основанный в 1594 году.
Самый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название — озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему, путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.
— Сколько туристов может посетить республику в этом году и какие прогнозы на следующий год, на 2020-й? Как обстоят дела с инфраструктурой? Что еще предстоит сделать, чтобы создать комфортные условия для туризма?
— В этом году мы ожидаем туристический поток в пределах прошлого года — порядка 800 тысяч человек, что, кстати, неплохо для нынешнего сезона, учитывая, что погодные условия были неблагоприятными. Мы нацеливаем наш туризм на всесезонный формат, потому что зимой в Карелии тоже много чем можно заняться, и мы серьезно намерены вкладываться в эти виды туризма.
Инфраструктура сейчас строится. Мы постоянно сейчас работаем с новыми инвесторами — это в первую очередь касается Приладожья, окрестностей Петрозаводска, Заонежья. Сегодня приоритетным является южный кластер, где есть целый ряд интересных объектов. Мы сейчас видим развитие таких туристических брендов, как "Рускеала". У нас есть комплексный план развития, и я считаю, что наша задача — миллионы туристов, чем быстрее, тем лучше. Хотелось бы к 2020 году иметь до трех миллионов гостей республики. По большому счету каждый второй или каждый третий житель Петербурга за год один раз в Карелии должен побывать. Мы также начинаем работать с китайскими туристами, сейчас готовим побратимское соглашение с провинцией Фуцзянь. Мы сняли несколько рекламных роликов, которые идут по центральному китайскому телевидению. Мне кажется, что китайского туриста Карелия тоже заинтересует. У нас "А зори здесь тихие" снимались, а для китайцев это бренд. Не говоря уже о том, что в Петрозаводске установлен неординарный памятник Ленину.
— Будет ли разрабатываться новая концепция или стратегия социально-экономического развития Карелии?
— Мы сейчас над ней работаем вместе с Российской академий народного хозяйства и государственной службы, чьи эксперты раньше участвовали в создании концепции развития Крыма. В принципе, основные штрихи уже понятны — это то, о чем я говорил выше. Стратегия будет рассчитана на десятилетний период. Мы планируем утвердить ее в июне-июле 2018 года.
Работа над стратегией развития является приоритетом для нового экономического блока правительства. По основным отраслям уже есть дорожные карты, и сейчас главное — свести это все воедино, определить макроэкономические позиции. Сейчас у нас несколько вариантов стратегии развития при разных уровнях тарифов, газификации, логистики и так далее. Поэтому мы хотим до февраля-марта 2018 года все-таки по основным макроэкономическим проблемам с помощью федерального правительства прийти к какому-то пониманию. Мы полны оптимизма, мы видим, что нас слышат, и мы вместе работаем.
Конечно, много зависит от реализации федеральных программ, в том числе от ФЦП развития Карелии до 2020 года. Мы надеемся, что нам удастся по этой линии получить полное финансирование и эта программа будет в помощь по объектам инфраструктуры.
— Необходимо ли менять либо улучшать инвестиционный климат в республике? Что планируете предпринять, чтобы привлекать инвесторов?
— У нас есть четкое понимание, где мы сейчас не срабатываем. Сориентироваться в нужном направлении нам помогает площадка АСИ, кстати, четвертая в России. И сейчас понимаем, что идем в нужную сторону. Но как бы мы ни окутывали бизнес вниманием и лаской, если тарифы высокие, бизнесмен всегда скажет, что ему сложно работать в Карелии и инвестиционный климат неблагоприятный. На площадке АСИ можно увидеть, где Карелия сегодня проигрывает в плане инвестиционной привлекательности. Наша задача по каждому направлению — будь то условия технологического присоединения, получение земли и регистрации недвижимости — двигаться одновременно.
Мы для этого создавали площадку АСИ, где все можно увидеть в режиме онлайн. Мы видим, как двигается Карелия, какие позиции мы выполняем, а какие недовыполняем. У нас амбициозные планы — мы поставили для себя задачу в ближайшие три года войти в тридцатку наиболее привлекательных с точки зрений инвестиций регионов. Это задача-минимум. Мы считаем, что с точки зрения географического положения Карелия должна быть самым инвестпривлекательным субъектом федерации.
Заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в Петрозаводском государственном университете. 26 июля 2017
— Стоит ли ожидать в ближайшее время появление новых инвесторов, запуска крупных проектов? Какие это будут проекты?
— Есть предложения, мы по ним работаем, причем в самых разных отраслях — лесная промышленность, пищевая промышленность, камнепереработка, где мы ждем и российских, и зарубежных инвесторов. Безусловно, мы ждем инвесторов в сельское хозяйство. Мы уже подписали протокол с одной из крупнейших молочных компаний.
Мы прорабатываем интересные проекты в энергетике — это ветроэнергетика и создание малых ГЭС. Хотелось бы развивать компетенции, которые сейчас формируются при реализации проекта строительства Белопорожских ГЭС. Малая гидроэнергетика — очень интересное направление, поэтому мы сейчас готовим очень серьезный инвестиционный проект по строительству целой серии малых ГЭС на территории республики. Понятно, что даже сама стройка для многих районов это серьезный драйвер, и под реализацию этого проекта попадают наши сложные районы — это и Пудож, и Калевала, и Муезерка. Для нас это очень важно. Мы бы хотели не меньше десятка таких ГЭС построить за ближайшие десять лет.
— Есть понимание, кто будет строить — российские или иностранные компании?
— Мы прорабатываем различные схемы. Сейчас обсуждается порядка пяти разных форм организации строительства и финансирования. Пока этот проект только в начале. Возможно, что будет реализовано несколько вариантов. Этот проект должен получиться, потому что у нас есть компетенции, есть опыт строительства Белопорожских ГЭС, есть региональная строительная компания, которая готова продолжать сооружение подобных ГЭС. Это ни в коем случае нельзя терять. Мы готовы даже этот опыт транслировать и на внешний рынок. Уже сейчас карельская компания выходит на конкурсы на право строительства малых ГЭС за пределами России.
По проекту в области ветроэнергетики ждем визита китайских партнеров. Мы очень близко подошли к заключению соответствующего соглашения. Но этот будет проект, обращенный в будущее. Предполагается строительство морской ветроэлектростанции мощностью 60 МВт на беломорском побережье. Это развитие технологий, загрузка наших машиностроительных предприятий в том числе. Надеюсь, что будет также задействовано наше литейное производство.
— Как реализуется крупный для республики проект строительства двух Белопорожских ГЭС?
— Там все абсолютно в графике, строительство завершится в 2019 году. Мы уже начали завозить и монтировать оборудование, кстати, на 100% отечественного производства.
— Как обстоят дела с территорией опережающего социально-экономического развития "Надвоицы"?
— Мы получили дополнительное финансирование, и в этом году достраиваем технопарк. Площадка очень сложная, потому что там находится алюминиевый завод, чье производство, вероятнее всего, сохранится в определенном формате. Соответственно, возникают очень серьезные ограничения на размещение предприятий в рамках этой зоны. Например, там не могут размещаться предприятия пищевой промышленности. Также у нас был инвестор, который хотел перерабатывать водоросли, но разместить такое производство в Надвоицах тоже нельзя.
В итоге нам удалось получить согласованное решение вплоть до возможности расширения классифицированных видов экономической деятельности и сегодня есть целый ряд перспективных производств, которые готовы туда прийти. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее ТОСЭР "Надвоицы", мне кажется, что там все должно получиться. Там могут быть размещены металлообрабатывающие производства, объекты теплоэнергетики. На сегодняшний день уже есть три проекта, соответствующие соглашения заключены.
— Будут ли появляться в республике высокотехнологичные предприятия?
— У нас есть интересный завод по пожарной робототехнике, есть IT-предприятия на базе нашего университета. Кстати, наши программисты недавно поставили программу управления на немецкий завод, выиграв все тендеры. Мы обсуждали вопрос развития физико-математической школы в Карелии, где очень хорошие традиции. Тем более что у нас открыто кадетское училище, которое находится под эгидой Воздушно-космических войск. И мы, конечно, будем развивать этот физико-математический тренд совместно с Минобороны и Минобразования.
— Какие социальные вопросы будут решаться в первую очередь в республике? Насколько продвинулся регион в вопросе расселения аварийного жилья? Что еще предстоит сделать?
— Мы выполним программу расселения аварийного жилья. Во главу угла мы поставили качество, поэтому со многими подрядчиками расторгаем контракты, как бы нам тяжело ни было. Значительную часть мы расселим до конца года, на данный момент у нас почти готово 30 тысяч квадратных метров.
На сегодняшний день из общего количества 119,36 тысячи квадратных метров необходимо расселить 49 тысяч квадратных метров, переселить 2504 человека. Сейчас расселено 70,36 тысячи квадратных метров, переселено 4666 человек. Работа ведется, строятся дома, выкупаются квартиры. Считаю чрезвычайно важным достижением то, что нам удалось добиться включения 23 тысяч неучтенных квадратных метров аварийного жилья в программу переселения. Об этом мы говорили с президентом во время его визита в Петрозаводск. Программа будет продолжена, а это значит, что сотни людей получили возможность въехать в новые квартиры. Это очень важно.
— У вас много аккаунтов в соцсетях. Сами ли вы их ведете или помощники? Читаете ли комментарии? Часто в комментариях есть и обращения жителей взять на контроль тот или иной объект, дорогу и так далее. Налажена какая-то работа по подобным обращениям?
— Часть сам веду, часть — помощники, которые готовят мне подборку, где есть и обращения. Где-то мы сразу начинаем работать, если вопрос можно решить не бюрократическим путем, другие вопросы можно решить через поручения. Комментарии я читаю регулярно — может быть, не все получается прочитать, но где-то в диалоги вступаю.