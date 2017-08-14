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Интервью

Максим Максимов: скоро начнутся поставки из России в Ирак танков Т-90

15:0014.08.2017
(обновлено: 15:01 14.08.2017)
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© Фото : Посольство России в ИракеПосол России в Ираке Максим Максимов. Архивное фотоПосол России в Ираке Максим Максимов. Архивное фото
© Фото : Посольство России в Ираке

Посол России в Ираке Максим Максимов рассказал в интервью РИА Новости о перспективах военно-технического сотрудничества двух стран, взаимодействии в сфере энергетики, о возможности участия РФ в восстановлении освобожденного от террористической группировки "Исламское государство"* города Мосул, а также об отношении Москвы к запланированному в Иракском Курдистане референдуму о независимости.

- В 2012 году Россия и Ирак заключили пакетное соглашение по линии военно-технического сотрудничества на 4,3 миллиарда долларов. Оно предусматривало, в частности, поставку 43 вертолетов (Ми-35М и Ми-28НЭ — "Ночной охотник"). В октябре 2016 года Россия завершила реализацию контракта на поставку в Ирак партии вертолетов Ми-28НЭ. Ведутся ли сейчас какие-либо переговоры о новых поставках российского вооружения в Ирак? Если да, то поставки какой техники обсуждаются и какие сроки рассматриваются? Есть ли новые контракты между российской и иракской сторонами?

Танк Т-90 участвует в специализированном показе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почти космические технологии: почему российский танк Т-90 покоряет мир
- Ирак остается важным партнером России на Ближнем Востоке, с которым нас связывают давние прочные отношения. Несмотря на некоторые непродолжительные периоды охлаждения в прошлом, в настоящее время наше взаимодействие с Ираком имеет позитивный характер. Это касается как политических контактов, так и торгово-экономического и военно-технического сотрудничества. Сегодня Ирак вносит весомый вклад в уничтожение террористической группировки "Исламское государство". Проводя на своей территории широкомасштабную контртеррористическую операцию, иракские власти создают условия для ликвидации баз террористов в Ираке и ослабления потенциала ИГИЛ* в Сирии. Мы всегда заявляли на всех уровнях, что готовы продолжать оказывать иракским друзьям всестороннее содействие в укреплении боевого потенциала иракской армии и силовых структур, оснащении их новейшей военной техникой.

Российский танк Т-90С. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Владыкин
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Сотни Т-90: эксперт дал прогноз по военным контрактам России и Ирака
Что касается ВТС, то действительно в 2010-2014 годах между российскими специализированными компаниями и правительством Ирака был подписан ряд крупных контрактов на поставки российской продукции военного назначения, в том числе вертолетов Ми-35М и Ми-28Н, штурмовиков Су-25, которые к настоящему времени в основном выполнены. Могу в качестве иллюстрации привести пример. В начале июля я присутствовал в Багдаде на военном параде, посвященном освобождению от ИГИЛ* города Мосул. Так вот, большая часть боевой техники, которая прошла или пролетела перед трибунами, была российского производства, включая вышеупомянутые вертолеты, танки Т-72, ЗРК "Панцирь-С", РСЗО "Град", ПТРК "Корнет-Э" и другие.

Жизнь на войне: будни операции в Мосуле
© Алессандро Рота | StenincontestВ июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
В июне 2014 года террористическая организация ИГ* захватила второй по величине город Ирака Мосул. На снимке - самодельные взрывные устройства, замаскированные под игрушки, сделанные боевиками ИГ*. Большинство этих предметов были привезены из района Синджар.
© Алессандро Рота | StenincontestДействующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Действующие на передовых позициях вооруженные силы Пешмерга собирают снайперский камуфляж в Церкви Марора.
© Алессандро Рота | StenincontestДжихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Джихадисты ИГИЛ* подожгли нефтяное месторождение во время отступления из района Кайяра.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители бегут из зоны аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители бегут из зоны аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestФараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Фараз Абдулла Шахаб несет своего сына Ахда в госпиталь города Эрбил. Лицо мальчика было искалечено минометным огнем, который убил его мать и троих из четырех его братьев.
© Алессандро Рота | StenincontestВрачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Врачи удаляют шрапнель из грудной клетки ребенка.
© Алессандро Рота | StenincontestВоеннослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Военнослужащие Федеральной полиции ведут минометный огонь вблизи аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мирные жители из района Мансор собрались для получения провизии от неправительственной организации, базирующейся в Восточном Мосуле.
© Алессандро Рота | StenincontestПит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Пит (27, США) и Алекс (США) из Академии реагирования на чрезвычайные ситуации осматривают ребенка, пострадавшего от авианалета, во время которого погибли его родители, а двое братьев были ранены.
© Алессандро Рота | StenincontestБоец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Боец федеральной полиции, вооруженный реактивным противотанковым гранатометом, осматривает позиции ИГИЛ* в районе боевых действий в зоне аэропорта.
© Алессандро Рота | StenincontestМужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Мужчины сбривают бороды, хотя это было запрещено, когда город был под контролем ИГИЛ*.
© Алессандро Рота | StenincontestРаздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.Операция в Мосуле, Ирак
© Алессандро Рота | Stenincontest
Раздача провизии беженцам в лагере Хамам аль-Алиль.
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Вид Багдада. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
Багдад хочет "весомого военного присутствия" России в Ираке
В скором времени в соответствии с ранее подписанным контрактом начнутся поставки в Ирак танков Т-90. Продолжаются переговоры по другим направлениям военно-технического сотрудничества. С 2013 года действует российско-иракская межправительственная комиссия в сфере ВТС, очередное заседание которой должно в скором времени состояться в Багдаде. Думаю, что на нем нам удастся договориться о новых совместных с иракцами проектах в данной области. При этом хотел бы отметить, что, помимо поставок продукции военного назначения, мы оказываем содействие в обучении иракских военных кадров, а также обслуживании российской техники.

Т-90С
Т-90С: мощь на экспорт

- Какова судьба российского координационного центра в Багдаде, какую функцию он выполняет сейчас? И насколько существенна его роль в координации усилий по борьбе с ИГ* и другими группировками в Ираке?

Сирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Кто придет после ИГ*
- Созданный в 2015 году Багдадский четырехсторонний информационный центр в составе военных из России, Ирака, Ирана и Сирии продолжает успешно функционировать в иракской столице, в полном объеме выполняя свои задачи по обмену развединформацией и координации действий между силовыми структурами четырех стран в рамках совместной работы по противодействию ИГИЛ* в Ираке и Сирии. Данная структура была создана в контексте инициативы президента РФ Владимира Путина о необходимости создания широкого международного антитеррористического фронта. Исходим из того, что лишь сообща мировое сообщество сможет ликвидировать террористическое подполье. Рады, что наши партнеры по центру данные подходы разделяют.

© AP Photo / Hadi MizbanАэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде
© AP Photo / Hadi Mizban
Аэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде

Полагаю, что такой формат работы не только оправдал себя в полной мере, но и имеет большой потенциал в плане наращивания контртеррористического взаимодействия. Уверен, что после того, как в последнее время террористам был нанесен серьезный удар как в Сирии, так и в Ираке, сотрудничество в рамках центра будет востребовано для пресечения деятельности "спящих ячеек" ИГИЛ*, образовавшихся на территории двух стран, а также переброски террористов в другие государства.

- Как вы оцениваете перспективы участия России в процессе восстановления Мосула?

Панорама Старого города в Мосуле, Ирак. 9 июля 2017
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye
Что будет после Мосула и почему об этом не думают на Западе
- Думаю, что здесь имеется обоюдная заинтересованность. Город Мосул за время контртеррористической операции, которая длилась более девяти месяцев, был серьезно разрушен. Пострадали как жилые кварталы, так и вся инфраструктура. Сейчас необходимо как можно быстрее восстановить энерго- и водоснабжение, возобновить работу больниц, школ, высших учебных заведений, а главное — обеспечить безопасность. Иначе говоря, создать нормальные условия для того, чтобы жители города, которые покинули его в период боевых действий, а это порядка 900 тысяч человек, смогли вернуться обратно. По данным ООН, из 54 кварталов Мосула пятнадцать были разрушены практически полностью, частично — 39. Стерто с лица земли 32 тысячи домов. Восстановить все это — задача не из простых. И Россия, имеющая давнюю историю экономического взаимодействия с Ираком, могла бы использовать свои возможности и опыт для оказания содействия Ираку в восстановлении некоторых сфер экономики, например электроэнергетики. Данная отрасль серьезно пострадала в результате действий ИГИЛ*, и потребуется немало усилий, чтобы ее восстановить. Российские организации, думаю, к такой работе готовы.

© AP Photo / Felipe DanaАвиаудары в Мосуле, Ирак. 11 июля 2017
© AP Photo / Felipe Dana
Авиаудары в Мосуле, Ирак. 11 июля 2017

- Обсуждается ли этот вопрос в иракских кругах и какая сумма может для этого потребоваться?

Колонна автомобилей с боевиками запрещенной в РФ радикальной исламистской организации Исламского государства. Архивное фото
© AP Photo / Militant website via AP
Закат Халифата
- Данный вопрос является приоритетным для правительства Ирака и находится на особом контроле премьер-министра Хайдера Абади, активно обсуждается ведущими политическими партиями. Ираку, который продолжает вести войну с террористами, будет сложно в одиночку быстро решить стоящие перед ним проблемы в сфере восстановления освобожденных от ИГИЛ* населенных пунктов. Масштабы требуемого финансирования весьма велики — называются различные цифры от 35 до 100 миллиардов долларов. Поэтому, на мой взгляд, иракскому правительству потребуется серьезное международное содействие, чтобы как можно быстрее обеспечить возвращение населения в свои дома.

- Референдум о независимости Иракского Курдистана намечен на 25 сентября 2017 года. Как Россия видит перспективы проведения референдума? И какие результаты ожидает Москва?

В старой части города Эрбиль - столицы Курдистана на севере Ирака. Архивное фото
© РИА Новости
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Референдум в Иракском Курдистане может взорвать весь Ближний Восток
- Мы уже неоднократно говорили, что выступаем в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирака. Любые решения, которые касаются единства Ирака, должны быть следствием переговорного процесса — в данном случае между Багдадом и Эрбилем. Сегодня между двумя центрами существует ряд разногласий политического, экономического и территориального характера, которые необходимо урегулировать. Поэтому мы настоятельно призываем центральные власти, а также правительство Курдского автономного района начать полноценный диалог с тем, чтобы обсудить все спорные темы и договориться о взаимоприемлемых принципах и формах сосуществования.

© AP Photo / Khalid MohammedКурдский флаг над древним замком рядом с парком в городе Эрбиль, Ирак
© AP Photo / Khalid Mohammed
Курдский флаг над древним замком рядом с парком в городе Эрбиль, Ирак

Мы исходим из того, что сейчас очень важно избегать любых шагов, которые могли бы привести к ослаблению Ирака, сужению его возможностей противостоять террористической угрозе. На мой взгляд, стоящие перед иракским народом задачи по ликвидации очагов террористов на своей территории и восстановлению страны должны оставаться объединяющей основой для всех регионов Ирака и сегментов иракского общества. При этом хотел бы отметить ту весомую роль, которую продолжают играть в борьбе с терроризмом действующие в одной связке иракская армия, полиция, народное ополчение и курдская пешмерга.

- Во время визита вице-президента Нури аль-Малики в Санкт-Петербург в июле этого года было сделано заявление о том, что Ирак приглашает инвесторов из России в свою энергетику и нефть. В каких новых энергетических проектах прорабатывается участие российских компаний?

На территории военных училищ в Алеппо, которая была освобождена сирийской армией от боевиков
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Символические штурмы: Алеппо, Мосул, что дальше?
- На самом деле думаю, что в любом случае нельзя не упомянуть о наших флагманах ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Лукойл", которые уже продолжительное время работают в Ираке — ведут добычу нефти и тем самым вносят существенный вклад в развитие иракского нефтяного сектора. Суммарный уровень российских инвестиций достигает 10 миллиардов долларов США. При этом, насколько я знаю, роскомпании не намерены на этом останавливаться и настроены и далее наращивать сотрудничество с Ираком.

В последнее время открылись новые горизонты для сотрудничества. В первую очередь это связано с планами правительства Ирака по развитию газового сектора. С российской стороны имеется интерес к подключению к ряду проектов в данной области. Другое перспективное направление взаимодействия — энергетический сектор. Как я уже говорил, отечественные организации имеют опыт работы в Ираке по сооружению электростанций. Соответствующий интерес к совместной работе проявляют в министерстве электроэнергетики Ирака. В этой связи оказываем содействие в организации контактов между уполномоченными структурами двух стран. Рассчитываем, что в ближайшее время удастся провести в Москве заседание подгруппы по энергетике в рамках российско-иракской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Россия спасла Ближний Восток от уничтожения, заявил вице-президент Ирака

Более широкое обсуждение по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия состоится на следующей сессии межправкомиссии, которая должна пройти в нынешнем году или начале следующего года в Москве. Предыдущее заседание было в Багдаде в феврале 2016 года. Конкретные даты будут определены в ближайшее время. Рассчитываем, что в рамках данного мероприятия будет также организован российско-иракский бизнес-форум.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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