МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила об исчезновении из администрации украинского президента оригинала соглашения с оппозицией 2014 года, адвокаты не исключают его умышленного уничтожения, говорится в заявлении защиты, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее адвокаты Януковича направили в администрацию президента Украины (АПУ) запрос о предоставлении заверенной копии соглашения об урегулировании кризиса на Украине, которое было подписано 21 февраля 2014 года Януковичем и представителями оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.

"После многочисленных отписок из АПУ, которые свидетельствовали об очевидном нежелании предоставлять этот документ, мы, наконец, получили ответ, что такого документа в администрации президента нет. Это соглашение – одно из самых важных доказательств во всех делах Виктора Януковича, и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались доказательства расстрелов людей на Майдане", — говорится в заявлении адвоката Виталия Сердюка.

Янукович ранее попросил военную прокуратуру Украины привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников страны, обвинив их в осуществлении госпереворота в 2014 году. Однако Генпрокуратура Украины решила не заводить отдельное уголовное дело по заявлению Януковича о госперевороте, оно приобщено к делу о гибели людей на Майдане в 2014 году.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.