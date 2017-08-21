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Интервью

Адам Ватробски: после ремонта Биг-Бена дадим гарантию на 60 лет

10:0021.08.2017
(обновлено: 10:03 21.08.2017)
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© РИА Новости / Фирсова ТатьянаБиг-БенБиг-Бен
© РИА Новости / Фирсова Татьяна

Символ Великобритании, знаменитую часовую башню Вестминстерского дворца, одевают в строительные леса — в понедельник, 21 августа, колокол Биг-Бен прозвучит в последний раз перед реставрацией, после этого часы зазвонят в обычном режиме только в 2021 году. О деталях процесса в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Фирсовой рассказал главный архитектор парламента Великобритании Адам Ватробски (Adam Watrobski). Разговор состоялся на террасе дворцового комплекса с видом на знаменитую Башню Елизаветы.

Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
© AFP 2017 / Andrew Cowie
Биг-Бен с кукушкой. Британия решает, с чем ей сверять часы
— Биг-Бен — это символ Великобритании, а вы руководите реставрацией. Как вы себя ощущаете?

— Фантастически, я считаю это большой честью. Как вы сказали — это знак Лондона, но и не только. Это известный во всем мире образ, который стал символом демократии и свободы, разумеется, из-за своей роли во Второй мировой войне (в башню во время войны попала немецкая авиабомба, тем не менее часы продолжали идти, бой Биг-Бена транслировала радиостанция Би-би-си, поднимая боевой дух англичан. —  Прим. ред.). Это невероятно важно, а возможность работать над реставрацией — большая привилегия.

— То есть для вас это особый проект? Расскажите подробнее обо всех ваших проектах, над которыми вы трудитесь.

— Парламентский комплекс довольно большой, он насчитывает 17-18 зданий. Но жемчужина короны — это дворец Вестминстер, который позади нас. Башня Елизаветы — его часть.

— Чем отличается этот проект от других с профессиональной точки зрения?

— Международной значимостью этого здания. А также тем, что мы идем по следам великих архитекторов прошлого.

— Почему реставрация будет длиться так долго?

— О, этот вопрос задают многие. У реставрации будет три этапа. Есть сами часы — механизм, который необходимо проверить, каждую деталь. Это делали 160 лет назад, теперь это нужно повторить, и мы намерены этим основательно заняться. Мы собираемся начать с крыши, перелицевать ее. Внутри есть следы протечек и другие повреждения, которые нужно отремонтировать. Также нам нужно сделать кое-какую работу по совершенствованию системы противопожарной безопасности и безопасности в целом. Мы намерены проверить все электромеханические приборы и обновить их. Также мы собираемся встроить в башню лифт, это самое важное. Еще мы сделаем наверху туалет для часовщиков. Так что там целый комплекс работ.

 

© Фото : UK Parliament/Mark Duffy Часы Биг-Бен
© Фото : UK Parliament/Mark Duffy
Часы Биг-Бен

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мэй считает, что Биг-Бен не должен замолчать из-за реставрации
— Почему нельзя оставить лифт после реставрации с тем, чтобы им могли пользоваться посетители?

— Он останется.

— Но не для всех?

— Нет, это очень маленький лифт, ведь нам придется встраивать его в имеющуюся шахту, вентиляционную. И мы сможем использовать его для людей, которые не могут пешком подняться наверх. Но, к сожалению, у нас не получится создать полноценный доступ наверх для людей с ограниченными возможностями, потому что это просто-напросто невозможно. Самое главное в лифте — то, что в редких случаях, если на верхней площадке произошло какое-то ЧП, мы сможем быстро спустить человека вниз. Сейчас вниз ведут 334 ступеньки, и это создает большие сложности в случаях, когда кому-то делается нехорошо.

— Извините, я отвлеклась — просто уж очень красиво звонит колокол (во время интервью часы на башне начали бить. — Прим. ред.).

— Да. Я знаю, что мы будем скучать. Но, вероятно, не все четыре года, потому что подрядчик начнет работу только в сентябре. Сейчас мы пока только устанавливаем строительные леса.

Великобритания. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В Великобритании пересмотрят планы по длительной реставрации Биг-Бена
— Госпожа премьер-министр Тереза Мэй считает, что четырехлетнее молчание для Биг-Бена — это неправильно. Как вы думаете, можно ли будет "включать" колокол во время реставрационных работ?

— Нет, нельзя. К этому вопросу нужно подходить крайне внимательно. Я очень ценю мнение госпожи Мэй и других членов парламента. Разумеется, это абсолютно правильно, и такие вопросы должны задаваться, ничего страшного в этом нет. Но я полагаю, что надо задуматься о лесах. Их поднимут на пять метров над крышей, высота самой башни — 96 метров, так что леса будут как минимум 100 метров высотой. Ширина башни — 12 метров, если добавить пару метров, то получится 16-18 метров. Здание в лесах будет 100 метров высотой и 18 шириной. Реставраторы работают в группах, они должны иметь возможность докричаться друг до друга, в руках у них будут инструменты. Звук звонящих колоколов оглушительно громок, люди не смогут работать в наушниках, потому что не смогут друг с другом говорить. Это раз. Другой момент: если ты находишься наверху и вдруг забываешь, что колокола должны начать звонить, и они вдруг звонят — это шок. Если ты при этом висишь на высоте 90 метров в воздухе на лесах — это неприемлемо. У нас нет иного выхода, как отключить колокола, но вы должны помнить, что они и так будут отключены, когда будут разбирать часы. Леса возведут к концу года. Мы долго думали о проблемах для туристов и относимся к этому очень серьезно, но, вы знаете, в конце концов, нам надо делать работу. Она продлится три года, это короткий период времени, после этого Биг-Бен будет звонить много десятков лет. До этого контрольные работы были каждые 30 лет, но сейчас нам нужно сделать намного больше. Поэтому, я думаю, что часами после этого не нужно будет заниматься по меньшей мере 60 лет. Это стоит того, хотя мне и жаль, что это представляет проблему для туристов.

— Я правильно поняла, что леса закроют все здание целиком?

— Да, но сквозь них будет видно. Мы не собираемся накрывать башню — только там, где будут проходить работы. Мы планируем начать с крыши. Конечно, как только с ней закончим, то сможем снять леса сверху. Постепенно мы так их и снимем, леса пойдут вниз, а здание будет видно.

Единственный сегмент, который будет закрыт полностью, — это тот, над которым мы работаем. Как я уже сказал — там четыре циферблата, мы будем всегда стараться держать один циферблат открытым. У нас будет электрический мотор, который будет приводить в движение стрелки на одном из циферблатов.

Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании. Архивное фото
© AFP 2017 / Andrew Cowie
Биг-Бен замолчит на четыре года, 21 августа башню закроют на ремонт
— У вас есть команда специалистов из разных стран, как писали СМИ, или только из Англии?

— Мне кажется, это недопонимание, международной команды нет. Будут английские специалисты, из-за границы никто не приедет.

— А вы лично уже работали над каким-то проектом за границей, чем-то вроде Рейхстага?

— Нет, у нас нет обмена такого рода. Я видел Рейхстаг, но нет. У нас есть кое-какие контакты с парламентом Канады, но мы не занимаемся зданиями друг друга.

— Так что опыт абсолютно уникальный?

— Да. Здание уникальное. Часовая башня — уникальная. Ни одна другая часовая башня в мире не имеет такой значимости, как эта.

© Фото : UK Parliament/Jessica TaylorКолокол Биг-Бен
© Фото : UK Parliament/Jessica Taylor
Колокол Биг-Бен

— Что будет, если какой-нибудь съемочной группе захочется сделать фильм, например, про Шерлока Холмса? Им придется ждать все эти три года?

— Боюсь, что так. Но про Биг-Бен есть так много архивных записей, что они, возможно, могли бы воспользоваться ими.

— Откуда вы берете материалы для реставрации?

— Это очень интересный вопрос, потому что… Не знаю, как хорошо вы осведомлены об истории дворца, но он горел в 1834 году, его восстановили. Башня была построена позже и облицована тем же камнем, это была передовая технология, уникальная. У нас нет такого же камня, его брали из Йоркшира. Наш камень сейчас тоже из Йоркшира. Он не будет точно таким же, потому что та каменоломня закрыта и мы не можем оттуда ничего взять, но он будет очень похож на старый камень. Интересно следующее: в каждом циферблате 312 кусков стекла, и оригинальное стекло было из Германии. Во время Второй мировой войны башня получила большие повреждения, стекло меняли, а теперь мы собираемся снова его заменить. И новое стекло опять будет из Германии. Это единственное место, где нашлось подходящее. Все остальное будет из Великобритании. Здание было центром империи, и уже тогда большинство материалов были британскими или ирландскими. Английскими, шотландскими и ирландскими, если говорить точнее.

— Вы можете назвать стекольную фабрику?

— Сейчас нет — по двум причинам. Во-первых, я не помню ее названия, а во-вторых, мы еще не вступили в договорные обязательства, из-за чего это было бы неуместно.

© Фото : UK Parliament/Mark DuffyВнешний вид одного из циферблатов на Башне Елизаветы
© Фото : UK Parliament/Mark Duffy
Внешний вид одного из циферблатов на Башне Елизаветы
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