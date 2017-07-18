Николай Долуда: Кубань сдала экзамен перед ЧМ-2018, но расслабляться нельзя

Краснодарский край сдал экзамен перед чемпионатом мира по футболу 2018 года на отлично, недостатки по итогам матчей Кубка конфедераций есть, но они должны быть устранены в течение года. Об этом, а также о том, как регион готовился к приему иностранных болельщиков и как казачьи отряды помогли обеспечить безопасность, рассказал в интервью РИА Новости казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края и первый зампредседателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 Николай Долуда.

- Каковы итоги проведения Кубка конфедераций в Сочи? Вы довольны тем, как Кубань и в частности Сочи справились с приемом гостей?

— Краснодарский край впервые принял матчи Кубка конфедераций. Перед нами стояла задача обеспечить проведение четырех матчей турнира: три групповых встречи и полуфинальный матч, в котором сыграли сборные Германии и Мексики.

И ФИФА, и руководство нашей страны, и команды, и болельщики, и иностранные гости — абсолютно все дали высочайшую оценку организации турнира. Немало лестных слов мы услышали и по поводу качества поля на стадионе "Фишт". Сам президент ФИФА Джанни Инфантино отметил уникальность газона, назвав его "чистым бархатом".

И, конечно, мы постарались обеспечить высокий уровень комфорта участникам и всем гостям турнира. Все было продумано до мелочей. От инфраструктуры и логистики мероприятия — чтобы люди не томились в очередях на выходе из стадиона — до гостеприимного приема и показа достопримечательностей.

Как первый заместитель председателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу с уверенностью могу сказать, что промежуточный экзамен перед мундиалем Кубань сдала на отлично. Все службы, обеспечивающие проведение Кубка конфедераций, сработали на высоком уровне.

- Можно ли говорить о том, что безопасность в Сочи во время проведения Кубка Конфедераций была стопроцентной? Как обеспечивалась безопасность болельщиков в целом?

— Безусловно, было сделано все для стопроцентного правопорядка. В Сочи на постоянной основе работал региональный межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности, что позволило оперативно решать все вопросы, возникающие в ходе проведения матчей.

На самом стадионе создана уникальная система безопасности. Количество камер видеонаблюдения — 2071, что намного больше, чем на других стадионах, задействованных в Кубке конфедераций и ЧМ-2018. Это современное оборудование, которое имеет очень высокое разрешение, так что можно четко рассмотреть лицо человека и при необходимости внести его в базу. Специальная группа постоянно отслеживала все происходящее на стадионе.

В части антитеррористической защищенности "Фишт" тоже оснащен всем необходимым оборудованием. По периметру стадиона расположены входные группы, оснащенные системой идентификации болельщиков. Как вы знаете, для входа на стадион кроме билета использовался паспорт болельщика. Это не только экономия времени. Паспорт болельщика — прежде всего, дополнительная мера безопасности. Ее впервые в мировой практике "обкатывали" во время Кубка и признали очень успешной. Fan ID будет использован и на чемпионате мира.

Сотрудники правоохранительных органов работали тоже очень слаженно, грамотно и корректно. Полицейских было достаточно, чтобы обеспечить безопасность в полной мере. Деятельность правоохранительных органов удостоена самых высоких оценок. Кстати, и вице-премьер Виталий Мутко, и первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой отметили важность совместной службы полиции и казаков в рамках турнира. Такого не было ни в одном из четырех городов-организаторов. Для этих целей было привлечено 625 казаков Кубанского казачьего войска. Так же, как и на Олимпиаде, Паралимпиаде, Формуле 1 в Сочи, они оказывали содействие полиции в охране правопорядка, чтобы гости турнира чувствовали себя более спокойно.

Кроме того, безопасность обеспечивали представители частных охранных предприятий и контролеры-распорядители — стюарды. Непосредственно внутри стадиона работали 1320 стюардов.

Благодаря таким серьезным комплексным мерам Кубок конфедераций в Сочи прошел спокойно и без происшествий.

- Сколько иностранцев посетили Кубань во время Кубка конфедераций? Из каких стран были гости?

— Иностранцев было не очень много, это обычное явление на Кубке конфедераций. Конечно, на чемпионате мира зарубежных гостей будет в десятки раз больше.

Больше всего иностранцев было на матче Мексика-Новая Зеландия — порядка 1,2 тысячи человек, причем подавляющее большинство из них — мексиканцы. Приезжали также болельщики из Германии, Австралии, Камеруна, но в меньшем количестве.

В общей сложности матчи Кубка конфедераций посетили более 120 тысяч зрителей. Гостями Сочи стали граждане ближнего и дальнего зарубежья.

- Как регион готовился к приему иностранцев? Что еще нужно сделать в этой связи для подготовки к ЧМ-2018? Какие языки нужно знать работникам сферы услуг, волонтерам?

— В Краснодарском крае накоплен богатый опыт организации и проведении крупных спортивных мероприятий международного уровня, прежде всего таких, как Олимпиада и Паралимпиада, Формула 1, и многих других.

Для иностранных гостей в принимающих городах была обеспечена система навигации с двойной трансляцией на русском и английском языках названий улиц, достопримечательностей и иных объектов.

Для размещения команд, гостей и болельщиков подготовлен обширный номерной фонд в гостиницах Сочи. Сегодня на территории города насчитывается более 1,8 тысячи средств размещения, из них более 160 объектов — это крупные отели. После проведения в Сочи Олимпиады практически весь персонал гостиниц, которые были задействованы в проведении Кубка конфедераций, владеет иностранными языками. Гостиничные комплексы также были оснащены пунктами обмена валюты.

Городские волонтеры и волонтеры, подготовленные оргкомитетом "Россия-2018", владеют английским языком и активно помогали нашим зарубежным гостям.

Что касается других языков. На данный момент английский, как язык международного общения, безусловно, основной. Возможно, после жеребьевки, когда определятся команды, которые будут играть во время чемпионата мира в Сочи, будут внесены какие-то корректировки в требования к персоналу и волонтерам.

- Какие проблемы вскрылись после проведения Кубка конфедераций? Как власти будут их решать?

— Будем говорить откровенно, есть определенные недостатки, которые выявились на стадионе в ходе проведения Кубка конфедераций, и мы должны их устранить к чемпионату мира. Большое внимание нужно будет также уделить строительству инфраструктуры при базах размещения команд.

Всего же у нас в крае восемь баз размещения команд: по две в Анапе, в Краснодаре, в Сочи и Геленджике. С учетом того, что команды будет сопровождать огромное количество их фанатов, мы акцентируем внимание руководителей этих городов на усиленной подготовке волонтеров, навигации, транспортной логистики, а также всех сервисов — гостиниц, ресторанов, кафе и так далее.

В целом, по рекомендациям ФИФА мы также будем работать над улучшением зрительских сервисов, сервисов гостеприимства и безопасности.

Во время Кубка конфедераций всеми представителями подразделений и ведомств — полиция, администрация края, оргкомитет, ФИФА, работники стадиона, сотрудники правоохранительных органов — было организовано тесное взаимодействие для качественной организации матчей и решения проблем любой сложности. Это позволило провести мероприятие на высоком уровне и оперативно решать проблемные вопросы.

Приобретенный опыт, несомненно, будет полезен при проведении чемпионата мира по футболу в следующем году.

- Есть ли преимущество у Кубани перед другими регионами России, которые будут принимать чемпионат мира?

— Начнем с того, что ЧМ будет проходить в самый разгар туристического сезона — с 14 июня по 15 июля. Согласитесь, Сочи очень привлекателен тем, что здесь теплое море и снежные вершины — рядом, буквально в получасе езды от Олимпийского парка.

К тому же курорт имеет большой опыт проведения крупных международных соревнований, здесь на высоком уровне подготовлены волонтеры, контролеры-распорядители, сотрудники частных охранных предприятий, которые задействованы на охране спортивных объектов. Так что болельщики могут быть уверены в гостеприимстве и комфорте на Кубани.

Опять-таки, думаю, в пользу Краснодарского края сыграет и тот факт, что ряд ведущих футбольных сборных мира рассматривает Кубань в качестве базы для размещения своих команд.

Думаю, туристам будет интересно разнообразие уникальных климатических мест и возможностей для путешествий: курорты Черного моря, города и станицы с настоящим кубанским колоритом и национальной кухней, сам город Сочи, его олимпийское наследие и развитая инфраструктура.

К тому же стадион "Фишт" станет одним из восьми стадионов в мире, на которых проводились Олимпийские игры, Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Без сомнения, это еще один важный момент привлекательности для болельщиков мундиаля, которые кроме удовольствия от игры любимой команды получат массу положительных эмоций от знакомства с Кубанью.

- Какую культурно-развлекательную программу организовывали власти края для зрителей и гостей соревнований?

— В период проведения матчей Кубка конфедераций в Сочи проведены торжественные встречи всех команд-участниц турнира, организована культурно-развлекательная программа для зрителей и гостей соревнований, проходили различные культурные и спортивные, событийные мероприятия.

У гостей города была возможность воспользоваться экскурсионными маршрутами по наиболее знаковым объектам города Сочи. Это Олимпийский парк, трасса Формулы 1, объекты горнолыжной инфраструктуры Красной поляны, сочинский дендрарий, парк "Ривьера" и другие.

Болельщики, посетившие Сочи в период Кубка конфедераций, остались довольны атмосферой, радушием, гостеприимством кубанцев, и многие обещали вернуться сюда во время чемпионата мира в 2018 году и посетить другие города Кубани.

- Будут ли власти усиливать внутренний транспорт к проведению ЧМ? Будут ли организованы дополнительные автобусы между городами?

— В рамках транспортного обслуживания Кубка конфедераций было организовано дополнительное транспортное обслуживание — 100 автобусов для перевозки различных клиентских групп, 70 пар электричек для перевозки пассажиров, 154 автобуса по муниципальным автобусным маршрутам.

Предпринятые меры обеспечили отличную логистику. Выход зрителей из чаши стадиона был организован всего за 10-12 минут, из Олимпийского парка — менее чем за час, что вдвое быстрее требований ФИФА. Всего по итогам четырех матчей автомобильным и железнодорожным транспортом было перевезено более 130 тысяч пассажиров. Замечаний к транспортному обеспечению Кубка конфедераций не было. Конечно, этот положительный опыт будет взят на вооружение и на предстоящем мундиале.

- Была ли, на ваш взгляд, эффективной мера с бесплатным транспортом между городами? Полезен ли подобный опыт? Много ли приехало болельщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани?

— В рамках транспортного обслуживания Кубка конфедераций был обеспечен бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA.

Футбольные болельщики получили возможность посетить игры в разных городах страны, не потратив на это целое состояние. Достаточно было всего лишь иметь на руках входной билет на матч и паспорт болельщика.

Таким образом, из других городов-участников Кубка конфедераций в Сочи бесплатными поездами дальнего следования прибыло свыше 4,5 тысяч болельщиков.

Схема бесплатного проезда будет использована и на ЧМ-2018.

- Как показал себя стадион "Фишт" в целом?

— "Фишт" прекрасно себя показал. Все системы и инженерное оборудование отработали без сбоев. Объект соответствует всем высочайшим требованиям ФИФА, которые предъявляются к аренам, принимающим матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Стадион очень понравился игрокам и главным тренерам команд. Особенно хорошие отзывы мы услышали от сборной Германии.

Еще раз отмечу: поле уникальное, позволяет играть на живой траве круглый год. Вместительный и современный "Фишт", кроме того, обладает эффективной логистикой. Созданные еще к проведению Олимпиады транспортные развязки, спортивные комплексы, гостиницы, современные коммуникации и коммунальная инфраструктура выгодно отличают Сочи от других городов, страдающих от транспортных заторов и недостатка мест размещения.

До чемпионата мира осталось совсем недолго. В Россию приедут 32 команды, в Сочи планируется проведение шести матчей — четырех в групповом этапе, 1/8 и 1/4 финала. Конечно, это событие привлечет в разы больше туристов, болельщиков, представителей СМИ. Поэтому, несмотря на "пятерку" за Кубок конфедераций, расслабляться нам нельзя, ответственность за проведение ЧМ будет тоже несоизмеримо выше.