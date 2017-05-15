Терентий Мещеряков: билет на Кубок конфедераций включает бесплатный проезд

Почти через месяц Россия будет принимать Кубок конфедераций-2017 по футболу, который пройдет в четырех городах. Организацией транспортного обслуживания этого одного из важнейших спортивных мероприятий занимается АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации". О том, как болельщики смогут добираться до стадионов, как бесплатно проехать на матчи на поезде, метро, автобусе и "Аэроэкспрессе", почему стоит отдать предпочтение общественному транспорту, а не личному автомобилю в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор дирекции Терентий Мещеряков. Беседовала Надежда Фролова.

- Уже около месяца осталось до Кубка конфедераций. Готово ли все с точки зрения транспортного обеспечения к его проведению?

— Да, полностью. Кубок конфедераций пройдет в четырех городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. У этих городов есть очень большой опыт в части проведения крупных мероприятий. Москва и Санкт-Петербург — это крупнейшие транспортные центры нашей страны. Там вся транспортная и информационная инфраструктура существует и работает.

В Сочи и Казани она была реконструирована к Зимним Олимпийским играм 2014 года и Летней Универсиаде 2013 года соответственно. Здесь мы активно используем наследие этих двух крупных международных событий. В этих городах к Кубку конфедерации ничего дополнительно не строилось.

Мы считаем, что транспортной инфраструктуры для того числа болельщиков, которое приедет на Кубок конфедераций, достаточно, и она полностью покроет весь транспортный спрос.

- На каком транспорте будут прибывать болельщики, согласно прогнозам? Что будет платно, что бесплатно?

— Одним из важных моментов, о которых, мне кажется, следует отдельно сказать — это возможность бесплатного путешествия на поездах между четырьмя городами Кубка конфедерации. У всех болельщиков, которые купят билет на Кубок конфедераций будет возможность бесплатно перемещаться между этими городами. Например, вы живете в Москве, а купили билет на матч в Сочи, вы можете поехать туда и обратно на поезде абсолютно бесплатно.

Это будут современные комфортные купейные поезда, даже постельное белье в этих поездах, что немаловажно, будет бесплатно. Стоимость самого дешевого билета на Кубок конфедераций 960 рублей. И получается, что за эти деньги можно не только побывать на таком крупном спортивном мероприятии, но и без затрат добраться до него. Этот сервис даст большой импульс межрегиональным перемещениям, сделает матчи Кубка более доступными для молодежи, да и вообще для всех желающих. Хорошая и интересная поездка.

Всего дополнительных поездов будет 262, и в них более 160 тысяч билетов. Уже идет бронирование, регистрация. То есть, если вы купили билет на футбол, у вас есть возможность забронировать билет на сайте tickets.transport2018.com, получить посадочный талон и съездить бесплатно.

- При бронировании билетов в поезде можно выбирать вагон, место и так далее?



— Да. Можно выбрать место, можно выбрать поезд по расписанию. Это обычная система, также как вы бронируете билеты на обычный поезд: выбираете вагон, место, время отправления, только не надо платить. То есть, чтобы болельщику воспользоваться бесплатно железнодорожным сообщением, надо забронировать место и получить посадочный талон на сайте. При посадке в поезд надо будет обязательно предъявить и паспорт, и билет на матч, и Fan ID.

- Давайте продолжим дальше путь болельщика. Допустим, я приехала из Москвы в Санкт-Петербург на вокзал. Как мне дальше добраться на стадион? Трансфер будет бесплатный?

— Логистика очень простая и максимально комфортная: вы приехали из Москвы в Санкт-Петербург, например, на открытие Кубка 17 июня. Так как вы идете на стадион, у вас обязательно должен быть Fan ID. Он также необходим для бесплатного проезда на поезде. Вы по Fan ID и по билету на матч можете воспользоваться бесплатно метро и автобусами-шаттлами. Шаттлы, в том числе и от Московского вокзала, будут идти к стадиону на Крестовском острове. Вот вы и на месте.

На самом деле в дни матчей, кроме специально назначенных автобусов-шаттлов, возможностей бесплатно доехать до стадионов в каждом городе будет гораздо больше. В Москве для болельщиков будет бесплатны аэроэкспрессы до города и обратно, подмосковные электрички всех направлений, все станции метро, МЦК. Будет доступны 20 маршрутов автобусов, трамваев, троллейбусов по всему городу. В Санкт-Петербурге, кроме десяти специальных маршрутов автобусов-шаттлов и 6-ти маршрутов общественного транспорта, будут бесплатны метро и передвижение на пригородных электропоездах. В Казани в дни матчей будет доступен весь общественный транспорт: все автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, электропоезда от аэропорта до города. В Сочи для болельщиков бесплатными будут пригородные электропоезда, следующие от аэропорта до города, электропоезда до Имеретинского курорта и Роза Хутор, три специальных маршрута автобусов-шаттлов и семь маршрутов городских автобусов.

И что не маловажно, если матч закончится поздно, то проезд будет бесплатным в течение четырех часов после его окончания, что позволит болельщикам спокойно добраться до дома, гостиницы, бесплатного поезда. Для того, чтобы воспользоваться всем этим достаточно будет иметь только билет на матч и Fan-ID.

- Шаттлы будут ходить по определенному графику?

— Да, шаттлы будут ходить по расписанию, информацию о котором вы сможете узнать на сайте или непосредственно на вокзале. В информации можно будет узнать место отправления и время. Общественный транспорт — по своему стандартному расписанию.

Отмечу, что поездка будет бесплатно только в день матча. Если у вас билет на матч только через неделю, то ездить всю неделю бесплатно не получится. А вот в день матча можно бесплатно доехать на стадион и обратно на общественном транспорте.

Для чего это сделано? Мы очень хотим, чтобы как можно больше людей воспользовалось именно общественным транспортом. Мы понимаем, что большое количество людей будут стремиться приехать на автомобилях. Но это неудобно для зрителей и создаст дополнительную нагрузку на дорожную сеть. Мировая практика крупных спортивных мероприятий показывает, что пользоваться общественным транспортом удобнее. Он гораздо более быстрый и комфортный. Автомобиль в этот день лучше оставить дома.

- Непосредственно возле стадионов нельзя будет машину припарковать?

— У стадиона, рядом со стадионом, количество парковок будет ограничено. Они будут для определенных групп, например, для автобусов с футболистами. Никаких парковочных мест в билет не входит и, учитывая расстояния от ближайших парковок, учитывая количество этих парковочных мест, конечно, удобнее доехать до стадиона на общественном транспорте, который как раз именно для зрителей в этот день будет бесплатным.

Кстати, бесплатным будет не только общественный транспорт, но и, например, "Аэроэкспресс" в Москве. Есть железнодорожное сообщение между аэропортом в Казани, оно также будет бесплатным для болельщиков.

- Чтобы болельщику бесплатно проехать на "Аэроэкспрессе", что надо предъявить?

— Везде требуется один и тот же набор документов — это Fan ID и билет на матч. Мы долго обсуждали, как сделать систему контроля проезда удобной для болельщиков, чтобы люди не получали дополнительные проездные билеты, поэтому выбрали визуальный способ контроля: показываете Fan ID и билет — и транспорт для вас становится бесплатным. Эти документы обязательно будут у болельщиков, которые идут на матч.

- Перелеты, соответственно, болельщик оплачивает за свой счет?

— Авиационный транспорт и междугородние автобусы — это, при желании, болельщики оплачивают сами дополнительно.

- Авиакомпании готовы к потоку пассажиров на Кубок конфедераций? Достаточно ли у них в продаже билетов? Готовы ли ставить самолеты большей вместимости в случае необходимости?

— Авиакомпании и аэропорты готовы. Это их бизнес, они заинтересованы в дополнительном спросе, который формируют зрители соревнований. И авиакомпании подходят к этому не только как к бизнес-процессу, но и как решению важной государственной задачи.

Коллеги из Росавиации ведут большую системную работу с авиакомпаниями и аэропортами в части подготовки авиационной инфраструктуры. Благодаря развитию аэропортов к таким мероприятиям остается большое наследие. Новые современные аэропорты, терминалы, аэродромная инфраструктура.

Все аэропорты и железнодорожные вокзалы создали свои операционные планы, в которых продумана навигации, удобство и комфорт людей. Многие ведь в эти дни приедут именно на футбол и будут в городах непродолжительное время: посмотрели и улетели обратно, — поэтому им необходимо быстро сориентироваться на месте, чтобы быстрее попасть на стадион или обратно на поезд домой

Внедрение такой единой скоординированной системы проезда даст большой импульс развитию транспорта в нашей стране. Я уверен, что пройдет несколько лет и мы увидим, насколько вырастет пассажиропоток в города-организаторы ЧМ-2018. Новая транспортная инфраструктура даст городам новые возможности для роста.

- Будут ли в аэропортах и на вокзалах как-то разделяться пассажиропотоки, например, болельщики отдельно?

— Нет. Болельщики такие же пассажиры, как и остальные. На них будут распространяться те же правила, что и для всех.

- А как планируется избежать столпотворений на входах, учитывая, что в больших городах и так большой поток пассажиров?

— Будет увеличено количество смотровых пунктов на каждом вокзале и аэропорте, привлечены дополнительные сотрудники, волонтеры. В соответствии с существующими расчетами на транспортных узлах ко времени пиковой нагрузки будет ставиться дополнительные "рамки".

Это уже было апробировано. Например, недавно в Сочи во время соревнований "Формулы-1", которые посетили более 50 тысяч человек, коллеги из РЖД добавили в расписание бесплатные "Ласточки", организовали на станции "Олимпийский парк" дополнительные пункты досмотра — и никаких скоплений не было.

Сегодня многие службы проводят большую системную работу по подготовке транспортных узлов в городах-организаторах. Поэтому столпотворений не будет.

- Вы сказали про пиковые периоды. Когда ожидаются пиковые дни прибытия болельщиков и отъезда? И на какие виды транспорта придется основная нагрузка?

— Мы рассчитываем, что существенная часть людей воспользуется авиационным транспортом, чуть меньше, но тоже значительная, железнодорожным, еще меньше автомобильным. В целом на Кубок ожидается меньше иностранных болельщиков, чем на Чемпионате. На матчах Кубка большинство болельщиков будут российскими гражданами.

Понятно, что чем выше уровень матча, тем приедет больше болельщиков. Так, например, открытие и финал Кубка пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе "Зенит Арена" — это 68 тысяч человек, — поэтому в эти дни в Санкт-Петербурге будет большой дополнительный спрос. Но мы уверены, что транспортная инфраструктура города, аэропорт "Пулково", недавно открывшийся Яхтенный мост, справятся.

А вот какими видами транспортами, в какие периоды будут пользоваться болельщики, зависит от того, какие команды будут играть. Это, наверное, одна из самых сложных задач. Если бы мы знали точно, кто пройдет, мы бы уже рассчитали (смеется — ред.). Например, в Кубке конфедераций участвует Новая Зеландия, мы не рассчитываем, что будет много болельщиков из Новой Зеландии в силу их удаленности от России.

- Кстати, про стадион в Санкт-Петербурге, болельщики в соцсетях писали, что после матча "Зенита", который был недавно, на выезде образовалась большая пробка.

— Эта пробка коснулась в первую очередь тех, кто приехал на матч на личном транспорте. А между тем, в это время до метро ходили специальные бесплатные автобусы-шаттлы. И они не были переполнены.

Поэтому повторюсь, что во время крупных спортивных соревнований удобнее и быстрее будет передвигаться именно на общественном транспорте. Тут лучше поменять привычку.

- Я понимаю, о чем вы говорите: если я привыкла всегда ездить на машине, поеду на машине и на мероприятие.

— Да, и вероятно, что вы не найдете место для парковки и будете долго ехать на машине, потом долго идти от парковки до стадиона. Поэтому во время Кубка гораздо быстрее будет доехать на бесплатном шаттле от ближайшей станции метро и абсолютно комфортно добраться.

- То есть во время Кубка конфедераций на личном автомобиле даже ехать болельщику не стоит? Правильно? Он не сможет заехать?

— Любое массовое мероприятие ориентированно именно на общественный транспорт, на личном автомобиле лучше не ехать. Для улучшения работы общественного транспорта для болельщиков готовится специальная инфраструктура: бесплатные автобусы-шаттлы, бесплатный общественный транспорт, привлекаются волонтеры, дополнительные сотрудники. Например, в Москве во время Кубка будет ходить прямой бесплатный шаттл от аэропорта Шереметьево до стадиона "Спартак". Имеет ли смысл ехать от аэропорта на машине, если по выделенной полосе автобус будет ехать быстрее?

© REUTERS / Arnd Wiegmann Инфантино оценил подготовку к ЧМ-2018 по футболу в России

— Да, общественный транспорт будет работать по выделенным полосам. В каждом городе будет работать сеть бесплатных шаттлов, которые свяжут основные точки с местом проведения соревнований, для того, чтобы люди могли быстро приехать и уехать.

И для людей, которые любят автомобили сейчас предоставляется хорошая возможность посмотреть, как работает современный общественный транспорт, да еще и бесплатный. Так что во время Кубка будет проводится своего образа продвижение общественного транспорта. И надеемся, что наша система бесплатного проезда будет играть большую роль для смены приоритетов с личного транспорта на общественный в будущем.

— Водный транспорт играет у нас больше туристический, рекреационный характер. Поэтому передвижения большого количества болельщиков на нем не предвидится.

Надо понимать, что к стадиону на время матчей будет стягиваться несколько десятков тысяч человек, и существующий водный транспорт просто не справится с такой нагрузкой. Это будет не комфортно для болельщиков. А одна из главных задач — сделать приезд болельщиков на стадион более удобным. Поэтому приоритет будет на стороне общественного транспорта.

- В целом какой пассажиропоток прогнозируется, по вашим подсчетам, во время Кубка конфедераций?

— Есть общее количество билетов на матчи, которые планируется продать — более 700 тысяч. На эту цифру мы и ориентируемся. По трафику самый большой стадион — это "Зенит-Арена" на 68 тысяч человек. Соответственно, на один матч будет приезжать до 68 тысяч человек.

- Как будет обеспечиваться безопасность на транспорте. Наверняка, после теракта в метро в Санкт-Петербурге были внесены какие-то корректировки в усиление безопасности.

— Как вы знаете, 10 мая был опубликован указ президента о дополнительных мерах безопасности в период Кубка. Поэтому все специальные службы, правоохранительные органы работают по своим планам. Будет усиление во всех городах. Но все будет сделано так, чтобы люди не почувствовали дискомфорта в дополнительных мерах безопасности. И, например, FAN ID — это одна из технологий идентификации, которая позволит болельщику себя чувствовать безопаснее, позволит ему беспрепятственно получить бесплатный проезд до стадиона.

- Резюмируя, все, о чем мы с вами говорили, можете заверить болельщиков и наших читателей, что вся транспортная инфраструктура и сам транспорт готов к проведению Кубка конфедераций?

- Да, транспортная инфраструктура готова к проведению Кубка конфедераций-2017. Уверен, что и транспорт, и вся инфраструктура Кубка в целом сработает на самом высоком уровне.

И я бы посоветовал людям ее протестировать: купить билет на футбол, оформить Fan ID, воспользоваться бесплатным проездом и бесплатными поездами. Это может быть хорошим, интересным путешествием — с друзьями, в компании съездить в любой из четырех городов-организаторов. Приезжаете утром на бесплатном поезде, смотрите город, вечером посещаете матч и уезжаете вечером на бесплатном поезде. Своеобразная программа "выходного дня" за 960 рублей — минимальную стоимость билета на матчи. Это, наверное, лучшее соотношение цена-качество из тех туристических программ, которые сейчас есть на рынке.