МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила об исчезновении из администрации украинского президента оригинала соглашения с оппозицией 2014 года, адвокаты не исключают его умышленного уничтожения, говорится в заявлении защиты, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"После многочисленных отписок из АПУ, которые свидетельствовали об очевидном нежелании предоставлять этот документ, мы, наконец, получили ответ, что такого документа в администрации президента нет. Это соглашение – одно из самых важных доказательств во всех делах Виктора Януковича, и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались доказательства расстрелов людей на Майдане", — говорится в заявлении адвоката Виталия Сердюка.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.