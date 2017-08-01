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Интервью

Экс-глава АП Украины об исчезнувших из "дела Януковича" документах

Сюжет:
Дело Виктора Януковича (100)
11:4001.08.2017
(обновлено: 13:02 01.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и первый вице-премьер Украины Андрей КлюевБывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и первый вице-премьер Украины Андрей Клюев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

По информации РИА Новости, адвокаты объединения "Аверлекс", представляющие интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обнаружили, что нынешняя Администрация президента Украины уничтожила оригинал Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, которое было подписано в 2014 году под гарантии министров иностранных дел Франции, Германии и Польши.

О том, что на самом деле произошло с исчезнувшими документами, обозревателю РИА Новости Захару Виноградову рассказал экс-глава Администрации президента Украины (февраль 2014 года) Андрей Клюев.

— Андрей Петрович, сенсацией последних дней стала информация об исчезновении из "дела Януковича" подписанного тогдашним президентом и руководителями оппозиции при участии ряда глав МИД Западной Европы в феврале 2014-го Соглашения об урегулировании конфликта на Майдане. Как бывший глава администрации президента, можете ли вы пояснить, что произошло с этими документами?

Бывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Защита Януковича заявила об исчезновении одного из ключевых доказательств

— Я узнал эту информацию из сообщений РИА Новости и был крайне удивлен. Мирное соглашение — документ, который подписывался публично, с одной стороны — тогдашним президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем, с другой — лидерами оппозиции Кличко, Яценюком и Тягнибоком. Непосредственными участниками, свидетелями, а, по сути, гарантами выполнения Соглашения выступили министры иностранных дел Польши и Германии, представитель МИД Франции.

Это важный государственный документ!

Однако, как все помнят, выполнение условий этого Соглашения спустя несколько часов после его подписания было нарушено как раз лидерами оппозиции и главарями радикальных группировок, которые были наиболее активными организаторами и участниками событий на Майдане.

Очевидно, что нынешний режим желает быстрее забыть о том Соглашении, так как, нарушив его, они совершили антиконституционный вооруженный государственный переворот. Я думаю, и лидеры стран Европы, которые должны были выступить гарантами его выполнения, также не горят желанием вспоминать об этом Соглашении, так как не выполнили своих обязательств, под которыми поставили подпись.

© РИА НовостиДокумент об отсутствии в Администрации Президента Украины Соглашения об урегулировании кризиса в Украине
© РИА Новости
Документ об отсутствии в Администрации Президента Украины Соглашения об урегулировании кризиса в Украине

 

— То есть вы предполагаете, что украинская власть сегодня намеренно скрывает факт наличия такого документа?

— Здесь необходимо вспомнить суть Соглашения от 21 февраля 2014 года. Виктор Янукович, как президент, в тот момент пошел на серьезные уступки, чтобы мирным путем урегулировать кризис. Из центра Киева были отведены подразделения Министерства внутренних дел. Президент согласился вернуть Конституцию 2004 года, то есть гарантировал переход к парламентско-президентской форме государственного правления в Украине, инициировал досрочные выборы главы государства.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк (слева) и военный прокурор генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинским прокурорам по делу о госизмене Януковича выделят охрану
Оппозиция, со своей стороны, должна была обеспечить освобождение захваченных административных зданий в Киеве, а в других населенных пунктах Украины разоружить радикалов и начать процесс нормализации жизни в стране.

Я вам скажу так. Как показал дальнейший ход событий, лидеры оппозиции изначально не собирались выполнять мирное соглашение. У них был план совершения государственного переворота и насильственной смены власти. А подписание Соглашения — сознательный обман со стороны оппозиции, лишь создание видимости желания мирным путем урегулировать кризис. Как только подразделения Внутренних войск были отведены из правительственного квартала Киева, группировки радикалов немедленно этим воспользовались.

Поэтому сейчас и исчез оригинал Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине. Они заметают следы. Кроме оригинала Соглашения, они также уничтожили многие важные улики: спилили деревья со следами выстрелов, оставленные во время пика противостояния 18-20 февраля 2014 года, ликвидировали сотни дел, которые были открыты по фактам совершения наиболее серьезных преступлений во время Майдана.

И европейские лидеры быстрее хотят забыть об этом Соглашении, так как, став гарантами его выполнения, уже спустя несколько дней они официально признали государственный переворот и легитимировали тех руководителей, которые на крови людей пришли к власти.

— Так вы считаете, что бывшие в тот момент высокопоставленными руководителями, к примеру, МИД Польши, Франции и Германии здесь выступают заодно с нынешней украинской властью? Ведь многие из них и сегодня не последние люди в иерархии ЕС.

— Да. Повторюсь еще раз. Невыполнение мирного Соглашения было ударом по репутации министров иностранных дел Франции Фабиуса, Германии — Штайнмайера, Польши — Сикорского. Выступив гарантами его выполнения, они не предприняли ни единого действия для его реализации, хотя имели рычаги влияния на тогдашнюю оппозицию. Это означает только одно: они также изначально были заинтересованы в совершении государственного переворота в Украине. Не исключаю, что они не простили Виктору Федоровичу того, что он отказался в ноябре 2013 года в Вильнюсе подписывать соглашение об Ассоциации Украины и Европейского союза.

© РИА НовостиЗащитой Виктора Януковича получены сведения об отсутствии в Администрации Президента Украины Соглашения об урегулировании кризиса в Украине, которое было подписано 21.02.2014
© РИА Новости
Защитой Виктора Януковича получены сведения об отсутствии в Администрации Президента Украины Соглашения об урегулировании кризиса в Украине, которое было подписано 21.02.2014

— То есть, по-вашему, это была некая месть?

— Месть или не месть, сложно сказать. Но Европе, как, впрочем, и США, нужна была "послушная" и "покорная" власть в Украине. Поэтому спустя несколько дней после вооруженного госпереворота, высокопоставленные руководители европейских государств спешно признали тех, кто пришел к власти в Украине противозаконным способом.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Янукович подал в генпрокуратуру Украины заявление о госперевороте
По этому поводу напомню интересную деталь. О которой мало кто знает. Сразу после переворота, утром 22 февраля 2014 года, Янукович написал письма министрам иностранных дел Германии Штайнмайеру, Польши — Сикорскому, Франции — Фабиусу, где еще раз напомнил им, что их страны являются гарантами выполнения мирного Соглашения. Виктор Янукович просил вмешаться в процесс разрешения политического кризиса в Украине, которая уже находилась в состоянии хаоса и на пороге гражданской войны.

— И какова была реакция на эти письма?

— К сожалению, никакой. А спустя день-два, в том числе Германия, Польша и Франция официально признали "незаконную власть" в Украине и обвинили Виктора Януковича в бегстве из страны.

То есть время показало, что рассчитывать на их помощь в урегулировании кризиса смысла не было.

— Возникает вопрос, зачем тогда европейцы выступили гарантами выполнения мирного Соглашения от 21 февраля 2014 года, если не собирались его выполнять?

— Мне сложно судить об этом, но, как показали события, выполнять это Соглашение была намерена только тогдашняя украинская власть. Яркий пример. После трагических событий 18-20 февраля 2014 года, когда на Майдане были убиты протестующие и сотрудники МВД, все мировое сообщество призывало провести тщательное расследование этих преступлений. Так вот, в мирном Соглашении от 21 февраля 2014 года был пункт: власть и оппозиция при мониторинге специальной комиссии Совета Европы обязуются расследовать факты убийств на Майдане.

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Олейник: "потерянный" Киевом документ – прямое обвинение в госперевороте
Вы слышали, чтобы европейцы за прошедшие три года направили в Украину какую-либо миссию для расследований или независимого мониторинга расследований по вышеуказанным фактам? Нет! Не так давно лишь Виктор Янукович, написав письма лидерам ведущих стран мира, напомнил о необходимости выполнения этого пункта мирного Соглашения. Вот еще одно свидетельство истинных намерений каждой стороны: кто из подписантов и гарантов желал выполнять взятые на себя обязательства, а кто — нет.

Сегодня — впрочем, как и ранее — можно утверждать, что и в подготовке к Майдану, в его организации и проведении, действиях оппозиции четко прослеживается участие ведущих стран Запада. Вся их слаженная деятельность была направлена на установление "удобного" им, а не украинскому народу, режима власти на Украине.

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Интервью
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6 пользователей оставили 8 комментариев
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klenot
"Сегодня — впрочем, как и ранее — можно утверждать, что и в подготовке к Майдану, в его организации и проведении, действиях оппозиции четко прослеживается участие ведущих стран Запада. Вся их слаженная деятельность была направлена на установление "удобного" им, а не украинскому народу, режима власти на Украине."

- есть еще верующие в то, что запад - наш партнер и друг?
11:55
01.08.2017
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Алексей Цибулаев
Мечта о разрыве связей Украины и России и создание в единоутробном организме -Украине красно-коричневой чумы-нацизма, всегда было вожделенной мечтой Запада. Эта мечта вызывала обильное слюноотделений и естественную "скрепу" всех наших нынешних"партнеров". Нет и не было веры заверениям в дружбе и лояльности к православным славянам! История такого не помнит!
12:07
01.08.2017
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