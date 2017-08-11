Александр Бузаков: "Адмиралтейские верфи" обеспечены заказами на пять лет

"Адмиралтейские верфи" — одно из ведущих судостроительных предприятий России — сегодня полностью обеспечены заказами до 2022 года. Генеральный директор предприятия Александр Бузаков рассказал в интервью РИА Новости об основных направлениях работы верфей и сроках сдачи строящихся подводных лодок и судов. Беседовала Анжелика Болмат.
- Александр Сергеевич, как сейчас обстоят дела на ведущем судостроительном предприятии не только города, но и страны? Насколько предприятие загружено заказами? Какой портфель заказов у предприятия? Ожидаются ли новые контракты в этом году?
— Предприятие на сегодняшний день имеет полную загрузку, в портфеле заказов подписанные контракты до 2022 года. Это подводные лодки проекта 636 и проекта 677, ледокол "Илья Муромец" и патрульные корабли ледового класса проекта 23550 для Военно-морского флота.
- Что это будет за судно? Готов ли проект?
— Проекта еще нет, он вошел в государственную программу социально-экономического развития Арктики. На сегодняшний день есть эскизный проект, и мы рассчитываем, что в следующем году будет разработан технический проект такого судна.
- Когда рассчитываете подписать такой контракт?
— Это зависит от Росгидромета и Минфина, но мы бы хотели подписать контракт в следующем году, потому что программа предусматривает определенные сроки финансирования.
- "Адмиралтейские верфи" недавно заложили две дизель-электрические подводные лодки для Тихоокеанского флота. Расскажите о сроках спуска на воду и передачи их ВМФ России. Когда будут закладываться и сдаваться следующие в этой серии подводные лодки?
— Двадцать восьмого июля мы заложили две первые подводные лодки — "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Лодка "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду в 2019 году и в том же году будет сдана. Уже есть отработанный график. После того как ледовая обстановка позволит осуществить спуск лодки на воду, до 25 ноября будут проведены швартовные, заводские, государственные испытания, ревизия и лодка будет передана заказчику. Вторая лодка "Волхов" будет спущена на воду весной 2020 года и точно так же до конца года будет сдана.
Третья подводная лодка называется "Магадан", четвертая — "Уфа". Сдаваться они будут одновременно в 2021 году, с небольшим разрывом. Мы их заложим в 2019 году. Соответственно, одна будет спущена в 2020 году, другая — в 2021 году. Пятая лодка называется "Можайск", шестой лодке Военно-морской флот еще имя не дал. Обе лодки будут сдаваться в 2022 году. Соответственно, одна будет спущена в 2021 году, другая — в 2022 году.
- Подводные лодки "Варшавянка" считаются самыми малошумными из отечественных кораблей, за свою скрытность субмарины получили в НАТО название "черная дыра". Проект 636 был модернизирован, в чем еще их преимущества?
- Если говорить о подводных лодках проекта 677 "Лада", почему затянулось строительство? Расскажите о строительстве серийных подводных лодок "Кронштадт" и "Великие Луки"? Когда планируется их спуск на воду?
Срок сдачи лодки "Великие Луки" — 2021 год. Сейчас корпус корабля изготовлен, ведутся работы по изоляции. Но по ряду причин работы ведутся не так активно, как на "Кронштадте", тем не менее мы постараемся сдать корабль в 2021 году.
- Будет ли на подлодках "Кронштадт" и "Великие Луки" проводиться испытание воздухонезависимой энергоустановки?
— На этих двух кораблях — нет. Мы ждем, что третий и четвертый появятся в программе ГПВ (госпрограмма вооружений — ред.), и в следующем году мы сможем заключить контракты на эти две подводные лодки. Но они точно будут без ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установки — ред.). Возможно, ее испытание пройдет на каком-то из последующих кораблей этого проекта.
- Некоторые СМИ сообщали, что подводная лодка "Санкт-Петербург" может быть модернизирована. Это так?
— Возможно, это одна из версий дальнейшего использования этой лодки. Могу сказать, что на ней будет проведен доковый плановый ремонт, после этого она продолжит опытную эксплуатацию, потому что осталось несколько параметров, по которым пока не удалось получить замеры. Ну а дальше флот уже решит, как использовать корабль.
- С учетом опытной эксплуатации подводной лодки "Санкт-Петербург" какие-то изменения в проекте происходят на лодках "Кронштадт" и "Великие Луки"?
— Принципиальных изменений нет. Но, безусловно, какие-то доработки есть, потому что с момента строительства "Санкт-Петербурга" прошло уже десять лет. Появляются новые идеи, новые материалы. Но в конструктивном плане изменений нет.
- Все равно сейчас делается ставка на эти подводные лодки, несмотря на существующие проблемы?
- На верфях продолжается строительство ледокола "Илья Муромец". На какой стадии его строительство? Когда его планируется передать ВМФ России?
— По контракту мы его сдаем в этом году. Сейчас он находится на первом этапе заводских испытаний, который будет завершен 10 августа.
Ледокол вернется на завод и примерно 20 августа уйдет на второй этап испытаний, по завершении которого начнется подготовка к проведению государственных испытаний. Мы не сомневаемся, что "Илья Муромец" будет сдан в контрактные сроки. В ноябре отведено время на переход судна на Северный флот, где и состоится церемония подъема флага.
- Продолжится ли серия ледоколов этого проекта?
— К сожалению, пока решения о продолжении нет, хотя первоначально предполагалось, что таких кораблей должно было быть четыре. Мы ждем и пока занимаемся строительством патрульных кораблей ледового класса проекта 23550.
- Как идет строительство первого многофункционального патрульного корабля этого проекта "Иван Папанин"? Когда планируется спуск на воду? Когда состоится закладка еще одного патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов"?
— Мы заложили "Иван Папанин" в апреле. Строительство идет полным ходом на открытом наклонном стапеле. В 2019 году мы его спустим на воду и передадим заказчику в 2020 году. Следующий корабль "Николай Зубов" будем, видимо, закладывать в 2019 году, учитывая, что срок сдачи — 2022 год.
- Это новый проект для вас. Нет ли здесь сложностей?
— По сути, "Илья Муромец" тоже строился по новому проекту. Флот доволен, что впервые за последние 30 лет получит такой буксир и снабженец ледового класса с гидрографическим функционалом.
Патрульные корабли проекта 23550 тоже многофункциональны: охрана, конвоирование, буксировка, перевозка специальных грузов и, конечно, патрульные функции. На корабле будет установлено соответствующее вооружение. Водоизмещение патрульного корабля "Иван Папанин" составляет 8,5 тысячи тонн, таких боевых кораблей, которые способны ходить во льдах высотой до двух метров, пока нет. Поэтому мы надеемся, что доверие заказчика будет завоевано и нам еще закажут корабли этого направления. Так уж сложилось, что верфи в последние лет 25 специализировались на строительстве гражданских судов ледового класса. Мы строили и танкеры ледового класса, и судно для Антарктиды, поэтому опыт у нас накоплен серьезный.
- Какие работы будут вести "Адмиралтейские верфи" по достройке ледокола "Виктор Черномырдин"? Когда можете приступить к работам? Какие сроки завершения? Необходимо ли вам все-таки дополнительное финансирование на достройку ледокола?
- Расскажите, как обстоят дела с укомплектованностью специалистами предприятия. Нет ли дефицита рабочих, инженерно-технических специальностей?
— У нас нет дефицита рабочих кадров, потому что в течение последних пяти лет, когда у нас была повышенная загрузка, когда строилась серия подводных лодок и для Черноморского флота, и для других заказчиков, мы реализовали программу привлечения кадров на предприятие по дефицитным профессиям. И в результате мы, что называется, вырастили порядка 250 человек. Для нас желательно, чтобы ученики были из заводских династий, это дает наиболее эффективный результат.
К тому же у нас происходит естественная ротация кадров, за определенный период около полутора тысячи человек мы нанимаем и практически столько же увольняется. Дело в том, что условия работы на заводе не всегда отвечают ожиданиям тех, кто к нам приходит: раннее начало рабочего дня, режим, ограничения, командировки, ходовые испытания. Остаются самые преданные, те, кто не боятся никаких трудностей.
- Сколько всего сейчас сотрудников на предприятии?
- Что предполагает создание таких баз?
- Когда такая база будет готова на Тихоокеанском флоте?
— К моменту прихода первой подводной лодки в 2020 году. К этому времени мы будем готовы к ее обслуживанию.
- Недавно на сайте госзакупок появилась информация о запросе предложений на реконструкцию цеха подводных лодок на сумму около 2 миллиардов рублей. Какие именно работы планируется здесь провести, в какие сроки?
— Эти работы планируются в рамках федеральной целевой программы "Развитие ОПК на период 2011-2020 годов". Мы реализуем проект создания компакт-верфи для строительства подводных лодок на южном строительном районе, и центральное место в этом проекте занимает стапельно-сдаточный цех, в котором осуществляется монтаж, насыщение лодок и их спуск на воду. И так как этот цех не модернизировался уже порядка 40 лет, он требует ремонта, начиная от реконструкции стапельных плит и заканчивая системами вентиляции, кондиционирования и вспомогательного оборудования. Эту сумму мы должны освоить в течение двух лет, но работы начнутся только после того, как будут проведены все конкурсные процедуры и выбраны подрядчики.
На самом деле мы уже много сделали в рамках проекта создания компакт-верфи. Уже построены и сейчас находятся в процессе передачи в эксплуатацию цех корпусных конструкций и новый участок по изготовлению труб, в этом году сдаются новые аккумуляторный и арматурный участки, идет строительство двух пролетов к основному корпусу стапельно-сдаточного цеха, начато строительство нового лабораторно-стендового корпуса. Реконструкция цеха — это уже завершение проекта. Общий объем финансирования составляет примерно пять миллиардов рублей, в том числе средства ФЦП и собственные средства предприятия.
- Есть ли у "Адмиралтейских верфей" сейчас контракты с иностранными заказчиками? Возможно, ожидаются новые контракты по строительству подводных лодок?
— "Адмиралтейские верфи" уже 50 лет работают на внешнем рынке. У нас есть устойчивые отношения, которые измеряются десятилетиями, с рядом традиционных заказчиков. Для одного из них мы сейчас строим подводные лодки 636-го проекта. Рассчитываем, что получим лодки в ремонт от этого же заказчика. С остальными есть реальные перспективы получения новых заказов. Кроме этого, по линии ВТС мы работаем по поставке комплектующих изделий и оказанию технической помощи в рамках лицензии на самостоятельную деятельность.
- А новые заказы — это строительство подводных лодок?