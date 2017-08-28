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Интервью

Екатерина Трофимова: азиатские рынки капитала пока не заменят России Запад

10:0028.08.2017
(обновлено: 10:04 28.08.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова. Архивное фотоГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Азиатские страны продолжат наращивать долю во внешней торговле России, что будет способствовать росту заимствований российских компаний в этом регионе. Но в ближайшие годы именно западные рынки капитала останутся для российских заемщиков основными. О перспективах ценных бумаг в юанях, идее рейтингового агентства для БРИКС, а также сотрудничестве с зарубежными партнерами в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума рассказала генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова. Беседовала Вероника Буклей.

- Несколько лет назад, после введения санкций Запада, Россия заявила о развороте на Восток. Сегодня в условиях новых санкций США он обретает новую актуальность. На ваш взгляд, можно ли сегодня сказать, что такой разворот произошел?

— На данный момент европейское направление для России по-прежнему основное, как по экспорту, так и по импорту. Сегодня доля азиатских стран в обороте внешней торговли страны составляет чуть более трети. В результате адаптации к снижению нефтяных цен и санкциям за последние четыре года эта доля увеличилась с 30 до 35%.

По нашим оценкам, процесс продолжится: азиатские рынки, как и раньше, растут быстрее большинства других и являются более маржинальными. По традиционным статьям экспорта мы видим это на уровне намерений: например, почти все реализуемые экспортные проекты в нефтегазовой отрасли направлены на удовлетворение спроса в Азии.

- Как бы вы могли сегодня оценить настроение американского и европейского бизнеса по отношению к России? Интересуются ли инвесторы ценными бумагами российских эмитентов?

— Если судить по доле держателей-нерезидентов среди инвесторов в ОФЗ (а это более 30%, значительная часть которых из Европы и США), суверенный риск считается приемлемым. Эмитенты хорошего кредитного качества, несомненно, могли бы рассчитывать на то, что их ценные бумаги будут пользоваться спросом.

- Ряд российских компаний после введения ограничений на финансовые заимствования на западных рынках заявил об интересе к привлечению средств в Азии. Как вы оцениваете их перспективы?

— Объемы заимствований российских компаний на азиатском рынке остаются сравнительно небольшими. Причина в том, что азиатский долговой рынок меньше западного (например, в пять раз меньше европейского), а компании, столкнувшиеся с ограничениями в связи с санкциями, преимущественно отказались от внешних заимствований в пользу внутренних.

Мы ожидаем, что увеличение внешнеторгового оборота с азиатскими странами будет способствовать росту заимствований российских компаний на азиатском рынке. Однако в среднесрочной перспективе среди иностранных именно западные рынки капитала все равно останутся для российских компаний основными.

- Китай проводит курс на либерализацию рынка и на его постепенное открытие для иностранных инвесторов. Сможет ли страна в перспективе войти в число глобальных инвестиционных центров или политическое устройство Китая будет ограничивать этот процесс?

— По трансграничным прямым инвестициям (как по входящим, так и по исходящим) Китай уже в тройке. Законодательство, регулирующее деятельность иностранных инвесторов, все более смягчается: последние важные изменения по зонам свободной торговли вступили в силу 28 июля этого года. Инвестиционные процессы и стимулы в Китае очень мощные и поддерживают рост — уже сегодня эту страну можно назвать глобальным инвестиционным центром.

- Минфин РФ заявлял о планах по выпуску евробондов в юанях. Насколько интересными для инвесторов представляются бумаги в этой валюте? На ваш взгляд, почему до сих пор такие бумаги не были выпущены?

— ОФЗ для населения, ОФЗ с индексируемым на инфляцию номиналом, облигации в юанях — все эти новшества диверсифицируют возможности и условия заимствования для бюджета. Но не менее важным результатом их применения могло бы стать финансовое просвещение остальных российских эмитентов, которое позволило бы им более широко использовать эти инструменты.

С этой точки зрения облигации в юанях интересно было бы выпустить с использованием локальной финансовой инфраструктуры и законодательства как более доступных нашим эмитентам. При этом, разумеется, финансовая инфраструктура и законодательство должны быть доступны и китайским инвесторам, которые предъявят спрос. И хотя сам по себе вопрос не срочный, мы с нетерпением ждем первого размещения.

- Как вы оцениваете перспективы размещений российскими и китайскими эмитентами в юанях на Московской бирже?

— Отечественные компании уже имеют опыт привлечения финансовых ресурсов в юанях, но пока не на российских площадках. Ставки в юанях выше, чем при заимствованиях в долларах или в евро, но интерес к юаню растет как в связи с увеличением торговли с Китаем, так и в связи с санкционными ограничениями для ряда российских компаний.

- Сможет ли китайский проект Нового Шелкового пути изменить экономическую карту мира и повысить глобальное влияние Евразии? Какова, на ваш взгляд, роль России в этом проекте?

— Безусловно, для России участие в этом проекте выгодно: оно способствует развитию инфраструктуры дальневосточных и многих других регионов. Китайская экономика укрепляется и продолжит свой рост, хотя и более низкими темпами. Увеличение товарооборота со странами быстрорастущего региона — проверенный способ стимулирования роста.

- Сегодня звучат идеи создания системы региональных рейтинговых агентств. Нужны ли международным организациям собственные рейтинговые системы или агентства? По каким принципам они могли бы работать? Насколько интересно России было бы участие в таких системах?

— Идеи создания агентства в рамках БРИКС высказываются уже давно. На наш взгляд, на сегодняшний день наиболее эффективный подход к этому вопросу — использование уже существующих национальных рейтинговых агентств стран-участниц БРИКС, а не создание новой международной организации.

Важнейшим фактором для реализации данного подхода будет взаимное признание кредитных рейтингов национальных агентств стран-участниц БРИКС в их регулировании, для чего потребуются сближение нормативных требований к агентствам и выстраивание единых стандартов качества их работы.

Немаловажным моментом, влияющим на сотрудничество в рейтинговой отрасли, будет строгое соблюдение регуляторами всех стран-участниц БРИКС общих критериев регулирования. Очевидно, что любого рода послабления со стороны регулятора в отношении локальных агентств не будут способствовать укреплению взаимного доверия.

России, несомненно, было бы интересно участвовать в подобных проектах, учитывая огромный опыт, полученный в результате недавнего перезапуска нашей рейтинговой отрасли. Использование в нашем регулировании строгих регуляторных норм уже позитивно сказалось на восприятии инвестиционным сообществом рейтинговых оценок. Недавно проведенный АКРА опрос показывает, что доверие инвесторов к рейтинговым оценкам российских рейтинговых агентств за последний год существенно повысилось.

- На ПМЭФ вы рассказали, что АКРА ведет переговоры с 10 странами, где изучает возможности своей работы. Есть ли среди этих стран азиатские страны? Можете ли поделиться первыми итогами переговоров?

— Мы действительно изучаем разные страны, оценивая возможность работы в них или сотрудничества с локальными компаниями. Среди них есть и азиатские партнеры. Пока не могу назвать конкретные имена, но обещаю, что до конца года новости о действиях АКРА по выходу на международные рынки, имеющих конкретную юридическую силу, будут.

- АКРА планировала до конца года объявить о первых итогах работы над международной рейтинговой шкалой. В какой стадии находится разработка национальной шкалы? Можно ли ожидать присвоения первых рейтингов по ней до конца года?

— Создание международной шкалы связано с работой над целым рядом документов: это разработка и суверенной методологии, и подходов к оценке страновых рисков. Утвержденный АКРА план по разработке суверенной методологии очень обширен и включает более 60 пунктов. Мы сейчас находимся в активной фазе разработки. Агентство планирует начать выпускать первые рейтинги по международной шкале в начале 2018 года.

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