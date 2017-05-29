Сергей Ступарь: товарооборот между РФ и Чехией активно восстанавливается

Торговый представитель РФ в Чехии Сергей Ступарь на ярмарке контактов для бизнеса в Москве

Торговый представитель РФ в Чехии Сергей Ступарь на ярмарке контактов для бизнеса в Москве

Торгпред РФ в Чехии Сергей Ступарь рассказал в интервью РИА Новости о том, что он ожидает от заседания российско-чешской межправкомиссии в Москве, которое пройдет на фоне весьма оптимистичных показателей по товарообороту между обеими странами за первый квартал этого года. Двухдневное заседание начнется в понедельник. Делегации возглавляют министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и его чешский коллега Йиржи Гавличек, который находится во главе ведомства с апреля 2017 года. Беседовал корреспондент РИА Новости в Праге Александр Куранов.

— Сергей Кузьмич, с момента проведения предыдущего заседания российско-чешской межправкомиссии прошло больше года. Как бы вы охарактеризовали межсессионный период?

- Прошедший год однозначно можно занести в актив российско-чешских торгово-экономических отношений. Со второй половины 2016 года началось постепенное восстановление двустороннего товарооборота. В результате, по данным ФТС России, в первом квартале этого года торговый обмен наших стран составил 1,6 миллиарда долларов, что на 42% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. При этом российский экспорт вырос на 64,1%, достигнув 903 миллионов долларов, а импорт из Чехии — на 19,9% и составил 654 миллиона долларов.

Одновременно растет и инвестиционная активность. Многие чешские компании проявляют заинтересованность в российском рынке, где их продукция всегда была и остается востребованной. Приведу несколько успешных примеров. Компания BRISK из города Табора в октябре 2016 года открыла завод по производству свечей зажигания, фирма Agrostroj Pelhřimov строит в Воронежской области предприятие по производству сельскохозяйственной техники, станкостроительные компании Hestego и Trimill развивают собственное производство в Ульяновске.

Вместе с тем чешские фирмы продолжают участвовать в модернизации производственных мощностей российских предприятий, причем такие проекты реализуются при участии кредитных средств чешских банков. Из последних проектов я бы выделил проектирование и поставку оборудования инжиниринговой компанией Chemoprojeсt Nitrogen для строительства производства гранулированного карбамида мощностью 500 тысяч тонн в год для АО "ФосАгро-Череповец", а также поставку компанией Papcel бумагоделательного оборудования для российского предприятия "Маяк-Техноцелл". В скором времени компания UNISTAV начнет строительство завода по производству текстильного волокна в Ивановской области для ЗАО "Ивановский полиэфирный комплекс".

— Меняется ли вместе с ростом российского экспорта его структура?

— Конечно, структура российского экспорта в Чехию постепенно меняется. В частности, за последние годы значительно сократился удельный вес минерального топлива в стоимостном объеме российских поставок в Чехию. По данным чешской статистики, этот показатель снизился с 83% в 2013 году до 63% по итогам 2016 года. Аналогичные цифры наблюдаются и в первом квартале текущего года.

Кроме того, растет доля несырьевой и высокотехнологичной продукции в российском экспорте. Сейчас удельный вес группы "Машины, оборудование и транспортные средства" в стоимостном объеме экспорта России в Чехию превышает 12%. В конце прошлого года компания Škoda Auto открыла дополнительную линию по производству модели Škoda Yeti на заводе в Нижнем Новгороде для европейского рынка, поставки этих машин в Чехию начались в январе 2017 года. Россия также остается единственным поставщиком топлива для чешских АЭС.

— Что вы ожидаете от предстоящего заседания межправкомиссии в Москве?

- По словам президента Чехии Милоша Земана, на ноябрь 2017 года запланирован его визит в Россию, в ходе которого состоится встреча на высшем уровне, поэтому мы можем рассматривать заседание межправкомиссии в том числе в качестве подготовки к этому важному событию.

В ходе заседания комиссии предстоит обсудить ход реализации актуализированного перечня проектов к совместному заявлению о партнерстве для модернизации, рассмотрим новые проекты, которые можно добавить в указанный список, а также обсудим решение некоторых проблемных вопросов.

— Какие еще значимые мероприятия ожидаете в этом году?

— До конца 2017 года у нас запланирован целый ряд мероприятий торгово-экономического характера. В начале июня в Остраве будут проходить традиционные "Дни России", затем 23-24 июня в чешской столице состоится финансово-экономический форум стран СНГ и Европы "Пражские деловые встречи", а в конце июня при участии общественного объединения "Опора России" в Праге пройдет Российско-чешский бизнес-форум в сфере малого и среднего предпринимательства.

В первой половине июля чешская делегация во главе с главой Минпромторга Йиржи Гавличеком посетит Московскую международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017.

Кроме того, в августе мы ожидаем активное участие российских компаний в международной сельскохозяйственной выставке "Земля-кормилица" в городе Ческе-Будеёвице, а в октябре — в международной машиностроительной выставке МСВ-2017 в городе Брно.