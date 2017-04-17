Алексей Земский: НТВ уходит от желтизны, но сохраняет остросюжетные сериалы

Телеканал НТВ сообщил в пятницу, что закрывает ежедневное ток-шоу "Говорим и показываем", выходившее в прайм-тайм. Это решение, как пояснили на канале, было связано с новой стратегией канала, "направленной на снижение агрессивного и провокационного контента на НТВ". В интервью РИА Новости генеральный директор НТВ Алексей Земский рассказал о главных тезисах этой стратегии, среди которых, в частности, уход от желтизны в эфире, запуск новой линейки сериалов с популярными актерами и режиссерами, а также создание форматов программ, которые бы не только развлекали аудиторию, но и решали социальную функцию.

— На какую аудиторию НТВ будет ориентироваться в своей новой стратегии?

- Этой стратегии уже больше года, и мы планомерно ее реализовываем. Масштабно о ней объявили на презентации телевизионного сезона осенью. Целевая аудитория у НТВ как у федерального канала поменяться не может — это все россияне в возрасте от 18 лет. Главные тезисы стратегии — это уход от иррациональной агрессии и желтизны в эфире канала, запуск новой линейки качественных сериалов с популярными актерами, известными режиссерами и сценаристами, а также создание форматов программ, которые бы не только развлекали аудиторию, но и решали социальную функцию, где это возможно. Наиболее яркий пример, конечно, — это проект " Ты супер !".

И это касается не только эфира. В этом году, например, мы хотим повторить акцию "Путешествие Деда Мороза с НТВ", в рамках которой главный волшебник страны из самого Великого Устюга объездит десятки городов вместе с ведущими канала и актерами, посетит с подарками сотни социальных учреждений и семей.

В информационном вещании НТВ остается одним из ведущих игроков. Мы увеличили хронометраж информационных выпусков и общественно-политического ток-шоу "Место встречи", и эта стратегия себя полностью оправдала.

Например, "Место встречи" удерживает лидерство в слоте с 14.00 до 16.00 со средней долей 12,7% среди россиян и 15,6% у москвичей 18+, а пиковая доля программы достигала почти 19%.Новости НТВ имеют свою стабильную аудиторию, а привлечение ключевых спикеров, например в такие форматы, как программа "Поздняков", обеспечивает нам лидирующие позиции по цитируемости.

Могу отметить, что результаты стратегии уже видны. Менее чем за год, благодаря новому контенту и усилившемуся маркетингу, НТВ начал демонстрировать рост медиапоказателей: доля канала в феврале составила 10,3% (+2% к февралю 2016 года), а в марте — 10,1% (+4%).

— На какие телевизионные жанры будете делать ставку?

— Как у одного из крупнейших российских каналов, у НТВ была и будет широкая линейка типов контента: это информационное вещание, ток-шоу, сериалы и телефильмы, развлекательные шоу, программы об образе жизни, документальные фильмы, научно-познавательные передачи и многие другие. У нас даже есть детские программы — мы вернули "Устами младенца" в эфир. Из чего-то нового, чего раньше не было на канале, я бы отметил линейку "Настоящее кино", в рамках которой недавно вышел "Ледокол" с рейтингом 4,9%, став вторым по популярности среди премьерных российских картин за телесезон. Партнером этого фильма был НТВ, и я рад, что "Ледокол" повторил киноуспех в телевизионном эфире. Также недавно вышел "Дуэлянт", а в это воскресенье зритель смог увидеть премьеру "Коллектора".

— Чем планируете заполнять прайм-тайм?

— Вообще, прайм-тайм будних дней и выходных на НТВ сильно отличается как по контенту, так и по аудитории. Так, в прайм-тайме будних дней на канале сейчас идут сериалы старых и новых брендов. Зритель уже увидел такие громкие премьеры, как "Охота на дьявола" с Сергеем Безруковым, "Консультант" с Кириллом Кяро, "Мертв на 99%" с Алексеем Чадовым. Сегодня выйдет в эфир "Трасса смерти" с Сергеем Маковецким и Андреем Мерзликиным. А в выходные дни прайм-тайм отдан информационно-аналитическим и развлекательным программам. По субботам это "Секрет на миллион", "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым, наш суперпроект "Ты супер!" и "Ты не поверишь!". Благодаря этим четырем программам последние два месяца НТВ неоднократно становился лидером субботнего прайм-тайма. Премьера международного детского вокального конкурса "Ты супер!" принесла НТВ первое место в прайме с долей 12,4%. А уже в минувшую субботу НТВ стал безоговорочным лидером не только прайма, но и всего дня, причем с большим отрывом от конкурентов: наша общероссийская доля в субботу составила 12,2%, в то время как доля Первого канала – 9,3, а России 1 – 11,1 (по данным исследовательской компании Mediascope, Россия 18+).

А запущенные в конце прошлого года "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой по воскресеньям уверенно завоевывают своего зрителя: прирост доли составил 30% с момента первого выпуска.

— Какого рода сериалы планируются к запуску?

— Мы сохраняем остросюжетность наших сериалов, но вводим мультижанровость. Это и детективы, и исторические проекты, и даже сериалы с элементами мелодрамы. Но главное — это интересный сценарий, известные режиссеры и популярные актеры. Нам удалось привлечь целую плеяду звезд. В сезоне 2017/2018 зрителей ждут "Хождение по мукам" с Юлией Снигирь, Анной Чиповской, "Мост" (российская адаптация известного шведско-датского телепроекта Bron/Broen) с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым, "По ту сторону смерти" с Сергеем Гармашом и Светланой Ходченковой, "Жена полицейского" с Викторией Толстогановой и Виталием Кищенко, "Казнить нельзя помиловать" с Марией Кожевниковой и многими другими.

Вообще, у нас есть целая концепция того, какими должны быть сериалы на НТВ. В них должен быть один или несколько героев. И тут, конечно, важно понимать нашу нишу. Потому что есть два типа героев: супергерои со сверхспособностями, которые спасают мир, потому что им нужно спасать мир. Это история для более молодых зрителей. Наш герой — обычный человек, который борется с несправедливостью либо в силу своей профессии, либо из-за сложившихся жизненных обстоятельств. Он готов защищать, бороться, страдать, принимать вызов, но у него есть причины для этого и цель. И это, конечно, более взрослая и осмысленная аудитория.

— Какие программы еще (помимо "Говорим и показываем") попадут под сокращение? Какие выйдут взамен?

— Я бы не назвал это сокращением. Вообще, изменения на канале начались с осени прошлого года. Некоторые проекты были переформатированы. Так, даже программа "Ты не поверишь!" перестала быть скандальной и провокационной, и сейчас практически все "обиженные" в прошлом звезды стали возвращаться на канал.

— Программы-расследования, в том числе касающиеся светской жизни, подпадают под формат новой стратегии или уйдут из сетки вещания?

- Звезды и светская жизнь остаются на НТВ. Как вы видите, у нас большое количество программ с участием артистов и известных людей. Но акценты мы сместили в сторону искренности, поиска того же героя. Взять к примеру нашу популярную программу "Секрет на миллион" — ведь, несмотря на обсуждаемые там темы, ее сложно назвать скандальной. Это программа-исповедь. Мы не заглядываем под юбку, мы предлагаем звезде самой рассказать о себе, признаться или скрыть те вещи, которые волнуют ее и поклонников. И здорово, что многие готовы бросить вызов самому себе. Лера Кудрявцева отличный интервьюер. А новая программа "Звезды сошлись", которую Лера будет вести вместе с Оскаром Кучерой, тоже о звездах. Но опять же, мы нашли другой, абсолютно непривычный для России способ обсудить звездные темы, не погружаясь в сплетни.