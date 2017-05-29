Сергей Ступарь: товарооборот между РФ и Чехией активно восстанавливается

Торгпред РФ в Чехии Сергей Ступарь рассказал в интервью РИА Новости о том, что он ожидает от заседания российско-чешской межправкомиссии в Москве, которое пройдет на фоне весьма оптимистичных показателей по товарообороту между обеими странами за первый квартал этого года. Двухдневное заседание начнется в понедельник. Делегации возглавляют министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и его чешский коллега Йиржи Гавличек, который находится во главе ведомства с апреля 2017 года. Беседовал корреспондент РИА Новости в Праге Александр Куранов.
— Сергей Кузьмич, с момента проведения предыдущего заседания российско-чешской межправкомиссии прошло больше года. Как бы вы охарактеризовали межсессионный период?
Одновременно растет и инвестиционная активность. Многие чешские компании проявляют заинтересованность в российском рынке, где их продукция всегда была и остается востребованной. Приведу несколько успешных примеров. Компания BRISK из города Табора в октябре 2016 года открыла завод по производству свечей зажигания, фирма Agrostroj Pelhřimov строит в Воронежской области предприятие по производству сельскохозяйственной техники, станкостроительные компании Hestego и Trimill развивают собственное производство в Ульяновске.
— Меняется ли вместе с ростом российского экспорта его структура?
— Конечно, структура российского экспорта в Чехию постепенно меняется. В частности, за последние годы значительно сократился удельный вес минерального топлива в стоимостном объеме российских поставок в Чехию. По данным чешской статистики, этот показатель снизился с 83% в 2013 году до 63% по итогам 2016 года. Аналогичные цифры наблюдаются и в первом квартале текущего года.
Кроме того, растет доля несырьевой и высокотехнологичной продукции в российском экспорте. Сейчас удельный вес группы "Машины, оборудование и транспортные средства" в стоимостном объеме экспорта России в Чехию превышает 12%. В конце прошлого года компания Škoda Auto открыла дополнительную линию по производству модели Škoda Yeti на заводе в Нижнем Новгороде для европейского рынка, поставки этих машин в Чехию начались в январе 2017 года. Россия также остается единственным поставщиком топлива для чешских АЭС.
— Что вы ожидаете от предстоящего заседания межправкомиссии в Москве?
В ходе заседания комиссии предстоит обсудить ход реализации актуализированного перечня проектов к совместному заявлению о партнерстве для модернизации, рассмотрим новые проекты, которые можно добавить в указанный список, а также обсудим решение некоторых проблемных вопросов.
— Какие еще значимые мероприятия ожидаете в этом году?
— До конца 2017 года у нас запланирован целый ряд мероприятий торгово-экономического характера. В начале июня в Остраве будут проходить традиционные "Дни России", затем 23-24 июня в чешской столице состоится финансово-экономический форум стран СНГ и Европы "Пражские деловые встречи", а в конце июня при участии общественного объединения "Опора России" в Праге пройдет Российско-чешский бизнес-форум в сфере малого и среднего предпринимательства.
В первой половине июля чешская делегация во главе с главой Минпромторга Йиржи Гавличеком посетит Московскую международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017.
Кроме того, в августе мы ожидаем активное участие российских компаний в международной сельскохозяйственной выставке "Земля-кормилица" в городе Ческе-Будеёвице, а в октябре — в международной машиностроительной выставке МСВ-2017 в городе Брно.